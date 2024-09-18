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В Киеве задержали квартирных воров: Один из них маскировался под военного. ФОТО

В сети распространялась информация о якобы задержании военных в Киеве. Правоохранители заявили, что это квартирные воры, один из которых надел военную форму для маскировки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Киева.

"На самом деле в Святошинском районе оперативники полиции Киева задержали двух квартирных воров, один из которых для маскировки надел военную форму. Никакого отношения к Силам обороны страны фигуранты не имеют!

Детали задержания и больше подробностей будут обнародованы позже", - отметили там.

Также смотрите: Мужчина застрелен на АЗС в Святошинском районе Киева, злоумышленник задержан, - прокуратура. ВИДЕО+ФОТО

У поліції спростували інформацію про затримання військових у Києві
У поліції спростували інформацію про затримання військових у Києві

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задержание (6676) Киев (25554) опровержение (172)


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Дубасять?
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18.09.2024 13:33 Ответить
Знаю одного ухилянта, який теж маскується під військового. І активно веде підривні дії проти України.
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18.09.2024 13:33 Ответить
От вчора був в Києві, в переході на Либідській (там прикольно, там патрулі з ПС та ТЦК - дівчатка молоді з ПС, хоч бі зупинили - піду, ще раз пройдуся),
А, так, до чого?
Типу інваліди ЗСУ.
Стоїть чудо без ноги на милицях. В пікселі. Підійшов. Кажу, братику, все норм, тільки покажи військовий, УБД, форми 1оо та інші, що видабть по МСЕК.
====
Починає включати дурня. І точно знаю, що поруч десь персонаж типу бригадного.
То, туди треба заїхати невеличким ветеранським коддом ))
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18.09.2024 13:43 Ответить
Квартиранти!
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18.09.2024 13:37 Ответить
Маскувався, значить дуже хоче на війну. Треба задовольнити його мрію. Окопи рити теж комусь треба.
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18.09.2024 13:37 Ответить
Не грузини?!
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18.09.2024 13:40 Ответить
я їх зразу впізнав!
а ви?
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18.09.2024 13:56 Ответить
єрмак теж маскується під військового
та краде..краде..
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18.09.2024 14:52 Ответить
А ще є крадії, які маскуються під можновладців.
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18.09.2024 15:07 Ответить
 
 