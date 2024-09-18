У Києві затримали квартирних крадіїв: Один із них маскувався під військового. ФОТО
У мережі ширилася інформація про нібито затримання військових у Києві. Правоохоронці заявили, що це квартирні крадії, один із яких вдягнув військову форму для маскування.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Києва.
"Насправді в Святошинському районі оперативники поліції Києва затримали двох квартирних крадіїв, один з яких для маскування вдягнув військову форму. Жодного відношення до Сил оборони країни фігуранти не мають!
Деталі затримання та більше подробиць буде оприлюднено згодом", - зазначили там.
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А, так, до чого?
Типу інваліди ЗСУ.
Стоїть чудо без ноги на милицях. В пікселі. Підійшов. Кажу, братику, все норм, тільки покажи військовий, УБД, форми 1оо та інші, що видабть по МСЕК.
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Починає включати дурня. І точно знаю, що поруч десь персонаж типу бригадного.
То, туди треба заїхати невеличким ветеранським коддом ))
а ви?
та краде..краде..