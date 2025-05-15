Зеленський: Посередниками на переговорах України та РФ у Стамбулі будуть США і Туреччина

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Анкарі заявив, що США та Туреччина виступатимуть посередниками на можливих переговорах між делегаціями України та Росії в Стамбулі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Відповідаючи на питання журналістів щодо залучення третьої сторони до переговорного процесу, Зеленський підтвердив: "Це будуть США і турецька сторона".

Однак точна дата початку переговорів наразі невідома. За словами президента, з боку Росії постійно змінюється інформація, що, на його думку, є проявом неповаги до всіх учасників процесу.

"Я тому і говорю, що я вважаю, що є неповага до всіх сторін цих перемовин. Тому що часу зустрічі немає. Була пропозиція прямих перемовин сьогодні (15 травня - Ред.) у Туреччині. А далі тільки зміни", - наголосив він.

Зеленський також додав, що частина української делегації вже перебуває у Стамбулі, і команда залишатиметься там у четвер та, на випадок змін, також у п’ятницю.

