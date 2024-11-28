Украина действительно обсуждает с западными партнерами снижение мобилизационного возраста, - МИД
Украина на переговорах с западными партнерами действительно обсуждает тему мобилизации и снижения мобилизационного возраста, однако сейчас проблемой является задержка обещанных поставок необходимого вооружения.
Об этом на брифинге заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
По его словам, вопрос снижения мобилизационного возраста действительно обсуждается на переговорах с партнерами, но он отрицает, что эта тема - "точка напряженности или обсуждалась негативно или критически".
Хочу заметить, что это Украина обычно инициирует такие обсуждения. На наших переговорах мы сообщаем партнерам о динамике мобилизации, которая у нас происходит. Это часть дискуссии так же как и другие темы, такие как предоставление оружия, стратегия, оборона, санкции, сдерживание и т.д.", - пояснил представитель МИД.
Тихий отметил, что сейчас в Украине нет достаточно оружия и снаряжения, чтобы обеспечить уже мобилизованных мужчин.
"Когда мы читаем источники, которые утверждают, что Украина должна мобилизовать больше, и это главная проблема, у нас другое видение. По нашему мнению, уже объявленная помощь, оружие и оборудование, должны прибыть в Украину быстрее", - добавили в МИД.
Напомним, накануне высокопоставленный чиновник сказал СМИ, что администрация действующего президента США Джо Байдена призывает Украину немедленно увеличить численность вооруженных сил путем призыва большего количества бойцов и пересмотра мобилизационного законодательства, чтобы разрешить призыв в армию лиц в возрасте от 18 лет.
19 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина должна усилить мобилизацию, чтобы улучшить ситуацию на фронте. Однако ни одна отдельная система вооружений не является решающей в российско-украинской войне.
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А давайте дочь Зеленского отправите. На ноль. Пусть погибнет, как герой, это так почётно. Женщины тоже могут воевать. Владимир, покажи пример.
Кількість коментарів зростає щосекунди. Мабуть буде більше ніж учора під новиною про прохання американців знизити призовний вік о 18 років.
Учора так на 5 сторінок накалякали текстів.
Можете спробувати, суспільство нарешті таки вибухне, бо дітей вам точно ніхто не віддасть. Яника поперли, бо встав весь Київ, коли побили студентів. Думаєте, нація пробачить узаконене вбивство своїх дітей, коли мажори-виплодки дупутатів будуть в Інстаграмі з ******* на яхтах кататися?
свій час і година своя в цім житті...(Екклезієст. 3:1)
Отже 18 років--це досягнення зрілого віку (як статевого так і розумового) У цьому віці--найефективніші воїни в плані фізично--виносливості. безстрашності.сміливості.(нехай марно-славства...) Вони іще НЕ пов*язані обов*язками із власно-створеною родиною і.т.і. Згадаймо. що витворяв у свої 18-Олександр -Македонський на своєму Буцефалі!!!
Отже тупий ступор нашої ВР У щодо призову із 18 рокі-це "відсеб*ятіна"
Яку можна пояснити ( НЕ отим .сердобольним.прагненням зберегти репродуктивний потенціал країни) а виключно. щоб НЕ мати клопоту із збереженням власних чад.яким .здебільшого 18--25 років...Н атомість
реальна перемога України цих зрадофілів НЕ пече--вони вже стільки нахапались отієї гумдопомоги...що в будь яку мить--лише кофта здується у бік сонячної Елади... Згадаймо нашу улюбленицю--"ПРАВДОЛЮБКУ"--телеведучу Мосійчучку. як вона і завчасно і надійно убезпечила. оприютила свого коханого синулю...------------------------------------------
Як бачите.нижче.-Є і позиція "Квочки-насідки": будь що вберегти власне диття...мовляв : захист Батьківщини--то парафія .виключно дурків та ідіотів.. По--перше: розумні НЕ воюють. а мають мудрість.щоб домовитися...( а найновіші технології ми маємо із всього Світу та всеж .щоднини відступаємо...).Вельми-шановна Ксенія! В українців( у всі віки)--домінувала свободолюбива філософія життя: Краще вмерти стоячи. аніж жити рабом на колінах! Що? Пропонуєте: здатися і плодити дітей.для рабства у кацапидлів??? Вони ж вічно-голодні на все; як увірвуться то будуть гвалтувати Вас (круговою чергою ) у всі Ваші піфи...Ви.часом. НЕ про це мрієте???
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Ксена Михальська
Розумні воюють технологіями.
Дурні своїми дітьми.
Ідіоти радіють самій можливості позбутися своїх дітей.
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В. Цой
Через критичну нестачу особового складу на передовій, США закликають знизити мобілізаційний вік. Хоча така нестача є наслідком саботажу командування з наповнення особовим складом (як і озброєнням, ************) військових підрозділів, задіяних на передовій, у достатній для успішного утримання фронту, проведення постійних ротацій кількості.