Мир в Украине без уважения к ее территориальной целостности – "путь к хаосу", - Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о "хаосе во всем мире", если не будет достигнуто мирное урегулирование с уважением к территориальной целостности Украины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Он отметил, что неспособность достичь справедливого мира с уважением к территориальной целостности Украины подорвет международное право и повлечет хаос во всем мире.
"В такой момент чрезвычайно важно, чтобы международное право преобладало. Иначе мы прокладываем путь к хаосу во всем мире", - добавил генсек ООН.
Топ комментарии
+10 Green Bill #603485
показать весь комментарий14.05.2025 22:20 Ответить Ссылка
+9 rock-n-roll
показать весь комментарий14.05.2025 22:20 Ответить Ссылка
+7 Алекс Скела
показать весь комментарий14.05.2025 22:15 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нещодавно він всім своїм виглядом демонстрував, що терорторіальна цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів його не обходить
болотООН.
Но хорошо то, что Путин хорошо скончается. И война сразу закончится.
А далі, що робить усе ООН, щоб дієво припинити, убивства Українців, московітами???
Пора кончать Путина.