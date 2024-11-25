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Напад на волонтерку в Києві через українську мову: Обвинувачених звільнили від покарання через їхній пенсійний вік

Конфлікт агресивних пенсіонерів з волонтеркою – суд визнав обвинувачених винними у хуліганстві

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Оболонської окружної прокуратури м. Києва судом оголошено обвинувальний вирок двом киянам, які у червні цього року вчинили хуліганство щодо волонтерки (ч. 2 ст. 296 КК України) через її українську мову. Чоловіків звільнили від покарання через їхній пенсійний вік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба прокуратури. 

"За сукупністю доказів, наданих стороною обвинувачення, Оболонським районним судом міста Києва обвинувачених визнано винними у хуліганстві, вчиненому групою осіб, та засуджено до 2 років позбавлення волі із застосуванням іспитового строку терміном на 2 роки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, конфлікт стався влітку поблизу входу в підземний перехід по вулиці Новокостянтинівській. Двоє пенсіонерів, побачивши дівчину, вирішили зробити їй кілька компліментів, втім вона залицянь не оцінила.

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Не бажаючи спілкування, дівчина відповіла, що не розуміє чоловіків. Відповідь українською мовою викликала агресію нетверезих пенсіонерів, які почали нецензурно ображати потерпілу, тож вона вирішила знімати їх на мобільний телефон.

Далі один з обвинувачених кілька разів вдарив її по нозі, а також завдав удар долонею в ніс. Все це відбулося після того, як його спільник відібрав у дівчини телефон. Постраждалій вдалося повернути телефон. Після чого зловмисники зникли з місця події.

Суд під час ухвалення вироку врахував похилий вік обвинувачених - 74 та 70 років.

Читайте також: 73-річному нападнику на волонтерку в Києві обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту 

Напад на волонтерку в Києві через мовне питання

Нагадаємо, 5 червня у Києві затримали 73-річного чоловіка, який на ґрунті мовного питання напав на місцеву волонтерку в Оболонському районі міста. Йому повідомили про підозру в хуліганстві.

7 червня другого нападника затримали та вручили підозру про хуліганство.

За даними слідства, він кілька разів вдарив волонтерку по нозі, а потім долонею в ніс, після того, як Салюк вибив у дівчини телефон.

Обоє нападників своєї вини не визнають.

Автор: 

Київ (19457) напад (1125) прокуратура (3675) українська мова (833) волонтери (1332)


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Топ коментарі
+61
То есть, правильно ли я понимаю, что если случайно найдутся пенсионеры, которые расквасят носы и изобъют ногами этих двух любителей руZZкого мира, то судом такое будет квалифицировано как хулиганка?
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25.11.2024 18:42
+41
А яким законом регламентується вік злочинця? От мені просто цікаво знати.
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25.11.2024 18:51
+40
Так в нас майже всі прокурори теж пенсіонери!
Прикольно...
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25.11.2024 18:40
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Так в нас майже всі прокурори теж пенсіонери!
Прикольно...
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25.11.2024 18:40 Відповісти
пенсіонери і інваліди
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25.11.2024 18:52 Відповісти
Ще й карний кодекс писав Портнов
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26.11.2024 17:55 Відповісти
і якщо ти пенсіонер-сепар,і тобі нічого не буде, тому висновок...
ми ніколи не викорінимо цю орську гидоту з нашої землі.
бо їх діти та онуки вже на заміні їм а скоро й правнуки підростуть.
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25.11.2024 19:53 Відповісти
Клас. А якби вони її згвалтували, то дали б премію "Гордість країни". Уявіть тільки, в сімдесят років - і згвалтували.
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25.11.2024 18:42 Відповісти
Пальцем?
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25.11.2024 20:29 Відповісти
В этом деле очень корень Жень-Шеня помогает. Взять потолще, привязать покрепче.
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25.11.2024 20:49 Відповісти
Панять и правстить
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25.11.2024 22:22 Відповісти
То есть, правильно ли я понимаю, что если случайно найдутся пенсионеры, которые расквасят носы и изобъют ногами этих двух любителей руZZкого мира, то судом такое будет квалифицировано как хулиганка?
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25.11.2024 18:42 Відповісти
це такий тонкий натяк...
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25.11.2024 19:15 Відповісти
А по року виправних

