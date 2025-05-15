Україна не може обговорювати територіальні питання. Це порушення нашої Конституції, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський відкинув ідею відмови від тимчасового окупованого Криму заради припинення війни з РФ.
Про це він заявив на пресконференції після зустрічі з Ердоганом, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, президент Туреччини Реджеп Ердоган знову підтвердив прихильність територіальній цілісності України й вважає Крим українським.
"Ми не можемо обговорювати територіальні питання. Це порушення нашої Конституції… Яким чином відновлювати нашу територіальну цілісність, гуманітарні кризи на ТОТ — нам це потрібно обговорювати. Але я підкреслюю — юридично ми не визнаємо тимчасово окуповані території російськими", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито була змушена ухвалити рішення про підтримку кримчан та севастопольців у 2014 році.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Что ты подчёркиваешь??? Т.е. юридично нет, а фактично да???
І тепер , трампісти , цим Україні дорікають , мовляв - самі здали ...
У перекладі з латинської «анексія» (annexio) означає приєднання. Отже, анексія - один із видів військової агресії. Це насильницьке приєднання частини територій або цілих держав до території держави-агресора.
Анексія Криму Росією - насильницьке протиправне тимчасове відторгнення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Кримського півострова, розташованого у межах українських адміністративних одиниць - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Автономної Республіки Крим та міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Севастополя, від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України та одностороннє незаконне включення їх до складу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Російської Федерації на правах суб'єктів федерації - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC «Республіки Крим» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C «міста федерального значення Севастополь», що було проголошено Російською Федерацією 18 березня 2014 року (нібито внаслідок так званого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_2014 «референдуму про статус Криму» 16 березня 2014 року).
Один з наслідків і одна зі складових частин https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014) російської збройної агресії проти України з 2014 р. Анексії у лютому-березні 2014 р. передували організовані антиукраїнські виступи у містах Криму, блокада і захоплення стратегічних об'єктів півострова і військових частин ЗСУ підрозділами російської армії у деяких випадках під прикриттям окремих цивільних осіб і новостворених спецслужбами РФ «загонів самооборони Криму», що поклало початок окупації Криму Росією.
Насильницька анексія Криму, як і псевдореферендум, не визнаються українською державою і більшістю країнhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014)#cite_note-4 [4]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014)#cite_note-5 [5]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014)#cite_note-6 [6], не визнається https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Генеральною асамблеєю ООНhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014)#cite_note-7 [7]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014)#cite_note-8 [8], https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8 ПАРЄhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014)#cite_note-9 [9]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014)#cite_note-10 [10]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014)#cite_note-11 [11], https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96 ПА ОБСЄhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014)#%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%84 [⇨], а також суперечить рішенню https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F Венеційської комісії,
А скількі разів ти вже її порушив? Перший був ще в далекому 2019-му...
Ну і як же твоя "геніальна" фраза про Конституцію на паузі? Чи то тільки тоді, коли це вигідно дєрьмаківській шоблі, і тільки для зєлєбобіків, які хавають будь-яке лайно з вуст найвеличнішого?
От просто цікаво: воно згадає все те, що наговорив за сьогодні, завтра по обіді чи вже вранці ніц не буде пам'ятати?