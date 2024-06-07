73-річному нападнику на волонтерку в Києві обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
Оболонський районний суд Києва у п'ятницю, 7 червня, обрав запобіжний захід 73-річному чоловіку, який напав на ґрунті мовного питання на місцеву волонтерку в Києві.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську прокуратуру та "Суспільне".
"За клопотанням прокурора Оболонської окружної прокуратури 73-річному підозрюваному у хуліганстві обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці", - йдеться у повідомленні прокуратури.
Зазначається, що нападник Віктор Салюк - 73-річний житель столичного Печерська, який торгує на ринку на Куренівці. Своєї вини не визнає і стверджує, що на відео не він і ніякого конфлікту з дівчиною не памʼятає.
Прокуратура раніше вказувала, що чоловік кілька разів змінював свої показання.
У суді прокурор клопотав про цілодобовий домашній арешт. Адвокатка Салюка просила більш мʼякого запобіжного заходу - особистого зобовʼязання. Суд прийняв сторону прокурора.
Напад на волонтерку в Києві через мовне питання
Нагадаємо, 5 червня у Києві затримали 73-річного чоловіка, який на ґрунті мовного питання напав на місцеву волонтерку в Оболонському районі міста. Йому повідомили про підозру в хуліганстві.
7 червня другого нападника затримали та вручили підозру про хуліганство.
За даними слідства, він кілька разів вдарив волонтерку по нозі, а потім долонею в ніс, після того, як Салюк вибив у дівчини телефон.
Обоє нападників своєї вини не визнають.
Будь ласка, зачекайте...
що думаєте? Бо я думаю, що за таке в іншій країні просто б забили, як скаженого пса і сказали б, що так і було
еще и жратву ему носите домой зеленые судьи и прокуроры
Ну, недовго йому залишилося. Менти просто не хочуть, щоб з цією гнидою нещасний випадок трапився в зоні їх відповідальності. Значить - трапиться у дворі будинку, це ця наволоч проживає.
Якщо є відеодоказ побиття, то все це потягне максимум на легкі тілесні (ст.125 ККУ), за умови, якщо у потерпілої є ушкодження шкірного покриву (подряпини) або синьці.
Якщо ушкоджень немає, тоді це має кваліфікуватись, як побої і мордування (ст.126 ККУ).
В обох випадках це є кримінальним проступком приватного обвинувачення, що передбачає закриття відповідного кримінального провадження на підставі заяви про примирення сторін конфлікту.
Це один з тих ЖДУНІВ!!!
Якщо цього підара не покарати, до песець повний!
Це - сєпарня кончена!