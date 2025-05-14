Посли ЄС ухвалили 17-й пакет санкцій проти Росії, - Йозвяк

Сьогодні, 14 травня 2025 року, посли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомив у соцмережі Х редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли ЄС щойно дали зелене світло 17-му пакету санкцій проти Росії", - зазначив він.

За його словами, паралельно вони також схвалили додаткові санкції щодо РФ за порушень прав людини, гібридне втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї.

Офіційного підтвердження та більш детальної інформації на цю хвилину немає.