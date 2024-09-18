Убийство на АЗС в Киеве: задержанному сообщили о подозрении по четырем статьям. ФОТОРЕПОРТАЖ

41-летнему нападающему, который на автозаправке в Киеве застрелил мужчину, сообщили о подозрении по четырем статьям УК Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Офиса Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры г. Киева 41-летнему киевлянину сообщено о подозрении в умышленном убийстве из корыстных побуждений, разбое, незаконном завладении транспортным средством и незаконном ношении и хранении боеприпасов (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как рассказали следователи, 18 сентября утром на АЗС на Кольцевой дороге, подозреваемый с гладкоствольным ружьем марки "Derya Сагіпа X-Celerate CRX 201" в руках подошел к 65-летнему мужчине, который собирался сесть в собственный автомобиль марки "Honda Accord".

После короткого разговора подозреваемый выстрелил в голову владельцу машины, а затем забрал ключи от нее, сумку с личными вещами, сел за руль и уехал с места преступления. Фигурант припарковался возле своего гаража, где стоял и его автомобиль.

Через некоторое время стрелка задержали сотрудники полиции в порядке ст. 208 УПК Украины.

Отмечается, что подозреваемый является жителем Киева. Свои мотивы нападающий не смог объяснить, поскольку, вероятно, находится под действием неизвестных препаратов. У него взят анализ на содержание в организме наркотических или психотропных веществ.

"Во время проведения обыска у подозреваемого дома изъяли корпус гранаты Ф-1 и запал. Также у мужчины нашли документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья с исключением с воинского учета", - рассказали в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что утром 18 сентября сообщалось, что возле заправки на Кольцевой дороге в Святошинском районе Киева в упор застрелили 65-летнего мужчину. Подозреваемый задержан.

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