УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9938 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 471 9

У Києві затримали квартирних крадіїв: Один із них маскувався під військового. ФОТО

У мережі ширилася інформація про нібито затримання військових у Києві. Правоохоронці заявили, що це квартирні крадії, один із яких вдягнув військову форму для маскування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Києва.

"Насправді в Святошинському районі оперативники поліції Києва затримали двох квартирних крадіїв, один з яких для маскування вдягнув військову форму. Жодного відношення до Сил оборони країни фігуранти не мають!

Деталі затримання та більше подробиць буде оприлюднено згодом", - зазначили там.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловіка застрелили на АЗС в Святошинському районі Києва, зловмисника затримано, - прокуратура. ВІДЕО+ФОТО

У поліції спростували інформацію про затримання військових у Києві
У поліції спростували інформацію про затримання військових у Києві

Автор: 

затримання (4342) Київ (19517) спростування (104)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дубасять?
показати весь коментар
18.09.2024 13:33 Відповісти
Знаю одного ухилянта, який теж маскується під військового. І активно веде підривні дії проти України.
показати весь коментар
18.09.2024 13:33 Відповісти
От вчора був в Києві, в переході на Либідській (там прикольно, там патрулі з ПС та ТЦК - дівчатка молоді з ПС, хоч бі зупинили - піду, ще раз пройдуся),
А, так, до чого?
Типу інваліди ЗСУ.
Стоїть чудо без ноги на милицях. В пікселі. Підійшов. Кажу, братику, все норм, тільки покажи військовий, УБД, форми 1оо та інші, що видабть по МСЕК.
====
Починає включати дурня. І точно знаю, що поруч десь персонаж типу бригадного.
То, туди треба заїхати невеличким ветеранським коддом ))
показати весь коментар
18.09.2024 13:43 Відповісти
Квартиранти!
показати весь коментар
18.09.2024 13:37 Відповісти
Маскувався, значить дуже хоче на війну. Треба задовольнити його мрію. Окопи рити теж комусь треба.
показати весь коментар
18.09.2024 13:37 Відповісти
Не грузини?!
показати весь коментар
18.09.2024 13:40 Відповісти
я їх зразу впізнав!
а ви?
показати весь коментар
18.09.2024 13:56 Відповісти
єрмак теж маскується під військового
та краде..краде..
показати весь коментар
18.09.2024 14:52 Відповісти
А ще є крадії, які маскуються під можновладців.
показати весь коментар
18.09.2024 15:07 Відповісти
 
 