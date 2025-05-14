Мир в Украине без уважения к ее территориальной целостности – "путь к хаосу", - Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о "хаосе во всем мире", если не будет достигнуто мирное урегулирование с уважением к территориальной целостности Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Он отметил, что неспособность достичь справедливого мира с уважением к территориальной целостности Украины подорвет международное право и повлечет хаос во всем мире.

"В такой момент чрезвычайно важно, чтобы международное право преобладало. Иначе мы прокладываем путь к хаосу во всем мире", - добавил генсек ООН.

