В Киеве задержали квартирных воров: Один из них маскировался под военного. ФОТО

В сети распространялась информация о якобы задержании военных в Киеве. Правоохранители заявили, что это квартирные воры, один из которых надел военную форму для маскировки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Киева.

"На самом деле в Святошинском районе оперативники полиции Киева задержали двух квартирных воров, один из которых для маскировки надел военную форму. Никакого отношения к Силам обороны страны фигуранты не имеют!

Детали задержания и больше подробностей будут обнародованы позже", - отметили там.

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