робит - нехай вулиці замітають
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25.11.2024 18:43 Відповісти
Ага , хай ці кацапи граблями попрацюють на мінному полі ...
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25.11.2024 19:34 Відповісти
А якщо б були навідниками?
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25.11.2024 18:47 Відповісти
нагородили б.
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25.11.2024 19:29 Відповісти
Відхлестати кнутом цих старих пердунів на площі, привселюдно, було б в самий раз...
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25.11.2024 18:47 Відповісти
І після цього вони перестануть наводити кацапські ракети?
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25.11.2024 19:07 Відповісти
Шо робиться!!!
Наводили кацапські ракети, та отримали 2 роки умовно.
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25.11.2024 20:53 Відповісти
Депортувати у рассею і хай там їх свої ж замочать. Двух зайців одним пострілом.
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25.11.2024 20:04 Відповісти
Тобто то були ще й сексуальні домагання, за які можна нехило так отримати десь у США не дивлячись на вік.
"Обоє нападників своєї вини не визнають" - оті педофіли навіть не зрозуміли що так робити не можна
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25.11.2024 18:47 Відповісти
А від права голосування їх також звільнили?
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25.11.2024 18:47 Відповісти
чому б не дослідити минуле цих покидьків рускава міра? ці пердуни і ракети могли наводити
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25.11.2024 18:49 Відповісти
Тобто і за вбивство пенсіонер не має бути покараний?!!
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25.11.2024 18:49 Відповісти
Тільки після 70 років, а до то догану
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25.11.2024 19:35 Відповісти
"язичники" прокуророри в Україні ,звільнили "язичників злочинців"
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25.11.2024 18:49 Відповісти
Узкоязичні ?
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25.11.2024 19:45 Відповісти
букву "р" чого з'їв???
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25.11.2024 20:20 Відповісти
Та не влізла ж! Бо "узко"!!!
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25.11.2024 22:15 Відповісти
Тоесть пенсионеры могут совершать любые преступления? Лучше молитесь чтобы в Украине ближайшие 10 лет небыло выборов. Можете себе представить кого ети пенсионеры и новоявленные инвалиды выберут. Не зря же ***** не своим голосов визжит что бы Украина подписала перемирие и провела выборы.
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25.11.2024 18:51 Відповісти
Не было выборов? Как в шрашке? Совсем того?
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25.11.2024 20:15 Відповісти
А яким законом регламентується вік злочинця? От мені просто цікаво знати.
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25.11.2024 18:51 Відповісти
Закон цей має назву "Суддівське свавілля"
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25.11.2024 18:53 Відповісти
100%!!!
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01.01.2025 18:51 Відповісти
Закон-95.
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25.11.2024 19:08 Відповісти
Ну от тепер вони можуть її вистежити і вбити, ну а чо, пенсіонери ж.
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25.11.2024 18:51 Відповісти
******! тобто вийшов на песію, вбивай людей, наводь ракети, здавай країну- все пробачимо?!
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25.11.2024 18:51 Відповісти
Судити і садити сволоту, бо русскаїзичіє - це війна, коли русскаязичних в Україні приходить ''защіщать'' всіляке кодло зі сходу і нас-українців з ними ''за компанію''!
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25.11.2024 18:52 Відповісти
Трампу 78, а за старі "залицяння" бігав по судам як пацан.
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25.11.2024 18:55 Відповісти
А казали що перед законом усі рівні.... А виявляється що ні! Якщо ти пенсіонер- то виявляється роби що хочеш......
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25.11.2024 18:56 Відповісти
Висновок мафії в мантіях наступний: якщо ти старий совок, то можеш ********** і ображати україномовних громадян скільки завгодно і ніякого покарання не буде. Пуйло аплодує стоячи такому вироку, а до рейтингу Шмарклі додалося ще декілька процентів підтримки. Саме так виглядає єдність з «плану Стійкості».
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25.11.2024 18:56 Відповісти
А якщо пенсіонер удавить зелену жабу?
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25.11.2024 18:56 Відповісти
БУДЕ ГЕРОЄМ
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25.11.2024 19:08 Відповісти
Цікавий цей оболонський суд
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25.11.2024 18:57 Відповісти
Боюся, в Україні 99% судів--цікаві.
