Напад на волонтерку в Києві через українську мову: Обвинувачених звільнили від покарання через їхній пенсійний вік
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Оболонської окружної прокуратури м. Києва судом оголошено обвинувальний вирок двом киянам, які у червні цього року вчинили хуліганство щодо волонтерки (ч. 2 ст. 296 КК України) через її українську мову. Чоловіків звільнили від покарання через їхній пенсійний вік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба прокуратури.
"За сукупністю доказів, наданих стороною обвинувачення, Оболонським районним судом міста Києва обвинувачених визнано винними у хуліганстві, вчиненому групою осіб, та засуджено до 2 років позбавлення волі із застосуванням іспитового строку терміном на 2 роки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, конфлікт стався влітку поблизу входу в підземний перехід по вулиці Новокостянтинівській. Двоє пенсіонерів, побачивши дівчину, вирішили зробити їй кілька компліментів, втім вона залицянь не оцінила.
Не бажаючи спілкування, дівчина відповіла, що не розуміє чоловіків. Відповідь українською мовою викликала агресію нетверезих пенсіонерів, які почали нецензурно ображати потерпілу, тож вона вирішила знімати їх на мобільний телефон.
Далі один з обвинувачених кілька разів вдарив її по нозі, а також завдав удар долонею в ніс. Все це відбулося після того, як його спільник відібрав у дівчини телефон. Постраждалій вдалося повернути телефон. Після чого зловмисники зникли з місця події.
Суд під час ухвалення вироку врахував похилий вік обвинувачених - 74 та 70 років.
Напад на волонтерку в Києві через мовне питання
Нагадаємо, 5 червня у Києві затримали 73-річного чоловіка, який на ґрунті мовного питання напав на місцеву волонтерку в Оболонському районі міста. Йому повідомили про підозру в хуліганстві.
7 червня другого нападника затримали та вручили підозру про хуліганство.
За даними слідства, він кілька разів вдарив волонтерку по нозі, а потім долонею в ніс, після того, як Салюк вибив у дівчини телефон.
Обоє нападників своєї вини не визнають.
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Прикольно...
ми ніколи не викорінимо цю орську гидоту з нашої землі.
бо їх діти та онуки вже на заміні їм а скоро й правнуки підростуть.
робит - нехай вулиці замітають
Наводили кацапські ракети, та отримали 2 роки умовно.
"Обоє нападників своєї вини не визнають" - оті педофіли навіть не зрозуміли що так робити не можна
Те що Ви називаєте демократією скоріш охлократія.
Капець в Україні б'ють, вбивають безнаказано українців! Країна мрії президента-ж**** , ****.
▪️Если бы не задержка стыковочного рейса, зажигательное устройство, скорее всего, вспыхнуло в салоне самолета, летящего высоко над Евросоюзом.
▪️Вместо этого оно воспламенилось на земле в аэропорту немецкого Лейпцига, вызвав возгорание грузового контейнера DHL.
▪️Западные спецслужбы считают, что этот теракт, произошедший в июле, был пробной акцией российских агентов, которые планировали разместить подобные бомбы на рейсах в США.
▪️"Мы уже некоторое время наблюдаем агрессивные действия российских спецслужб", - сказал Томас Хальденванг, недавно покинувший пост президента федеральной службы внутренней разведки Германии.
▪️"Россия использует весь набор инструментов - от влияния на политические дискуссии до кибератак на важнейшие объекты инфраструктуры и саботажа в значительных масштабах", - сказал он.
▪️Кремль уже давно ведет так называемую гибридную войну против европейских стран, включая дезинформационные кампании, хакерские атаки, кибератаки и вмешательство в выборы, чтобы дестабилизировать европейские общества и, в последние несколько лет, подтолкнуть их к сокращению военной поддержки Украины.
▪️На прошлой неделе Германия заявила, что два подводных телекоммуникационных кабеля в Балтийском море были оборваны в результате диверсии.
▪️Несколькими днями ранее российский разведывательный корабль "Янтарь" был выведен из Ирландского моря под конвоем ирландских ВМС после того, как он вошел в контролируемые Ирландией воды и патрулировал район, где проходят важнейшие энергетические и интернет-трубопроводы и кабели.
▪️Возможно, российские танки и не въезжают в Польшу или Эстонию, но от агрессии Москвы становится все труднее отмахнуться.
▪️Хотя некоторые правительства - особенно в скандинавских и прибалтийских странах - пытались поднять тревогу, коллективная реакция ЕС и НАТО до сих пор была заметно сдержанной.
▪️"Мы просто слишком вежливы… Они нападают на нас каждый день", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в кулуарах саммита НАТО в июле.
▪️Отчасти пассивность Европы объясняется опасениями западных столиц быть втянутыми в конфликт, к которому они не готовы, считает эксперт по терроризму и нетрадиционным методам ведения войны в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований Дэниел Байман.
