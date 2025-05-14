Мир в Україні без поваги до її територіальної цілісності – "шлях до хаосу", - Гутерріш
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив про "хаос в усьому світі", якщо не буде досягнуто мирного врегулювання з повагою до територіальної цілісності України
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Він зазначив, що нездатність досягти справедливого миру з повагою до територіальної цілісності України підірве міжнародне право і спричинить хаос у всьому світі.
"У такий момент надзвичайно важливо, щоб міжнародне право переважало. Інакше ми прокладаємо шлях до хаосу в усьому світі", - додав генсек ООН.
Нещодавно він всім своїм виглядом демонстрував, що терорторіальна цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів його не обходить
болотООН.
Но хорошо то, что Путин хорошо скончается. И война сразу закончится.
А далі, що робить усе ООН, щоб дієво припинити, убивства Українців, московітами???
Пора кончать Путина.