Послы ЕС приняли 17-й пакет санкций против России, - Йозвяк
Сегодня, 14 мая 2025 года, послы Европейского Союза одобрили 17-й пакет санкций против России.
Об этом сообщил в соцсети Х редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк, информирует Цензор.НЕТ.
"Послы ЕС только что дали зеленый свет 17-му пакету санкций против России", - отметил он.
По его словам, параллельно они также одобрили дополнительные санкции в отношении РФ за нарушения прав человека, гибридное вмешательство по всему миру и распространение химического оружия.
Официального подтверждения и более детальной информации на эту минуту нет.
