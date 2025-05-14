РУС
2 318 46

Мир в Украине без уважения к ее территориальной целостности – "путь к хаосу", - Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о "хаосе во всем мире", если не будет достигнуто мирное урегулирование с уважением к территориальной целостности Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Он отметил, что неспособность достичь справедливого мира с уважением к территориальной целостности Украины подорвет международное право и повлечет хаос во всем мире.

"В такой момент чрезвычайно важно, чтобы международное право преобладало. Иначе мы прокладываем путь к хаосу во всем мире", - добавил генсек ООН.

Топ комментарии
+10
Судя по этой речи у }{уйла на него деньги закончились?
показать весь комментарий
14.05.2025 22:20
+9
Оце так да!!! Неочикувано від цього пана. Приємно.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:20
+7
Цнотлива і романтична дівчинка Гуттіере!
показать весь комментарий
14.05.2025 22:15
Цнотлива і романтична дівчинка Гуттіере!
показать весь комментарий
14.05.2025 22:15
100% кремлівський швілі -шпілі
показать весь комментарий
14.05.2025 22:17
оо. та невже?
показать весь комментарий
14.05.2025 22:16
73 відсоткам на Україну насрати їм аби паржать, пажрать і пасрать
показать весь комментарий
14.05.2025 22:17
Какайя разніца (с) ЗЕчмо
показать весь комментарий
14.05.2025 22:17
А хто йому підказав таку очевидну істину?
Нещодавно він всім своїм виглядом демонстрував, що терорторіальна цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів його не обходить
показать весь комментарий
14.05.2025 22:17
поцифістський гурвінек вигулькнув із заявою, і зараз же пірне назад у своє болотООН.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:18
Дерзкий
показать весь комментарий
14.05.2025 22:18
Гутерріш, а що зробила ООН, для територіальної цілісності України з 2014 року, вже б ти не гавкав.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:19
Що йому дають за препарат, оті сидільці, з МОЗ, яку, не хоче фінансувати Трамп??
показать весь комментарий
14.05.2025 22:19
Оце так да!!! Неочикувано від цього пана. Приємно.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:20
Судя по этой речи у }{уйла на него деньги закончились?
показать весь комментарий
14.05.2025 22:20
Та ти шо!
показать весь комментарий
14.05.2025 22:21
показать весь комментарий
14.05.2025 22:26
кажуть, він тоді з люмбаго поїхав.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:28
Кадр називається "А чьо в глаза нє смотріш? Косяк за тобой?"
показать весь комментарий
15.05.2025 08:43
Вічна війна без поваги до территоріальної цілісності ще гірше.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:21
Да, "хаос" - это и есть "вечная война"...

Но хорошо то, что Путин хорошо скончается. И война сразу закончится.
показать весь комментарий
15.05.2025 04:12
куйло .світове кидплово,подібно кинув на гроші і Гутеріша???
показать весь комментарий
14.05.2025 22:22
показать весь комментарий
14.05.2025 22:23
Шмонька на побігеньках нарешті згадала про свої прямі обов'язки. Такі правильні заяви зазвичай колишні діячі роблять.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:24
Уже до всіх жираф в Африці давно дійшло,про це десяток років говорять усі адекватні політики,а Ґутерріш тільки "віддуплився"...
показать весь комментарий
14.05.2025 22:28
Хай більше цілується з ху@лом в засос і не буде хаосу в усьому світі!
показать весь комментарий
14.05.2025 22:28
А шо ти робив,недолугий.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:33
Ти диви як він заговорив. А що, мабуть черговий транш від ***** не прийшов?
показать весь комментарий
14.05.2025 22:36
Пудель путлєра...
показать весь комментарий
14.05.2025 22:38
Сказав, як відрізав!
А далі, що робить усе ООН, щоб дієво припинити, убивства Українців, московітами???
показать весь комментарий
14.05.2025 22:39
Нада ж, Гутерюш проснувся. А як з вбивцею, дітокрадом і насильником в кремлі лизався. А тут дійшло що захоплення даже частини України це створить прицидент і перекреслить всі міжнародні закони і кордони
показать весь комментарий
14.05.2025 22:55
Це не добре і не погано. Вже є як є... А може навіть і добре. Світ без України...гм, не всім і треба.
показать весь комментарий
14.05.2025 22:58
Наконец-то, генсек ООН сказал истину!
показать весь комментарий
15.05.2025 04:14
В переводе с дипломатического это означает:

Пора кончать Путина.
показать весь комментарий
15.05.2025 04:17
Вже давно весна, а цей шмат лайна тільки перевзувся
показать весь комментарий
15.05.2025 08:41
Де ви, бл@дь падлюки, зі своєю організацією об'єднаних нікчем були в 2008 році, коли ***** рвало Грузію на шматки ?
показать весь комментарий
15.05.2025 10:02
Нарешті прокинувся 🤨
показать весь комментарий
15.05.2025 10:37
 
 