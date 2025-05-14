РУС
Барро после одобрения 17-го пакета санкций против РФ: Мы должны задушить российскую экономику

франция,барро,жан-ноель
Фото: leparisien.fr

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал Евросоюз подготовить новый, усиленный пакет санкций против России.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, предыдущие ограничения не смогли заставить Кремль отказаться от агрессии, поэтому пришло время действовать радикальнее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Против РФ введут новые санкции, если "в ближайшие дни" не будет прекращения огня, - Макрон

"Мы должны идти дальше, потому что действующие санкции не убедили Владимира Путина прекратить его агрессивную войну. Следовательно, мы должны готовиться к расширению сокрушительных санкций, которые могли бы окончательно задушить российскую экономику", - сказал Барро. Он отметил, что Евросоюзу следует действовать совместно с США, где готовят жесткий санкционный законопроект.

Речь идет об инициативе сенатора Линдси Грэма, который предлагает ввести 500% тарифы на страны, импортирующие российскую нефть. Барро планирует обсудить эти меры с американскими законодателями.

"Россия нашла способы обходить ограничения, введенные Европой и США, поэтому "перекрытие крана" могло бы взять Россию за горло", - подчеркнул глава МИД Франции.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минкульт предлагает ЕС учесть культурный аспект в следующих пакетах санкций

Автор: 

россия (96917) санкции (11766) Франция (3579) Барро Жан-Ноэль (59)
+9
Це треба було зробити ще в 2014....
14.05.2025 13:04 Ответить
+3
Задушити в обіймах? - ну хіба 18 - тий пакет доб"є кацапів
14.05.2025 13:07 Ответить
+2
Нарешті прорізався - голос розуму .!! Давно вже треба було .!
Для війни потрібні не скільки зброя і люди , як гроші . Поки економіка кацапії хоч якось працює і наповнює кацапський бюджет - війна продовжуватиметься .
14.05.2025 13:19 Ответить
Це треба було зробити ще в 2014....
14.05.2025 13:04 Ответить
Задушити в обіймах? - ну хіба 18 - тий пакет доб"є кацапів
14.05.2025 13:07 Ответить
Прийшов час вводити військові санкції проти кацапстану!
14.05.2025 13:10 Ответить
чуваки, ви вже все. Рішення може бути вже тільки військове.
14.05.2025 13:11 Ответить
Не зможете. Бо для цього потрібно щонайменше припинити купувати у них всю номенклатуру сировини і припинити продавати їм все високотехнологічне.
Такого болю ви собі ніколи не завдасте.
14.05.2025 13:13 Ответить
В першу чергу потрібно задушити кремлівського деспота
і воєнного злочинця ху@ла , а вже потім додушити
іхню економіку , щоби всі кацапи здохли з голоду 😠
Ненавиджу кацапських істот , які припхалися нас вбивати
в нашій хаті 🤬
14.05.2025 13:14 Ответить
Найкращі санкції це далекобійні ракети. Знищити всі заводи, енергетику Сосії фізично. І Сосія такі санкції не зможе обійти за допомогою своїх союзників
14.05.2025 13:19 Ответить
Нарешті прорізався - голос розуму .!! Давно вже треба було .!
Для війни потрібні не скільки зброя і люди , як гроші . Поки економіка кацапії хоч якось працює і наповнює кацапський бюджет - війна продовжуватиметься .
14.05.2025 13:19 Ответить
Да тільки скрапленого газу ще більше в них купуєте. Так ви їх економіку ніколи не задушити. Тільки повне ембарго на енергоносії та митні тарифи 500% до країн які будуть покупати їх порушуючи санкції зможуть ще якось задуматися путіна. Все інше від лукавого.
14.05.2025 13:38 Ответить
Нафтопровід Дружба територією України продовжує качати нафту з РФ в ЄС, так ЄС успішно три роки "душить" її економіку...
14.05.2025 13:51 Ответить
Саме так , так як зеленим там ідуть відкати 🙁
14.05.2025 15:05 Ответить
Душили,душили а потiм взяли i всрались
14.05.2025 14:39 Ответить
Ми повинні задушити російську економіку

"Дай боже нашому теляті та й вовка з'їсти!" (с)
14.05.2025 14:42 Ответить
14.05.2025 15:30 Ответить
Поки що це пустопорожня балаканина.
Це треба зробити ще на позавчора.
15.05.2025 01:16 Ответить
 
 