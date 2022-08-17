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Новости Война
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Батальон "Монако": СМИ показали, где Суркисы, Жеваго, Столар и другие "VIP-беженцы" пересиживают войну. ВИДЕО

Журналисты выпустили фильм-расследование об украинских "VIP-беженцах", среди которых украинские олигархи и бизнесмены.

Об этом говорится в расследовании журналиста "УП" Михаила Ткача, передает Цензор.НЕТ.

Журналист рассказывает, что неоднократно получал сигналы о том, что у Монако, Монте-Карло и Ниццы сконцентрировалось неприлично много украинских VIP-беженцев.

В нем фигурирует группа известных украинских бизнесменов. В Монако автомобили с украинскими номерами "можно увидеть каждые пять минут", а застроенный частными поместьями курорт Сан-Жак-Кап-Ферра, расположенный рядом с Ниццей, украинские бизнесмены "превратили в французскую Конча-Заспу".

"Лазурный берег исторически – одно из любимых мест для летнего отдыха мировых элит. Именно поэтому сложно понять, зачем украинские миллионеры и миллиардеры, не одно десятилетие ослаблявшие страну, решили "пересидеть" войну именно там, на виду у всего мира. Миру, который сейчас помогает сделать Украину крепче. Худшей антирекламы, кажется, чем Бентли и Майбахи последних моделей на украинских номерах искать нельзя", - отметил Ткач.

Персонажами расследования, снятого в Монако, стали Константин Жеваго, братья Игорь и Григорий Суркисы, застройщик из Днепра Вадим Ермолаев, его коллега и депутат Киевсовета Вадим Столар и другие.

Яхту Константина Жеваго (называемую "Z" по первой букве его фамилии) заметили на рейде Монако, в то же время ее Жеваго, разыскивает не только Украина, но и Интерпол. Журналисты заметили его на борту этой яхты в Монако и сняли на видео с помощью дрона

А братьев Суркисов с семьями авторы фильма заметили в элитной гостинице, где они регулярно снимали апартаменты и в предыдущие годы. Они также являются постоянными клиентами казино Монте-Карло.

Читайте: Петицию о возвращении гражданства главе штаба обороны Днепра Корбану подписало уже более 12 тысяч граждан

Ермолаев Андрей (152) Жеваго Константин (110) Монако (25) Суркис (338) Столар Вадим (40)


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Топ комментарии
+89
Это та самая "элита", которая привела к власти "боевого" Буратину, который тупо зная о нападении, боялся потерять по 7 миллиардов в месяц
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17.08.2022 10:47 Ответить
+52
оце як раз той "народ", кому Зеленський дозволив виводити гроші з України в січні-лютому. А іншим казав не хвилюватись і готуватись до шашликів.
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17.08.2022 11:10 Ответить
+47
Лишить гражданства всех этих ******, а не Корбана
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17.08.2022 10:50 Ответить
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Страница 3 из 3
У этого раненого воина нет ни вил в Монако и Ницце и ему при этих властях от Коломойского никогда не стать депутатом. Кроме права защищать и умереть за Украину у него больше ничего нет.
- Що він говорить?
- Він не говорить. Він співає.
- Не зрозумів. Що?
- Він гімн співає.
Це кадри евакуації пораненого, який має у тому числі поранення нижньої щелепи, погано говорить.

https://twitter.com/UKRINFORM/status/1558722963863736320 https://twitter.com/UKRINFORM/status/1558722963863736320
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17.08.2022 20:45 Ответить
Аморальность у наших олигархов и примкнувшим к ним особам зашкаливает...Нет,что б втихаря где-то скромненько пересидеть, когда в их стране полыхает война,так надо на лучших мировых курортах,крутых отелях и казино кичиться своим богатством,явно большей частью нажитым коррупционными махинациями
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17.08.2022 20:46 Ответить
ТАК НЕОБХОДИМА АНТИКОРРУПЦИОННАЯ РОТА С ВЫЕЗДОМ !) ЗЕЛЯ ДАЙ КОМАНДУ )))
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17.08.2022 20:55 Ответить
Ви переплутали, команди дають зеле, а не навпаки.
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18.08.2022 08:20 Ответить
просто бл*ди
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17.08.2022 22:07 Ответить
канчать их нужно !
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17.08.2022 22:57 Ответить
А чому Зеленському і Ярмаку не скористатися повноваженнями і позбавити цю шоблу громадянства? Якщо суди не можуть покарати цих злодіїв паразитів так званих бізнесменів, то Зеленський власноручно міг би зробити справедливе рішення. Ці люди грабували країну 30 років і коли запахло гореним, ганебно втекли. Вряд чи вони потратили копійку на перемогу України, натомістьпроїдають важко зароблені долари в Монако.
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17.08.2022 23:11 Ответить
тобто, найгірши покидьки мають покарати просто покидьків?!
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18.08.2022 08:21 Ответить
чому їх фірми і рахунки все ще не конфісковані на користь держави, якщо їм по боку держава?
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18.08.2022 00:18 Ответить
Потому , что Зеленский сам такой , это же очевидно ,
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18.08.2022 07:13 Ответить
Это просто позор! Кстати немцы видя сколько дорогих машин в Германии появилось с украинскими номерами сильно сократили пожертвования в Украину.
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18.08.2022 18:28 Ответить
Цікаво скільки коштів дали ці олігархи на ЗСУ?чи може придбали хоч якийсь безпілотник чи автомобіль?Стидуха .Цілий світ допомагає Україні фінансово а власні олігархи гріють дупи на курортах
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18.08.2022 21:45 Ответить
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