Без перегляду економічної політики екологічна катастрофа неминуча, - Єрмолаєв

Наразі всі кроки, зроблені в екологічному напрямі в Україні, залишаються недієвими, зазначають експерти.

Екологи попереджають про неминучість екологічної катастрофи, повідомляє "5 канал". За їхніми даними, головні природні надбання нації стали предметом збагачення для нечистих на руку ділків. У країні і надалі покривається незаконна вирубка лісів, розбазарюються водні ресурси, а рідкісні тварини вільно продаються через інтернет. Масштаби цих явищ зростають. Державної програми чи контролю за цими ресурсами – досі немає.

За словами керівника стратегічної групи "Софія" Андрія Єрмолаєва, Україні потрібна національна стратегія загального українського екологічного балансу.

"Ми здатні формувати національну стратегію загального українського екологічного балансу", – заявив Єрмолаєв.

Поки ж усі кроки зроблені в екологічному напрямі в Україні залишаються недієвими. Приміром, не знайшла реалізації ініціатива впровадження жорстких фінансових покарань як одного із можливих інструментів впливу на порушників, зазначають екологи. Вибіркова спроба адаптації законодавства до європейського, і запровадження, приміром, Екоінспекцій, теж не спрацювала, додають вони. Недієвість окремо взятих механізмів, кажуть експерти, доводить, що країні потрібна комплексна державна політика.

"В Україні законодавство було апроксимоване до європейського… але, на жаль, воно просто не виконується. …Екоінспекція – той інструмент, який має забезпечити виконання цього законодавства. Тому все, що відбувається, є наслідками цієї причини", – заявила керівниця практики "ВОДА" WWF Україна Ольга Денищик.

За словами екологів, наслідки безвідповідальної політики щодо лісів та водойм, українці відчують доволі швидко на собі. Так, через критичну ситуацію із запасами питної води її використання може бути лімітоване для українців.