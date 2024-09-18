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Мужчина застрелен на АЗС в Святошинском районе Киева, злоумышленник задержан, - прокуратура. ВИДЕО+ФОТО

Возле заправки на Кольцевой дороге в Святошинском районе Киева в упор застрелили 65-летнего мужчину. Подозреваемый задержан.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Около 7 утра мужчина подходил к своему автомобилю марки "Хонда Аккорд", в это время к его машине подошел незнакомец с оружием в руках. После короткого диалога он произвел смертельный выстрел в упор. После этого, забрав ключи от машины, сел за руль автомобиля убитого и уехал.

Впоследствии правоохранители задержали 41-летнего мужчину вблизи места преступления. Его мотивы сейчас устанавливаются.

Начато досудебное расследование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир взвода застрелил правоохранителя на Волыни, - СМИ

У Києві на заправці застрелили чоловіка
У Києві на заправці застрелили чоловіка

Автор: 

Киев (25542) прокуратура (5014) убийство (6484)


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Топ комментарии
+31
Как всю жизнь нам расказывали мусора и поклонники режима, что если у населения будет зарегистрированное оружие то начнут убивать друг друга. А так видим что никакой перестрелки. Посто преступник застрелил мужика и никакой ескалации
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18.09.2024 10:46
+15
Естественно что начнут.
Или вы думаете, что будут честные вызовы на дуэли на окраины города? Ахаха.

Чтобы преступники не стреляли мужиков - должны как следует на упреждение, работать силовые структуры и судебная система. Подошел наряд к случайному прохожему, обыск. Нашли некухонный нож - год кичи, нашли огнестрел - три года кичи.

Если у кого-то есть цель вас застрелить - вас застрелят. Просто зная что у вас может быть оружие - сделают это по-другому. Наличие же оружия у населения, согласно закону больших чисел, просто вызовет увеличение пьяных разборок и количество несчастных случаев.

Да какой огнестрел, если мы с ножами не научились пьянствовать - каждая вторая криминальная новость звучит "зарезал в состоянии алкогольного опьянения"
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18.09.2024 11:01
+12
для того щоб затримали вбивцю, а ваша версія?
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18.09.2024 11:43
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Ще й не те буде...
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18.09.2024 10:37 Ответить
А шо вы хотели для уклонистов и всякой падали, для которых сейчас - пир во время чумы. У нас же нет всяких там Валаамских и иже северных концентрационных монастырей, для ветеранов войны.
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18.09.2024 10:43 Ответить
Пир у ухилянтської падали, а ви хочете ветеранів у концтабори?
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18.09.2024 14:58 Ответить
Надо так понимать: кремлядь , после 2МВ, всех калек-фронтовиков - с глаз долой, на севера, вместо нормально заниматься их реабилитацией. Зебилы разве по полной уделяют фронтовикам внимание. Из этого следует, что фронтовики будут выходить на улицы - на них морально будет давить праздная жизн, в том числе и уклонистов.
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19.09.2024 07:42 Ответить
Как всю жизнь нам расказывали мусора и поклонники режима, что если у населения будет зарегистрированное оружие то начнут убивать друг друга. А так видим что никакой перестрелки. Посто преступник застрелил мужика и никакой ескалации
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18.09.2024 10:46 Ответить
Вы там шо , свечку держали? Мож и зарегистрировано.
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18.09.2024 10:51 Ответить
зареєстровану зброю для злочинів використвують ну вкрай рідко, з них 99,99% тільки по буху.
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18.09.2024 21:23 Ответить
А шо вы замалчивать случай, когда чел дахом iде? або и кацапская работа по дестабилизации ситуации в стране.
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19.09.2024 13:58 Ответить
зареєстровану зброю для злочинів використвують ну вкрай рідко, з них 99,99% тільки по буху
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19.09.2024 16:54 Ответить
Естественно что начнут.
Или вы думаете, что будут честные вызовы на дуэли на окраины города? Ахаха.

Чтобы преступники не стреляли мужиков - должны как следует на упреждение, работать силовые структуры и судебная система. Подошел наряд к случайному прохожему, обыск. Нашли некухонный нож - год кичи, нашли огнестрел - три года кичи.

Если у кого-то есть цель вас застрелить - вас застрелят. Просто зная что у вас может быть оружие - сделают это по-другому. Наличие же оружия у населения, согласно закону больших чисел, просто вызовет увеличение пьяных разборок и количество несчастных случаев.