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25.11.2024 19:04 Відповісти
Оці закоренілі у своєму беззаконні старі підори і є найнебезбечнішим елементом.
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25.11.2024 18:59 Відповісти
Ці судді теж вороги України! Потрібна велика чистка авгієвих конюшень!
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25.11.2024 19:03 Відповісти
якщо у нас закони складають і охороняють кацапи, то чому дивуватись. А наші хлопці воюють.... А кацапня при всьому параді сидить в чільних інституціях України. Потрібна коліївщина, море крові. Інакше нічого не зміниться і нічого не поборемо. І діяти потрібно, як сицілійська мафія- не тільки винного, а й всю його сім"ю. Бо ця вервечка довго витиметься.
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25.11.2024 19:03 Відповісти
СУДОВА СИСТЕМА ВОРОГА УКРАЇНИ та друга зелені партнова!
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25.11.2024 19:03 Відповісти
І ось такі пенсіонери беруть участь у виборах. Давно говорили 60+ позбавити права голосу на будь яких виборах.
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25.11.2024 19:04 Відповісти
Має бути віковий і майновий ценз.
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25.11.2024 19:31 Відповісти
А цем в же не демократія.
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25.11.2024 20:16 Відповісти
Чому ні? Хіба люди, яким від 30 до 60ти і які мають у своїй власності бодай дім і машину не народ?
Те що Ви називаєте демократією скоріш охлократія.
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26.11.2024 09:58 Відповісти
Це саме демократія. Коли право на голос мають усі громадяни.
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26.11.2024 10:32 Відповісти
Демократія так, це коли всі громадяни мають голос. А Ви впевнені після 2019 го, що всі мають право на громадянство?
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26.11.2024 10:44 Відповісти
Все записано в конституції.
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26.11.2024 10:54 Відповісти
Я про Вашу особисту думку питав. Конституції ж теж пишуть люди.
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26.11.2024 11:26 Відповісти
Судді вже чекають на виконання вимог ***** Україною...
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25.11.2024 19:04 Відповісти
Дивне рішення. Мало місце домагання, потім *********** дії скоєні групою осіб. Обидва були у нетверезому стані, що є обтяжуючою обставиною.
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25.11.2024 19:04 Відповісти
Та це якийсь прикол, може умовне покарання або відстрочка виконання вироку поки самі не здохнуть!
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25.11.2024 19:06 Відповісти
ну все тепер пенсіонерам можна взривати машини військовим, шпіонити в пользу рашки і за це нічого не буде. Не влада а суцільний ворог України
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25.11.2024 19:07 Відповісти
Цікаво, а якби оті пісійонери напали на жида такий самий результат був би?!!
Капець в Україні б'ють, вбивають безнаказано українців! Країна мрії президента-ж**** , ****.
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25.11.2024 19:08 Відповісти
Зря тянули с приговором и садить не стоило. Пусть вслух 20 раз прочитает каждый их этих двух совков на микрофон на смартфон и в присутствии конечно судебного исполнителя ,,Энеиду, Котляревского, с выражением и громко. Или срок реально именно отсидеть. А с отсрочкой приговора---это не справедливое решение суда! Было бы котяхам этим хотя бы чуть за 80---тогда бы может быть.
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25.11.2024 19:10 Відповісти
тепер їх здоров'я коштує як репутація суддів
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25.11.2024 19:10 Відповісти
Тобто при теперішній владі говорити в Україні українською мовою небезпечно.
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25.11.2024 19:12 Відповісти
підор@си недоторкані в мантіях.
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25.11.2024 19:17 Відповісти
Ці з йазиком і так вкрай знахабніли. Навіть патріоти конституцією правами тикають. Які тільки відмазки не знаходять. Замість українізації відбувається прихована деукраїнізація.
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25.11.2024 19:20 Відповісти
Немає у москворотих ніяких прав. Почитай рішення КСУ 3.6.1 та рішення КСУ від 14 липня 2021 року.
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25.11.2024 20:59 Відповісти
А прокурори, точно інваліди...
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25.11.2024 19:31 Відповісти
Точно, особливо на совість та мізки!
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01.01.2025 18:57 Відповісти
А після 70 років, за вбивство можна і ай ай ай, отримати.
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25.11.2024 19:34 Відповісти
Европа подвергается нападению со стороны России. Почему она не дает отпор?Западные страны уклоняются от реагирования на диверсионно-террористические акты Кремля.

