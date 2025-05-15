Новый пакет санкций США против РФ может "загнать Путина в угол" и открыть путь к настоящему мирному процессу, - Цахкна

Новый пакет санкций США против Российской Федерации поддерживают более 80 членов Сената. Его введение может "загнать российского диктатора Владимира Путина в угол" и открыть путь к настоящему мирному процессу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на полях встречи глав МИД стран НАТО заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Там есть такие санкции, как санкции против энергетики, против банковского дела. Но это также очень важно, вторичные санкции. И некоторые европейские страны также пострадают. Тот, кто будет иметь дело с Россией по энергетике, также получит 500% повышение тарифов. Поэтому, учитывая все это вместе, я думаю, что у нас есть возможность загнать Путина в угол. Путин не очень хорошо справляется. Экономика Путина слабая. Путин не очень хорошо справляется на поле боя, честно говоря. Он просто терроризирует мирное население, бомбит каждую ночь. Поэтому нам нужно загнать Путина в угол. И тогда, возможно, появится возможность начать настоящий мирный процесс, а также долговременный и справедливый мир", - подчеркнул Цахкна.

В то же время Цахкна выразил убеждение, что в настоящее время рф не имеет военных возможностей для полномасштабного нападения на страны НАТО.

"Мы не видим сейчас военных действий, потому что когда я был министром обороны в 2016-17 годах, мы видели 120 000 военнослужащих по ту сторону наших границ, готовых выступить в течение 48 часов. Эти войска исчезли. Они в Украине", - отметил министр.

Напомним, президент Дональд Трамп заявил, что Штаты рассматривают возможность введения вторичных санкций против России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Литвы Будрис о пакете санкций против РФ: Мы заставим Путина искать справедливый мир