Україна не може обговорювати територіальні питання. Це порушення нашої Конституції, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відкинув ідею відмови від тимчасового окупованого Криму заради припинення війни з РФ.

Про це він заявив на пресконференції після зустрічі з Ердоганом, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, президент Туреччини Реджеп Ердоган знову підтвердив прихильність територіальній цілісності України й вважає Крим українським.

"Ми не можемо обговорювати територіальні питання. Це порушення нашої Конституції… Яким чином відновлювати нашу територіальну цілісність, гуманітарні кризи на ТОТ — нам це потрібно обговорювати. Але я підкреслюю — юридично ми не визнаємо тимчасово окуповані території російськими", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито була змушена ухвалити рішення про підтримку кримчан та севастопольців у 2014 році.