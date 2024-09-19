Ночью в Киеве двое молодых людей напали на работника АЗС, потому что не смогли купить алкоголь, - полиция. ФОТОрепортаж

В Киеве в ночь на 19 сентября во время действия комендантского часа двое молодых людей не смогли купить алкоголь в магазине автозаправочной станции. В дальнейшем хулиганы совершили дерзкое нападение на работника АЗС, ударив его металлической палкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева и горпрокуратуру.

Детали нападения на работника АЗС

"Злоумышленники в возрасте 22 и 24 лет, около двух часов ночи пришли в магазин автозаправочной станции и требовали сотрудницу продать им алкоголь. Женщина им отказала, на что последние пошли на конфликт и вышли на улицу, где увидели другого работника, 45-летнего мужчину", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что нападавшие вместе начали наносить работнику заправки телесные повреждения руками, ногами и металлической палкой, с которой один из них пришел на заправку.

Смотрите также: Убийство на АЗС в Киеве: задержанному сообщили о подозрении по четырем статьям. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате у заправщика закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Сейчас он находится в больнице.

Продолжая свои хулиганские действия, подозреваемые также разбили мобильный телефон потерпевшего.







Что грозит нападающим?

Полицейские оперативно разыскали нападавших и доставили их в управление полиции. Фигурантам сообщено о подозрении в совершении хулиганских действий группой лиц (ч. 4 ст. 296 УКУ).

Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Смотрите также: В Киеве задержали квартирных воров: Один из них маскировался под военного. ФОТО



