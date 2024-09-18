Мужчина застрелен на АЗС в Святошинском районе Киева, злоумышленник задержан, - прокуратура. ВИДЕО+ФОТО

Возле заправки на Кольцевой дороге в Святошинском районе Киева в упор застрелили 65-летнего мужчину. Подозреваемый задержан.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Около 7 утра мужчина подходил к своему автомобилю марки "Хонда Аккорд", в это время к его машине подошел незнакомец с оружием в руках. После короткого диалога он произвел смертельный выстрел в упор. После этого, забрав ключи от машины, сел за руль автомобиля убитого и уехал.

Впоследствии правоохранители задержали 41-летнего мужчину вблизи места преступления. Его мотивы сейчас устанавливаются.

Начато досудебное расследование.

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