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Ночью в Киеве двое молодых людей напали на работника АЗС, потому что не смогли купить алкоголь, - полиция. ФОТОрепортаж

В Киеве в ночь на 19 сентября во время действия комендантского часа двое молодых людей не смогли купить алкоголь в магазине автозаправочной станции. В дальнейшем хулиганы совершили дерзкое нападение на работника АЗС, ударив его металлической палкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева и горпрокуратуру.

Детали нападения на работника АЗС

"Злоумышленники в возрасте 22 и 24 лет, около двух часов ночи пришли в магазин автозаправочной станции и требовали сотрудницу продать им алкоголь. Женщина им отказала, на что последние пошли на конфликт и вышли на улицу, где увидели другого работника, 45-летнего мужчину", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что нападавшие вместе начали наносить работнику заправки телесные повреждения руками, ногами и металлической палкой, с которой один из них пришел на заправку.

Двоє хлопців напали на працівника АЗС у Києві

Смотрите также: Убийство на АЗС в Киеве: задержанному сообщили о подозрении по четырем статьям. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате у заправщика закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Сейчас он находится в больнице.

Продолжая свои хулиганские действия, подозреваемые также разбили мобильный телефон потерпевшего.

Двоє хлопців напали на працівника АЗС у Києві

Двоє хлопців напали на працівника АЗС у Києві
Двоє хлопців напали на працівника АЗС у Києві
Двоє хлопців напали на працівника АЗС у Києві

Что грозит нападающим?

Полицейские оперативно разыскали нападавших и доставили их в управление полиции. Фигурантам сообщено о подозрении в совершении хулиганских действий группой лиц (ч. 4 ст. 296 УКУ).

Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Смотрите также: В Киеве задержали квартирных воров: Один из них маскировался под военного. ФОТО

Двоє хлопців напали на працівника АЗС у Києві
Двоє хлопців напали на працівника АЗС у Києві

Автор: 

Киев (25565) нападение (2215) хулиганство (352)


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Топ комментарии
+24
Гімнофонд націі…
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19.09.2024 11:23
+15
Чого ці бугаї досі окопи не риють???!!!
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19.09.2024 11:08
+13
Звичайне бидло. Саме такі гопника нападають на перехожих "дядя, дай закурить" Відповід одна - відразу бити в пику, бо цигарка лише привід
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19.09.2024 11:13
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Цигани?
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19.09.2024 11:05 Ответить
Чого ці бугаї досі окопи не риють???!!!
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19.09.2024 11:08 Ответить
Анішее Дііітиии!!! Ще не мають 25 рочьків, це наша зміінаааа!!!
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19.09.2024 11:21 Ответить
Гімнофонд націі…
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19.09.2024 11:23 Ответить
Якого значно побільшало
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19.09.2024 11:26 Ответить
Країні потрібні герої, а вагіна народжує дурнів..
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19.09.2024 11:45 Ответить
Звичайне бидло. Саме такі гопника нападають на перехожих "дядя, дай закурить" Відповід одна - відразу бити в пику, бо цигарка лише привід
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19.09.2024 11:13 Ответить
Frol ваша порада дурна, бо тоді вас будуть судити якщо на "дай закурити" бити одразу. Що за дикунство взагалі й коли воно вже вийде з людей.......
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19.09.2024 11:15 Ответить
відповід одна. Зустритися з такими десь у темному кутку. Потім надіслеш свої враження. Якщо будеш взмозі.
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19.09.2024 11:50 Ответить
Й компенсацію виплатити постраждалому у розміри 200-500тис. Евро суд мав би призначити. Тоді б з часом поменшало бажаючих бити людей.
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19.09.2024 11:14 Ответить
ти де мешкаеш?
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19.09.2024 11:51 Ответить
Це оті, мабуть особи, що немічні та обмежено придатні, які тільки під себе гадять, коли в ТЦК треба йти??
«Скалічених» отаких, на риття окопів… У них же мамки, ісподні рвуть захищаючи це лайно…
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19.09.2024 11:14 Ответить
А під варту?? Запобіжний захід де? Ані слова.... Мабуть знайомі Безуглої ...
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19.09.2024 11:17 Ответить
22, 24 роки? та їм обом під сорокет, а хто з них отой худий років 17 з палкою на фото? на фото обидва крепкі чоловьяги з бородами. Шось тут не так, схоже чиїсь дітки забули в який час ми живем і дуже повірили в себе, і як завжди уникнуть покарання, шоб іншого разу накоїти біди ще більше, іх вже затримали а імен не назвали.
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19.09.2024 11:21 Ответить
цікаво що якщо шушера якась -знаходять миттєво. А якщо депутат...то хз як його і де шукати
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19.09.2024 11:31 Ответить
І шо, вони мають військовий квиток, пройшли оновлення даних, чи інваліди першої групи?
Чому цієї інформації не має?
Бо порушення військового обліку тягне + нове покарання.
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19.09.2024 11:34 Ответить
У ніч проти 19 вересня, во заливают, это случилось у ніч проти 15 вересня , подумать? нет, это не для нас.
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19.09.2024 11:47 Ответить
https://www.44.ua/ru/news/3831918/iskali-alkogol-v-kieve-dvoe-parnej-zestoko-izbili-rabotnika-zapravki-foto-video
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19.09.2024 11:49 Ответить
Какая от них польза в тюрьме? Можно сделать год за два и направить на "ноль" рыть окопы для воинов. Они с удовольствием будут работать с утра до вечера за полсрока.
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19.09.2024 12:18 Ответить
паціки зараз будуть убезпечені нашим коштом від мобілізації. а якби й за таку ********* відправляли одразу на передок із кайлом і лопатою копати траншеї, а може й зходити в посадку перевірити, чи мін немає (можно без лопати - лопату шкода), то ця худоба швидше б сиділа й бухала вдома, а не била гарапником людей...
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19.09.2024 12:51 Ответить
во дебіли
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19.09.2024 13:01 Ответить
 
 