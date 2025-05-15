Зеленский: Посредниками на переговорах Украины и РФ в Стамбуле будут США и Турция

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре заявил, что США и Турция будут выступать посредниками на возможных переговорах между делегациями Украины и России в Стамбуле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Отвечая на вопрос журналистов относительно привлечения третьей стороны к переговорному процессу, Зеленский подтвердил: "Это будут США и турецкая сторона".

Однако точная дата начала переговоров пока неизвестна. По словам президента, со стороны России постоянно меняется информация, что, по его мнению, является проявлением неуважения ко всем участникам процесса.

"Я потому и говорю, что я считаю, что есть неуважение ко всем сторонам этих переговоров. Потому что времени встречи нет. Было предложение прямых переговоров сегодня (15 мая - Ред.) в Турции. А дальше только изменения", - подчеркнул он.

Зеленский также добавил, что часть украинской делегации уже находится в Стамбуле, и команда будет оставаться там в четверг и, в случае изменений, также в пятницу.

