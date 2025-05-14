УКР
2 318 46

Мир в Україні без поваги до її територіальної цілісності – "шлях до хаосу", - Гутерріш

Генсек ООН Антоніу Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив про "хаос в усьому світі", якщо не буде досягнуто мирного врегулювання з повагою до територіальної цілісності України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Він зазначив, що нездатність досягти справедливого миру з повагою до територіальної цілісності України підірве міжнародне право і спричинить хаос у всьому світі.

"У такий момент надзвичайно важливо, щоб міжнародне право переважало. Інакше ми прокладаємо шлях до хаосу в усьому світі", - додав генсек ООН.

+10
Судя по этой речи у }{уйла на него деньги закончились?
14.05.2025 22:20 Відповісти
+9
Оце так да!!! Неочикувано від цього пана. Приємно.
14.05.2025 22:20 Відповісти
+7
Цнотлива і романтична дівчинка Гуттіере!
14.05.2025 22:15 Відповісти
100% кремлівський швілі -шпілі
14.05.2025 22:17 Відповісти
оо. та невже?
14.05.2025 22:16 Відповісти
73 відсоткам на Україну насрати їм аби паржать, пажрать і пасрать
14.05.2025 22:17 Відповісти
Какайя разніца (с) ЗЕчмо
14.05.2025 22:17 Відповісти
А хто йому підказав таку очевидну істину?
Нещодавно він всім своїм виглядом демонстрував, що терорторіальна цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів його не обходить
14.05.2025 22:17 Відповісти
поцифістський гурвінек вигулькнув із заявою, і зараз же пірне назад у своє болотООН.
14.05.2025 22:18 Відповісти
Дерзкий
14.05.2025 22:18 Відповісти
Гутерріш, а що зробила ООН, для територіальної цілісності України з 2014 року, вже б ти не гавкав.
14.05.2025 22:19 Відповісти
Що йому дають за препарат, оті сидільці, з МОЗ, яку, не хоче фінансувати Трамп??
14.05.2025 22:19 Відповісти
Та ти шо!
14.05.2025 22:21 Відповісти
14.05.2025 22:26 Відповісти
кажуть, він тоді з люмбаго поїхав.
14.05.2025 22:28 Відповісти
Кадр називається "А чьо в глаза нє смотріш? Косяк за тобой?"
15.05.2025 08:43 Відповісти
Вічна війна без поваги до территоріальної цілісності ще гірше.
14.05.2025 22:21 Відповісти
Да, "хаос" - это и есть "вечная война"...

Но хорошо то, что Путин хорошо скончается. И война сразу закончится.
15.05.2025 04:12 Відповісти
куйло .світове кидплово,подібно кинув на гроші і Гутеріша???
14.05.2025 22:22 Відповісти
14.05.2025 22:23 Відповісти
Шмонька на побігеньках нарешті згадала про свої прямі обов'язки. Такі правильні заяви зазвичай колишні діячі роблять.
14.05.2025 22:24 Відповісти
Уже до всіх жираф в Африці давно дійшло,про це десяток років говорять усі адекватні політики,а Ґутерріш тільки "віддуплився"...
14.05.2025 22:28 Відповісти
Хай більше цілується з ху@лом в засос і не буде хаосу в усьому світі!
14.05.2025 22:28 Відповісти
А шо ти робив,недолугий.
14.05.2025 22:33 Відповісти
Ти диви як він заговорив. А що, мабуть черговий транш від ***** не прийшов?
14.05.2025 22:36 Відповісти
Пудель путлєра...
14.05.2025 22:38 Відповісти
Сказав, як відрізав!
А далі, що робить усе ООН, щоб дієво припинити, убивства Українців, московітами???
14.05.2025 22:39 Відповісти
Нада ж, Гутерюш проснувся. А як з вбивцею, дітокрадом і насильником в кремлі лизався. А тут дійшло що захоплення даже частини України це створить прицидент і перекреслить всі міжнародні закони і кордони
14.05.2025 22:55 Відповісти
Це не добре і не погано. Вже є як є... А може навіть і добре. Світ без України...гм, не всім і треба.
14.05.2025 22:58 Відповісти
Наконец-то, генсек ООН сказал истину!
15.05.2025 04:14 Відповісти
В переводе с дипломатического это означает:

Пора кончать Путина.
15.05.2025 04:17 Відповісти
Вже давно весна, а цей шмат лайна тільки перевзувся
15.05.2025 08:41 Відповісти
Де ви, бл@дь падлюки, зі своєю організацією об'єднаних нікчем були в 2008 році, коли ***** рвало Грузію на шматки ?
15.05.2025 10:02 Відповісти
Нарешті прокинувся 🤨
15.05.2025 10:37 Відповісти
 
 