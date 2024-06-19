Мужчина, повредивший 6 авто, в том числе военное, задержан в Киеве, - полиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Киеве задержан мужчина, который повредил 6 автомобилей, в том числе одно военное.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Киева.
В полицию обратился местный, который рассказал, что в одном из дворов в Оболонском районе неизвестный повредил припаркованные возле дома автомобили, один из которых принадлежит военным. Правоохранители, прибыв на место, задержали злоумышленника.
"К совершению уголовного преступления причастен 35-летний киевлянин, проживающий неподалеку. Мужчина, находясь навеселе, рукой повредил лобовое стекло на четырех автомобилях и отбил зеркала еще на двух. Мотива своего поступка нарушитель объяснить не смог", - говорится в сообщении.
Начато уголовное производство по факту хулиганства. Мужчине готовится сообщение о подозрении, ему грозит до пяти лет ограничения свободы.
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ta debyl , šo tut pojasņuvati,
це я зараз про срок.
і шо б жодна танкетка з ангару!
ви себе чюєте?
Иначе около них будет громкая речь из динамика в сторону кацапов о пуйле и его чмобиках.
Со всякими выражениями.
Через 5 минут перевыполнят норму...
я б і лопату не давав - руцями нехай риють.