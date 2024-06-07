73-летнему напавшему на волонтера в Киеве избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

Оболонский районный суд Киева в пятницу, 7 июня, избрал меру пресечения 73-летнему мужчине, напавшему на почве языкового вопроса на местного волонтера в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру и "Суспільне".

"По ходатайству прокурора Оболонской окружной прокуратуры 73-летнему подозреваемому в хулиганстве избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что нападавший Виктор Салюк - 73-летний житель столичного Печерска, торгующий на рынке на Куреневке. Своей вины не признает и утверждает, что на видео - не он, и никакого конфликта с девушкой не помнит.

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Прокуратура ранее указывала, что мужчина несколько раз менял свои показания.

В суде прокурор ходатайствовал о круглосуточном домашнем аресте. Адвокат Салюка просила более мягкой меры пресечения - личного обязательства. Суд принял сторону прокурора.

Нападение на волонтерку в Киеве из-за языкового вопроса

Напомним, 5 июня в Киеве задержали 73-летнего мужчину, на почве языкового вопроса напавший на местную девушку-волонтера в Оболонском районе города. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве.

7 июня второго нападавшего задержали и вручили подозрение о хулиганстве.

По данным следствия, он несколько раз ударил девушку-волонтера по ноге, а затем - ладонью в нос, после того, как Салюк выбил у нее из рук телефон.

Двое нападавших своей вины не признают.

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