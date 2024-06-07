73-річному нападнику на волонтерку в Києві обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

Оболонський районний суд Києва у п'ятницю, 7 червня, обрав запобіжний захід 73-річному чоловіку, який напав на ґрунті мовного питання на місцеву волонтерку в Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську прокуратуру та "Суспільне".

"За клопотанням прокурора Оболонської окружної прокуратури 73-річному підозрюваному у хуліганстві обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Зазначається, що нападник Віктор Салюк - 73-річний житель столичного Печерська, який торгує на ринку на Куренівці. Своєї вини не визнає і стверджує, що на відео не він і ніякого конфлікту з дівчиною не памʼятає.

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Прокуратура раніше вказувала, що чоловік кілька разів змінював свої показання.

У суді прокурор клопотав про цілодобовий домашній арешт. Адвокатка Салюка просила більш мʼякого запобіжного заходу - особистого зобовʼязання. Суд прийняв сторону прокурора.

Напад на волонтерку в Києві через мовне питання

Нагадаємо, 5 червня у Києві затримали 73-річного чоловіка, який на ґрунті мовного питання напав на місцеву волонтерку в Оболонському районі міста. Йому повідомили про підозру в хуліганстві.

7 червня другого нападника затримали та вручили підозру про хуліганство.

За даними слідства, він кілька разів вдарив волонтерку по нозі, а потім долонею в ніс, після того, як Салюк вибив у дівчини телефон.

Обоє нападників своєї вини не визнають.

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