Да какой огнестрел, если мы с ножами не научились пьянствовать - каждая вторая криминальная новость звучит "зарезал в состоянии алкогольного опьянения"
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18.09.2024 11:01 Ответить
Це ви про свій расчлєнінград і рашку в цілому.
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18.09.2024 12:11 Ответить
???
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18.09.2024 13:49 Ответить
Это западный патриот с гор. Забей
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18.09.2024 14:05 Ответить
Та я вот тоже патриот, но все же не могу вьехать при чем тут рашка к нашим огнестрельно-ножевым разборкам по пьяне
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18.09.2024 15:03 Ответить
Одно з двох.
Маєте дитячу психотравму унаслідок переляку від водяного пісталєтка, котрим вас налякали до ступеню тваринного жаху, або ви з "мусоров", наближених до інформаційно-пропагандонського напрямку МВС. Так завзято відпрацьовуєте "пайку"- позаздрить навіть підрозділ ІПСО!
Не хочете, щоб люди мали короткостволи, і, тим самим закінчилася монополія ваших господарів на роздачу своїм кєнтам короткоствольної вогнепальної зброї?
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18.09.2024 16:05 Ответить
нап'ються та перестриляють один одного (с)
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18.09.2024 17:55 Ответить
Ботяра підкайцпська може підеш нагуйй
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19.09.2024 09:32 Ответить
Смешно вас читать. Как наличие оружия могло помочь убитому ? Он до последней секунды не знал, что его пришли убить, ничего не успел бы сделать. Или если бы у него было орудие, то он ходил бы по улицах держа пистолет в постоянно вытянутых перед собой руках ? Или скотчем примотать к руке и плакат с предупреждением себе на шею ?
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18.09.2024 14:28 Ответить
Вот смешно вас читать. Если вас послушать так полицаи ето самая бесполезная служба в мире так как полицаи никого не защитили от убийцы только с мелком ездят и трупы обрисовывают. А вот подойди к вооруженному мужчине и попробуй его застрелить. Да тебя по запаху и по мокрым штанам будет заметно что ты что то плохое замышляешь. В любом случае каждый должен иметь шанс на самооборону.
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18.09.2024 14:43 Ответить
Читайте мой комментарий еще раз. У убитого не было шанса. Будь у него хоть 2 пистолета в кармане. Убийце не составит труда убить человека вот таким способом, даже понимая, что у него в кармане два пистолета. Потому что убийца понимал, что тот даже не поймет, почему к нему подошли и не успеет никак среагировать
Ваши фантазии про мокрые штаны это всего лишь домыслы.
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19.09.2024 16:03 Ответить
НЕ довго він катався - не довго музика грала
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18.09.2024 10:56 Ответить
Багато биків гуляє.... Багато хамства........ Багато зброї................. Люди на грані нервового зриву..........
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18.09.2024 11:01 Ответить
Тримайтеся, не зірвіться.
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18.09.2024 11:43 Ответить
Для чого ми витрачаємо податки на Поліцію?
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18.09.2024 11:11 Ответить
для того щоб затримали вбивцю, а ваша версія?
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18.09.2024 11:43 Ответить
Вбивці є, тому що відчувають безкарність. Побачимо як скоро того стрілка випустять.
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18.09.2024 11:50 Ответить
ти з вбивцями спілкуєшся, знаєш що вони відчувають? багато вбивць? чи ти хочеш сказати, що всі злочини чиняться, бо відчувають безкарність? то не треба поліції, суду? так дурню?
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19.09.2024 17:46 Ответить
А шо до кожного громадянина треба поліціянта приставляти? Такий жорстокий світ на жаль... Навіть в самій цивілізованій країні нашої планети такі випадки не виключаються...
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18.09.2024 11:45 Ответить
Це все магнітні бурі і повня!!!
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18.09.2024 11:20 Ответить
І він просто йшов по вулиці з рушницею ?
А "патрульна поліція" від слова "патрулювати " ? Чи я не так розумію службу поліціянтів ?
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18.09.2024 11:21 Ответить
ага, ну зараз

