Зеленський: Посередниками на переговорах України та РФ у Стамбулі будуть США і Туреччина

Зеленський про гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Анкарі заявив, що США та Туреччина виступатимуть посередниками на можливих переговорах між делегаціями України та Росії в Стамбулі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Відповідаючи на питання журналістів щодо залучення третьої сторони до переговорного процесу, Зеленський підтвердив: "Це будуть США і турецька сторона".

Однак точна дата початку переговорів наразі невідома. За словами президента, з боку Росії постійно змінюється інформація, що, на його думку, є проявом неповаги до всіх учасників процесу.

"Я тому і говорю, що я вважаю, що є неповага до всіх сторін цих перемовин. Тому що часу зустрічі немає. Була пропозиція прямих перемовин сьогодні (15 травня - Ред.) у Туреччині. А далі тільки зміни", - наголосив він.

Зеленський також додав, що частина української делегації вже перебуває у Стамбулі, і команда залишатиметься там у четвер та, на випадок змін, також у п’ятницю.

Чому без єс?Бовдур,ти сам себе в пастку заганяєш
15.05.2025 17:56 Відповісти
Це пастка для України, а не для тих, хто тут проїздом.

15.05.2025 17:59 Відповісти
Досить лояльні до ху@ла.
Краще б там була Британія.
15.05.2025 17:57 Відповісти
Дебілоїди,вас розводят
15.05.2025 18:11 Відповісти
Де факто до країни яка знищила третій ядерний потенціал згідно Будапештского меморандуму за ради того ж миру і беспеки Заходу і РФ право не діє , а діє або право сили , або право посерендиків, які вже в відкриту вимагають від жертви агресії собі блага за таку послугу замість того щоб засудити агресію і надати допомогу в рахунок згаданого меморандуму.
15.05.2025 18:31 Відповісти
Дуже цікаво, хто обирав місце перемовин та таких посередників. Серед країн ЄС не знайшлося жодного посередника... У такому оточенні з усіх кутків тільки й чутно: здавайся! здавайся! здавайся!
15.05.2025 19:00 Відповісти
А де ж хоч одна країна з Европи, яка послідовно стоїть на боці України у війні з росією? Де, Володя???
15.05.2025 19:34 Відповісти
Добре, правильно.
16.05.2025 05:47 Відповісти
 
 