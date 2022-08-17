УКР
Батальйон "Монако": ЗМІ показали, де Суркіси, Жеваго, Столар та інші "VIP-біженці" пересиджують війну. ВIДЕО

Журналісти випустили фільм-розслідування про українських "VIP-біженців", серед яких українські олігархи та бізнесмени.

Про це йдеться в розслідуванні журналіста "УП" Михайла Ткача, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст розповідає, що неодноразово отримував сигнали про те, що у Монако, Монте-Карло та Ніцці сконцентрувалося непристойно багато українських VIP-біженців.

У матеріалі фігурує група відомих українських бізнесменів. В Монако автомобілі з українськими номерами "можна побачити чи не кожні п'ять хвилин", а забудований приватними маєтками курорт Сан-Жак-Кап-Ферра, який розташований поряд із Ніццою, українські бізнесмени "перетворили на французьку Конча-Заспу".

"Лазурний берег історично – одне з улюблених місць для літнього відпочинку світових еліт. Саме тому складно зрозуміти, навіщо українські мільйонери та мільярдери, які не одне десятиліття послаблювали країну, вирішили "пересидіти" війну саме там, на очах у всього світу. Світу, який зараз допомагає зробити Україну міцнішою. Гіршої антиреклами, здається, аніж Бентлі та Майбахи останніх моделей на українських номерах годі й шукати", - зазначив Ткач.

Персонажами розслідування, знятого в Монако, стали Костянтин Жеваго, брати Ігор та Григорій Суркіси, забудовник із Дніпра Вадим Єрмолаєв, його колега та депутат Київради Вадим Столар та інші. 

Яхту Костянтина Жеваго (яка називається "Z" за першою літерою його прізвища) помітили на рейді Монако, водночас її Жеваго розшукує не лише Україна, а й Інтерпол. Журналісти помітили його на борту цієї яхти в Монако і зняли на відео за допомогою дрона

А братів Суркісів із сім'ями автори фільму помітили в елітному готелі, де вони регулярно знімали апартаменти й у попередні роки. Вони також є постійними клієнтами казино "Монте-Карло".

+89
Это та самая "элита", которая привела к власти "боевого" Буратину, который тупо зная о нападении, боялся потерять по 7 миллиардов в месяц

17.08.2022 10:47 Відповісти
+52
оце як раз той "народ", кому Зеленський дозволив виводити гроші з України в січні-лютому. А іншим казав не хвилюватись і готуватись до шашликів.

17.08.2022 11:10 Відповісти
+47
Лишить гражданства всех этих ******, а не Корбана

17.08.2022 10:50 Відповісти
У этого раненого воина нет ни вил в Монако и Ницце и ему при этих властях от Коломойского никогда не стать депутатом. Кроме права защищать и умереть за Украину у него больше ничего нет.
- Що він говорить?
- Він не говорить. Він співає.
- Не зрозумів. Що?
- Він гімн співає.
Це кадри евакуації пораненого, який має у тому числі поранення нижньої щелепи, погано говорить.

https://twitter.com/UKRINFORM/status/1558722963863736320 https://twitter.com/UKRINFORM/status/1558722963863736320

17.08.2022 20:45 Відповісти
Аморальность у наших олигархов и примкнувшим к ним особам зашкаливает...Нет,что б втихаря где-то скромненько пересидеть, когда в их стране полыхает война,так надо на лучших мировых курортах,крутых отелях и казино кичиться своим богатством,явно большей частью нажитым коррупционными махинациями

17.08.2022 20:46 Відповісти
ТАК НЕОБХОДИМА АНТИКОРРУПЦИОННАЯ РОТА С ВЫЕЗДОМ !) ЗЕЛЯ ДАЙ КОМАНДУ )))

17.08.2022 20:55 Відповісти
Ви переплутали, команди дають зеле, а не навпаки.

18.08.2022 08:20 Відповісти
просто бл*ди

17.08.2022 22:07 Відповісти
канчать их нужно !

17.08.2022 22:57 Відповісти
А чому Зеленському і Ярмаку не скористатися повноваженнями і позбавити цю шоблу громадянства? Якщо суди не можуть покарати цих злодіїв паразитів так званих бізнесменів, то Зеленський власноручно міг би зробити справедливе рішення. Ці люди грабували країну 30 років і коли запахло гореним, ганебно втекли. Вряд чи вони потратили копійку на перемогу України, натомістьпроїдають важко зароблені долари в Монако.

17.08.2022 23:11 Відповісти
тобто, найгірши покидьки мають покарати просто покидьків?!

18.08.2022 08:21 Відповісти
чому їх фірми і рахунки все ще не конфісковані на користь держави, якщо їм по боку держава?

18.08.2022 00:18 Відповісти
Потому , что Зеленский сам такой , это же очевидно ,

18.08.2022 07:13 Відповісти
Это просто позор! Кстати немцы видя сколько дорогих машин в Германии появилось с украинскими номерами сильно сократили пожертвования в Украину.

18.08.2022 18:28 Відповісти
Цікаво скільки коштів дали ці олігархи на ЗСУ?чи може придбали хоч якийсь безпілотник чи автомобіль?Стидуха .Цілий світ допомагає Україні фінансово а власні олігархи гріють дупи на курортах

18.08.2022 21:45 Відповісти
