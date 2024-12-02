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Новини Війна
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Україна прагне призвати нових солдатів на тлі зростання дезертирства, поки РФ просувається на сході, - FT

У 2024 році дезертирувало більше українських військових, ніж за попередні 2 роки

За перші 10 місяців цього року дезертирувало або здійснили СЗЧ більше українських солдатів, ніж за попередні два роки повномасштабної війни. Це свідчить про боротьбу Києва за поповнення своїх передових підрозділів у той час, поки Росія продовжує захоплювати все більше нових територій на сході України.

Про це йдеться в статті Financial Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".

Випадки СЗЧ на передовій

Видання пише, що наприкінці жовтня сотні військовослужбовців 123-ї бригади залишили свої позиції в районі східноукраїнського міста Вугледар. Вони повернулися до рідної Миколаївської області й влаштували досить рідкісну акцію протесту, вимагаючи більше озброєння та якіснішої підготовки.

"Ми приїхали [до Вугледара] з автоматами. Говорили, що буде 150 танків, а їх було 20... і нічим нас прикрити", - сказав офіцер 123 бригади, який говорив на умовах анонімності.

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Так, із січня по жовтень цього року українські прокурори порушили 60 000 кримінальних справ за фактами самовільного залишення військовослужбовцями своїх позицій. Це майже вдвічі більше, ніж за весь 2022 і 2023 роки разом.

У разі визнання винними, солдатам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Деякі військовослужбовці 123-ї бригади, які залишили свої позиції, згодом повернулися на фронт. Інші продовжують переховуватися, а частина, за інформацією місцевої влади, перебуває під вартою в рамках попереднього слідства.

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Дезертирство за кордоном

Financial Times пише, що військовозобов'язаним чоловікам заборонено залишати Україну, але дехто скористався можливістю бути відправленими до закордонних тренувальних таборів у країнах-союзниках, щоб дезертирувати за кордоном.

У середньому щомісяця близько 12 осіб тікають з військових зборів у Польщі, повідомив на умовах анонімності один зі співробітників польської служби безпеки.

Міністерство оборони Польщі переадресувало запити з цього питання українській владі.

Військові масово йдуть у СЗЧ через виснаження і відсутність ротації

Зростання кількості дезертирів ще більше ускладнює й так важку ситуацію для Києва. Починаючи з літа, Росія, маючи перевагу в живій силі, змогла прискорити захоплення нових територій, досягнувши темпів, які не спостерігалися з 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 1 жовтня понад 2000 добровольців призвалися в обрані військові частини без участі ТЦК, - Генштаб

Водночас, за словами військових аналітиків, неспроможність України забезпечити ротацію солдатів та надати можливість відпочинку виснаженим військовим призвела до втрат і відлякала потенційних новобранців, які могли б долучитися до лав Збройних сил за інших умов.

Офіцер 123-ї бригади розповів Financial Times, що за три роки війни в його підрозділі не було жодної ротації. У нормальних умовах ротація передбачає чотиритижневий період відпочинку, під час якого солдати повертаються на базу, тренують новобранців і займаються ремонтом пошкодженої техніки.

"Не було жодного, в біса, сенсу залишатися у Вугледарі", — заявив офіцер 123-ї бригади. За його словами, місто лежало в руїнах уже понад рік, і ризикувати життями військових заради його оборони було абсолютно безглуздо.

"Вони просто відправляють їх на смерть, замість того щоб дати можливість відпочити та відновити сили", — підкреслив він.

Речник 123-ї бригади не відповів на запити про коментарі.

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Погляди офіцера розділяють десятки солдатів у Миколаївській та Запорізькій областях. У розмові з Financial Times вони зізналися, що відчувають сильну втому, розчарування та стикаються з проблемами психічного здоров’я.

Військові також відзначили, що, хоча українське цивільне населення не хоче капітуляції, багато з них не готові долучитися до бойових дій.

"Бусифікація" та просування РФ на фронті

Загальна чисельність Збройних сил України становить близько 1 мільйона осіб, однак безпосередньо в бойових діях задіяно лише близько 350 тисяч. За словами представника Генерального штабу України, більшість випадків дезертирства припадає на військовослужбовців, які тривалий час перебувають у зоні бойових дій, зокрема на піхотинців та штурмові підрозділи, йдеться у матеріалі Financial Times.

