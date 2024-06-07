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Київ (19116) напад (1095) суд (11499) запобіжний захід (452)

73-річному нападнику на волонтерку в Києві обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

Обрано запобіжний захід підозрюваному в нападі на волонтерку в Києві

Оболонський районний суд Києва у п'ятницю, 7 червня, обрав запобіжний захід 73-річному чоловіку, який напав на ґрунті мовного питання на місцеву волонтерку в Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську прокуратуру та "Суспільне".

"За клопотанням прокурора Оболонської окружної прокуратури 73-річному підозрюваному у хуліганстві обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Зазначається, що нападник Віктор Салюк - 73-річний житель столичного Печерська, який торгує на ринку на Куренівці. Своєї вини не визнає і стверджує, що на відео не він і ніякого конфлікту з дівчиною не памʼятає.

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Прокуратура раніше вказувала, що чоловік кілька разів змінював свої показання.

У суді прокурор клопотав про цілодобовий домашній арешт. Адвокатка Салюка просила більш мʼякого запобіжного заходу - особистого зобовʼязання. Суд прийняв сторону прокурора.

Напад на волонтерку в Києві через мовне питання

Нагадаємо, 5 червня у Києві затримали 73-річного чоловіка, який на ґрунті мовного питання напав на місцеву волонтерку в Оболонському районі міста. Йому повідомили про підозру в хуліганстві.

7 червня другого нападника затримали та вручили підозру про хуліганство.

За даними слідства, він кілька разів вдарив волонтерку по нозі, а потім долонею в ніс, після того, як Салюк вибив у дівчини телефон.

Обоє нападників своєї вини не визнають.

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Автор: 
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Топ коментарі
+26
А Червінському продовжили строк під вартою у сирій камері з клопами за те, що розповів правду про зєрмаків.
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07.06.2024 14:50
+16
Та який нам нафіг домашній арешт? Там конкретний, відвертий зрадник. Поборник "руSSкого міра". Покопатися в його телефоні - стопудово на Київ наводив ракети.

Ну, недовго йому залишилося. Менти просто не хочуть, щоб з цією гнидою нещасний випадок трапився в зоні їх відповідальності. Значить - трапиться у дворі будинку, це ця наволоч проживає.
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07.06.2024 14:50
+14
З цими заявами це не ***********.
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07.06.2024 14:46
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З цими заявами це не ***********.
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07.06.2024 14:46 Відповісти
Треба було: "Цілодобово сидіти на пляшці".
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07.06.2024 14:54 Відповісти
Ввімкнути старому ватному підарасу гімн України цілодобово.
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07.06.2024 14:47 Відповісти
Дешевше вбити і забути.
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07.06.2024 14:49 Відповісти
А в чому суть конфлікту?
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07.06.2024 15:36 Відповісти
https://videos.cnscdn.com/3/2/2/5/32252***************************/original.mp4
що думаєте? Бо я думаю, що за таке в іншій країні просто б забили, як скаженого пса і сказали б, що так і було
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07.06.2024 15:45 Відповісти
У новині не вказано, у чому суть конфлікту. Можна зрозуміти, що волонтерка говорила рашистською, а дід за це на неї напав.
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07.06.2024 16:18 Відповісти
В іншій країні,а не у країні чортів,що топляться у тисі і бігають від військомату.
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07.06.2024 18:00 Відповісти
підозрюваному у *********** обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці" Джерело:

еще и жратву ему носите домой зеленые судьи и прокуроры
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07.06.2024 14:48 Відповісти


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07.06.2024 14:49 Відповісти
Обоих ******** - на 2 года химии, за злостное хулиганство( ст.206 ч.2). А волонтерцi немае чого на рiвному мiсцi шукати пригод.
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07.06.2024 14:50 Відповісти
Она просто шла домой, а не тусовыалась по клубам. Понял, прот приключения, придурок?
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07.06.2024 14:56 Відповісти
Гарячий як свiже кiнське лайно. Можна й стояти, нiкуди не ходити, та знайти проблему.
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07.06.2024 15:00 Відповісти
Сам спрятался за бугром, а здесь настаивает нарываться на явный пендель.
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07.06.2024 15:03 Відповісти
Тобто - якщо ти Украінка, і йдеш додому після прощання із загиблою госпітальєркою, то цілком нормально і заслужено отримувати люлей від якогось совкового бидла, привезеного в Украіну з якихось там @беней? Ти серьозно?
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07.06.2024 18:20 Відповісти
Він совок, боїться бандитів і сидить рівно,"запахло" ж "вєсной "
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07.06.2024 18:34 Відповісти
Тобто якщо ти виправив кацапа,ти знайшов пригоду? Окей, тоді зробіть декриміналізацію за вбивство їх на місці. Ви заїбали. Українець у своїй країні,кацап у чужій,ти зараз тупо захищаєш кацапню їбану,котра бажає смерті всім українцям, просто за те що вони українці в Україні.
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07.06.2024 18:33 Відповісти
А Червінському продовжили строк під вартою у сирій камері з клопами за те, що розповів правду про зєрмаків.
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07.06.2024 14:50 Відповісти
Та який нам нафіг домашній арешт? Там конкретний, відвертий зрадник. Поборник "руSSкого міра". Покопатися в його телефоні - стопудово на Київ наводив ракети.