▪️Если бы не задержка стыковочного рейса, зажигательное устройство, скорее всего, вспыхнуло в салоне самолета, летящего высоко над Евросоюзом.

▪️Вместо этого оно воспламенилось на земле в аэропорту немецкого Лейпцига, вызвав возгорание грузового контейнера DHL.

▪️Западные спецслужбы считают, что этот теракт, произошедший в июле, был пробной акцией российских агентов, которые планировали разместить подобные бомбы на рейсах в США.

▪️"Мы уже некоторое время наблюдаем агрессивные действия российских спецслужб", - сказал Томас Хальденванг, недавно покинувший пост президента федеральной службы внутренней разведки Германии.

▪️"Россия использует весь набор инструментов - от влияния на политические дискуссии до кибератак на важнейшие объекты инфраструктуры и саботажа в значительных масштабах", - сказал он.

▪️Кремль уже давно ведет так называемую гибридную войну против европейских стран, включая дезинформационные кампании, хакерские атаки, кибератаки и вмешательство в выборы, чтобы дестабилизировать европейские общества и, в последние несколько лет, подтолкнуть их к сокращению военной поддержки Украины.

▪️На прошлой неделе Германия заявила, что два подводных телекоммуникационных кабеля в Балтийском море были оборваны в результате диверсии.

▪️Несколькими днями ранее российский разведывательный корабль "Янтарь" был выведен из Ирландского моря под конвоем ирландских ВМС после того, как он вошел в контролируемые Ирландией воды и патрулировал район, где проходят важнейшие энергетические и интернет-трубопроводы и кабели.

▪️Возможно, российские танки и не въезжают в Польшу или Эстонию, но от агрессии Москвы становится все труднее отмахнуться.

▪️Хотя некоторые правительства - особенно в скандинавских и прибалтийских странах - пытались поднять тревогу, коллективная реакция ЕС и НАТО до сих пор была заметно сдержанной.

▪️"Мы просто слишком вежливы… Они нападают на нас каждый день", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в кулуарах саммита НАТО в июле.

▪️Отчасти пассивность Европы объясняется опасениями западных столиц быть втянутыми в конфликт, к которому они не готовы, считает эксперт по терроризму и нетрадиционным методам ведения войны в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований Дэниел Байман.

▪️"Большинство стран не хотят вступать в открытую конфронтацию с Россией в большей степени, чем они это уже делают", - сказал он.

▪️Даже слова, используемые при обсуждении нападений, отражают европейскую робость, говорит уходящий министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

▪️"Почему мы называем это гибридным? Потому что, когда вы называете это гибридным, вам не нужно ничего делать… Если вы называете это терроризмом, это подразумевает реакцию", - сказал Ландсбергис на конференции по безопасности в Риге в прошлом месяце.

▪️По словам австрийского эксперта по безопасности Герхарда Манготта, кремлевский бренд гибридной войны был разработан российским генералом Валерием Герасимовым, ныне начальником Генерального штаба российских Вооруженных сил.

▪️"Это не просто дезинформация и пропаганда, а широкий арсенал инструментов, от диверсий, проникновения и финансирования партий на Западе до нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими истребителями", - говорит Манготт.

▪️В Литве Москва использует дезинформацию, чтобы подорвать запланированное развертывание бригады немецких вооруженных сил, что является частью усилий НАТО по укреплению восточного фланга.

