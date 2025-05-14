Компании, обвиненные в СМИ в обходе санкций, обращаются в суд

Против компаний, входивших в орбиту украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, началась информационная кампания по дискредитации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление ООО "Потоки", которое стало фигурантом журналистского расследования.

"В очередной раз мы наблюдаем волну публикаций, которые имеют сознательный манипулятивный смысл. По нашей информации, эти публикации имеют конкретных интересантов, которые действуют ради личной выгоды с целью подвинуть конкурентов. Наши юристы сейчас рассматривают возможность подачи судебных исков, в том числе и по последней публикации, которую выпустило Hromadske. Уже ранее в этом СМИ публиковались материалы по Вадиму Ермолаеву и мы присылали нашу позицию, которую не осветили тогда и не приняли во внимание сейчас", - заявили в компании.

Представители компании также добавили, что намерены обратиться в суд и хотят еще раз прокомментировать факты, вокруг которых строится информация манипуляционного характера, поскольку безосновательные обвинения СМИ, направленные на остановку деятельности предприятия, вредят обществу и наносят ущерб государству.

В компании отметили, что, как уже установлено судебным решением, вступившим в законную силу, Вадим Ермолаев не сотрудничал с оккупационными властями Крыма, не платил налоги в пользу РФ и не осуществлял хозяйственную деятельность на временно оккупированных РФ территориях в тот период времени, когда это было запрещено законодательством Украины. При этом, что к ООО "Потоки" никогда не было применено никаких санкций.

"ООО "Потоки" является отдельным, в том числе от лиц собственных учредителей, субъектом хозяйствования, который действует в рамках действующего законодательства Украины уже более 8 лет. Как указано в публикации, мы получили в феврале 2024 года в аренду земли на границе с Румынией для строительства порта. Во-первых, отмечаем, что компания полностью придерживалась установленной процедуры для аренды земельного участка и добросовестно выполняет условия заключенного договора. Во-вторых, строительство и дальнейшее использование производственно-перегрузочного комплекса ООО "Потоки" отвечает интересам государства, обеспечивает стабильное поступление налогов, предоставляет людям работу и - самое главное - решает проблему уничтоженных РФ логистических путей и дает возможность быстро и эффективно осуществлять экспорт и импорт", - говорится в заявлении пресс-службы компании.

Также в компании прокомментировали информацию об ООО "АКАМ", которое по утверждению журналистов якобы подчинено Вадиму Ермолаеву.

"Из открытых источников в сети Интернет установлено, что Вадим Ермолаев, хотя раньше и был связан с ООО "АКАМ", пока не имеет никакого влияния на предприятие. Вместе с тем, ООО "АКАМ", как и ООО "Потоки", является узкопрофильным предприятием, имеет необходимый опыт и ресурсы для выполнения обязательств перед государством", - пояснили в компании.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Госгеонедр возобновил три спецразрешения на разработку и добычу полезных ископаемых, которые с начала 2024 года заблокировали из-за санкций в отношении днепровского бизнесмена Вадима Ермолаева.

