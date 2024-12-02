Військових, які до 1 січня добровільно повернуться із СЗЧ, поновлять з усіма соцгарантіями, - ДБР
Військовослужбовці, які добровільно повернуться на службу до 1 січня 2025 року, будуть поновленні з усіма соціальними гарантіями.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, інформує Цензор.НЕТ.
Основна мета закону - це створити можливості для військовослужбовців, які пішли в СЗЧ, повернутися до 1 січня 2025 року в частини й продовжити службу без докорів сумління і без конфлікту зі законодавством України", - наголосила вона.
Сапьян нагадала, що на сьогодні законодавцем розроблений спеціальний алгоритм щодо повернення військовослужбовців на службу.
Зокрема, закон встановлює, що військовослужбовці, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертували до набрання чинності даним законом мають можливість добровільно, але не пізніше 1 січня 2025 року, прибути до відповідних військових частин для продовження військової служби.
Керівник військової частини не пізніше 72 годин з дня їх прибуття до військової частини чи місця проходження служби продовжує дію контракту, а також поновлює виплату грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення. Окрім того, за її словами, такому військовослужбовцю поновлюються усі пільги, передбачені державою.
Також, командир має повідомити орган досудового розслідування та військову службу правопорядку про те, що дія військового контракту військовослужбовця продовжується.
"Це дає гарантію того, що розпочинається автоматична процедура закриття кримінального переслідування, яке було розпочате щодо військовослужбовця", - наголосила радниця з комунікацій ДБР.
Водночас якщо військовослужбовець до першого січня не повернеться до місця проходження служби, то кримінальне провадження може бути завершено вироком.
За СЗЧ, за дезертирство можна позбутися волі аж на десять років. Але ми сьогодні з вами говоримо про те, що військові частини з радістю приймуть своїх побратимів назад на службу", - наголосила вона.
Повернення на службу після СЗЧ
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський підписав закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертував.
Згідно із законом, розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, щодо військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.
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По-перше: ніколи справжній воїн не буде писати про це. По-друге: ти сильно помиляєшся, якщо думаєш що якісь твої, типу, героїчні дії, це індульгенція від хамства. По-третє, хто перевірить що ти написав правду?
Так що сиди далі на своєму дивані й тихо перди, хамло невиховане. Й так...ще раз повторюю, сходи до психотерапевта - в тебе хвора нервова система.
Конфлікти з командирамт нікуди не подінуться і ті їх на наступний же день відправлять в їх останній штурм. У ДБР їх всіх вважають ідіотами?
100 тис. дезертирів...на 60 тис. відкрили кримінальні справи
але ніхто не розбирається, чому люди йдуть в сзч....
тож висновок...
обісрався ОПа з своїми до 12 років за сзч.
тому що цифра 100к+ а це 20 брг!!
а вони можуть згуртуватися...
а ще, нема кому воювати а підараси як не призивались. так і не призиваються!!!!
от і дали задню, бо обісралися,
Може тому ми ще не чули щоб когось посадили? Бо якщо пару чоловік посадять, то масові вбивства гарантовані.
бо ніхто не думає а лиш з плеча рубають.
https://focus.ua/uk/*******-novosti/681419-lyudi-u-viyskoviy-formi-vibili-sklo-avtomobilya-i-siloyu-vityagli-vodiya-video
І головне ті хто взагалі ухилився і послав нахєр - максимум пятьорік. А якщо ти прийшов, кілька років відслужив і тільки потім послав всіх - тут тобі уже двєнашка.
Але почекайте, ми ще не знаємо яка "нагорода" чекає тих хто стерпить весь строк. Я думаю після війни пожиттєве будуть давати всій родині. Щоб діти таких "придурків" не мали шанса в цій країні.