У зв’язку зі швидким просуванням Росії на східному фронті аналітики попереджають, що Україна втрачає територію, яку, можливо, не зможе повернути найближчим часом.

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Українська влада планує призвати додатково близько 160 000 чоловіків упродовж наступних трьох місяців.

"Проте репутація військових комісарів в Україні серйозно постраждала після численних скандалів. У мережі з’являлися відео, де вони силоміць затягують чоловіків і застосовують фізичну силу. Водночас військово-лікарські комісії звинувачували у видачі звільнень від служби за хабарі", - йдеться у статті.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив у понеділок, що покладе край примусовому призову, зокрема так званій "бусифікації", коли представники ТЦК забирають незареєстрованих чоловіків просто з вулиць.

Союзники, зокрема США та Великобританія, закликали Україну знизити призовний вік від 25 років і залучити більше чоловіків для поповнення армії.

Представник США заявив, що Вашингтон хоче, щоб Київ знизив призовний вік до 18 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 45% чоловіків, які були "обмежено придатними", після повторної ВЛК визнають придатними, - Генштаб

Автор: 

мобілізація (3025) дезертирство (295) СЗЧ (68)


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Топ коментарі
+26
Ну так призовите полицию, депутатов, плокулолов, суддей, ТЦКунов, ДБРовцев, НАБУШников, САПовцев, КОРДовцев, 45 летних пенсионеров-офицелов, охранников частных фирм, титушек, решал и ОСТАЛЬНУЮ СВОЛОЧЬ, раз хлопцы устали!!!
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02.12.2024 15:50
+25
Боротись з дезертирством призивом нових солдатів - це як боротись з протіканням бочки, доливаючи туди воду.
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02.12.2024 16:04
+17
...Остальную сволочь, сволочь котороая давала присягу и умеет обращаться с оружием, а не работягу скрывдженого на проходной пидпрыемства!!!!
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02.12.2024 15:52
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Ну так призовите полицию, депутатов, плокулолов, суддей, ТЦКунов, ДБРовцев, НАБУШников, САПовцев, КОРДовцев, 45 летних пенсионеров-офицелов, охранников частных фирм, титушек, решал и ОСТАЛЬНУЮ СВОЛОЧЬ, раз хлопцы устали!!!
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02.12.2024 15:50 Відповісти
...Остальную сволочь, сволочь котороая давала присягу и умеет обращаться с оружием, а не работягу скрывдженого на проходной пидпрыемства!!!!
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02.12.2024 15:52 Відповісти
І щоб Україна без тебе розумного робила?
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02.12.2024 15:54 Відповісти
Земеть, я не предлагаю призвать детей 18-25 лет, потому что у министров и олигархов тоже есть дети
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02.12.2024 15:56 Відповісти
а хто ж хабарі брати буде?
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02.12.2024 15:54 Відповісти
Ні.Потрібно призвати робітників.
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02.12.2024 15:55 Відповісти
Они нужны для защиты жОПы президента.
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02.12.2024 18:06 Відповісти
Тільки від буржуїв останнім часом правду і взнаєш...

Нащо вкидати гроші на телеговнофон ?
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02.12.2024 15:52 Відповісти
Щоб друзі Зеленського мали стабільний дохід.
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02.12.2024 16:33 Відповісти
Дочекаємось потужне звернення найвеличнішого до своїх шанувальників із закликом: б
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02.12.2024 15:54 Відповісти
У зв'язку зі швидким просуванням Росії на східному фронті аналітики попереджають, що Україна втрачає територію, яку, можливо, не зможе повернути найближчим часом. Джерело: https://censor.net/ua/n3522980

