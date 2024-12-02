УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13253 відвідувача онлайн
Новини
3 399 30

Військових, які до 1 січня добровільно повернуться із СЗЧ, поновлять з усіма соцгарантіями, - ДБР

Повернення на службу після СЗЧ

Військовослужбовці, які добровільно повернуться на службу до 1 січня 2025 року, будуть поновленні з усіма соціальними гарантіями.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, інформує Цензор.НЕТ.

Основна мета закону - це створити можливості для військовослужбовців, які пішли в СЗЧ, повернутися до 1 січня 2025 року в частини й продовжити службу без докорів сумління і без конфлікту зі законодавством України", - наголосила вона.

Сапьян нагадала, що на сьогодні законодавцем розроблений спеціальний алгоритм щодо повернення військовослужбовців на службу.

Зокрема, закон встановлює, що військовослужбовці, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертували до набрання чинності даним законом мають можливість добровільно, але не пізніше 1 січня 2025 року, прибути до відповідних військових частин для продовження військової служби.

Керівник військової частини не пізніше 72 годин з дня їх прибуття до військової частини чи місця проходження служби продовжує дію контракту, а також поновлює виплату грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення. Окрім того, за її словами, такому військовослужбовцю поновлюються усі пільги, передбачені державою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові мають час до 1 січня, щоб повернутися із СЗЧ, - ДБР

Також, командир має повідомити орган досудового розслідування та військову службу правопорядку про те, що дія військового контракту військовослужбовця продовжується.

"Це дає гарантію того, що розпочинається автоматична процедура закриття кримінального переслідування, яке було розпочате щодо військовослужбовця", - наголосила радниця з комунікацій ДБР.

Водночас якщо військовослужбовець до першого січня не повернеться до місця проходження служби, то кримінальне провадження може бути завершено вироком.

За СЗЧ, за дезертирство можна позбутися волі аж на десять років. Але ми сьогодні з вами говоримо про те, що військові частини з радістю приймуть своїх побратимів назад на службу", - наголосила вона.

Повернення на службу після СЗЧ

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський підписав закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертував.

Згідно із законом, розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, щодо військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.

Також читайте: На Львівщині лейтенантку оштрафували за виплати військовим, які втекли з лікувальних закладів

Автор: 

дезертирство (295) ДБР (3476) СЗЧ (68)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
продовжити службу без докорів сумління і без конфлікту зі законодавством України Джерело: https://censor.net/ua/n3522925

Конфлікти з командирамт нікуди не подінуться і ті їх на наступний же день відправлять в їх останній штурм. У ДБР їх всіх вважають ідіотами?
показати весь коментар
02.12.2024 12:58
+6
Я так і не поняв в яку саме частину повертають. На старе місце, з якого вони втікли? А _причини_ втечі хіба зникли?
показати весь коментар
02.12.2024 13:07
+4
Кого особисто ти-вирішив "прощати",ти про себе думай,"прощатель" хрінов,й від імені кого ти-"микаєш"?
показати весь коментар
02.12.2024 13:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всі розуміють,що після війни буде амністія,так що не неси маячню.
показати весь коментар
02.12.2024 12:42 Відповісти
амністія звичайно буде для корупціонерів та казнокрадів
показати весь коментар
02.12.2024 12:45 Відповісти
Тобто, ми всіх прощаємо, гуляйте собі далі? Ага, щаззззз. В кращому випадку заставлять повернутись й відслужити певний строк.
показати весь коментар
02.12.2024 12:58 Відповісти
Кого особисто ти-вирішив "прощати",ти про себе думай,"прощатель" хрінов,й від імені кого ти-"микаєш"?
показати весь коментар
02.12.2024 13:03 Відповісти
Ти мені не тикай - я з тобою з одного казанка не їв, диванний воЄн. Сказав як є, бо, просто так, ця держава не подарує свободу, й ти це чудово знаєш.
показати весь коментар
02.12.2024 19:30 Відповісти
Ти не заслуговуєш навіть на те, щоб я тобі "ти"-кав,а кукарікати будеш після того, як пройдеш хоча б один відсоток того, що пройшов я і повторюю тобі,блазень убогий -не тобі "прощати" того,хто беріг твою смердючу сраку й тим більше не "ми'-кати від імені незрозуміло кого,а якщо ти не розумієш,то повторюю ще раз -після війни буде амністія й це розуміють всі,окрім тупорилих крикунів-"диванних вояк".
показати весь коментар
02.12.2024 19:45 Відповісти
Який дєрзкій пенс.) Ти такий сміливий, бо знаєш, що тебе не заберуть у окоп, киздун клавіатурний.
показати весь коментар
03.12.2024 08:50 Відповісти
Псяка смердюча,ти знаєш що таке- окоп? Ти в курсі як вилітати з того окопа після приходу на три метри,а потім повзти на те місце де він був й бачити розірваних побратимів,ти звідки взагалі виповзло, убоге?
показати весь коментар
03.12.2024 10:17 Відповісти
"Я на війні воював, я кулі відрами ковтав". Знаємо, вже проходили.
По-перше: ніколи справжній воїн не буде писати про це. По-друге: ти сильно помиляєшся, якщо думаєш що якісь твої, типу, героїчні дії, це індульгенція від хамства. По-третє, хто перевірить що ти написав правду?
Так що сиди далі на своєму дивані й тихо перди, хамло невиховане. Й так...ще раз повторюю, сходи до психотерапевта - в тебе хвора нервова система.
показати весь коментар
04.12.2024 07:49 Відповісти
Невже ти, настільки тупорила істота,що вважаеш що я намагався щось тобі доводити? Ти що таке взагалі та ким себе вважаєш,убоге?
показати весь коментар
04.12.2024 07:58 Відповісти
Ну, то, щезни, вбоге, й не смерди тут
показати весь коментар
04.12.2024 15:06 Відповісти
Тебе,смердючий віслюк ще сьогодні не посилали? Ну то повзи нах...
показати весь коментар
04.12.2024 16:06 Відповісти
Серед військових безперечно теж є зебіли. Може хтось і повернеться
показати весь коментар
02.12.2024 12:39 Відповісти
Яким боком єрмаківське дбр до військових?
показати весь коментар
02.12.2024 12:41 Відповісти
Можливо,вся оця історія з поверненням і не є повним ідіотизмом.Можливо,в розумних жидівських головах наших керівників це буде підставою жорстокіше покарати тих,які не повернуться...тобто всіх...
показати весь коментар
02.12.2024 12:47 Відповісти
продовжити службу без докорів сумління і без конфлікту зі законодавством України Джерело: https://censor.net/ua/n3522925

