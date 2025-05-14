Барро после одобрения 17-го пакета санкций против РФ: Мы должны задушить российскую экономику

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал Евросоюз подготовить новый, усиленный пакет санкций против России.

По его словам, предыдущие ограничения не смогли заставить Кремль отказаться от агрессии, поэтому пришло время действовать радикальнее.

"Мы должны идти дальше, потому что действующие санкции не убедили Владимира Путина прекратить его агрессивную войну. Следовательно, мы должны готовиться к расширению сокрушительных санкций, которые могли бы окончательно задушить российскую экономику", - сказал Барро. Он отметил, что Евросоюзу следует действовать совместно с США, где готовят жесткий санкционный законопроект.

Речь идет об инициативе сенатора Линдси Грэма, который предлагает ввести 500% тарифы на страны, импортирующие российскую нефть. Барро планирует обсудить эти меры с американскими законодателями.

"Россия нашла способы обходить ограничения, введенные Европой и США, поэтому "перекрытие крана" могло бы взять Россию за горло", - подчеркнул глава МИД Франции.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России.

