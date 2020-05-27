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Без перегляду економічної політики екологічна катастрофа неминуча, - Єрмолаєв

Без перегляду економічної політики екологічна катастрофа неминуча, - Єрмолаєв

Наразі всі кроки, зроблені в екологічному напрямі в Україні, залишаються недієвими, зазначають експерти.

Екологи попереджають про неминучість екологічної катастрофи, повідомляє "5 канал". За їхніми даними, головні природні надбання нації стали предметом збагачення для нечистих на руку ділків. У країні і надалі покривається незаконна вирубка лісів, розбазарюються водні ресурси, а рідкісні тварини вільно продаються через інтернет. Масштаби цих явищ зростають. Державної програми чи контролю за цими ресурсами – досі немає.

За словами керівника стратегічної групи "Софія" Андрія Єрмолаєва, Україні потрібна національна стратегія загального українського екологічного балансу.

"Ми здатні формувати національну стратегію загального українського екологічного балансу", – заявив Єрмолаєв.

Поки ж усі кроки зроблені в екологічному напрямі в Україні залишаються недієвими. Приміром, не знайшла реалізації ініціатива впровадження жорстких фінансових покарань як одного із можливих інструментів впливу на порушників, зазначають екологи. Вибіркова спроба адаптації законодавства до європейського, і запровадження, приміром, Екоінспекцій, теж не спрацювала, додають вони. Недієвість окремо взятих механізмів, кажуть експерти, доводить, що країні потрібна комплексна державна політика.

"В Україні законодавство було апроксимоване до європейського… але, на жаль, воно просто не виконується. …Екоінспекція – той інструмент, який має забезпечити виконання цього законодавства. Тому все, що відбувається, є наслідками цієї причини", – заявила керівниця практики "ВОДА" WWF Україна Ольга Денищик.

За словами екологів, наслідки безвідповідальної політики щодо лісів та водойм, українці відчують доволі швидко на собі. Так, через критичну ситуацію із запасами питної води її використання може бути лімітоване для українців.

Автор: 

Єрмолаєв (8) екологія (1346)


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Ми усі президенти і послє нас хоть потоп і це істи на
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27.05.2020 14:58 Відповісти
Результат правления олигархической власти в Украине - это вот этот вырубленный лес,это вырубленная и порубаная на кусочки Украина. Вот до чего приводит безмозглый избиратель, который голосует десятки лет с дурной головы за криминальный олигархат и добивает этим Украину.
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27.05.2020 16:13 Відповісти
для остановки рубки лесов есть штук 15 правоохранительных и лесосберегающих ОРГАНОВ(орган - такое емкое слово...).Если они не останавливают годами рубку лесов, то "Пересмотр "экономический политики" --- это какая-то отвлекающая от рубки лесов глупость.
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27.05.2020 18:35 Відповісти
Нужно программное управление страной.Например - принимается программа "Чистая вода", назначается руководитель этой программы,который подчиняется напрямую премьер-министру или президенту, даются все возможности для осуществление этой программы. Вопрос здесь даже не в деньгах ,а в организационных возможностях государства на концентрации трудовых, материальных и креативных ресурсов на решении узкой проблемы. Людей надо направлять и организовывать и в масштабах страны это может сделать только государство.
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27.05.2020 15:13 Відповісти
Кому это надо? Этой власти на экологию Украины, на саму Украину и ее народ плевать с высокой горки.
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27.05.2020 16:14 Відповісти
Вот ес твою мать,опять новая стратегия нужна.Да сколько же можно?А законы соблюдать существующие не пробовали?Нарушителей сажать с конфискацией майна,не пытались?Хочу напомнить Ермолаю и 5 каналу,что у меня в лесу рядом с дачей в Волчанском районе,до 2019 года этот лес косили,что созревшую пшеницу в поле.Косили так,что щепки летели и днем и ночью,лижь бы успеть хапнуть,пока старая власть не поменялась.После смены власти вроде стало по лучше,косить перестали,но надолго ли?Вот Фирсова,нормального человека убрали.За что?За то,что выписал штраф компании Ахметова.Опять как говорится двадцать пять.Тут хоть сто,хоть тыщу стратегий придумай,результат будет очевидный.Фуйня будет,одним словом.
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27.05.2020 15:23 Відповісти
"стратегической группы "София" Андрея Ермолаева, Источник: https://censor.net/n3198337" - ещё один эксПерД выс*ался, не слишком ли много в Украине развелось всякого эксперДного сброда!! Который вытогровывает, всякого рода гнойными публикациями, место у бюджетной кормушки
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27.05.2020 15:35 Відповісти
 
 