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Вбивство на АЗС у Києві: затриманому повідомили про підозру за чотирма статтями. ФОТОрепортаж

41-річному нападнику, який на автозаправці у Києві застрелив чоловіка, повідомили про підозру за чотирма статтями КК України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Офісу Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури м.Києва 41-річному киянину повідомлено про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої, незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконному носінні і зберіганні боєприпасів (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України)", - йдеться у повідомленні.

затриманому повідомили про підозру за чотирма статтями

затриманому повідомили про підозру за чотирма статтями

Як розповіли слідчі, 18 вересня вранці на АЗС на Кільцевій дорозі, підозрюваний з гладкоствольною рушницею марки "Derya Сarina X-Celerate CRX 201" в руках підійшов до 65-річного чоловіка, який збирався сісти у власний автомобіль марки "Honda Accord".

Після короткої розмови підозрюваний вистрелив у голову власнику машини, а потім забрав ключі від неї, сумку з особистими речами, сів за кермо і поїхав з місця злочину. Фігурант припаркувався біля свого гаража, де стояв і його автомобіль.

затриманому повідомили про підозру за чотирма статтями

затриманому повідомили про підозру за чотирма статтями

Через деякий час стрілка затримали працівники поліції в порядку ст. 208 КПК України.

Зазначається, що підозрюваний є мешканцем Києва. Свої мотиви нападник не зміг пояснити, оскільки, ймовірно, перебуває під дією невідомих препаратів. У нього взято аналіз на вміст в організмі наркотичних чи психотропних речовин.

"Під час проведення обшуку у підозрюваного вдома вилучили корпус гранати Ф-1 та запал. Також у чоловіка знайшли документи про непридатність до військової служби за станом здоров’я з виключенням з військового обліку", - розповіли у прокуратурі.

затриманому повідомили про підозру за чотирма статтями

затриманому повідомили про підозру за чотирма статтями

Наразі вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що вранці 18 вересня повідомлялося, що біля заправки на Кільцевій дорозі у Святошинському районі Києва впритул застрелили 65-річного чоловіка. Підозрюваного затримано.

Дивіться також: Чоловіка застрелили на АЗС в Святошинському районі Києва, зловмисника затримано, - прокуратура. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Київ (19517) вбивство (3090) підозра (767) Офіс Генпрокурора (3255)


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Топ коментарі
+21
А де була поліція.Чому так вільно ходить зброд по місту? За що вона отримае кошти з наших податків. Вона не забеспечуе порядку,хай ідуть на фронт,а люди збіраюцца у дружини і контолюють місто.Так правільно і чесно.
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18.09.2024 21:59
+15
Психічно хворі, наркомани, нестабільні державі не цікаві. Набагато цікавіше красти на асфальті і постити відосики
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18.09.2024 22:00
+11
Свої мотиви нападник не зміг пояснити, оскільки, ймовірно, перебуває під дією невідомих препаратів. У нього взято аналіз на вміст в організмі наркотичних чи психотропних речовин.
Анализы опять в ФСБ-шной "клинике Пальчевского" брали?
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18.09.2024 22:39
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Так ця дебільна істота ще й вкрадене авто біля власного гаража поставила (((
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18.09.2024 21:55 Відповісти
Також у чоловіка знайшли документи про непридатність до військової служби за станом здоров'я з виключенням з військового обліку
-------------

Звiдки такий арсенал?
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18.09.2024 21:57 Відповісти
А де була поліція.Чому так вільно ходить зброд по місту? За що вона отримае кошти з наших податків. Вона не забеспечуе порядку,хай ідуть на фронт,а люди збіраюцца у дружини і контолюють місто.Так правільно і чесно.
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18.09.2024 21:59 Відповісти
Дивною мовою написано. Щодо людей у дружинах-усі притомні цивільні громадяни з першого дня пішли до ТРО, а потім-до ЗСУ. Ті, хто за 2,5 роки повномасштабної війни на це не наважились-які з них контролери ?
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18.09.2024 22:45 Відповісти
...а усі притомні мєнти з'їбалися якомога західніше
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19.09.2024 09:36 Відповісти
Кацап?
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18.09.2024 23:38 Відповісти
Бабки на базарі самі себе трусити не будуть, та і наркоторговцям без криші буде некомфортно. А моделям на Онлі Фанс взагалі дуже самотньо стане, якщо менти на фронт поїдуть. Так що ні, звиняйте. Вони тут потрібні.
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19.09.2024 10:43 Відповісти
Психічно хворі, наркомани, нестабільні державі не цікаві. Набагато цікавіше красти на асфальті і постити відосики
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18.09.2024 22:00 Відповісти
Всі вами перераховані вже долучені до керівництва державою. Цей міг бути за кордоном або за ґратамиу 2019, тому його і пропустили.
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18.09.2024 23:25 Відповісти
а тим часом на на болотах

Сайт реестра повесток заработал в России - прятаться больше не выйдет.

Через 7 дней после размещения в реестре, повестка автоматически считается врученной. А в день появления её в реестре, выезд из России - запрещён.

Если вы решите просто не прийти в военкомат в назначенную дату, вам запретят:

• Управлять транспортом;
• Регистрировать транспорт и недвижимость;
• Получать кредиты и займы;
• Регистрироваться в качестве ИП или самозанятого.

Ограничения снимутся в течение 24 часов с момента явки в военкомат.