▪️"Распространяется много фальшивых новостей, например, что немецкие солдаты насилуют женщин и хотят оккупировать Литву… Россия хочет сорвать проект. Мы относимся к этому очень серьезно", - сказал глава литовской секретной службы Дарюс Яунишкис.

▪️Однако даже в самых опасных ситуациях российская кампания по дестабилизации выглядит тщательно выверенной, чтобы не вызвать коллективного ответа НАТО в соответствии со статьей 5.

▪️Вместо этого Кремль, похоже, постепенно усиливает давление, чтобы посмотреть, что ему может сойти с рук. "Россия испытывает пределы статьи 5, чтобы разжечь неопределенность", - заявил в начале этого года немецкий законодатель и бывший офицер генерального штаба немецких вооруженных сил Родерих Кизеветтер.

▪️Страны НАТО обсудили коллективный ответ на гибридную войну России, сообщил журналистам высокопоставленный представитель НАТО в преддверии саммита в Вашингтоне в июле. Даже если нападения не будут квалифицированы как акты войны в традиционном смысле, страны могут сослаться на статью 4, которая призывает к консультациям, когда безопасность страны находится под угрозой.

▪️Но на данный момент альянс не испытывает особого желания вступать в конфронтацию.

▪️"НАТО - это оборонительный военный союз, который мыслит категориями мирного и военного времени", - заявил начальник штаба обороны Франции генерал Тьерри Буркхард газете Le Figaro. Инструменты НАТО просто не предназначены для "серой зоны" в "мире конкуренции и соперничества".

▪️"Большая проблема" с применением статьи 5 в нынешней ситуации заключается в том, что "среди союзников нет четкого определения того, что означает гибридная война", сказал сотрудник эстонского аналитического Международного центра обороны и безопасности Марек Ков.

▪️"Другой основной проблемой является атрибуция… Обычно это происходит немного позже", - сказал Ков.

▪️Например, спустя более трех месяцев после диверсии на железных дорогах Франции в преддверии Олимпийских игр в Париже, спецслужбы страны все еще выясняют, стоит ли за атакой Москва, сообщает Le Monde.

▪️Еще одним препятствием является членство в НАТО таких стран, как Венгрия и Турция, "стран, которые проявляют симпатию к России", говорит Байман из Центра стратегических и международных исследований. Это затрудняет принятие военным альянсом, основанным на консенсусе, значимых решений против Москвы.

▪️Тем не менее, европейские правительства проявляют все большую готовность приписывать России акты саботажа.

▪️По словам министра обороны Эстонии
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25.11.2024 19:36 Відповісти
По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, это первый шаг в противостоянии. "Когда что-то случается, просто заявите об этом публично… Покажите, что эти парни наняты российскими службами, а эти парни совершили нападения, получив деньги из России", - сказал Певкур.

▪️Уклоняясь от прямой конфронтации, страны ЕС и НАТО постепенно наращивают усилия по противодействию гибридной войне России. Однако до сих пор они не добились особых успехов в сдерживании Москвы.

▪️"Европейцы должны отреагировать гораздо более сплоченно и решительно. Военная помощь [Украине] должна быть увеличена, чтобы показать, что усилия России имеют обратный эффект", - говорит Байман из Центра стратегических и международных исследований.

▪️Помимо увеличения расходов на оборону, странам необходимо усилить внутреннюю безопасность, включая полицию, внутренние разведывательные службы и обмен информацией между союзными правительствами, говорит Ков из Международного центра обороны и безопасности.

▪️"Если мы упустим эту возможность, Россия только усилит позиции… Мы должны помнить, что они, по сути, подражают диверсионной доктрине Советского Союза времен холодной войны", - сказал он.

