Вбивство на АЗС у Києві: затриманому повідомили про підозру за чотирма статтями. ФОТОрепортаж
41-річному нападнику, який на автозаправці у Києві застрелив чоловіка, повідомили про підозру за чотирма статтями КК України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Офісу Генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури м.Києва 41-річному киянину повідомлено про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої, незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконному носінні і зберіганні боєприпасів (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Як розповіли слідчі, 18 вересня вранці на АЗС на Кільцевій дорозі, підозрюваний з гладкоствольною рушницею марки "Derya Сarina X-Celerate CRX 201" в руках підійшов до 65-річного чоловіка, який збирався сісти у власний автомобіль марки "Honda Accord".
Після короткої розмови підозрюваний вистрелив у голову власнику машини, а потім забрав ключі від неї, сумку з особистими речами, сів за кермо і поїхав з місця злочину. Фігурант припаркувався біля свого гаража, де стояв і його автомобіль.
Через деякий час стрілка затримали працівники поліції в порядку ст. 208 КПК України.
Зазначається, що підозрюваний є мешканцем Києва. Свої мотиви нападник не зміг пояснити, оскільки, ймовірно, перебуває під дією невідомих препаратів. У нього взято аналіз на вміст в організмі наркотичних чи психотропних речовин.
"Під час проведення обшуку у підозрюваного вдома вилучили корпус гранати Ф-1 та запал. Також у чоловіка знайшли документи про непридатність до військової служби за станом здоров’я з виключенням з військового обліку", - розповіли у прокуратурі.
Наразі вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, що вранці 18 вересня повідомлялося, що біля заправки на Кільцевій дорозі у Святошинському районі Києва впритул застрелили 65-річного чоловіка. Підозрюваного затримано.
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Звiдки такий арсенал?
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Анализы опять в ФСБ-шной "клинике Пальчевского" брали?
під камерами,біля АЗС,де є люди,машини..
вбиває людину..якийсь фільм жахів.
Мало того,що ракети,шахеди,ще й вбивці.
Де поліція,яка патрулює вулиці?
ви його у ЗСУ хтіли б відправити???
таких "грохають", щоб не сидіти, тишком а не так показово
нажаль, у 2019му у іншого нестабільного тіпочка, 43-річного уклоніста-рецидивіста, дебільна, трагічна для України, "гра" із чужими життями та захопленням, правда не просто чужого особистого майна, а влади в державі - "прокатила".. при цьому постраждала не одна людина, а мільйони... і нічо - банкує і скирдує захоплене бабло-майно з бандою мародерів й надалі, свєрхсрочно.. дебілам навіть нравиццця..
це як людину паяє що навіть тцк від нього відчепилось...!😁
а якщо так то ті статті поліція собі у сраку запхати може
дадуть примусове лікування у Глевасі або Дніпрі
Дійсно, підозріла поведінка!