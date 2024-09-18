Чоловіка застрелили на АЗС в Святошинському районі Києва, зловмисника затримано, - прокуратура. ВІДЕО+ФОТО

Біля заправки на Кільцевій дорозі у Святошинському районі Києва впритул застрелили 65-річного чоловіка. Підозрюваного затримано.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 7 ранку чоловік підходив до свого автомобіля марки "Хонда Акорд", в цей час до його машини підійшов незнайомець зі зброєю в руках. Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл впритул. Після цього, забравши ключі від машини, сів за кермо автомобіля вбитого та поїхав.

Згодом правоохоронці затримали 41-річного чоловіка поблизу місця злочину. Його мотиви наразі встановлюють.

Розпочато досудове розслідування.

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