Конфлікти з командирамт нікуди не подінуться і ті їх на наступний же день відправлять в їх останній штурм. У ДБР їх всіх вважають ідіотами?
показати весь коментар
02.12.2024 12:58 Відповісти
Я так і не поняв в яку саме частину повертають. На старе місце, з якого вони втікли? А _причини_ втечі хіба зникли?
показати весь коментар
02.12.2024 13:07 Відповісти
Чесно кажучи, я також не зрозумів. Якщо людина втекла, то, мабуть, вона мала достатньо підстав. Я б зрозумів, якщо б людина мала право піти в інший підрозділ, але про це нічого не вказано.
показати весь коментар
02.12.2024 13:18 Відповісти
Якщо під час СЗЧ зробили відношення - переведуть в іншу частину. А якщо повертались у частину, на скільки знаю, у нас у той самий підрозділ нікого не повертали. Переводили в інші підрозділи, резервну роту або тимчасово брали "рабами", у зовсім клінічних случаях - у зведену роту.
показати весь коментар
02.12.2024 15:22 Відповісти
Таке кажуть
100 тис. дезертирів...на 60 тис. відкрили кримінальні справи
показати весь коментар
02.12.2024 13:52 Відповісти
і добав але!!!
але ніхто не розбирається, чому люди йдуть в сзч....
показати весь коментар
02.12.2024 13:54 Відповісти
багато разів чув що краще нари ніж тай, командирський беспрєдєл.
тож висновок...
обісрався ОПа з своїми до 12 років за сзч.
тому що цифра 100к+ а це 20 брг!!
а вони можуть згуртуватися...
а ще, нема кому воювати а підараси як не призивались. так і не призиваються!!!!
от і дали задню, бо обісралися,
показати весь коментар
02.12.2024 13:52 Відповісти
12 мало. Треба ще трьошку накинути. Щоб ні у кого вже не було сумнівів йти в СЗЧ чи пристрелити пару підарасів. Строк то один і такий самий.
Може тому ми ще не чули щоб когось посадили? Бо якщо пару чоловік посадять, то масові вбивства гарантовані.
показати весь коментар
02.12.2024 15:33 Відповісти
тому я й пишу що обісралися...
бо ніхто не думає а лиш з плеча рубають.
показати весь коментар
02.12.2024 16:31 Відповісти
Я хз. Якщо людина вже втекла з частини, знаючи про наслідки, то там повинно було бути все доволі ******. Настільки ******, що не зупинила навіть перспектива кримінальної справи. З якого дива вона візьме і повернеться під чесне слово, що все буде ок? Чи в частині життя після того їй стане легше?
показати весь коментар
02.12.2024 13:53 Відповісти
Не обов'язково: міг початися запій, міг потрапити до в'язниці, лягти в лікарню без направлення, сімейні обставини, психічний розлад, можливість звалити з країни, прийняли до 95-го кварталу, ну міг просто затриматись у відпустці.
показати весь коментар
02.12.2024 15:28 Відповісти
Так, не для того вони втiкали, щоб повертатись... Зауважте-я нiкого не засуджую...
показати весь коментар
02.12.2024 17:40 Відповісти
У Харкові люди у військовій формі вибили скло автомобіля і силою витягли водія
https://focus.ua/uk/*******-novosti/681419-lyudi-u-viyskoviy-formi-vibili-sklo-avtomobilya-i-siloyu-vityagli-vodiya-video
показати весь коментар
02.12.2024 14:10 Відповісти
Не розумію нашо таких мобілізовувати. Сразу хай арештовують всях підряд і пятьорік паяють. Нашо оті посередники.

І головне ті хто взагалі ухилився і послав нахєр - максимум пятьорік. А якщо ти прийшов, кілька років відслужив і тільки потім послав всіх - тут тобі уже двєнашка.
Але почекайте, ми ще не знаємо яка "нагорода" чекає тих хто стерпить весь строк. Я думаю після війни пожиттєве будуть давати всій родині. Щоб діти таких "придурків" не мали шанса в цій країні.
показати весь коментар
02.12.2024 15:53 Відповісти
 
 