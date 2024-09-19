Ночью в Киеве двое молодых людей напали на работника АЗС, потому что не смогли купить алкоголь, - полиция. ФОТОрепортаж
В Киеве в ночь на 19 сентября во время действия комендантского часа двое молодых людей не смогли купить алкоголь в магазине автозаправочной станции. В дальнейшем хулиганы совершили дерзкое нападение на работника АЗС, ударив его металлической палкой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева и горпрокуратуру.
Детали нападения на работника АЗС
"Злоумышленники в возрасте 22 и 24 лет, около двух часов ночи пришли в магазин автозаправочной станции и требовали сотрудницу продать им алкоголь. Женщина им отказала, на что последние пошли на конфликт и вышли на улицу, где увидели другого работника, 45-летнего мужчину", - говорится в сообщении.
В прокуратуре рассказали, что нападавшие вместе начали наносить работнику заправки телесные повреждения руками, ногами и металлической палкой, с которой один из них пришел на заправку.
В результате у заправщика закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Сейчас он находится в больнице.
Продолжая свои хулиганские действия, подозреваемые также разбили мобильный телефон потерпевшего.
Что грозит нападающим?
Полицейские оперативно разыскали нападавших и доставили их в управление полиции. Фигурантам сообщено о подозрении в совершении хулиганских действий группой лиц (ч. 4 ст. 296 УКУ).
Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.
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«Скалічених» отаких, на риття окопів… У них же мамки, ісподні рвуть захищаючи це лайно…
Чому цієї інформації не має?
Бо порушення військового обліку тягне + нове покарання.