Хіба потрібно бути цілим аналітиком? Москалям допомогло масове використання кабів.А протидії цьому серйозної немає.Літаків за рік москалі мало втратили
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02.12.2024 15:56 Відповісти
а жополизи в штабах замість того шоб тормошити київ шукати рішення, тихо замовчують проблему, щоб сміливіше лізли в деревяні ями.
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02.12.2024 17:10 Відповісти
FT не хоче паралельно написати, як диктатори допомагають агресору, і, в одночас, як Захід не поспішає це робити щодо України, пропонуючи відсутність зброї затикати людьми. Про..бів зеленої недовлади багато, проте це не єдина причина
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02.12.2024 15:57 Відповісти
Боротись з дезертирством призивом нових солдатів - це як боротись з протіканням бочки, доливаючи туди воду.
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02.12.2024 16:04 Відповісти
Предлагаешь расстреливать на месте?
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03.12.2024 15:42 Відповісти
Якщо зелень вважає, що можна простим людом закидувати фронти, в той час, як еліти та їх мажори будуть ********* на яхтах, то вона дуже помиляється. Народ таку "народну війну" просто саботуватиме. Потікають і ці.
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02.12.2024 16:05 Відповісти
Баканов в якому окопі мобілізований? А татаров?
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02.12.2024 16:07 Відповісти
Є мєнти. Всі абсолютно здорові і навчені поводитися зі зброєю.
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02.12.2024 16:08 Відповісти
Ну они же понимают что если призвать ментов то пусть допустим при мобилизации тех кто вышел за хлебом или погулять с собакой убегут пусть просто гипотетически 20-30%, то в случае с ментами там будет 99%.
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02.12.2024 16:12 Відповісти
Тут напроти магазинчиків тцк отаборилась, уже кілька днів підряд. Зайшла, а там дві продавчині дрімають і жодного покупця. Я їх хвилин 10 розважала, за той час ніхто не зайшов. Кажуть, що вже виходили сваритись з тцк. Так до Нового Року поторгують і збанкрутують.
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02.12.2024 16:40 Відповісти
А запросити війська дружніх нам країн слабо? Смарагдовий боїться що випливе бардак який вони розвели довкола ЗСУ.
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02.12.2024 16:13 Відповісти
***** собі масштаби
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02.12.2024 16:14 Відповісти
Логіка дебілів. Призивати ще більше солдатів щоб ще більше дезертували.
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02.12.2024 16:14 Відповісти
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02.12.2024 16:28 Відповісти
Картинка з вк.
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02.12.2024 16:38 Відповісти
какую нашел в гугле
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02.12.2024 16:43 Відповісти
Ну призвуть 160 тисяч роботяг, колишніх студентів, бідних та хворих, так із них 100 підуть в СЗЧ. Якщо не зміниться відношення до солдата у його забезпеченні, фінансові мотивації, хочаб на рівні русні, захисті його прав, можливості вибору підрозділу згідно навичок, забезпечення його зброєю в необхідні кількості і якості. Також до цього всього треба повноцінну підтримку не партнерів, а союзників із промисловими поставками зброї. І реформа влади, яка хоч трохи перестане красти на всьому, а по справжньому вкладеться в ЗСУ - от тоді і призив покращиться, і мотивація буд, і може навіть кордони 91. А так, ці 160 тисяч людей як мертвому припарка, лиш відтягнуть програш і ще більш спустошать країну, у які вже і так величезна демографічна криза. Бо лишаться мєнти, всякі різношерстні держслужбовці, багаті та пенсіонери..
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02.12.2024 16:22 Відповісти
"...яка хоч трохи перестане красти..." - хай крадуть але трохи менше офігенна логіка. Мало хто піде у військо після всього, що сталося чим би не заманювали, бо ніхто не віритиме обіцянкам, чого янелох і добивався.
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02.12.2024 18:18 Відповісти
Закінчаться ці воїни - закінчиться і Україна. Хоча на Цензорі агресивних ухилянтів менше не стає.
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02.12.2024 16:28 Відповісти
Зе одна нафронтниця яка не розуміє суть проблеми.
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02.12.2024 16:40 Відповісти
У The Spectator також стаття про дезертирство. Там військовий каже що багато хто встановив собі термін 3 роки, після чого вони звалять.
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02.12.2024 16:45 Відповісти
Чому ти агресивна ухилянтка ще не на фронті?
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02.12.2024 18:20 Відповісти
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02.12.2024 20:24 Відповісти
Причини СЗЧ погане навчання, відсутність мотивації через корупцію, совкове відношення у підрозділах.

