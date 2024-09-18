В Киеве задержали квартирных воров: Один из них маскировался под военного. ФОТО
В сети распространялась информация о якобы задержании военных в Киеве. Правоохранители заявили, что это квартирные воры, один из которых надел военную форму для маскировки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Киева.
"На самом деле в Святошинском районе оперативники полиции Киева задержали двух квартирных воров, один из которых для маскировки надел военную форму. Никакого отношения к Силам обороны страны фигуранты не имеют!
Детали задержания и больше подробностей будут обнародованы позже", - отметили там.
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А, так, до чого?
Типу інваліди ЗСУ.
Стоїть чудо без ноги на милицях. В пікселі. Підійшов. Кажу, братику, все норм, тільки покажи військовий, УБД, форми 1оо та інші, що видабть по МСЕК.
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Починає включати дурня. І точно знаю, що поруч десь персонаж типу бригадного.
То, туди треба заїхати невеличким ветеранським коддом ))
а ви?
та краде..краде..