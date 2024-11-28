Украина действительно обсуждает с западными партнерами снижение мобилизационного возраста, - МИД

Украина на переговорах с западными партнерами действительно обсуждает тему мобилизации и снижения мобилизационного возраста, однако сейчас проблемой является задержка обещанных поставок необходимого вооружения.

Об этом на брифинге заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По его словам, вопрос снижения мобилизационного возраста действительно обсуждается на переговорах с партнерами, но он отрицает, что эта тема - "точка напряженности или обсуждалась негативно или критически".

Хочу заметить, что это Украина обычно инициирует такие обсуждения. На наших переговорах мы сообщаем партнерам о динамике мобилизации, которая у нас происходит. Это часть дискуссии так же как и другие темы, такие как предоставление оружия, стратегия, оборона, санкции, сдерживание и т.д.", - пояснил представитель МИД.

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Тихий отметил, что сейчас в Украине нет достаточно оружия и снаряжения, чтобы обеспечить уже мобилизованных мужчин.

"Когда мы читаем источники, которые утверждают, что Украина должна мобилизовать больше, и это главная проблема, у нас другое видение. По нашему мнению, уже объявленная помощь, оружие и оборудование, должны прибыть в Украину быстрее", - добавили в МИД.

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Напомним, накануне высокопоставленный чиновник сказал СМИ, что администрация действующего президента США Джо Байдена призывает Украину немедленно увеличить численность вооруженных сил путем призыва большего количества бойцов и пересмотра мобилизационного законодательства, чтобы разрешить призыв в армию лиц в возрасте от 18 лет.

19 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина должна усилить мобилизацию, чтобы улучшить ситуацию на фронте. Однако ни одна отдельная система вооружений не является решающей в российско-украинской войне.