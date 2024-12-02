Військових, які до 1 січня добровільно повернуться із СЗЧ, поновлять з усіма соцгарантіями, - ДБР

Військовослужбовці, які добровільно повернуться на службу до 1 січня 2025 року, будуть поновленні з усіма соціальними гарантіями.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, інформує Цензор.НЕТ.

Основна мета закону - це створити можливості для військовослужбовців, які пішли в СЗЧ, повернутися до 1 січня 2025 року в частини й продовжити службу без докорів сумління і без конфлікту зі законодавством України", - наголосила вона.

Сапьян нагадала, що на сьогодні законодавцем розроблений спеціальний алгоритм щодо повернення військовослужбовців на службу.

Зокрема, закон встановлює, що військовослужбовці, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертували до набрання чинності даним законом мають можливість добровільно, але не пізніше 1 січня 2025 року, прибути до відповідних військових частин для продовження військової служби.

Керівник військової частини не пізніше 72 годин з дня їх прибуття до військової частини чи місця проходження служби продовжує дію контракту, а також поновлює виплату грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення. Окрім того, за її словами, такому військовослужбовцю поновлюються усі пільги, передбачені державою.

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Також, командир має повідомити орган досудового розслідування та військову службу правопорядку про те, що дія військового контракту військовослужбовця продовжується.

"Це дає гарантію того, що розпочинається автоматична процедура закриття кримінального переслідування, яке було розпочате щодо військовослужбовця", - наголосила радниця з комунікацій ДБР.

Водночас якщо військовослужбовець до першого січня не повернеться до місця проходження служби, то кримінальне провадження може бути завершено вироком.

За СЗЧ, за дезертирство можна позбутися волі аж на десять років. Але ми сьогодні з вами говоримо про те, що військові частини з радістю приймуть своїх побратимів назад на службу", - наголосила вона.

Повернення на службу після СЗЧ

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський підписав закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертував.

Згідно із законом, розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, щодо військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.

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