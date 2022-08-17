Батальон "Монако": СМИ показали, где Суркисы, Жеваго, Столар и другие "VIP-беженцы" пересиживают войну. ВИДЕО
Журналисты выпустили фильм-расследование об украинских "VIP-беженцах", среди которых украинские олигархи и бизнесмены.
Об этом говорится в расследовании журналиста "УП" Михаила Ткача, передает Цензор.НЕТ.
Журналист рассказывает, что неоднократно получал сигналы о том, что у Монако, Монте-Карло и Ниццы сконцентрировалось неприлично много украинских VIP-беженцев.
В нем фигурирует группа известных украинских бизнесменов. В Монако автомобили с украинскими номерами "можно увидеть каждые пять минут", а застроенный частными поместьями курорт Сан-Жак-Кап-Ферра, расположенный рядом с Ниццей, украинские бизнесмены "превратили в французскую Конча-Заспу".
"Лазурный берег исторически – одно из любимых мест для летнего отдыха мировых элит. Именно поэтому сложно понять, зачем украинские миллионеры и миллиардеры, не одно десятилетие ослаблявшие страну, решили "пересидеть" войну именно там, на виду у всего мира. Миру, который сейчас помогает сделать Украину крепче. Худшей антирекламы, кажется, чем Бентли и Майбахи последних моделей на украинских номерах искать нельзя", - отметил Ткач.
Персонажами расследования, снятого в Монако, стали Константин Жеваго, братья Игорь и Григорий Суркисы, застройщик из Днепра Вадим Ермолаев, его коллега и депутат Киевсовета Вадим Столар и другие.
Яхту Константина Жеваго (называемую "Z" по первой букве его фамилии) заметили на рейде Монако, в то же время ее Жеваго, разыскивает не только Украина, но и Интерпол. Журналисты заметили его на борту этой яхты в Монако и сняли на видео с помощью дрона
А братьев Суркисов с семьями авторы фильма заметили в элитной гостинице, где они регулярно снимали апартаменты и в предыдущие годы. Они также являются постоянными клиентами казино Монте-Карло.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Що він говорить?
- Він не говорить. Він співає.
- Не зрозумів. Що?
- Він гімн співає.
Це кадри евакуації пораненого, який має у тому числі поранення нижньої щелепи, погано говорить.
https://twitter.com/UKRINFORM/status/1558722963863736320 https://twitter.com/UKRINFORM/status/1558722963863736320