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18.09.2024 22:07 Відповісти
це добре. Гайки на кришці котла затягують. Хай трубу подовше на гаєчний ключ надінуть.
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18.09.2024 22:20 Відповісти
Главное шо там у рашки. У самих горит хата, зато перепостим законопроекты с котрых наши подоляки копировали раб законы😁
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19.09.2024 00:49 Відповісти
Наші від болот недалеко відійшли
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19.09.2024 05:43 Відповісти
на фото не Derya Carina X-Celerate.
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18.09.2024 22:27 Відповісти
нічого собі не придатний, з таким арсеналом зброї.
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18.09.2024 22:33 Відповісти
типовий псих, тому й непридатний, з діагнозом
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19.09.2024 04:15 Відповісти
Свої мотиви нападник не зміг пояснити, оскільки, ймовірно, перебуває під дією невідомих препаратів. У нього взято аналіз на вміст в організмі наркотичних чи психотропних речовин.
Анализы опять в ФСБ-шной "клинике Пальчевского" брали?
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18.09.2024 22:39 Відповісти
Здорова притомна людина з відкритим обличчям може ось так просто впритул застрелити іншу людину у громадському місці та після цього абсолютно неквапливо зібратися та поїхати з місця злочину ? Але ж подумати про таке-сенсу немає, краще чимось поспамити, хоч би й про клінику.
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18.09.2024 22:57 Відповісти
Хуже другое- психически нездоровая и наркоШОзалежна людина, посаженная туда Ху#лом и 73%-ными дегенератами сидит на Банковой, а дебилы этого так и не поняли.
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19.09.2024 07:00 Відповісти
судячи з того шо ти впритул не бачиш прямий зв'язок між подіями - ти голосував за зєльоне гундосе чмо
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19.09.2024 09:39 Відповісти
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19.09.2024 12:51 Відповісти
Голосував я за Пороха. Обидва рази. Але з якого дива тут є прямий зв'язок між вбивцею та аналізами зеленьского ? Аби висратися ?
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19.09.2024 16:16 Відповісти
є граната, потрібен дрон, навіщо підставлятись?
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19.09.2024 10:02 Відповісти
Які гранати, які дрони ? Холоднокровний вбивця просто підстеріг би жертву десь біля будинку пізно увечері, щоб не було ані свідків, ані камер. А у цього явно щось з психікою.
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19.09.2024 16:19 Відповісти
Йде по вулиці з гвинтівкою з глушаком...
під камерами,біля АЗС,де є люди,машини..
вбиває людину..якийсь фільм жахів.
Мало того,що ракети,шахеди,ще й вбивці.
Де поліція,яка патрулює вулиці?
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18.09.2024 23:12 Відповісти
Бегает под ручку с тцк возле метро😁
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19.09.2024 00:51 Відповісти
Реально хворе на голову змогло отримати зброю та папірці про непридатність. Це тільки свідчить про рівень корупції у країні...
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18.09.2024 23:30 Відповісти
ну ьак все вірно, хворий на голову тому й непридатний
ви його у ЗСУ хтіли б відправити???
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19.09.2024 04:17 Відповісти
Питання в іншому. Щоб легально купити зброю має бути довідка від нарколога та психіатра.
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19.09.2024 10:45 Відповісти
ой вей, ви наче учора народились
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19.09.2024 15:59 Відповісти
Була інфа, що він грохнув педофіла, який чіплявся до його неповнолітньої дочки ! Так що не спішіть з ярликами, диванні "слєдоватєлі" !
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18.09.2024 23:47 Відповісти
Откуда инфа? Баба Галя с соседнего падика рассказала?
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19.09.2024 00:55 Відповісти
чиплявся? це як?
таких "грохають", щоб не сидіти, тишком а не так показово
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19.09.2024 04:18 Відповісти
Свої мотиви нападник не зміг пояснити, оскільки, ймовірно, перебуває під дією невідомих препаратів. У нього взято аналіз на вміст в організмі наркотичних чи психотропних речовин. Джерело:
нажаль, у 2019му у іншого нестабільного тіпочка, 43-річного уклоніста-рецидивіста, дебільна, трагічна для України, "гра" із чужими життями та захопленням, правда не просто чужого особистого майна, а влади в державі - "прокатила".. при цьому постраждала не одна людина, а мільйони... і нічо - банкує і скирдує захоплене бабло-майно з бандою мародерів й надалі, свєрхсрочно.. дебілам навіть нравиццця..
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19.09.2024 01:42 Відповісти
проблема не в наркоті а у тому що воно тупе як валенок
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19.09.2024 09:11 Відповісти
там ймовірно або біполярка або шизофренія, непридатний же
це як людину паяє що навіть тцк від нього відчепилось...!😁
а якщо так то ті статті поліція собі у сраку запхати може
дадуть примусове лікування у Глевасі або Дніпрі
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19.09.2024 04:21 Відповісти
нападнику, який на автозаправці у Києві застрелив чоловіка, повідомили про підозру

Дійсно, підозріла поведінка!
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19.09.2024 06:19 Відповісти
це юридична процедура
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19.09.2024 09:10 Відповісти
А у суддівської та прокурорської касти, імені портнова+лукаш, так швидко та просто, АНАЛІЗИ, ні разу невдалося взяти?? Все, якось вони водили себе за носа ….
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19.09.2024 09:11 Відповісти
Купа поліцаїв , а угашерий тіп запросто розгулює з рушницею . Це навіть не пістолет , який вміщується в кишеню.
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19.09.2024 11:48 Відповісти
Має бути пожиттєве, але риг Портнов не для цього писав карний кодекс
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19.09.2024 17:09 Відповісти
 
 