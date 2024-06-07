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Киев (24762) нападение (2137) суд (24810) мера пресечения (421)

73-летнему напавшему на волонтера в Киеве избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

Обрано запобіжний захід підозрюваному в нападі на волонтерку в Києві

Оболонский районный суд Киева в пятницу, 7 июня, избрал меру пресечения 73-летнему мужчине, напавшему на почве языкового вопроса на местного волонтера в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру и "Суспільне".

"По ходатайству прокурора Оболонской окружной прокуратуры 73-летнему подозреваемому в хулиганстве избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что нападавший Виктор Салюк - 73-летний житель столичного Печерска, торгующий на рынке на Куреневке. Своей вины не признает и утверждает, что на видео - не он, и никакого конфликта с девушкой не помнит.

Также смотрите: Нападение на волонтера в Киеве из-за украинского языка: задержан второй подозреваемый. ФОТО

Прокуратура ранее указывала, что мужчина несколько раз менял свои показания.

В суде прокурор ходатайствовал о круглосуточном домашнем аресте. Адвокат Салюка просила более мягкой меры пресечения - личного обязательства. Суд принял сторону прокурора.

Нападение на волонтерку в Киеве из-за языкового вопроса

Напомним, 5 июня в Киеве задержали 73-летнего мужчину, на почве языкового вопроса напавший на местную девушку-волонтера в Оболонском районе города. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве.

7 июня второго нападавшего задержали и вручили подозрение о хулиганстве.

По данным следствия, он несколько раз ударил девушку-волонтера по ноге, а затем - ладонью в нос, после того, как Салюк выбил у нее из рук телефон.

Двое нападавших своей вины не признают.

Также читайте: Полицейские задержали четырех человек, связанных с нападением на украинских волонтеров в Праге, - СМИ
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Топ комментарии
+26
А Червінському продовжили строк під вартою у сирій камері з клопами за те, що розповів правду про зєрмаків.
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07.06.2024 14:50
+16
Та який нам нафіг домашній арешт? Там конкретний, відвертий зрадник. Поборник "руSSкого міра". Покопатися в його телефоні - стопудово на Київ наводив ракети.

Ну, недовго йому залишилося. Менти просто не хочуть, щоб з цією гнидою нещасний випадок трапився в зоні їх відповідальності. Значить - трапиться у дворі будинку, це ця наволоч проживає.
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07.06.2024 14:50
+14
З цими заявами це не ***********.
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07.06.2024 14:46
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Правила форума Совет форумчан
З цими заявами це не ***********.
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07.06.2024 14:46 Ответить
Треба було: "Цілодобово сидіти на пляшці".
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07.06.2024 14:54 Ответить
Ввімкнути старому ватному підарасу гімн України цілодобово.
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07.06.2024 14:47 Ответить
Дешевше вбити і забути.
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07.06.2024 14:49 Ответить
А в чому суть конфлікту?
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07.06.2024 15:36 Ответить
https://videos.cnscdn.com/3/2/2/5/32252***************************/original.mp4
що думаєте? Бо я думаю, що за таке в іншій країні просто б забили, як скаженого пса і сказали б, що так і було
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07.06.2024 15:45 Ответить
У новині не вказано, у чому суть конфлікту. Можна зрозуміти, що волонтерка говорила рашистською, а дід за це на неї напав.
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07.06.2024 16:18 Ответить
В іншій країні,а не у країні чортів,що топляться у тисі і бігають від військомату.
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07.06.2024 18:00 Ответить
підозрюваному у *********** обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці" Джерело:

еще и жратву ему носите домой зеленые судьи и прокуроры
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07.06.2024 14:48 Ответить


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07.06.2024 14:49 Ответить
Обоих ******** - на 2 года химии, за злостное хулиганство( ст.206 ч.2). А волонтерцi немае чого на рiвному мiсцi шукати пригод.
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07.06.2024 14:50 Ответить
Она просто шла домой, а не тусовыалась по клубам. Понял, прот приключения, придурок?
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07.06.2024 14:56 Ответить
Гарячий як свiже кiнське лайно. Можна й стояти, нiкуди не ходити, та знайти проблему.
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07.06.2024 15:00 Ответить
Сам спрятался за бугром, а здесь настаивает нарываться на явный пендель.
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07.06.2024 15:03 Ответить
Тобто - якщо ти Украінка, і йдеш додому після прощання із загиблою госпітальєркою, то цілком нормально і заслужено отримувати люлей від якогось совкового бидла, привезеного в Украіну з якихось там @беней? Ти серьозно?
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07.06.2024 18:20 Ответить
Він совок, боїться бандитів і сидить рівно,"запахло" ж "вєсной "
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07.06.2024 18:34 Ответить
Тобто якщо ти виправив кацапа,ти знайшов пригоду? Окей, тоді зробіть декриміналізацію за вбивство їх на місці. Ви заїбали. Українець у своїй країні,кацап у чужій,ти зараз тупо захищаєш кацапню їбану,котра бажає смерті всім українцям, просто за те що вони українці в Україні.
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07.06.2024 18:33 Ответить
А Червінському продовжили строк під вартою у сирій камері з клопами за те, що розповів правду про зєрмаків.
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07.06.2024 14:50 Ответить
Та який нам нафіг домашній арешт? Там конкретний, відвертий зрадник. Поборник "руSSкого міра". Покопатися в його телефоні - стопудово на Київ наводив ракети.

