Посли ЄС ухвалили 17-й пакет санкцій проти Росії, - Йозвяк
Сьогодні, 14 травня 2025 року, посли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії.
Про це повідомив у соцмережі Х редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.
"Посли ЄС щойно дали зелене світло 17-му пакету санкцій проти Росії", - зазначив він.
За його словами, паралельно вони також схвалили додаткові санкції щодо РФ за порушень прав людини, гібридне втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї.
Офіційного підтвердження та більш детальної інформації на цю хвилину немає.
+4 Олег #590959
14.05.2025 10:16
+3 Серый Вовк
14.05.2025 10:14
+2 Зэлэный_Змий
14.05.2025 10:10
Василь Довганенко #589385
14.05.2025 10:01
Олег #590959
14.05.2025 10:16
Зэлэный_Змий
14.05.2025 10:10
Серый Вовк
14.05.2025 10:14
Виталий Еременко
14.05.2025 10:34
BOITAN NICOLAE
14.05.2025 10:44
Сергій Шешеня
14.05.2025 11:38
Микола Січень #486030
14.05.2025 11:50
Mykola Brat
14.05.2025 10:58
Микола Січень #486030
14.05.2025 11:48