Ну, недовго йому залишилося. Менти просто не хочуть, щоб з цією гнидою нещасний випадок трапився в зоні їх відповідальності. Значить - трапиться у дворі будинку, це ця наволоч проживає.
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07.06.2024 14:50 Відповісти
Це точно, при московитах він би здавав всіх і вся, це монголоїдний урод!!!
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07.06.2024 15:01 Відповісти
ВІдставний савєцкій ахвіцер, мусор, чи гебнюк? Хто знає?
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07.06.2024 14:51 Відповісти
Ну , ВЫ И завернул... гомосоветикус звичайный. Чем козел торгует на рынке, Вот по тем делам он был кладовщиком на предприятии.
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07.06.2024 14:55 Відповісти
На худой конец был куском, або зам по тылу.
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07.06.2024 15:18 Відповісти
Тю, забыл, мог быть и сундуком.
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07.06.2024 15:19 Відповісти
Кдб ніколи не буває бувшими. Кожен п'ятий кдб просто працював як всі робочі, але отримував доплату за пропаганду серед них, це як зараз тролі, тільки це було ще зроблено, коли інтернету не було.
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07.06.2024 18:36 Відповісти
А другого не знайшли ще, дивно?...
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07.06.2024 14:53 Відповісти
да, вроде, сьодни отловили, как пишут в статье
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07.06.2024 14:57 Відповісти
Я впевнений, що якби українець в Києві дав ляпаса кацапомовному і плюну йому рило, то моментально пішов би в СІЗО, а потім "суд" запрторив би його на років 5 за грати.
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07.06.2024 14:54 Відповісти
До 14 року Київ взагалі на 90% був російськомовним. Зараз наче вже краще з українською.
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07.06.2024 14:59 Відповісти
Когда -то мне казалось, шо Киев украиномовний и с чистым диалектом.
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07.06.2024 16:15 Відповісти
Здуріти покарання! А може треба було це падло відправити на роботи по риттю укріплень?!
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07.06.2024 15:00 Відповісти
Це був побутовий особистісний конфлікт. ********* тут немає, бо, вочевидь, умисел підозрюваного був спрямований не на порушення суспільного порядку, а на моральне приниження потерпілої шляхом фізичного впливу.
Якщо є відеодоказ побиття, то все це потягне максимум на легкі тілесні (ст.125 ККУ), за умови, якщо у потерпілої є ушкодження шкірного покриву (подряпини) або синьці.
Якщо ушкоджень немає, тоді це має кваліфікуватись, як побої і мордування (ст.126 ККУ).
В обох випадках це є кримінальним проступком приватного обвинувачення, що передбачає закриття відповідного кримінального провадження на підставі заяви про примирення сторін конфлікту.
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07.06.2024 15:00 Відповісти
А ОЗГ? Не скажи, справа століття. Вже можна було б і вибачити старого дурня та відправити на 15 діб арешту.
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07.06.2024 15:25 Відповісти
Да хотя бы на детекторе лжи проверить, мол , чи не наводчик.
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07.06.2024 15:50 Відповісти
А я вбачаю замах на вбивство
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07.06.2024 16:16 Відповісти
А я вбачаю що це явний кацап і його як мінімум треба кинути у безкоштовний довісок з російськими полоненими. І це мінімально.
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07.06.2024 18:40 Відповісти
Цю прорашиську паскуду просто треба знищувати вони відчувають свою безкарність ,ВР прийняла закон про антисимітизм ,а ось хто в Україні захистить українців ?
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07.06.2024 15:01 Відповісти
Совдепія бикує в Україні і гадить!!!
Це один з тих ЖДУНІВ!!!
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07.06.2024 15:17 Відповісти
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07.06.2024 19:38 Відповісти
Та ви шо, *****, зовсім там ******???!!!! Цього підара не тільки не прибили, а ще й посадити не можете? Де те падло живе? Адресу в студію!!!! Хлопці, знайдіть, у кого є можливість, його адресу!!!!
Якщо цього підара не покарати, до песець повний!
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07.06.2024 15:39 Відповісти
******... цікаво скільки б дали на Рашці тому хто б набив песдак якомусь зет патріоту за те шо російською розмовляє
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07.06.2024 15:47 Відповісти
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07.06.2024 17:30 Відповісти
Не удивлюсь, если тому цапорылоязыковому чмошнику ларек на рынке сожгут.
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07.06.2024 15:49 Відповісти
Разом з ним...
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07.06.2024 16:17 Відповісти
Сховали це ***** (вірніше під*****вника, бо ***** на параші), за дверима, щоб йому іпало не набили. Я б глянув, скільки б дали за те, якби цьому судді мордяку набили на вулиці.
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07.06.2024 15:51 Відповісти
Шкода, що немає довічної каторги для таких виродків
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07.06.2024 15:52 Відповісти
Неправда ваша , есть.
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07.06.2024 16:16 Відповісти
Типо, жестко подсадить , до конца дней его, на кокс (дурдом "Солнышко" обеспечено на все 100500 - довiчно.
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07.06.2024 17:40 Відповісти
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07.06.2024 17:05 Відповісти
Виправні роботи треба давати а не домашній арешт !!!
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07.06.2024 19:32 Відповісти
Яке нах мовне питання?
Це - сєпарня кончена!
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07.06.2024 19:32 Відповісти
Мало дали гниді.
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07.06.2024 20:10 Відповісти
старий придурок
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07.06.2024 21:50 Відповісти
 
 