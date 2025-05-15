РУС
Зеленский: Посредниками на переговорах Украины и РФ в Стамбуле будут США и Турция

Зеленский о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре заявил, что США и Турция будут выступать посредниками на возможных переговорах между делегациями Украины и России в Стамбуле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Отвечая на вопрос журналистов относительно привлечения третьей стороны к переговорному процессу, Зеленский подтвердил: "Это будут США и турецкая сторона".

Однако точная дата начала переговоров пока неизвестна. По словам президента, со стороны России постоянно меняется информация, что, по его мнению, является проявлением неуважения ко всем участникам процесса.

"Я потому и говорю, что я считаю, что есть неуважение ко всем сторонам этих переговоров. Потому что времени встречи нет. Было предложение прямых переговоров сегодня (15 мая - Ред.) в Турции. А дальше только изменения", - подчеркнул он.

Зеленский также добавил, что часть украинской делегации уже находится в Стамбуле, и команда будет оставаться там в четверг и, в случае изменений, также в пятницу.

Зеленский Владимир (21661) США (27745) Турция (3530) переговоры с Россией (1290)
Чому без єс?Бовдур,ти сам себе в пастку заганяєш
15.05.2025 17:56 Ответить
Це пастка для України, а не для тих, хто тут проїздом.

15.05.2025 17:59 Ответить
Досить лояльні до ху@ла.
Краще б там була Британія.
15.05.2025 17:57 Ответить
Дебілоїди,вас розводят
15.05.2025 18:11 Ответить
Де факто до країни яка знищила третій ядерний потенціал згідно Будапештского меморандуму за ради того ж миру і беспеки Заходу і РФ право не діє , а діє або право сили , або право посерендиків, які вже в відкриту вимагають від жертви агресії собі блага за таку послугу замість того щоб засудити агресію і надати допомогу в рахунок згаданого меморандуму.
15.05.2025 18:31 Ответить
Дуже цікаво, хто обирав місце перемовин та таких посередників. Серед країн ЄС не знайшлося жодного посередника... У такому оточенні з усіх кутків тільки й чутно: здавайся! здавайся! здавайся!
15.05.2025 19:00 Ответить
А де ж хоч одна країна з Европи, яка послідовно стоїть на боці України у війні з росією? Де, Володя???
15.05.2025 19:34 Ответить
Добре, правильно.
16.05.2025 05:47 Ответить
 
 