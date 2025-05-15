РУС
1 161 11

Зеленский: Заявления Путина о готовности к переговорам - это только болтовня

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции раскритиковал заявления российского диктатора Владимира Путина о готовности к переговорам, назвав их пустой болтовней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-конференцию президента.

Глава государства подчеркнул, что несмотря на сигналы со стороны Москвы, конкретной инициативы от Путина так и не поступило. Зеленский уточнил, что даже после своего заявления о готовности к переговорам, российская сторона начала отмалчиваться и избегать конкретики.

"Я действительно сразу отреагировал, когда он сказал. Я сказал, что мы будем. Я буду в эту дату. Потом появилась другая информация, что еще неизвестно и так далее. То есть, ну, это пока что разговоры", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что реальные переговоры возможны только при условии готовности всех сторон и первым шагом должно стать безусловное прекращение огня. По словам президента, если это можно организовать на техническом уровне - без лидеров - это стоит сделать немедленно. Если же требуется участие глав государств - украинская делегация уже находится в Турции и готова к диалогу.

Также читайте: Путин не прилетел в Стамбул, поэтому мне там делать нечего, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21661) путин владимир (32028)
Топ комментарии
+4
***** мир та перемовини не потрібні
***** має наміри надалі воювати, вбивати, гвалтувати, мародерити
15.05.2025 17:52 Ответить
15.05.2025 17:52 Ответить
+2
Тільки посилення військової потуги України - шоб зупинити кацапів
15.05.2025 17:57 Ответить
15.05.2025 17:57 Ответить
+1
Оце у Вовочки підгорає🔥 😆
Стамбул не спали!
Бідоносець!
15.05.2025 17:52 Ответить
15.05.2025 17:52 Ответить
Весь світ знає, що переговори з плішивим пуйлом це пусті балачки. Однак весь світ підстраюється під рижого пуйла. ГАМЕРИКА!!!
15.05.2025 17:57 Ответить
15.05.2025 17:57 Ответить
15.05.2025 17:52 Ответить
Це не «лише балачки», - це мнагахадовачкі.
15.05.2025 17:53 Ответить
15.05.2025 17:53 Ответить
15.05.2025 17:57 Ответить
А в очі подивитися пуйлу немає вже бажання? Хто на цей раз заважає Порошенко, бо на війні наживається? Порошенко вже сьомий рік як не презитдент, то по логіці ти Бонгевтіке наживаєшся і не бажаєш закінчення війни?
15.05.2025 19:03 Ответить
15.05.2025 19:03 Ответить
Володя, пиростой панереньок від наріду, направ врешті на пуйла ДБР і заблокуй рахунки. Ще можна виставили спецлисток на кордон, щоб його не випускали за кордон.
15.05.2025 19:42 Ответить
15.05.2025 19:42 Ответить
 
 