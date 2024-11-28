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Новости мобилизации
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Украина действительно обсуждает с западными партнерами снижение мобилизационного возраста, - МИД

МЗС України прокоментувало інформацію ЗМІ про зниження мобілізаційного віку

Украина на переговорах с западными партнерами действительно обсуждает тему мобилизации и снижения мобилизационного возраста, однако сейчас проблемой является задержка обещанных поставок необходимого вооружения.

Об этом на брифинге заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По его словам, вопрос снижения мобилизационного возраста действительно обсуждается на переговорах с партнерами, но он отрицает, что эта тема - "точка напряженности или обсуждалась негативно или критически".

Хочу заметить, что это Украина обычно инициирует такие обсуждения. На наших переговорах мы сообщаем партнерам о динамике мобилизации, которая у нас происходит. Это часть дискуссии так же как и другие темы, такие как предоставление оружия, стратегия, оборона, санкции, сдерживание и т.д.", - пояснил представитель МИД.

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Тихий отметил, что сейчас в Украине нет достаточно оружия и снаряжения, чтобы обеспечить уже мобилизованных мужчин.

"Когда мы читаем источники, которые утверждают, что Украина должна мобилизовать больше, и это главная проблема, у нас другое видение. По нашему мнению, уже объявленная помощь, оружие и оборудование, должны прибыть в Украину быстрее", - добавили в МИД.

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Напомним, накануне высокопоставленный чиновник сказал СМИ, что администрация действующего президента США Джо Байдена призывает Украину немедленно увеличить численность вооруженных сил путем призыва большего количества бойцов и пересмотра мобилизационного законодательства, чтобы разрешить призыв в армию лиц в возрасте от 18 лет.

19 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина должна усилить мобилизацию, чтобы улучшить ситуацию на фронте. Однако ни одна отдельная система вооружений не является решающей в российско-украинской войне.

Автор: 

МИД (6934) призыв (742) Украина (44912) мобилизация (2735)


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Топ комментарии
+29
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28.11.2024 20:45
+16
Немає зброї але давайте будемо мобілізувати цивільних. Геніальна влада
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28.11.2024 20:54
+15
А вінавати Парашенка і амєріканци, нє?
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28.11.2024 20:39
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І взагалі, до всіх речників, які промовляють "речі...". Моя особиста думка, в будь якій справі. Або ти її робиш ОСОБИСТО, знаєш, як це робити і таке інше. Або не п.....ди. Зара в лісах чудовий гриб з'явився, росте на віддаленні від сосен. Відсосиновик йому ймення. Саме для панів речників.
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29.11.2024 09:38 Ответить
Это все партнеры виноваты Зеленский против уменьшения возраста. Это все Запад виноват. А Зеленский чисто для блогинга. Первый блогеропрезидент !!! Который ни разу не выйдеи к народу. Самый сцыкливый президент
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29.11.2024 09:41 Ответить
це про викідишів з депутатських сімей та сімей держслужбовців? сподіваюсь, що параша, кучма та сімейка комуняки-кравчука вже спорядила своїх дітей та онуків на війну.
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29.11.2024 09:51 Ответить
Т.е в офисах сидят тысячи здоровых мужчин 30-40 лет. Куча крепких военных пенсов. Давайте детей на фронт. Ни стыда, ни совести. Впрочем, чему удивляться. Властям всегда было безразлично на перспективы страны. Лишь бы защитить свои собственные интересы. Детей вывозят, в начнут ещё быстрее это делать. И правильно.
А давайте дочь Зеленского отправите. На ноль. Пусть погибнет, как герой, это так почётно. Женщины тоже могут воевать. Владимир, покажи пример.
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29.11.2024 10:11 Ответить
Таааак!
Кількість коментарів зростає щосекунди. Мабуть буде більше ніж учора під новиною про прохання американців знизити призовний вік о 18 років.
Учора так на 5 сторінок накалякали текстів.
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29.11.2024 10:49 Ответить
Якого хєра з Макроном ввід військ Франції не обговорюєте?
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29.11.2024 11:18 Ответить
Це скінчиться, як в Афганістані........ питання тільки часу !
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29.11.2024 12:01 Ответить
...на хитру дупу завжди здибеться х..р з лівою різьбою .
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29.11.2024 12:03 Ответить
Зниження мобілізаційного віку допоможе, як мертвому припарки, бо у вас проблеми в адекватності керування старих совкових дубів, проблеми з корупцією у владі, яка навіть не здатна постачати у війська нормальні міни, проблема в неадекватному самодурі, який взяв війну "під особистий контроль" і заради своїх божевільних фантазій знищує найкращі бригади в якійсь Курщині.

