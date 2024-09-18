Убийство на АЗС в Киеве: задержанному сообщили о подозрении по четырем статьям. ФОТОРЕПОРТАЖ
41-летнему нападающему, который на автозаправке в Киеве застрелил мужчину, сообщили о подозрении по четырем статьям УК Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Офиса Генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры г. Киева 41-летнему киевлянину сообщено о подозрении в умышленном убийстве из корыстных побуждений, разбое, незаконном завладении транспортным средством и незаконном ношении и хранении боеприпасов (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Как рассказали следователи, 18 сентября утром на АЗС на Кольцевой дороге, подозреваемый с гладкоствольным ружьем марки "Derya Сагіпа X-Celerate CRX 201" в руках подошел к 65-летнему мужчине, который собирался сесть в собственный автомобиль марки "Honda Accord".
После короткого разговора подозреваемый выстрелил в голову владельцу машины, а затем забрал ключи от нее, сумку с личными вещами, сел за руль и уехал с места преступления. Фигурант припарковался возле своего гаража, где стоял и его автомобиль.
Через некоторое время стрелка задержали сотрудники полиции в порядке ст. 208 УПК Украины.
Отмечается, что подозреваемый является жителем Киева. Свои мотивы нападающий не смог объяснить, поскольку, вероятно, находится под действием неизвестных препаратов. У него взят анализ на содержание в организме наркотических или психотропных веществ.
"Во время проведения обыска у подозреваемого дома изъяли корпус гранаты Ф-1 и запал. Также у мужчины нашли документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья с исключением с воинского учета", - рассказали в прокуратуре.
Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что утром 18 сентября сообщалось, что возле заправки на Кольцевой дороге в Святошинском районе Киева в упор застрелили 65-летнего мужчину. Подозреваемый задержан.
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Звiдки такий арсенал?
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Анализы опять в ФСБ-шной "клинике Пальчевского" брали?
під камерами,біля АЗС,де є люди,машини..
вбиває людину..якийсь фільм жахів.
Мало того,що ракети,шахеди,ще й вбивці.
Де поліція,яка патрулює вулиці?
ви його у ЗСУ хтіли б відправити???
таких "грохають", щоб не сидіти, тишком а не так показово
нажаль, у 2019му у іншого нестабільного тіпочка, 43-річного уклоніста-рецидивіста, дебільна, трагічна для України, "гра" із чужими життями та захопленням, правда не просто чужого особистого майна, а влади в державі - "прокатила".. при цьому постраждала не одна людина, а мільйони... і нічо - банкує і скирдує захоплене бабло-майно з бандою мародерів й надалі, свєрхсрочно.. дебілам навіть нравиццця..
це як людину паяє що навіть тцк від нього відчепилось...!😁
а якщо так то ті статті поліція собі у сраку запхати може
дадуть примусове лікування у Глевасі або Дніпрі
Дійсно, підозріла поведінка!