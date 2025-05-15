РУС
У Европы и США полное согласие по санкциям против РФ, - Вадефуль

Вадефуль о санкциях против РФ

Соединенные Штаты и Европа соглашаются относительно санкций против России. Сенаторы США готовы принять законопроект о новых санкциях против РФ, если Кремль "не примет никаких мер".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

Так, отмечается, что Вадефуль выступил перед началом второго дня заседания министров иностранных дел стран НАТО в турецкой Анталии.

Он заявил, что многие сенаторы США готовы принять законопроект, который введет новые санкции против России, если Кремль "не примет никаких мер".

Читайте: США всегда рассматривают возможность введения вторичных санкций против РФ, - Трамп

"Существует полное согласие с Соединенными Штатами Америки, и это также касается вопроса санкций. Как вы знаете, в американском Сенате наблюдается сильное движение, где многие сенаторы заявили, что готовы принять законопроект о санкциях, и американская администрация предполагает, что это произойдет, если Россия не примет никаких мер. Пока США и Европа на одной волне", - отметил Вадефуль.

Также читайте: Новый пакет санкций США против РФ может "загнать Путина в угол" и открыть путь к настоящему мирному процессу, - Цахкна

Напомним, 14 мая 2025 года, послы Европейского Союза одобрили 17-й пакет санкций против России.

повна згода незастосовувати....
показать весь комментарий
15.05.2025 14:22 Ответить
то де ж вони, ті санкції? Трампон ляже спати, йому присниться орбан і на ранок згоди вже не буде
показать весь комментарий
15.05.2025 14:26 Ответить
Нароссія вже вжила один захід. Приїхала на переговори. Все, санкції не вводимо!
показать весь комментарий
15.05.2025 14:30 Ответить
який запровадить нові санкції проти Росії, якщо Кремль "не вживе жодних заходів".

Так кремль уже не вжив ніяких заходів і не збирається їх вживати. Запроваджуйте.
показать весь комментарий
15.05.2025 14:31 Ответить
Бреше!
В Європі, ще так-сяк, навіть попри мадяр та словаків, є бажання можливість застосувати більші санкції (не скажу, що пекельні, чи вирішальні) проти ***** та його касапів; але в США такого бажання нема від слова "зовсім". А все тому що ці санкції від США залежать від волі та здатності однієї особи, таке там законодавство. Але ж агент кгб "Краснов" має чітку вказівку контори зняти навіть існуючі санкції...
показать весь комментарий
15.05.2025 14:31 Ответить
Чергова абсолютно нікчемна згода. Це як ва сексі. Ви з партнеркою вже досягли згоди а у вас не стоїть.
показать весь комментарий
15.05.2025 14:37 Ответить
А Трепло в курсе вашего полного согласия, и когда он об этом заявит
показать весь комментарий
15.05.2025 14:44 Ответить
Та КОЛИ вже !!!?
- коли рак свистне
Ей, спеціалісти по "біологічній зброї", пора навчати раків свистіти - бачите, що вас чекають у Європейському Союзі та НАТО.
Вже давно термін суперультиматума від 12.05.25 сплив, все вже має діяти. І не тільки заяви, а й справи.
Ви хоча б нарешті почніть контролювати Балтійське море, а то боїтесь підійти до танкерів, які рашкостан обслуговують - злякались кацапського корвета (нема там українського "Магура").
показать весь комментарий
15.05.2025 15:08 Ответить
 
 