Ну, недовго йому залишилося. Менти просто не хочуть, щоб з цією гнидою нещасний випадок трапився в зоні їх відповідальності. Значить - трапиться у дворі будинку, це ця наволоч проживає.
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07.06.2024 14:50 Ответить
Це точно, при московитах він би здавав всіх і вся, це монголоїдний урод!!!
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07.06.2024 15:01 Ответить
ВІдставний савєцкій ахвіцер, мусор, чи гебнюк? Хто знає?
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07.06.2024 14:51 Ответить
Ну , ВЫ И завернул... гомосоветикус звичайный. Чем козел торгует на рынке, Вот по тем делам он был кладовщиком на предприятии.
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07.06.2024 14:55 Ответить
На худой конец был куском, або зам по тылу.
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07.06.2024 15:18 Ответить
Тю, забыл, мог быть и сундуком.
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07.06.2024 15:19 Ответить
Кдб ніколи не буває бувшими. Кожен п'ятий кдб просто працював як всі робочі, але отримував доплату за пропаганду серед них, це як зараз тролі, тільки це було ще зроблено, коли інтернету не було.
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07.06.2024 18:36 Ответить
А другого не знайшли ще, дивно?...
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07.06.2024 14:53 Ответить
да, вроде, сьодни отловили, как пишут в статье
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07.06.2024 14:57 Ответить
Я впевнений, що якби українець в Києві дав ляпаса кацапомовному і плюну йому рило, то моментально пішов би в СІЗО, а потім "суд" запрторив би його на років 5 за грати.
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07.06.2024 14:54 Ответить
До 14 року Київ взагалі на 90% був російськомовним. Зараз наче вже краще з українською.
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07.06.2024 14:59 Ответить
Когда -то мне казалось, шо Киев украиномовний и с чистым диалектом.
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07.06.2024 16:15 Ответить
Здуріти покарання! А може треба було це падло відправити на роботи по риттю укріплень?!
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07.06.2024 15:00 Ответить
Це був побутовий особистісний конфлікт. ********* тут немає, бо, вочевидь, умисел підозрюваного був спрямований не на порушення суспільного порядку, а на моральне приниження потерпілої шляхом фізичного впливу.
Якщо є відеодоказ побиття, то все це потягне максимум на легкі тілесні (ст.125 ККУ), за умови, якщо у потерпілої є ушкодження шкірного покриву (подряпини) або синьці.
Якщо ушкоджень немає, тоді це має кваліфікуватись, як побої і мордування (ст.126 ККУ).
В обох випадках це є кримінальним проступком приватного обвинувачення, що передбачає закриття відповідного кримінального провадження на підставі заяви про примирення сторін конфлікту.
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07.06.2024 15:00 Ответить
А ОЗГ? Не скажи, справа століття. Вже можна було б і вибачити старого дурня та відправити на 15 діб арешту.
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07.06.2024 15:25 Ответить
Да хотя бы на детекторе лжи проверить, мол , чи не наводчик.
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07.06.2024 15:50 Ответить
А я вбачаю замах на вбивство
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07.06.2024 16:16 Ответить
А я вбачаю що це явний кацап і його як мінімум треба кинути у безкоштовний довісок з російськими полоненими. І це мінімально.
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07.06.2024 18:40 Ответить
Цю прорашиську паскуду просто треба знищувати вони відчувають свою безкарність ,ВР прийняла закон про антисимітизм ,а ось хто в Україні захистить українців ?
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07.06.2024 15:01 Ответить
Совдепія бикує в Україні і гадить!!!
Це один з тих ЖДУНІВ!!!
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07.06.2024 15:17 Ответить
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07.06.2024 19:38 Ответить
Та ви шо, *****, зовсім там ******???!!!! Цього підара не тільки не прибили, а ще й посадити не можете? Де те падло живе? Адресу в студію!!!! Хлопці, знайдіть, у кого є можливість, його адресу!!!!
Якщо цього підара не покарати, до песець повний!
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07.06.2024 15:39 Ответить
******... цікаво скільки б дали на Рашці тому хто б набив песдак якомусь зет патріоту за те шо російською розмовляє
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07.06.2024 15:47 Ответить
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07.06.2024 17:30 Ответить
Не удивлюсь, если тому цапорылоязыковому чмошнику ларек на рынке сожгут.
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07.06.2024 15:49 Ответить
Разом з ним...
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07.06.2024 16:17 Ответить
Сховали це ***** (вірніше під*****вника, бо ***** на параші), за дверима, щоб йому іпало не набили. Я б глянув, скільки б дали за те, якби цьому судді мордяку набили на вулиці.
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07.06.2024 15:51 Ответить
Шкода, що немає довічної каторги для таких виродків
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07.06.2024 15:52 Ответить
Неправда ваша , есть.
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07.06.2024 16:16 Ответить
Типо, жестко подсадить , до конца дней его, на кокс (дурдом "Солнышко" обеспечено на все 100500 - довiчно.
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07.06.2024 17:40 Ответить
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07.06.2024 17:05 Ответить
Виправні роботи треба давати а не домашній арешт !!!
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07.06.2024 19:32 Ответить
Яке нах мовне питання?
Це - сєпарня кончена!
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07.06.2024 19:32 Ответить
Мало дали гниді.
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07.06.2024 20:10 Ответить
старий придурок
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07.06.2024 21:50 Ответить
 
 