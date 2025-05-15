Зеленський: Заяви Путіна про готовність до переговорів - це лише балачки

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції розкритикував заяви російського диктатора Володимира Путіна про готовність до переговорів, назвавши їх порожніми балачками.

Глава держави наголосив, що попри сигнали з боку Москви, конкретної ініціативи від Путіна так і не надійшло. Зеленський уточнив, що навіть після своєї заяви про готовність до переговорів, російська сторона почала відмовчуватися та уникати конкретики.

"Я дійсно відразу відреагував, коли він сказав. Я сказав, що ми будемо. Я буду в цю дату. Потім з'явилася інша інформація, що ще невідомо і так далі. Тобто, ну, це поки що балачки", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що реальні переговори можливі лише за умови готовності всіх сторін і першим кроком має стати безумовне припинення вогню. За словами президента, якщо це можна організувати на технічному рівні - без лідерів - це варто зробити негайно. Якщо ж потрібна участь глав держав - українська делегація вже перебуває в Туреччині й готова до діалогу.

