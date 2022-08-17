Батальйон "Монако": ЗМІ показали, де Суркіси, Жеваго, Столар та інші "VIP-біженці" пересиджують війну. ВIДЕО

Журналісти випустили фільм-розслідування про українських "VIP-біженців", серед яких українські олігархи та бізнесмени.

Про це йдеться в розслідуванні журналіста "УП" Михайла Ткача, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст розповідає, що неодноразово отримував сигнали про те, що у Монако, Монте-Карло та Ніцці сконцентрувалося непристойно багато українських VIP-біженців.

У матеріалі фігурує група відомих українських бізнесменів. В Монако автомобілі з українськими номерами "можна побачити чи не кожні п'ять хвилин", а забудований приватними маєтками курорт Сан-Жак-Кап-Ферра, який розташований поряд із Ніццою, українські бізнесмени "перетворили на французьку Конча-Заспу".

"Лазурний берег історично – одне з улюблених місць для літнього відпочинку світових еліт. Саме тому складно зрозуміти, навіщо українські мільйонери та мільярдери, які не одне десятиліття послаблювали країну, вирішили "пересидіти" війну саме там, на очах у всього світу. Світу, який зараз допомагає зробити Україну міцнішою. Гіршої антиреклами, здається, аніж Бентлі та Майбахи останніх моделей на українських номерах годі й шукати", - зазначив Ткач.

Персонажами розслідування, знятого в Монако, стали Костянтин Жеваго, брати Ігор та Григорій Суркіси, забудовник із Дніпра Вадим Єрмолаєв, його колега та депутат Київради Вадим Столар та інші.

Яхту Костянтина Жеваго (яка називається "Z" за першою літерою його прізвища) помітили на рейді Монако, водночас її Жеваго розшукує не лише Україна, а й Інтерпол. Журналісти помітили його на борту цієї яхти в Монако і зняли на відео за допомогою дрона

А братів Суркісів із сім'ями автори фільму помітили в елітному готелі, де вони регулярно знімали апартаменти й у попередні роки. Вони також є постійними клієнтами казино "Монте-Карло".

Також читайте: Пресслужба Суркіса твердить, що він виїхав до Польщі на лікування і не порушував закон