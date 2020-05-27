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Без пересмотра экономической политики экологическая катастрофа неизбежна, - Ермолаев

Без пересмотра экономической политики экологическая катастрофа неизбежна, - Ермолаев

Пока же все шаги, сделанные в экологическом направлении в Украине, остаются недейственными, отмечают эксперты.


Экологи предупреждают о неизбежности экологической катастрофы, сообщает "5 канал". По их данным, главные природные достояния нации стали предметом обогащения для нечистых на руку дельцов. В стране и в дальнейшем покрывается незаконная вырубка лесов, разбазариваются водные ресурсы, а редкие животные свободно продаются через Интернет. Масштабы этих явлений растут. Государственной программы или контроля за этими ресурсами - до сих пор нет.
По словам руководителя стратегической группы "София" Андрея Ермолаева, Украине нужна национальная стратегия общего украинского экологического баланса.

"Мы способны формировать национальную стратегию общего украинского экологического баланса", - заявил Ермолаев.

Пока же все шаги, сделанные в экологическом направлении в Украине, остаются недейственными. К примеру, не нашла реализации инициатива внедрения жестких финансовых наказаний, как одного из возможных инструментов воздействия на нарушителей, отмечают экологи. Выборочная попытка адаптации законодательства к европейскому, и утверждение, к примеру, Экоинспекций, тоже не сработала, добавляют они. Неэффективность отдельно взятых механизмов, говорят эксперты, доказывает, что стране нужна комплексная государственная политика.

"В Украине законодательство было аппроксимировано к европейскому ... но к сожалению оно просто не выполняется. ... Экоинспекция - тот инструмент, который должен обеспечить выполнение этого законодательства. Поэтому все, что происходит, является последствиями этой причины", - заявила руководитель практики "ВОДА" WWF Украина Ольга Денищик.

По словам экологов, последствия безответственной политики в отношении лесов и водоемов, украинцы почувствуют достаточно быстро на себе. Так, из-за критической ситуации с запасами питьевой воды ее использование может быть лимитировано для украинцев.

Автор: 

Ермолаев (151) экология (1607)


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Ми усі президенти і послє нас хоть потоп і це істи на
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27.05.2020 14:58 Ответить
Результат правления олигархической власти в Украине - это вот этот вырубленный лес,это вырубленная и порубаная на кусочки Украина. Вот до чего приводит безмозглый избиратель, который голосует десятки лет с дурной головы за криминальный олигархат и добивает этим Украину.
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27.05.2020 16:13 Ответить
для остановки рубки лесов есть штук 15 правоохранительных и лесосберегающих ОРГАНОВ(орган - такое емкое слово...).Если они не останавливают годами рубку лесов, то "Пересмотр "экономический политики" --- это какая-то отвлекающая от рубки лесов глупость.
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27.05.2020 18:35 Ответить
Нужно программное управление страной.Например - принимается программа "Чистая вода", назначается руководитель этой программы,который подчиняется напрямую премьер-министру или президенту, даются все возможности для осуществление этой программы. Вопрос здесь даже не в деньгах ,а в организационных возможностях государства на концентрации трудовых, материальных и креативных ресурсов на решении узкой проблемы. Людей надо направлять и организовывать и в масштабах страны это может сделать только государство.
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27.05.2020 15:13 Ответить
Кому это надо? Этой власти на экологию Украины, на саму Украину и ее народ плевать с высокой горки.
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27.05.2020 16:14 Ответить
Вот ес твою мать,опять новая стратегия нужна.Да сколько же можно?А законы соблюдать существующие не пробовали?Нарушителей сажать с конфискацией майна,не пытались?Хочу напомнить Ермолаю и 5 каналу,что у меня в лесу рядом с дачей в Волчанском районе,до 2019 года этот лес косили,что созревшую пшеницу в поле.Косили так,что щепки летели и днем и ночью,лижь бы успеть хапнуть,пока старая власть не поменялась.После смены власти вроде стало по лучше,косить перестали,но надолго ли?Вот Фирсова,нормального человека убрали.За что?За то,что выписал штраф компании Ахметова.Опять как говорится двадцать пять.Тут хоть сто,хоть тыщу стратегий придумай,результат будет очевидный.Фуйня будет,одним словом.
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27.05.2020 15:23 Ответить
"стратегической группы "София" Андрея Ермолаева, Источник: https://censor.net/n3198337" - ещё один эксПерД выс*ался, не слишком ли много в Украине развелось всякого эксперДного сброда!! Который вытогровывает, всякого рода гнойными публикациями, место у бюджетной кормушки
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27.05.2020 15:35 Ответить
 
 