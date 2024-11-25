Напад на волонтерку в Києві через українську мову: Обвинувачених звільнили від покарання через їхній пенсійний вік

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Оболонської окружної прокуратури м. Києва судом оголошено обвинувальний вирок двом киянам, які у червні цього року вчинили хуліганство щодо волонтерки (ч. 2 ст. 296 КК України) через її українську мову. Чоловіків звільнили від покарання через їхній пенсійний вік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба прокуратури.

"За сукупністю доказів, наданих стороною обвинувачення, Оболонським районним судом міста Києва обвинувачених визнано винними у хуліганстві, вчиненому групою осіб, та засуджено до 2 років позбавлення волі із застосуванням іспитового строку терміном на 2 роки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, конфлікт стався влітку поблизу входу в підземний перехід по вулиці Новокостянтинівській. Двоє пенсіонерів, побачивши дівчину, вирішили зробити їй кілька компліментів, втім вона залицянь не оцінила.

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Не бажаючи спілкування, дівчина відповіла, що не розуміє чоловіків. Відповідь українською мовою викликала агресію нетверезих пенсіонерів, які почали нецензурно ображати потерпілу, тож вона вирішила знімати їх на мобільний телефон.

Далі один з обвинувачених кілька разів вдарив її по нозі, а також завдав удар долонею в ніс. Все це відбулося після того, як його спільник відібрав у дівчини телефон. Постраждалій вдалося повернути телефон. Після чого зловмисники зникли з місця події.

Суд під час ухвалення вироку врахував похилий вік обвинувачених - 74 та 70 років.

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Напад на волонтерку в Києві через мовне питання

Нагадаємо, 5 червня у Києві затримали 73-річного чоловіка, який на ґрунті мовного питання напав на місцеву волонтерку в Оболонському районі міста. Йому повідомили про підозру в хуліганстві.

7 червня другого нападника затримали та вручили підозру про хуліганство.

За даними слідства, він кілька разів вдарив волонтерку по нозі, а потім долонею в ніс, після того, як Салюк вибив у дівчини телефон.

Обоє нападників своєї вини не визнають.