У Европы и США полное согласие по санкциям против РФ, - Вадефуль
Соединенные Штаты и Европа соглашаются относительно санкций против России. Сенаторы США готовы принять законопроект о новых санкциях против РФ, если Кремль "не примет никаких мер".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.
Так, отмечается, что Вадефуль выступил перед началом второго дня заседания министров иностранных дел стран НАТО в турецкой Анталии.
Он заявил, что многие сенаторы США готовы принять законопроект, который введет новые санкции против России, если Кремль "не примет никаких мер".
"Существует полное согласие с Соединенными Штатами Америки, и это также касается вопроса санкций. Как вы знаете, в американском Сенате наблюдается сильное движение, где многие сенаторы заявили, что готовы принять законопроект о санкциях, и американская администрация предполагает, что это произойдет, если Россия не примет никаких мер. Пока США и Европа на одной волне", - отметил Вадефуль.
Напомним, 14 мая 2025 года, послы Европейского Союза одобрили 17-й пакет санкций против России.
Так кремль уже не вжив ніяких заходів і не збирається їх вживати. Запроваджуйте.
В Європі, ще так-сяк, навіть попри мадяр та словаків, є бажання можливість застосувати більші санкції (не скажу, що пекельні, чи вирішальні) проти ***** та його касапів; але в США такого бажання нема від слова "зовсім". А все тому що ці санкції від США залежать від волі та здатності однієї особи, таке там законодавство. Але ж агент кгб "Краснов" має чітку вказівку контори зняти навіть існуючі санкції...
- коли рак свистне
Ей, спеціалісти по "біологічній зброї", пора навчати раків свистіти - бачите, що вас чекають у Європейському Союзі та НАТО.
Вже давно термін суперультиматума від 12.05.25 сплив, все вже має діяти. І не тільки заяви, а й справи.
Ви хоча б нарешті почніть контролювати Балтійське море, а то боїтесь підійти до танкерів, які рашкостан обслуговують - злякались кацапського корвета (нема там українського "Магура").