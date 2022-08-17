Батальон "Монако": СМИ показали, где Суркисы, Жеваго, Столар и другие "VIP-беженцы" пересиживают войну. ВИДЕО

Журналисты выпустили фильм-расследование об украинских "VIP-беженцах", среди которых украинские олигархи и бизнесмены.

Об этом говорится в расследовании журналиста "УП" Михаила Ткача, передает Цензор.НЕТ.

Журналист рассказывает, что неоднократно получал сигналы о том, что у Монако, Монте-Карло и Ниццы сконцентрировалось неприлично много украинских VIP-беженцев.

В нем фигурирует группа известных украинских бизнесменов. В Монако автомобили с украинскими номерами "можно увидеть каждые пять минут", а застроенный частными поместьями курорт Сан-Жак-Кап-Ферра, расположенный рядом с Ниццей, украинские бизнесмены "превратили в французскую Конча-Заспу".

"Лазурный берег исторически – одно из любимых мест для летнего отдыха мировых элит. Именно поэтому сложно понять, зачем украинские миллионеры и миллиардеры, не одно десятилетие ослаблявшие страну, решили "пересидеть" войну именно там, на виду у всего мира. Миру, который сейчас помогает сделать Украину крепче. Худшей антирекламы, кажется, чем Бентли и Майбахи последних моделей на украинских номерах искать нельзя", - отметил Ткач.

Персонажами расследования, снятого в Монако, стали Константин Жеваго, братья Игорь и Григорий Суркисы, застройщик из Днепра Вадим Ермолаев, его коллега и депутат Киевсовета Вадим Столар и другие.

Яхту Константина Жеваго (называемую "Z" по первой букве его фамилии) заметили на рейде Монако, в то же время ее Жеваго, разыскивает не только Украина, но и Интерпол. Журналисты заметили его на борту этой яхты в Монако и сняли на видео с помощью дрона

А братьев Суркисов с семьями авторы фильма заметили в элитной гостинице, где они регулярно снимали апартаменты и в предыдущие годы. Они также являются постоянными клиентами казино Монте-Карло.

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