Чоловіка, який пошкодив 6 авто, зокрема військове, затримано у Києві, - поліція. ФОТОрепортаж

У Києві затримано чоловіка, який пошкодив 6 автомобілів, зокрема один військовий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Києва.

До поліції звернувся місцевий, який розповів, що в одному з дворів в Оболонському районі невідомий пошкодив припарковані біля будинку автомобілі, один з яких належить військовим. Правоохоронці, прибувши на місце, затримали зловмисника.

"До вчинення кримінального правопорушення причетний 35-річний киянин, який проживає неподалік. Чоловік, перебуваючи напідпитку, рукою пошкодив лобове скло на чотирьох автівках та відбив дзеркала ще на двох. Мотиву свого вчинку порушник пояснити не зміг", - йдеться в повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства. Чоловіку готується повідомлення про підозру, йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Топ коментарі
+14
Мотиву ... пояснити не зміг.

ta debyl , šo tut pojasņuvati,
19.06.2024 16:02 Відповісти
19.06.2024 16:02 Відповісти
+12
Мабуть хоче відкосити від мобілізації у такий спосіб.
19.06.2024 16:09 Відповісти
19.06.2024 16:09 Відповісти
+11
Таких, як цей довбойоб, зібрати до купи та перекинути на риття окопів чи траншей десь на "0", хочь-якась користь буде від цього лайна.
19.06.2024 16:19 Відповісти
19.06.2024 16:19 Відповісти
Мотиву ... пояснити не зміг.

ta debyl , šo tut pojasņuvati,
19.06.2024 16:02 Відповісти
19.06.2024 16:02 Відповісти
Если бы не военный автомобиль, то можно было бы списать на жаба задавила, что у него нет такого авто. Военный автомобиль все меняет. Это уже политические мотивы, потому и молчит -шлангует- не может объяснить мотивы.
20.06.2024 18:55 Відповісти
20.06.2024 18:55 Відповісти
він мальчік
19.06.2024 16:03 Відповісти
19.06.2024 16:03 Відповісти
25 рочків, ще дитина...
19.06.2024 17:24 Відповісти
19.06.2024 17:24 Відповісти
Инвалид с броней наверное и отец девятерых детей.
19.06.2024 16:03 Відповісти
19.06.2024 16:03 Відповісти
Скоріш за все москворотік...
19.06.2024 16:11 Відповісти
19.06.2024 16:11 Відповісти
333...
це я зараз про срок.
19.06.2024 16:06 Відповісти
19.06.2024 16:06 Відповісти
Мабуть хоче відкосити від мобілізації у такий спосіб.
19.06.2024 16:09 Відповісти
19.06.2024 16:09 Відповісти
Так зэками тоже не брезгуют.
20.06.2024 18:56 Відповісти
20.06.2024 18:56 Відповісти
Звіздюлєй йому виписати і відпустити. Або депортація в паРашу. Гарантовано він по крові цапюра
19.06.2024 16:10 Відповісти
19.06.2024 16:10 Відповісти
саме тому і відпустити!
і шо б жодна танкетка з ангару!
ви себе чюєте?
19.06.2024 16:16 Відповісти
19.06.2024 16:16 Відповісти
Нехай, звісно, відшкодує(відпрацює). Хоча не вірю, що з такого крєндєля можна мати якусь користь
19.06.2024 16:26 Відповісти
19.06.2024 16:26 Відповісти
Спершу до бабцi, най ВАНА йому моск браво виполоще.
20.06.2024 18:58 Відповісти
20.06.2024 18:58 Відповісти
Не погано вийшло. Такий силач міг би танки на передку зупинята.
19.06.2024 16:13 Відповісти
19.06.2024 16:13 Відповісти
ну як сілач? - мальчік...
19.06.2024 16:17 Відповісти
19.06.2024 16:17 Відповісти
Надеюсь, что это та падла, которая зимой издевалась над моей машиной. Тоже на Оболони.
19.06.2024 16:19 Відповісти
19.06.2024 16:19 Відповісти
Таких, як цей довбойоб, зібрати до купи та перекинути на риття окопів чи траншей десь на "0", хочь-якась користь буде від цього лайна.
19.06.2024 16:19 Відповісти
19.06.2024 16:19 Відповісти
Ага. Нариють вони, чекайте.
19.06.2024 16:29 Відповісти
19.06.2024 16:29 Відповісти
Не нариє, так напідкопує)
19.06.2024 16:39 Відповісти
19.06.2024 16:39 Відповісти
Нароют.
Иначе около них будет громкая речь из динамика в сторону кацапов о пуйле и его чмобиках.
Со всякими выражениями.
Через 5 минут перевыполнят норму...
19.06.2024 17:17 Відповісти
19.06.2024 17:17 Відповісти
ні Боже спаси зброю їм в рукі - їбануті.
я б і лопату не давав - руцями нехай риють.
19.06.2024 16:29 Відповісти
19.06.2024 16:29 Відповісти
багато не нариють але сам процес...
19.06.2024 16:37 Відповісти
19.06.2024 16:37 Відповісти
Краще на розмінування.
19.06.2024 18:37 Відповісти
19.06.2024 18:37 Відповісти
На передову - гівно носити
19.06.2024 17:49 Відповісти
19.06.2024 17:49 Відповісти
Чинив опiр правоохоронцям... - та й крапка.
20.06.2024 19:02 Відповісти
20.06.2024 19:02 Відповісти
ТАК КАКОЙ ДЕБИЛ В КИЕВ С ДОНБАССА СЕПАРОВ СВОЗИЛ !?)
21.06.2024 00:12 Відповісти
21.06.2024 00:12 Відповісти
 
 