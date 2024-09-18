Чоловіка застрелили на АЗС в Святошинському районі Києва, зловмисника затримано, - прокуратура. ВІДЕО+ФОТО
Біля заправки на Кільцевій дорозі у Святошинському районі Києва впритул застрелили 65-річного чоловіка. Підозрюваного затримано.
Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
Близько 7 ранку чоловік підходив до свого автомобіля марки "Хонда Акорд", в цей час до його машини підійшов незнайомець зі зброєю в руках. Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл впритул. Після цього, забравши ключі від машини, сів за кермо автомобіля вбитого та поїхав.
Згодом правоохоронці затримали 41-річного чоловіка поблизу місця злочину. Його мотиви наразі встановлюють.
Розпочато досудове розслідування.
Топ коментарі
+31 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар18.09.2024 10:46
+15 Vitaliy Blast
показати весь коментар18.09.2024 11:01
+12 Иван Петрович #553725
показати весь коментар18.09.2024 11:43
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Или вы думаете, что будут честные вызовы на дуэли на окраины города? Ахаха.
Чтобы преступники не стреляли мужиков - должны как следует на упреждение, работать силовые структуры и судебная система. Подошел наряд к случайному прохожему, обыск. Нашли некухонный нож - год кичи, нашли огнестрел - три года кичи.
Если у кого-то есть цель вас застрелить - вас застрелят. Просто зная что у вас может быть оружие - сделают это по-другому. Наличие же оружия у населения, согласно закону больших чисел, просто вызовет увеличение пьяных разборок и количество несчастных случаев.
Да какой огнестрел, если мы с ножами не научились пьянствовать - каждая вторая криминальная новость звучит "зарезал в состоянии алкогольного опьянения"
Маєте дитячу психотравму унаслідок переляку від водяного пісталєтка, котрим вас налякали до ступеню тваринного жаху, або ви з "мусоров", наближених до інформаційно-пропагандонського напрямку МВС. Так завзято відпрацьовуєте "пайку"- позаздрить навіть підрозділ ІПСО!
Не хочете, щоб люди мали короткостволи, і, тим самим закінчилася монополія ваших господарів на роздачу своїм кєнтам короткоствольної вогнепальної зброї?
Ваши фантазии про мокрые штаны это всего лишь домыслы.
А "патрульна поліція" від слова "патрулювати " ? Чи я не так розумію службу поліціянтів ?
додіка якогось в бус запакувати - то святе
а на людину зі зброєю навіть подивитись боятимуться
але мусора, як завжди чОртко, приїдуть та зафіксують смерть, може навіть когось, потім, і спіймають та відпустять під копійчаний для злодія залог, заодно печерне правосуддя "підлатається" для нових хатинок в Італії-Франції...
понавибирали, блін, дебіли і Велику Війну і Великий Бєспрєдєл.. ідіоти, ви нє етага хатєлі?..
Мають право зайти у житл. приміщення, якщо відбувається правопорушення.
Я пишу про порядок. Якщо цей порядок хтось порушує - це правопорушенння.