додіка якогось в бус запакувати - то святе

а на людину зі зброєю навіть подивитись боятимуться
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18.09.2024 11:44 Ответить
А патрульна поліція має можливість кожну хвилину кожен закуток кожного шляху об'їзжати ?
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18.09.2024 17:25 Ответить
Мусора зараз зайняті лише двома справами: відловом людей замість себе на війну і охороною зеленого режиму, все інше їм до одного місця.
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18.09.2024 17:55 Ответить
може йому зарплатню не дали?Стояв місяць рачки, клав плитку, потім його послали, і стан аффекту забезпечений.
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18.09.2024 11:41 Ответить
"спасіба" нашим мусарам та їхнім зеленим депутанам і особисто Зєлєнскаму-Підєрмачному за "закон про зброю останнього шансу" -доступний короткоствол для Громадянина... зєліни бандюки просто щасливі, як і увесь кримінал...
але мусора, як завжди чОртко, приїдуть та зафіксують смерть, може навіть когось, потім, і спіймають та відпустять під копійчаний для злодія залог, заодно печерне правосуддя "підлатається" для нових хатинок в Італії-Франції...
понавибирали, блін, дебіли і Велику Війну і Великий Бєспрєдєл.. ідіоти, ви нє етага хатєлі?..
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18.09.2024 11:45 Ответить
І 73% сказали: ГОЙДААА !!!
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18.09.2024 13:16 Ответить
"Подошел наряд к случайному прохожему, обыск. Нашли некухонный нож - год кичи, нашли огнестрел - три года кичи." О законах больших чисел ты слышал., а о правах человека - похоже, нет. Какой наряд, какой патруль, какой обыск без санкции прокурора? Фашистский режим? Смешной ты...))
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18.09.2024 13:29 Ответить
Це Ви помиляєтесь. Саме так - огляд на місці, буть-кого. Затримання на 3 год.
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18.09.2024 13:35 Ответить
А потім що? Злом житла? Розтріл на місті без суду і слідства? У чому я помиляюсь?
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18.09.2024 13:45 Ответить
Це прописано у законах і підзаконних актах (інструкціях) тощо.

Мають право зайти у житл. приміщення, якщо відбувається правопорушення.

Я пишу про порядок. Якщо цей порядок хтось порушує - це правопорушенння.
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18.09.2024 13:53 Ответить
В якому законі "прописано" що мене можуть зупинити на вулиці і обшукати? номер закону, і від якої дати?
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18.09.2024 14:42 Ответить
загугліть "порядок затримання ..."
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18.09.2024 21:14 Ответить
не обшукати, а провести поверхневий огляд. тобто, якщо самі з кишень все дістанете і покажете, а обшук, це вже дії слідчого, а це тільки за ухвалою суду, ну у деяких випадках можна і без ухвали.
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19.09.2024 17:53 Ответить
ану поясни, а чого я мою комусь щось показувати, що у мене в кишенях чи в сумках? Навіть, якщо той хтось в якому мені знайомому чи ні однострої?
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19.09.2024 18:43 Ответить
я не сказав, що ти маєш, ти можеш, якщо захочеш, а якщо не захочеш, то не показуй, але тебе тоді мають право затримаьт, і якщо є підозри, що у тебе щось незаконне, можуть взяти ухвалу і обшукати, але це вже буде примусово і довго.
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19.09.2024 21:22 Ответить
Нічого не ясно !! Жертва ж бачив, що людина зі зброєю до нього підходив ?? І вищий за злодія на голову.
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18.09.2024 13:34 Ответить
Такого мороза еще не видел, полный отмороз , такое учудить только с дурдома может, или заблудший пришелец.... Жесть..
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18.09.2024 13:59 Ответить
Навіщо це непотрібне лайно? Поліція.... ******. Мусора ї є мусора. Чмари срані! Щоб ви повиздихали з вашими клкнями, яких ви круто рохвозитте по базарам , в проплачених, нами автівками. Щоб потріскали ваєші харі, у кафешках, кожен день, з ранку і до вечора. Вдавіться, сукі тіми тістечками. І нехай ваші виблюдки вдавляться!
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18.09.2024 14:31 Ответить
зраданюк, не кіпішуй. Ти маніпулюєш
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18.09.2024 14:37 Ответить
Або хто вбивав до того як це скоїв.
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18.09.2024 14:35 Ответить
Вважаєте що без поліції буде краще? Ну-ну. Дикий Захід з його Кольтами буде за квіточки проти автоматів та гранат.
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18.09.2024 14:36 Ответить
На околиці Хмельницького пару днів тому поліція затримала п'яного водія. По доброті відпустили додому сходити за документами. Воно повернулося з автоматом і розстріляло поліцію та поранило свого ж пасажира. Лише викликаний КОРД викурив чуму з його нехілої халупи. Іще поліція не така. Який народ така й держава. Влада з неба не падає, що рецедивіст, що блазень вибір більшості громадян.
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18.09.2024 14:40 Ответить
Чим? Ублюдки і дармоїди. В мене багато доказів вашої .... ******** ви! Чмошники сраеі
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18.09.2024 17:08 Ответить
Ключове питання: Чи знав вбивця свою жертву?
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19.09.2024 00:24 Ответить
якщо дідо не колишній суддя у відставці, який свого часу наробив дєлов, тоді не знаю
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19.09.2024 13:09 Ответить
 
 