Але головна то "Ми приїхали [до Вугледара] з автоматами. Говорили, що буде 150 танків, а їх було 20... і нічим нас прикрити" А ще потім по них прилетіли каби і накрили артою, в чому у орків велика перевага.
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02.12.2024 16:29 Відповісти
А все тому що влада бреше.
Владі насрать на те що коїться насправді.
Хлопці просто виють.
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02.12.2024 16:43 Відповісти
то сзч чи всеж дизертирство????
і влада робить "все" на тлі дизертирства, ловить на дорогах нове м,ясо і ***** не розслідує,
а чому сзч 100к+
що породжує сзч???
чому в 2022му в тцк стояли кілометрові черги а наразі сзч, і цивільні по норах????
а відповідь проста!!!
уйобішні закони
гіперзарплати чиновників та держслужбовців
корупція та ******* влада
необгрунтована бронь хузнакого
шанс попасти позаштат.
я начальник ти дурак
повна безвідповідальність командирів!!!!
то ***** солдат винуватий в сзч, чи обставини які склалися навколо него????
я не знаю ніодного з місцевої влади Ладижина, їх рідних, компаньйонів щоб воювали
ніодного!!!!!!!!!!!!
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02.12.2024 16:51 Відповісти
Готовые воевать в Украине закончились.Все кого сейчас выгребают - воевать не будут.Власти нужно решать как выруливать
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02.12.2024 17:00 Відповісти
По факту з виділених Конгресом США 33.3млрд за майже три роки
Станом на дату дедлайна 1 жовтня 2024, не поставлено 12млрд
з урахуванням "згорівших" 1.7млрд в 2022, завищення цін на 8.3млрд, та не виконанного PDA 2024 року на 5.3млрд

Станом на 02.12.2024, фактичний залишок 8.7млрд
Як 12млрд - 1.7млрд згорівших - 1.5млрд поставлених після 1 жовтня = 8.7 - 8.8млрд

Адміністрація заявляє менше, на 2.1млрд, не враховуючи останній аудит, котрий додатково виявив ці кошти до раніше знайдених 6.2млрд

І тепер президент фактично забрав свою обіцянку використати наявні повноваження до 20 січня 2025

Таким чином наявні повноваження та проблеми перейдуть до нового президента.

Поточному президенту потрібно якось протриматись 2 місяці, виділяючи PDA, або говорячи про зниження мобілізаційного віку, щоб компенсувати недопоставку техніки
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02.12.2024 17:02 Відповісти
Більш простіше
Конгрес 2022 - 11млрд, 2023 - 14.5млрд, 2024 - 7.8млрд
Загалом 33.3млрд, дедлайн 1 жовтня 2024

Згоріло в 2022 - 1.7млрд

Фактично підписані PDA 2022-2024 (до 02.12.2024) на суму 31.05млрд

Аудит знайшов завищення PDA за 2022-2023 роки: 6.2млрд + 2млрд + 119млн = 8.319млрд

Залишок PDA повноважень
33.3млрд - 31.95млрд + 8.319млрд - 1.7млрд = 8,869млрд
Або виконано на 68%
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02.12.2024 17:18 Відповісти
У перший рік війни ще було бачення нашої перемоги за рахунок допомоги від Заходу. Була мотивація у бійців. Тому менша кількість дезертирств. Наразі ми побачили жорсткі реалії в яких нашій країні уготована роль брандера допоки Європа готується до війни, чи до цілувань в десна з ******, вже хзна. Тому бійці не бачать перспектив і вибирають хоч і сором та підсудність, але життя. Байден пропонує ще й 18-річних кинути в атаку фактично з умовною трьохлінєйкою. Ну, чи з тими 30 абрамсами коли їх потрібно тисячі. Не розумію ******* західну політику щодо нас. Абсолютно. Тому вже давно маю на них злість замість захвату. І тому бажаю щоб у разі нашого знищення кацапня поперла б до Лісабону. Хай все йде до пекла. Бо за хитросракість потрібно відповідати.
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02.12.2024 17:21 Відповісти
Таке буває. Коли "стачуються" 27 % процентів и настає черга " потужних" 73 -ох.
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02.12.2024 18:05 Відповісти
як бл"ть?
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02.12.2024 19:57 Відповісти
У всьому цьому бардаку винна влада арахамії. Якщо не можете.
Займайтеся лише економікою, міжнародними справами, каналізацією.
Передайте повноваження щодо війни військовим. Досить грати у верховного генералісімуса. Немає для цього у вас освіти, що ви робили в житті, окрім виступу на сцені.
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02.12.2024 20:07 Відповісти
 
 