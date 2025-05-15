РУС
Новый пакет санкций США против РФ может "загнать Путина в угол" и открыть путь к настоящему мирному процессу, - Цахкна

Маргус Цакхна о санкциях США против РФ

Новый пакет санкций США против Российской Федерации поддерживают более 80 членов Сената. Его введение может "загнать российского диктатора Владимира Путина в угол" и открыть путь к настоящему мирному процессу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на полях встречи глав МИД стран НАТО заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Там есть такие санкции, как санкции против энергетики, против банковского дела. Но это также очень важно, вторичные санкции. И некоторые европейские страны также пострадают. Тот, кто будет иметь дело с Россией по энергетике, также получит 500% повышение тарифов. Поэтому, учитывая все это вместе, я думаю, что у нас есть возможность загнать Путина в угол. Путин не очень хорошо справляется. Экономика Путина слабая. Путин не очень хорошо справляется на поле боя, честно говоря. Он просто терроризирует мирное население, бомбит каждую ночь. Поэтому нам нужно загнать Путина в угол. И тогда, возможно, появится возможность начать настоящий мирный процесс, а также долговременный и справедливый мир", - подчеркнул Цахкна.

В то же время Цахкна выразил убеждение, что в настоящее время рф не имеет военных возможностей для полномасштабного нападения на страны НАТО.

"Мы не видим сейчас военных действий, потому что когда я был министром обороны в 2016-17 годах, мы видели 120 000 военнослужащих по ту сторону наших границ, готовых выступить в течение 48 часов. Эти войска исчезли. Они в Украине", - отметил министр.

Напомним, президент Дональд Трамп заявил, что Штаты рассматривают возможность введения вторичных санкций против России.

+9
вы как бабы (в худшем понимании этого слова) только языками ******* можете ...
15.05.2025 10:54 Ответить
+7
Риже пуйло ніколи не нашкодить плішивому пуйлу. Духовні близнюки блін.
15.05.2025 11:00 Ответить
+5
це ще потрібно було у 2014 році робити ... а не умиротворювати сатану 11+ років
15.05.2025 11:09 Ответить
15.05.2025 10:54 Ответить
15.05.2025 11:00 Ответить
От тільки ***** все викрутить так, що санкції доводиться вводити проти України.
Бо це ж вона не хоче підписувати такий чудовий мір, а росія - хоч зараз готова.
15.05.2025 10:57 Ответить
Фантазер - ти мене називала!
15.05.2025 11:00 Ответить
🤡🤡🤡🤣🤣🤣
15.05.2025 11:03 Ответить
красвчик!
догі, доживає свій вік у повній насолоді.
і срав він на нас всіх з самої високої будівлі. своєї, звісно.
весь холуйський світ плазує та старається задовольнити будь які забаганки.
людство уперлося, та стрімко деградує.
ідіократія на повному марші!
15.05.2025 11:05 Ответить
Санкції сильно по кацапах не вдарять - Китай Індія і всякі Лули з ним
15.05.2025 11:08 Ответить
15.05.2025 11:09 Ответить
Якщо ці дол.......и не порозумнішали за останні 3 роки, вони не не порозумнішають. У Путіна вже кути закінчились, в які вони його заганяють. Заганятелі.
15.05.2025 11:18 Ответить
А самі як торгували з кацапами,так і торгуєте .Тільки тепер через турків і т.п. Мразота.
15.05.2025 11:50 Ответить
Бла-бла-бла.
15.05.2025 12:05 Ответить
Спочатку гроші а потім совість
Четвертий рік вводять санкції а їх характеристика
НУ НУ як сварять малих діток
15.05.2025 12:22 Ответить
Оці всі "може", " введемо", "розглянемо", "узгодимо" означає лише одне: "не може", "не введемо", "не розглянемо", "не узгодимо". путін це давно зрозумів, сере всьому стурбованому Заходу на голову, сміється з нього і просто знущається. І, до речі, вірно робить. Нічого крім відкритого знущання вони не заслуговують. Вони хочуть запобігти третій світовій!! Але якраз так вони роблять її неминучою.
15.05.2025 13:21 Ответить
того його і не буде, щоб Пуйла нікуди не загонити.
15.05.2025 13:42 Ответить
 
 