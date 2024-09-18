У Києві затримали квартирних крадіїв: Один із них маскувався під військового. ФОТО

У мережі ширилася інформація про нібито затримання військових у Києві. Правоохоронці заявили, що це квартирні крадії, один із яких вдягнув військову форму для маскування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Києва.

"Насправді в Святошинському районі оперативники поліції Києва затримали двох квартирних крадіїв, один з яких для маскування вдягнув військову форму. Жодного відношення до Сил оборони країни фігуранти не мають!

Деталі затримання та більше подробиць буде оприлюднено згодом", - зазначили там.

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