▪️"Большинство стран не хотят вступать в открытую конфронтацию с Россией в большей степени, чем они это уже делают", - сказал он.
▪️Даже слова, используемые при обсуждении нападений, отражают европейскую робость, говорит уходящий министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
▪️"Почему мы называем это гибридным? Потому что, когда вы называете это гибридным, вам не нужно ничего делать… Если вы называете это терроризмом, это подразумевает реакцию", - сказал Ландсбергис на конференции по безопасности в Риге в прошлом месяце.
▪️По словам австрийского эксперта по безопасности Герхарда Манготта, кремлевский бренд гибридной войны был разработан российским генералом Валерием Герасимовым, ныне начальником Генерального штаба российских Вооруженных сил.
▪️"Это не просто дезинформация и пропаганда, а широкий арсенал инструментов, от диверсий, проникновения и финансирования партий на Западе до нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими истребителями", - говорит Манготт.
▪️В Литве Москва использует дезинформацию, чтобы подорвать запланированное развертывание бригады немецких вооруженных сил, что является частью усилий НАТО по укреплению восточного фланга.
▪️"Распространяется много фальшивых новостей, например, что немецкие солдаты насилуют женщин и хотят оккупировать Литву… Россия хочет сорвать проект. Мы относимся к этому очень серьезно", - сказал глава литовской секретной службы Дарюс Яунишкис.
▪️Однако даже в самых опасных ситуациях российская кампания по дестабилизации выглядит тщательно выверенной, чтобы не вызвать коллективного ответа НАТО в соответствии со статьей 5.
▪️Вместо этого Кремль, похоже, постепенно усиливает давление, чтобы посмотреть, что ему может сойти с рук. "Россия испытывает пределы статьи 5, чтобы разжечь неопределенность", - заявил в начале этого года немецкий законодатель и бывший офицер генерального штаба немецких вооруженных сил Родерих Кизеветтер.
▪️Страны НАТО обсудили коллективный ответ на гибридную войну России, сообщил журналистам высокопоставленный представитель НАТО в преддверии саммита в Вашингтоне в июле. Даже если нападения не будут квалифицированы как акты войны в традиционном смысле, страны могут сослаться на статью 4, которая призывает к консультациям, когда безопасность страны находится под угрозой.
▪️Но на данный момент альянс не испытывает особого желания вступать в конфронтацию.
▪️"НАТО - это оборонительный военный союз, который мыслит категориями мирного и военного времени", - заявил начальник штаба обороны Франции генерал Тьерри Буркхард газете Le Figaro. Инструменты НАТО просто не предназначены для "серой зоны" в "мире конкуренции и соперничества".
▪️"Большая проблема" с применением статьи 5 в нынешней ситуации заключается в том, что "среди союзников нет четкого определения того, что означает гибридная война", сказал сотрудник эстонского аналитического Международного центра обороны и безопасности Марек Ков.
▪️"Другой основной проблемой является атрибуция… Обычно это происходит немного позже", - сказал Ков.
▪️Например, спустя более трех месяцев после диверсии на железных дорогах Франции в преддверии Олимпийских игр в Париже, спецслужбы страны все еще выясняют, стоит ли за атакой Москва, сообщает Le Monde.
▪️Еще одним препятствием является членство в НАТО таких стран, как Венгрия и Турция, "стран, которые проявляют симпатию к России", говорит Байман из Центра стратегических и международных исследований. Это затрудняет принятие военным альянсом, основанным на консенсусе, значимых решений против Москвы.
▪️Тем не менее, европейские правительства проявляют все большую готовность приписывать России акты саботажа.
▪️По словам министра обороны Эстонии
▪️Уклоняясь от прямой конфронтации, страны ЕС и НАТО постепенно наращивают усилия по противодействию гибридной войне России. Однако до сих пор они не добились особых успехов в сдерживании Москвы.
▪️"Европейцы должны отреагировать гораздо более сплоченно и решительно. Военная помощь [Украине] должна быть увеличена, чтобы показать, что усилия России имеют обратный эффект", - говорит Байман из Центра стратегических и международных исследований.
▪️Помимо увеличения расходов на оборону, странам необходимо усилить внутреннюю безопасность, включая полицию, внутренние разведывательные службы и обмен информацией между союзными правительствами, говорит Ков из Международного центра обороны и безопасности.
▪️"Если мы упустим эту возможность, Россия только усилит позиции… Мы должны помнить, что они, по сути, подражают диверсионной доктрине Советского Союза времен холодной войны", - сказал он.
▪️Главное, считает бывший посол Германии Арндт Фрейтаг фон Лорингховен, занимавший пост первого начальника разведки НАТО, чтобы Европа проснулась от угрозы и заставила Россию заплатить цену. "Мы спим… Агрессивное поведение должно иметь политические издержки", - сказал фон Лорингховен.
Як кажуть,здобули!
А что так можно было ¿
Если дать в **** менту , то пенсионеру наказания не будет ¿
Хороший пример ,берем на заметку !!!