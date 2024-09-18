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Убийство на АЗС в Киеве: задержанному сообщили о подозрении по четырем статьям. ФОТОРЕПОРТАЖ

41-летнему нападающему, который на автозаправке в Киеве застрелил мужчину, сообщили о подозрении по четырем статьям УК Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Офиса Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры г. Киева 41-летнему киевлянину сообщено о подозрении в умышленном убийстве из корыстных побуждений, разбое, незаконном завладении транспортным средством и незаконном ношении и хранении боеприпасов (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - говорится в сообщении.

затриманому повідомили про підозру за чотирма статтями

затриманому повідомили про підозру за чотирма статтями

Как рассказали следователи, 18 сентября утром на АЗС на Кольцевой дороге, подозреваемый с гладкоствольным ружьем марки "Derya Сагіпа X-Celerate CRX 201" в руках подошел к 65-летнему мужчине, который собирался сесть в собственный автомобиль марки "Honda Accord".

После короткого разговора подозреваемый выстрелил в голову владельцу машины, а затем забрал ключи от нее, сумку с личными вещами, сел за руль и уехал с места преступления. Фигурант припарковался возле своего гаража, где стоял и его автомобиль.

затриманому повідомили про підозру за чотирма статтями

затриманому повідомили про підозру за чотирма статтями

Через некоторое время стрелка задержали сотрудники полиции в порядке ст. 208 УПК Украины.

Отмечается, что подозреваемый является жителем Киева. Свои мотивы нападающий не смог объяснить, поскольку, вероятно, находится под действием неизвестных препаратов. У него взят анализ на содержание в организме наркотических или психотропных веществ.

"Во время проведения обыска у подозреваемого дома изъяли корпус гранаты Ф-1 и запал. Также у мужчины нашли документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья с исключением с воинского учета", - рассказали в прокуратуре.

затриманому повідомили про підозру за чотирма статтями

затриманому повідомили про підозру за чотирма статтями

Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что утром 18 сентября сообщалось, что возле заправки на Кольцевой дороге в Святошинском районе Киева в упор застрелили 65-летнего мужчину. Подозреваемый задержан.

Смотрите также: Мужчина застрелен на АЗС в Святошинском районе Киева, злоумышленник задержан, - прокуратура. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Киев (25565) убийство (6486) подозрение (490) Офис Генпрокурора (2473)


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Топ комментарии
+21
А де була поліція.Чому так вільно ходить зброд по місту? За що вона отримае кошти з наших податків. Вона не забеспечуе порядку,хай ідуть на фронт,а люди збіраюцца у дружини і контолюють місто.Так правільно і чесно.
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18.09.2024 21:59
+15
Психічно хворі, наркомани, нестабільні державі не цікаві. Набагато цікавіше красти на асфальті і постити відосики
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18.09.2024 22:00
+11
Свої мотиви нападник не зміг пояснити, оскільки, ймовірно, перебуває під дією невідомих препаратів. У нього взято аналіз на вміст в організмі наркотичних чи психотропних речовин.
Анализы опять в ФСБ-шной "клинике Пальчевского" брали?
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18.09.2024 22:39
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Так ця дебільна істота ще й вкрадене авто біля власного гаража поставила (((
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18.09.2024 21:55 Ответить
Також у чоловіка знайшли документи про непридатність до військової служби за станом здоров'я з виключенням з військового обліку
-------------

Звiдки такий арсенал?
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18.09.2024 21:57 Ответить
А де була поліція.Чому так вільно ходить зброд по місту? За що вона отримае кошти з наших податків. Вона не забеспечуе порядку,хай ідуть на фронт,а люди збіраюцца у дружини і контолюють місто.Так правільно і чесно.
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18.09.2024 21:59 Ответить
Дивною мовою написано. Щодо людей у дружинах-усі притомні цивільні громадяни з першого дня пішли до ТРО, а потім-до ЗСУ. Ті, хто за 2,5 роки повномасштабної війни на це не наважились-які з них контролери ?
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18.09.2024 22:45 Ответить
...а усі притомні мєнти з'їбалися якомога західніше
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19.09.2024 09:36 Ответить
Кацап?
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18.09.2024 23:38 Ответить
Бабки на базарі самі себе трусити не будуть, та і наркоторговцям без криші буде некомфортно. А моделям на Онлі Фанс взагалі дуже самотньо стане, якщо менти на фронт поїдуть. Так що ні, звиняйте. Вони тут потрібні.
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19.09.2024 10:43 Ответить
Психічно хворі, наркомани, нестабільні державі не цікаві. Набагато цікавіше красти на асфальті і постити відосики
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18.09.2024 22:00 Ответить
Всі вами перераховані вже долучені до керівництва державою. Цей міг бути за кордоном або за ґратамиу 2019, тому його і пропустили.
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18.09.2024 23:25 Ответить
а тим часом на на болотах

Сайт реестра повесток заработал в России - прятаться больше не выйдет.

Через 7 дней после размещения в реестре, повестка автоматически считается врученной. А в день появления её в реестре, выезд из России - запрещён.

Если вы решите просто не прийти в военкомат в назначенную дату, вам запретят:

• Управлять транспортом;
• Регистрировать транспорт и недвижимость;
• Получать кредиты и займы;
• Регистрироваться в качестве ИП или самозанятого.

Ограничения снимутся в течение 24 часов с момента явки в военкомат.

