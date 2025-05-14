Послы ЕС приняли 17-й пакет санкций против России, - Йозвяк

Сегодня, 14 мая 2025 года, послы Европейского Союза одобрили 17-й пакет санкций против России.

Об этом сообщил в соцсети Х редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

"Послы ЕС только что дали зеленый свет 17-му пакету санкций против России", - отметил он.

По его словам, параллельно они также одобрили дополнительные санкции в отношении РФ за нарушения прав человека, гибридное вмешательство по всему миру и распространение химического оружия.

Официального подтверждения и более детальной информации на эту минуту нет.