Близьким до підсанкційного бізнесмена Єрмолаєва компаніям повернули дозволи на користування надрами, – розслідування

Усі три спецдозволи на розроблення й видобуток корисних копалин, які з початку 2024 року заблокували через санкції проти бізнесмена Вадима Єрмолаєва, наразі поновили наказами Держгеонадр.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

Зокрема, йдеться про ліцензії на розробку родовищ у Житомирській, Дніпропетровській та Полтавській областях, раніше видані компаніям дніпровського бізнесмена ПрАТ "Коростишівський карʼєр", ТОВ "Потоки" та ТОВ "Трендс Сістем".

Зокрема, ПрАТ "Коростишівський карʼєр", що має дозвіл на видобування лабрадориту, двічі поновлювали доступ до надр. Спочатку ліцензію поновили в березні 2024 року після зміни бенефіціара в ЄДР, місце Єрмолаєва тоді тимчасово зайняла його донька Софія Кононенко.

Нотаріуска Людмила Русняк, що здійснила правочин, невдовзі повідомила Мінʼюст, що її ключами до реєстру скористались треті особи. І вже у травні 2024 року після скасування цієї зміни дозвіл знову заблокували.

У червні РНБО переглянула санкції щодо Єрмолаєва й не додала цю компанію до переліку санкційних обмежень, після чого 26 червня 2024 року Держгеонадра знову поновили дозвіл. За цим рішенням, відновили доступ і компанії "Потоки" до геологічної розвідки підземних вод на Дніпропетровщині.

Третім спецдозволом з-поміж компаній Вадима Єрмолаєва володіла фірма "Трендс Сістем" на розроблення газового родовища на Федорівській площі в Полтавській області.

Читайте також: Держгеонадр відновила ліцензію на видобуток газу, яка належала фірмі Єрмолаєва і Ющенка

Після запровадження санкцій у грудні 2023 року спецдозвіл продали ТОВ "СТК Реал Естейт", що належить двоюрідному брату Єрмолаєва – Станіславу Віленському. Держгеонадра відмовились поновлювати ліцензію братовій компанії, тож справа дійшла до суду.

На початку 2025 року Верховний суд став на бік нового власника ТОВ "СТК Реал Естейт" і зобов’язав Держгеонадра поновити дозвіл. Зрештою і цю ліцензію відновили.

За даними СБУ, Вадим Єрмолаєв, що від 2018 року має громадянство Кіпру, перереєстрував свій винно-горілчаний бізнес в окупованому Криму за російськими законами й сплачував податки в бюджет РФ.

Які санкції запровадили проти Єрмолаєва?

З 23 грудня 2023 року набуло чинності рішення РНБО про запровадження санкцій щодо громадянина Кіпру Вадима Єрмолаєва – власника корпорації "Алеф" із 18 підприємств, чиї активи оцінювали у $220 млн.

Зокрема, на 10 років блокуються його активи, анулюються або зупиняються ліцензії та інші дозволи, забороняється участь у приватизації та купівля земельних ділянок, зупиняється виконання економічних і фінансових зобов'язань.

Серед основних активів корпорації "Алеф", згідно з інформацією на сайті: