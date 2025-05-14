РУС
Новости Санкции против России
Послы ЕС приняли 17-й пакет санкций против России, - Йозвяк

Санкции США истощают экономику России

Сегодня, 14 мая 2025 года, послы Европейского Союза одобрили 17-й пакет санкций против России.

Об этом сообщил в соцсети Х редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.

"Послы ЕС только что дали зеленый свет 17-му пакету санкций против России", - отметил он.

По его словам, параллельно они также одобрили дополнительные санкции в отношении РФ за нарушения прав человека, гибридное вмешательство по всему миру и распространение химического оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Против РФ введут новые санкции, если "в ближайшие дни" не будет прекращения огня, - Макрон

Официального подтверждения и более детальной информации на эту минуту нет.

йозвяк санкции

Автор: 

россия (96917) санкции (11765) Евросоюз (17490) Йозвяк Рикард (136)
Они как и предыдущие могут быть не анекдотичными, но толку от них ровно на столько, насколько следят за их исполнением и пресечением обходных путей, а с этим судя по всему серьезные проблемы. Но хоть так, рф будет все сложнее доставать необходимое и обходится дороже, на большее пока рассчитывать не приходится, маемо те що маемо.
14.05.2025 10:16 Ответить
Ху*ло обязано поблагодарить за этот шаг, ибо санкции идут вате только на пользу...
14.05.2025 10:14 Ответить
Намана! Чим більше санкцій тим краще.
14.05.2025 10:10 Ответить
Пуйло бодай почухається? Чи там анекдотичні обмеження.
14.05.2025 10:01 Ответить
14.05.2025 10:16 Ответить
14.05.2025 10:10 Ответить
14.05.2025 10:14 Ответить
Ці санкції як комарі для рашистської дупи - чухається але то таке...гадить по всьому світу не заважає.
14.05.2025 10:34 Ответить
Показник дії реальних санкцій це дефіцит бюджету РФ і щорічна девальвація рубля на 200-300%, нічого схожого за три роки війни я не бачив...
14.05.2025 10:44 Ответить
і не побачиш, поки Китай і Індія купують у росії нафту і дають їй гроші. ЄС робить те, що може.
14.05.2025 11:38 Ответить
Індія і китай часом не входять в БРІКС..?
14.05.2025 11:50 Ответить
17 тий чи 117 тий? путін №осрав на попередні 16. тепер №осере і на 17-тий.
14.05.2025 10:58 Ответить
Всі при роботі..
14.05.2025 11:48 Ответить
 
 