Чоловіка, який пошкодив 6 авто, зокрема військове, затримано у Києві, - поліція. ФОТОрепортаж
У Києві затримано чоловіка, який пошкодив 6 автомобілів, зокрема один військовий.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Києва.
До поліції звернувся місцевий, який розповів, що в одному з дворів в Оболонському районі невідомий пошкодив припарковані біля будинку автомобілі, один з яких належить військовим. Правоохоронці, прибувши на місце, затримали зловмисника.
"До вчинення кримінального правопорушення причетний 35-річний киянин, який проживає неподалік. Чоловік, перебуваючи напідпитку, рукою пошкодив лобове скло на чотирьох автівках та відбив дзеркала ще на двох. Мотиву свого вчинку порушник пояснити не зміг", - йдеться в повідомленні.
Розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства. Чоловіку готується повідомлення про підозру, йому загрожує до п’яти років обмеження волі.
