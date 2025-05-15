УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9603 відвідувача онлайн
Новини Переговори з Путіним Переговори у Туреччині
1 161 11

Зеленський: Заяви Путіна про готовність до переговорів - це лише балачки

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції розкритикував заяви російського диктатора Володимира Путіна про готовність до переговорів, назвавши їх порожніми балачками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресконференцію президента. 

Глава держави наголосив, що попри сигнали з боку Москви, конкретної ініціативи від Путіна так і не надійшло. Зеленський уточнив, що навіть після своєї заяви про готовність до переговорів, російська сторона почала відмовчуватися та уникати конкретики.

"Я дійсно відразу відреагував, коли він сказав. Я сказав, що ми будемо. Я буду в цю дату. Потім з'явилася інша інформація, що ще невідомо і так далі. Тобто, ну, це поки що балачки", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що реальні переговори можливі лише за умови готовності всіх сторін і першим кроком має стати безумовне припинення вогню. За словами президента, якщо це можна організувати на технічному рівні - без лідерів - це варто зробити негайно. Якщо ж потрібна участь глав держав - українська делегація вже перебуває в Туреччині й готова до діалогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не може обговорювати територіальні питання. Це порушення нашої Конституції, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25197) путін володимир (24633)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
***** мир та перемовини не потрібні
***** має наміри надалі воювати, вбивати, гвалтувати, мародерити
показати весь коментар
15.05.2025 17:52 Відповісти
+2
Тільки посилення військової потуги України - шоб зупинити кацапів
показати весь коментар
15.05.2025 17:57 Відповісти
+1
Оце у Вовочки підгорає🔥 😆
Стамбул не спали!
Бідоносець!
показати весь коментар
15.05.2025 17:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Весь світ знає, що переговори з плішивим пуйлом це пусті балачки. Однак весь світ підстраюється під рижого пуйла. ГАМЕРИКА!!!
показати весь коментар
15.05.2025 17:57 Відповісти
***** мир та перемовини не потрібні
***** має наміри надалі воювати, вбивати, гвалтувати, мародерити
показати весь коментар
15.05.2025 17:52 Відповісти
Оце у Вовочки підгорає🔥 😆
Стамбул не спали!
Бідоносець!
показати весь коментар
15.05.2025 17:52 Відповісти
Це не «лише балачки», - це мнагахадовачкі.
показати весь коментар
15.05.2025 17:53 Відповісти
Тільки посилення військової потуги України - шоб зупинити кацапів
показати весь коментар
15.05.2025 17:57 Відповісти
А в очі подивитися пуйлу немає вже бажання? Хто на цей раз заважає Порошенко, бо на війні наживається? Порошенко вже сьомий рік як не презитдент, то по логіці ти Бонгевтіке наживаєшся і не бажаєш закінчення війни?
показати весь коментар
15.05.2025 19:03 Відповісти
Володя, пиростой панереньок від наріду, направ врешті на пуйла ДБР і заблокуй рахунки. Ще можна виставили спецлисток на кордон, щоб його не випускали за кордон.
показати весь коментар
15.05.2025 19:42 Відповісти
 
 