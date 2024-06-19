Чоловіка, який пошкодив 6 авто, зокрема військове, затримано у Києві, - поліція. ФОТОрепортаж

У Києві затримано чоловіка, який пошкодив 6 автомобілів, зокрема один військовий.

До поліції звернувся місцевий, який розповів, що в одному з дворів в Оболонському районі невідомий пошкодив припарковані біля будинку автомобілі, один з яких належить військовим. Правоохоронці, прибувши на місце, затримали зловмисника.

"До вчинення кримінального правопорушення причетний 35-річний киянин, який проживає неподалік. Чоловік, перебуваючи напідпитку, рукою пошкодив лобове скло на чотирьох автівках та відбив дзеркала ще на двох. Мотиву свого вчинку порушник пояснити не зміг", - йдеться в повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства. Чоловіку готується повідомлення про підозру, йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

