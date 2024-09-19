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Вночі у Києві двоє молодиків напали на працівника АЗС, бо не змогли купити алкоголь, - поліція. ФОТОрепортаж

У Києві у ніч проти 19 вересня під час дії комендантської години двоє молодиків не змогли купити алкоголь у магазині автозаправної станції. Надалі хулігани вчинили зухвалий напад на працівника АЗС, вдаривши його металевою палицею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва та міськпрокуратуру.

Деталі нападу на працівника АЗС

"Зловмисники, віком 22 та 24 років, близько другої години ночі прийшли до магазину автозаправної станції та вимагали співробітницю продати їм алкоголь. Жінка їм відмовила, на що останні вчинили конфлікт та вийшли на вулицю, де побачили іншого працівника, 45-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні. 

У прокуратурі розповіли, що нападники разом почали завдавати працівнику заправки тілесні ушкодження руками, ногами та металевою палицею, з якою один з них прийшов на заправку.

Двоє хлопців напали на працівника АЗС у Києві

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Унаслідок цього у заправника закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку. Наразі він перебуває в лікарні.

Продовжуючи свої хуліганські дії, підозрювані також розбили мобільний телефон потерпілого.

Двоє хлопців напали на працівника АЗС у Києві

Двоє хлопців напали на працівника АЗС у Києві
Двоє хлопців напали на працівника АЗС у Києві
Двоє хлопців напали на працівника АЗС у Києві

Що загрожує нападникам?

Поліцейські оперативно розшукали нападників та доставили їх до управління поліції. Фігурантам повідомлено про підозри у вчиненні хуліганських дій групою осіб (ч. 4 ст. 296 ККУ).

Підозрюваним загрожує до семи років позбавлення волі.

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Двоє хлопців напали на працівника АЗС у Києві
Двоє хлопців напали на працівника АЗС у Києві

Автор: 

Київ (19524) напад (1130) хуліганство (233)


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Топ коментарі
+24
Гімнофонд націі…
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19.09.2024 11:23
+15
Чого ці бугаї досі окопи не риють???!!!
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19.09.2024 11:08
+13
Звичайне бидло. Саме такі гопника нападають на перехожих "дядя, дай закурить" Відповід одна - відразу бити в пику, бо цигарка лише привід
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19.09.2024 11:13
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Цигани?
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19.09.2024 11:05 Відповісти
Чого ці бугаї досі окопи не риють???!!!
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19.09.2024 11:08 Відповісти
Анішее Дііітиии!!! Ще не мають 25 рочьків, це наша зміінаааа!!!
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19.09.2024 11:21 Відповісти
Гімнофонд націі…
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19.09.2024 11:23 Відповісти
Якого значно побільшало
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19.09.2024 11:26 Відповісти
Країні потрібні герої, а вагіна народжує дурнів..
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19.09.2024 11:45 Відповісти
Звичайне бидло. Саме такі гопника нападають на перехожих "дядя, дай закурить" Відповід одна - відразу бити в пику, бо цигарка лише привід
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19.09.2024 11:13 Відповісти
Frol ваша порада дурна, бо тоді вас будуть судити якщо на "дай закурити" бити одразу. Що за дикунство взагалі й коли воно вже вийде з людей.......
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19.09.2024 11:15 Відповісти
відповід одна. Зустритися з такими десь у темному кутку. Потім надіслеш свої враження. Якщо будеш взмозі.
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19.09.2024 11:50 Відповісти
Й компенсацію виплатити постраждалому у розміри 200-500тис. Евро суд мав би призначити. Тоді б з часом поменшало бажаючих бити людей.
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19.09.2024 11:14 Відповісти
ти де мешкаеш?
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19.09.2024 11:51 Відповісти
Це оті, мабуть особи, що немічні та обмежено придатні, які тільки під себе гадять, коли в ТЦК треба йти??
«Скалічених» отаких, на риття окопів… У них же мамки, ісподні рвуть захищаючи це лайно…
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19.09.2024 11:14 Відповісти
А під варту?? Запобіжний захід де? Ані слова.... Мабуть знайомі Безуглої ...
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19.09.2024 11:17 Відповісти
22, 24 роки? та їм обом під сорокет, а хто з них отой худий років 17 з палкою на фото? на фото обидва крепкі чоловьяги з бородами. Шось тут не так, схоже чиїсь дітки забули в який час ми живем і дуже повірили в себе, і як завжди уникнуть покарання, шоб іншого разу накоїти біди ще більше, іх вже затримали а імен не назвали.
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19.09.2024 11:21 Відповісти
цікаво що якщо шушера якась -знаходять миттєво. А якщо депутат...то хз як його і де шукати
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19.09.2024 11:31 Відповісти
І шо, вони мають військовий квиток, пройшли оновлення даних, чи інваліди першої групи?
Чому цієї інформації не має?
Бо порушення військового обліку тягне + нове покарання.
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19.09.2024 11:34 Відповісти
У ніч проти 19 вересня, во заливают, это случилось у ніч проти 15 вересня , подумать? нет, это не для нас.
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19.09.2024 11:47 Відповісти
https://www.44.ua/ru/news/3831918/iskali-alkogol-v-kieve-dvoe-parnej-zestoko-izbili-rabotnika-zapravki-foto-video
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19.09.2024 11:49 Відповісти
Какая от них польза в тюрьме? Можно сделать год за два и направить на "ноль" рыть окопы для воинов. Они с удовольствием будут работать с утра до вечера за полсрока.
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19.09.2024 12:18 Відповісти
паціки зараз будуть убезпечені нашим коштом від мобілізації. а якби й за таку ********* відправляли одразу на передок із кайлом і лопатою копати траншеї, а може й зходити в посадку перевірити, чи мін немає (можно без лопати - лопату шкода), то ця худоба швидше б сиділа й бухала вдома, а не била гарапником людей...
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19.09.2024 12:51 Відповісти
во дебіли
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19.09.2024 13:01 Відповісти
 
 