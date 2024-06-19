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Мужчина, повредивший 6 авто, в том числе военное, задержан в Киеве, - полиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве задержан мужчина, который повредил 6 автомобилей, в том числе одно военное.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Киева.

В полицию обратился местный, который рассказал, что в одном из дворов в Оболонском районе неизвестный повредил припаркованные возле дома автомобили, один из которых принадлежит военным. Правоохранители, прибыв на место, задержали злоумышленника.

"К совершению уголовного преступления причастен 35-летний киевлянин, проживающий неподалеку. Мужчина, находясь навеселе, рукой повредил лобовое стекло на четырех автомобилях и отбил зеркала еще на двух. Мотива своего поступка нарушитель объяснить не смог", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по факту хулиганства. Мужчине готовится сообщение о подозрении, ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

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Чоловік у Києві пошкодив 6 авто, зокрема військове
Чоловік у Києві пошкодив 6 авто, зокрема військове
Чоловік у Києві пошкодив 6 авто, зокрема військове

Автор: 

Киев (25588) Нацполиция (16504) хулиганство (352)


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Топ комментарии
+14
Мотиву ... пояснити не зміг.

ta debyl , šo tut pojasņuvati,
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19.06.2024 16:02
+12
Мабуть хоче відкосити від мобілізації у такий спосіб.
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19.06.2024 16:09
+11
Таких, як цей довбойоб, зібрати до купи та перекинути на риття окопів чи траншей десь на "0", хочь-якась користь буде від цього лайна.
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19.06.2024 16:19
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Мотиву ... пояснити не зміг.

ta debyl , šo tut pojasņuvati,
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19.06.2024 16:02 Ответить
Если бы не военный автомобиль, то можно было бы списать на жаба задавила, что у него нет такого авто. Военный автомобиль все меняет. Это уже политические мотивы, потому и молчит -шлангует- не может объяснить мотивы.
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20.06.2024 18:55 Ответить
він мальчік
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19.06.2024 16:03 Ответить
25 рочків, ще дитина...
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19.06.2024 17:24 Ответить
Инвалид с броней наверное и отец девятерых детей.
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19.06.2024 16:03 Ответить
Скоріш за все москворотік...
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19.06.2024 16:11 Ответить
333...
це я зараз про срок.
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19.06.2024 16:06 Ответить
Мабуть хоче відкосити від мобілізації у такий спосіб.
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19.06.2024 16:09 Ответить
Так зэками тоже не брезгуют.
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20.06.2024 18:56 Ответить
Звіздюлєй йому виписати і відпустити. Або депортація в паРашу. Гарантовано він по крові цапюра
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19.06.2024 16:10 Ответить
саме тому і відпустити!
і шо б жодна танкетка з ангару!
ви себе чюєте?
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19.06.2024 16:16 Ответить
Нехай, звісно, відшкодує(відпрацює). Хоча не вірю, що з такого крєндєля можна мати якусь користь
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19.06.2024 16:26 Ответить
Спершу до бабцi, най ВАНА йому моск браво виполоще.
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20.06.2024 18:58 Ответить
Не погано вийшло. Такий силач міг би танки на передку зупинята.
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19.06.2024 16:13 Ответить
ну як сілач? - мальчік...
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19.06.2024 16:17 Ответить
Надеюсь, что это та падла, которая зимой издевалась над моей машиной. Тоже на Оболони.
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19.06.2024 16:19 Ответить
Таких, як цей довбойоб, зібрати до купи та перекинути на риття окопів чи траншей десь на "0", хочь-якась користь буде від цього лайна.
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19.06.2024 16:19 Ответить
Ага. Нариють вони, чекайте.
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19.06.2024 16:29 Ответить
Не нариє, так напідкопує)
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19.06.2024 16:39 Ответить
Нароют.
Иначе около них будет громкая речь из динамика в сторону кацапов о пуйле и его чмобиках.
Со всякими выражениями.
Через 5 минут перевыполнят норму...
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19.06.2024 17:17 Ответить
ні Боже спаси зброю їм в рукі - їбануті.
я б і лопату не давав - руцями нехай риють.
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19.06.2024 16:29 Ответить
багато не нариють але сам процес...
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19.06.2024 16:37 Ответить
Краще на розмінування.
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19.06.2024 18:37 Ответить
На передову - гівно носити
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19.06.2024 17:49 Ответить
Чинив опiр правоохоронцям... - та й крапка.
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20.06.2024 19:02 Ответить
ТАК КАКОЙ ДЕБИЛ В КИЕВ С ДОНБАССА СЕПАРОВ СВОЗИЛ !?)
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21.06.2024 00:12 Ответить
 
 