▪️Главное, считает бывший посол Германии Арндт Фрейтаг фон Лорингховен, занимавший пост первого начальника разведки НАТО, чтобы Европа проснулась от угрозы и заставила Россию заплатить цену. "Мы спим… Агрессивное поведение должно иметь политические издержки", - сказал фон Лорингховен.
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25.11.2024 19:38 Відповісти
Сьогодні вантажний Боїнг-737 розбився у Вільнюсі. Не виключають теракт.
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25.11.2024 19:53 Відповісти
навпаки, пенсійний вік у цьому випадку має бути суворішим
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25.11.2024 19:42 Відповісти
Потрібен міцний з великими кулаками та доброю душею пенсіонер , який проникне на Банкову ...
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25.11.2024 19:51 Відповісти
Да розстріляти їх нах тай усе. А так цим старим підарам ще й пенсія іде з податків.
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25.11.2024 19:52 Відповісти
Саме тому "пенси кацапомовні" й "бикують" на наших вулицях! Бо відчувають безкарність... Тепер, надіюся, у Києві знайдуться волонтери чи колишні АТОшники, що той "вирок" трішки "підкорегують"?... У мене таких у дворі чоловік п"ять набереться... Так саму язикату попередив - "своїх" не дочекається... Повісимо на тому самому клені, що сама й садила... Решта мовчить і "про політику" не говорить...
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25.11.2024 19:55 Відповісти
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25.11.2024 20:00 Відповісти
А чого ті пенісонєри вирішили позалицятися в 70+ років? Дівчина сподобалася дідуганам?
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25.11.2024 20:12 Відповісти
Народе, не про вік, хоча те ж! Хтось хоч раз чув щоб В Україні розтовкли пику за кацапську? А тут вдома за рідну мову кацапоїди калічать!!!!!
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25.11.2024 20:14 Відповісти
А нащо їм пики заблюрили ??? Навпаки, якщо наш "самий чєсний суд в мірє" не може під час кривавої війни з кацапами покарати прокацапську наволоч, то розклейте їхні пики щоб народ "віддячив" цим виродкам власноруч, щиро, від душі...
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25.11.2024 20:20 Відповісти
З цих суддів потрібно стягнути шкіру і пошити крісла для суддів, щоб інші які займуть їх місця бачили, що з ними буде, якщо буде судійське свавілля. Смерть внутрішнім окупантам.
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25.11.2024 20:25 Відповісти
Так для прикладу і порівняння. Читаю сьогодні у Литві дідулі 92 років впаяли срок за ДТП з тяжкими наслідками. Дуже просто- якщо винен, то відповідай по закону не дивлячись ні на що. А унас і в 70 виявляється можна пиячити і бити дівчину на вулиці, а як нести за це відповідальність та покарання - так ні, бо пенсіонер......
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25.11.2024 20:43 Відповісти
А що, не можна їх на суспільно-корисні примусові роботи на місяців шість засудити? Йде зима, лопати з віниками і вулиці прибирати, замість того щоб бухали
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25.11.2024 20:57 Відповісти
Дуже дивна формулювання! Як робити противоправні дії, так вони молоді, а як сидіти за злочин -пенсіонери… щось суддя не друже зі своєю головою, пора на пенсію
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25.11.2024 21:12 Відповісти
Цікаво чи прокурор подасть апеляцію?Чи потерпіла подасть???
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26.11.2024 00:03 Відповісти
Ура,пенсіонери! Робимо що хочемо,і нам за це нічого не буде? Зеленбуд вніс зміни до Кримінального кодексу,пенсійний вік-індульгенція для будь яких дій.
Як кажуть,здобули!
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25.11.2024 21:32 Відповісти
Чомусь у публікації бракує однієї цікавої подробиці - прізвища судді.
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25.11.2024 21:51 Відповісти
Это такой юмор ¿
А что так можно было ¿
Если дать в **** менту , то пенсионеру наказания не будет ¿
Хороший пример ,берем на заметку !!!
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25.11.2024 23:45 Відповісти
Як що я маю пінсійне посвідчення ,то можу порушувати закон і мені нічого не буде.Оце так "країна мрій зеленскова".Сомалі просто відпочиває.
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26.11.2024 04:52 Відповісти
Це протизаконно. Немає такого закону, щоб вік людини після 18 років якось то впливав на відповідальність за свої вчинки . Якщо людина ' неповноцінною ментально, тобто хворою на ідіотизм, то вона не відповідає за вчинки, але це звільнення від відповідальності за дії людей у розумі через вік є ейджизмом та є порушенням усіх законів правосуддя!
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01.01.2025 18:39 Відповісти
 
 