Можете спробувати, суспільство нарешті таки вибухне, бо дітей вам точно ніхто не віддасть. Яника поперли, бо встав весь Київ, коли побили студентів. Думаєте, нація пробачить узаконене вбивство своїх дітей, коли мажори-виплодки дупутатів будуть в Інстаграмі з ******* на яхтах кататися?
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29.11.2024 12:49 Ответить
У зе-зраді-- наші" захиснички--обранці"---звертаються(коли їм вигідно.) доБіблійних істин...З цієї нагоди. доречно згадати біблійне:"Для всього
свій час і година своя в цім житті...(Екклезієст. 3:1)
Отже 18 років--це досягнення зрілого віку (як статевого так і розумового) У цьому віці--найефективніші воїни в плані фізично--виносливості. безстрашності.сміливості.(нехай марно-славства...) Вони іще НЕ пов*язані обов*язками із власно-створеною родиною і.т.і. Згадаймо. що витворяв у свої 18-Олександр -Македонський на своєму Буцефалі!!!
Отже тупий ступор нашої ВР У щодо призову із 18 рокі-це "відсеб*ятіна"
Яку можна пояснити ( НЕ отим .сердобольним.прагненням зберегти репродуктивний потенціал країни) а виключно. щоб НЕ мати клопоту із збереженням власних чад.яким .здебільшого 18--25 років...Н атомість
реальна перемога України цих зрадофілів НЕ пече--вони вже стільки нахапались отієї гумдопомоги...що в будь яку мить--лише кофта здується у бік сонячної Елади... Згадаймо нашу улюбленицю--"ПРАВДОЛЮБКУ"--телеведучу Мосійчучку. як вона і завчасно і надійно убезпечила. оприютила свого коханого синулю...------------------------------------------
Як бачите.нижче.-Є і позиція "Квочки-насідки": будь що вберегти власне диття...мовляв : захист Батьківщини--то парафія .виключно дурків та ідіотів.. По--перше: розумні НЕ воюють. а мають мудрість.щоб домовитися...( а найновіші технології ми маємо із всього Світу та всеж .щоднини відступаємо...).Вельми-шановна Ксенія! В українців( у всі віки)--домінувала свободолюбива філософія життя: Краще вмерти стоячи. аніж жити рабом на колінах! Що? Пропонуєте: здатися і плодити дітей.для рабства у кацапидлів??? Вони ж вічно-голодні на все; як увірвуться то будуть гвалтувати Вас (круговою чергою ) у всі Ваші піфи...Ви.часом. НЕ про це мрієте???

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Ксена Михальська

Розумні воюють технологіями.
Дурні своїми дітьми.
Ідіоти радіють самій можливості позбутися своїх дітей.
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29.11.2024 13:14 Ответить
Цю фігню закинув радник зеленого і всі підхопили.
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29.11.2024 13:22 Ответить
Это шо за петушок?
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29.11.2024 13:47 Ответить
Замість того, щоб надати повноцінну зброю і викинути кацапів з України, наші , тіпа , друзі пропонують закидати кацапів тілами ниших хлопців!!!! Це геноцид Українського народу!!! В Україні треба мобілізувати всіх дармоїдів....дітей депутатів, мусорів, прокурорів, митників, дбр , а також 95-й квартал!!!! А головне віддати під трибунал кремлівсько-просирський та повернути Залужного!!!!!
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29.11.2024 14:06 Ответить
"Война - дело молодых, лекарство против морщин."
В. Цой
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29.11.2024 14:50 Ответить
Із 1млн. 880тис. армії сил оборони на передовій беруть участь у бойових діях менше 5%. Решта із усієї цієї кількості взагалі не брали участі у бойових діях, але постійно отримують зарплату. Для чого утримувати таку кількість війська, якщо вона взагалі не залучена до цієї війни? Заради їхнього грошового забезпечення, яке шантажем за т.з. індульгенцію "невідправки на передову" вилучається у військовослужбовців корумпованим і зрадницьким командуванням. Це більше 100млрд.грн або 2.5млрд.дол. щомісяця або 30млрд.дол. у рік, це шалені кошти для шайки злочинців у погонах.

Через критичну нестачу особового складу на передовій, США закликають знизити мобілізаційний вік. Хоча така нестача є наслідком саботажу командування з наповнення особовим складом (як і озброєнням, ************) військових підрозділів, задіяних на передовій, у достатній для успішного утримання фронту, проведення постійних ротацій кількості.
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30.11.2024 00:32 Ответить
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