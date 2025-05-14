УКР
Санкції проти Росії
4 245 10

Посли ЄС ухвалили 17-й пакет санкцій проти Росії, - Йозвяк

Санкції США виснажують економіку Росії

Сьогодні, 14 травня 2025 року, посли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомив у соцмережі Х редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли ЄС щойно дали зелене світло 17-му пакету санкцій проти Росії", - зазначив він.

За його словами, паралельно вони також схвалили додаткові санкції щодо РФ за порушень прав людини, гібридне втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проти РФ введуть нові санкції, якщо "найближчими днями" не буде припинення вогню, - Макрон

Офіційного підтвердження та більш детальної інформації на цю хвилину немає.

йозвяк санкції

Автор: 

росія (67259) санкції (12576) Євросоюз (14011) Йозвяк Рікард (159)
Топ коментарі
+4
Они как и предыдущие могут быть не анекдотичными, но толку от них ровно на столько, насколько следят за их исполнением и пресечением обходных путей, а с этим судя по всему серьезные проблемы. Но хоть так, рф будет все сложнее доставать необходимое и обходится дороже, на большее пока рассчитывать не приходится, маемо те що маемо.

14.05.2025 10:16 Відповісти
+3
Ху*ло обязано поблагодарить за этот шаг, ибо санкции идут вате только на пользу...

14.05.2025 10:14 Відповісти
+2
Намана! Чим більше санкцій тим краще.

14.05.2025 10:10 Відповісти
Пуйло бодай почухається? Чи там анекдотичні обмеження.

14.05.2025 10:01 Відповісти
Они как и предыдущие могут быть не анекдотичными, но толку от них ровно на столько, насколько следят за их исполнением и пресечением обходных путей, а с этим судя по всему серьезные проблемы. Но хоть так, рф будет все сложнее доставать необходимое и обходится дороже, на большее пока рассчитывать не приходится, маемо те що маемо.

14.05.2025 10:16 Відповісти
Намана! Чим більше санкцій тим краще.

14.05.2025 10:10 Відповісти
Ху*ло обязано поблагодарить за этот шаг, ибо санкции идут вате только на пользу...

14.05.2025 10:14 Відповісти
Ці санкції як комарі для рашистської дупи - чухається але то таке...гадить по всьому світу не заважає.

14.05.2025 10:34 Відповісти
Показник дії реальних санкцій це дефіцит бюджету РФ і щорічна девальвація рубля на 200-300%, нічого схожого за три роки війни я не бачив...

14.05.2025 10:44 Відповісти
і не побачиш, поки Китай і Індія купують у росії нафту і дають їй гроші. ЄС робить те, що може.

14.05.2025 11:38 Відповісти
Індія і китай часом не входять в БРІКС..?

14.05.2025 11:50 Відповісти
17 тий чи 117 тий? путін №осрав на попередні 16. тепер №осере і на 17-тий.

14.05.2025 10:58 Відповісти
Всі при роботі..

14.05.2025 11:48 Відповісти
 
 