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18.09.2024 22:07 Ответить
це добре. Гайки на кришці котла затягують. Хай трубу подовше на гаєчний ключ надінуть.
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18.09.2024 22:20 Ответить
Главное шо там у рашки. У самих горит хата, зато перепостим законопроекты с котрых наши подоляки копировали раб законы😁
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19.09.2024 00:49 Ответить
Наші від болот недалеко відійшли
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19.09.2024 05:43 Ответить
на фото не Derya Carina X-Celerate.
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18.09.2024 22:27 Ответить
нічого собі не придатний, з таким арсеналом зброї.
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18.09.2024 22:33 Ответить
типовий псих, тому й непридатний, з діагнозом
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19.09.2024 04:15 Ответить
Свої мотиви нападник не зміг пояснити, оскільки, ймовірно, перебуває під дією невідомих препаратів. У нього взято аналіз на вміст в організмі наркотичних чи психотропних речовин.
Анализы опять в ФСБ-шной "клинике Пальчевского" брали?
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18.09.2024 22:39 Ответить
Здорова притомна людина з відкритим обличчям може ось так просто впритул застрелити іншу людину у громадському місці та після цього абсолютно неквапливо зібратися та поїхати з місця злочину ? Але ж подумати про таке-сенсу немає, краще чимось поспамити, хоч би й про клінику.
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18.09.2024 22:57 Ответить
Хуже другое- психически нездоровая и наркоШОзалежна людина, посаженная туда Ху#лом и 73%-ными дегенератами сидит на Банковой, а дебилы этого так и не поняли.
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19.09.2024 07:00 Ответить
судячи з того шо ти впритул не бачиш прямий зв'язок між подіями - ти голосував за зєльоне гундосе чмо
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19.09.2024 09:39 Ответить
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19.09.2024 12:51 Ответить
Голосував я за Пороха. Обидва рази. Але з якого дива тут є прямий зв'язок між вбивцею та аналізами зеленьского ? Аби висратися ?
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19.09.2024 16:16 Ответить
є граната, потрібен дрон, навіщо підставлятись?
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19.09.2024 10:02 Ответить
Які гранати, які дрони ? Холоднокровний вбивця просто підстеріг би жертву десь біля будинку пізно увечері, щоб не було ані свідків, ані камер. А у цього явно щось з психікою.
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19.09.2024 16:19 Ответить
Йде по вулиці з гвинтівкою з глушаком...
під камерами,біля АЗС,де є люди,машини..
вбиває людину..якийсь фільм жахів.
Мало того,що ракети,шахеди,ще й вбивці.
Де поліція,яка патрулює вулиці?
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18.09.2024 23:12 Ответить
Бегает под ручку с тцк возле метро😁
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19.09.2024 00:51 Ответить
Реально хворе на голову змогло отримати зброю та папірці про непридатність. Це тільки свідчить про рівень корупції у країні...
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18.09.2024 23:30 Ответить
ну ьак все вірно, хворий на голову тому й непридатний
ви його у ЗСУ хтіли б відправити???
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19.09.2024 04:17 Ответить
Питання в іншому. Щоб легально купити зброю має бути довідка від нарколога та психіатра.
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19.09.2024 10:45 Ответить
ой вей, ви наче учора народились
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19.09.2024 15:59 Ответить
Була інфа, що він грохнув педофіла, який чіплявся до його неповнолітньої дочки ! Так що не спішіть з ярликами, диванні "слєдоватєлі" !
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18.09.2024 23:47 Ответить
Откуда инфа? Баба Галя с соседнего падика рассказала?
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19.09.2024 00:55 Ответить
чиплявся? це як?
таких "грохають", щоб не сидіти, тишком а не так показово
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19.09.2024 04:18 Ответить
Свої мотиви нападник не зміг пояснити, оскільки, ймовірно, перебуває під дією невідомих препаратів. У нього взято аналіз на вміст в організмі наркотичних чи психотропних речовин. Джерело:
нажаль, у 2019му у іншого нестабільного тіпочка, 43-річного уклоніста-рецидивіста, дебільна, трагічна для України, "гра" із чужими життями та захопленням, правда не просто чужого особистого майна, а влади в державі - "прокатила".. при цьому постраждала не одна людина, а мільйони... і нічо - банкує і скирдує захоплене бабло-майно з бандою мародерів й надалі, свєрхсрочно.. дебілам навіть нравиццця..
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19.09.2024 01:42 Ответить
проблема не в наркоті а у тому що воно тупе як валенок
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19.09.2024 09:11 Ответить
там ймовірно або біполярка або шизофренія, непридатний же
це як людину паяє що навіть тцк від нього відчепилось...!😁
а якщо так то ті статті поліція собі у сраку запхати може
дадуть примусове лікування у Глевасі або Дніпрі
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19.09.2024 04:21 Ответить
нападнику, який на автозаправці у Києві застрелив чоловіка, повідомили про підозру

Дійсно, підозріла поведінка!
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19.09.2024 06:19 Ответить
це юридична процедура
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19.09.2024 09:10 Ответить
А у суддівської та прокурорської касти, імені портнова+лукаш, так швидко та просто, АНАЛІЗИ, ні разу невдалося взяти?? Все, якось вони водили себе за носа ….
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19.09.2024 09:11 Ответить
Купа поліцаїв , а угашерий тіп запросто розгулює з рушницею . Це навіть не пістолет , який вміщується в кишеню.
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19.09.2024 11:48 Ответить
Має бути пожиттєве, але риг Портнов не для цього писав карний кодекс
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19.09.2024 17:09 Ответить
 
 