Зеленский: Заявления Путина о готовности к переговорам - это только болтовня

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции раскритиковал заявления российского диктатора Владимира Путина о готовности к переговорам, назвав их пустой болтовней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-конференцию президента.

Глава государства подчеркнул, что несмотря на сигналы со стороны Москвы, конкретной инициативы от Путина так и не поступило. Зеленский уточнил, что даже после своего заявления о готовности к переговорам, российская сторона начала отмалчиваться и избегать конкретики.

"Я действительно сразу отреагировал, когда он сказал. Я сказал, что мы будем. Я буду в эту дату. Потом появилась другая информация, что еще неизвестно и так далее. То есть, ну, это пока что разговоры", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что реальные переговоры возможны только при условии готовности всех сторон и первым шагом должно стать безусловное прекращение огня. По словам президента, если это можно организовать на техническом уровне - без лидеров - это стоит сделать немедленно. Если же требуется участие глав государств - украинская делегация уже находится в Турции и готова к диалогу.

