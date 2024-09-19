Вночі у Києві двоє молодиків напали на працівника АЗС, бо не змогли купити алкоголь, - поліція. ФОТОрепортаж

У Києві у ніч проти 19 вересня під час дії комендантської години двоє молодиків не змогли купити алкоголь у магазині автозаправної станції. Надалі хулігани вчинили зухвалий напад на працівника АЗС, вдаривши його металевою палицею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва та міськпрокуратуру.

Деталі нападу на працівника АЗС

"Зловмисники, віком 22 та 24 років, близько другої години ночі прийшли до магазину автозаправної станції та вимагали співробітницю продати їм алкоголь. Жінка їм відмовила, на що останні вчинили конфлікт та вийшли на вулицю, де побачили іншого працівника, 45-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі розповіли, що нападники разом почали завдавати працівнику заправки тілесні ушкодження руками, ногами та металевою палицею, з якою один з них прийшов на заправку.

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Унаслідок цього у заправника закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку. Наразі він перебуває в лікарні.

Продовжуючи свої хуліганські дії, підозрювані також розбили мобільний телефон потерпілого.







Що загрожує нападникам?

Поліцейські оперативно розшукали нападників та доставили їх до управління поліції. Фігурантам повідомлено про підозри у вчиненні хуліганських дій групою осіб (ч. 4 ст. 296 ККУ).

Підозрюваним загрожує до семи років позбавлення волі.

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