Єврокомісія розпочне роботу над 18-м пакетом санкцій проти Росії після затвердження 17-го, - Домбровскіс

Після затвердження 17-го пакета санкцій Європейський Союз розпочне роботу над наступним - 18-м.

Про це на пресконференції після засідання Ради ЄС з економіки та фінансів у Брюсселі, заявив віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"З боку Єврокомісії ми, безумовно, готові продовжувати чинити тиск на Росію, в тому числі працюючи над новими санкціями",- сказав Домбровскіс.

Говорячи щодо можливих сфер посилення санкційного тиску на РФ з боку Євросоюзу, єврокомісар нагадав, що "основним джерелом доходів Росії є експорт викопного палива". Зокрема, він зазначив, що ЄС уже заборонив імпорт російського вугілля, встановив цінову межу на нафту разом із партнерами по G7 і представив стратегію поетапної відмови від імпорту російського газу.

"Разом з партнерами по G7 ми можемо встановити верхню межу ціни на російську нафту, а також працювати над тим, щоб Росія не обходила цю межу за допомогою тіньового флоту", - сказав єврокомісар.

Своєю чергою міністр фінансів Польщі Анджей Доманський, чия країна головує у Раді ЄС, наголосив на важливості обмеження експорту російських енергоносіїв як ключового елементу санкційного тиску.

"Ми готові працювати над продовженням тиску на Росію-агресора, як з точки зору запровадження нових санкцій, так і з точки зору сильнішої імплементації та боротьби з обходом існуючих санкцій", - сказав Доманський.

