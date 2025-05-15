РУС
Украина не может обсуждать территориальные вопросы. Это нарушение нашей Конституции, - Зеленский

Зеленский отверг отказ от территорий ради мира с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею отказа от временного оккупированного Крыма ради прекращения войны с РФ.

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с Эрдоганом, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, президент Турции Реджеп Эрдоган вновь подтвердил приверженность территориальной целостности Украины и считает Крым украинским.

"Мы не можем обсуждать территориальные вопросы. Это нарушение нашей Конституции... Каким образом восстанавливать нашу территориальную целостность, гуманитарные кризисы на ВОТ - нам это нужно обсуждать. Но я подчеркиваю - юридически мы не признаем временно оккупированные территории российскими", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы была вынуждена принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев в 2014 году.

Зеленский Владимир (21661) Крым (26453) территориальная целостность (266)
+11
Вона вже шість років як лежить у сортирі, на Банковій. Не впевнений, що він неї хоч обкладинка лишилася.
15.05.2025 17:44 Ответить
+7
Это даже больше чем нарушение Конституции Украины, это реальное самоубийство и боюсь не самое безболезненное...
15.05.2025 17:42 Ответить
+6
Але я підкреслюю - юридично ми не визнаємо тимчасово окуповані території російськими.
Что ты подчёркиваешь??? Т.е. юридично нет, а фактично да???
15.05.2025 17:46 Ответить
Їхня конституція 100 законів ТАЛМУДУ. (КЛИМОВ "Божий народ")
15.05.2025 19:30 Ответить
І не тільки територіальні , але обговорювати свою Конституцію чи так звані рашиські хотелки демілітаризація ,денацифікація ,позаблоковий статус ітп.
15.05.2025 17:45 Ответить
янелох хотів сойдемся-па-середінє, але Конституція України заважає.
15.05.2025 18:01 Ответить
Фактично вони під свинопсами. Крим з Домбурасією 11 років уже. Під словом "фактично" тут можна розуміти що завгодно. В тому числі продати це Трампині як "визнання" яке не протирічить Конституції.
15.05.2025 18:07 Ответить
Фактично под свинособаками не только Крым и часть Донбасса. Большую часть оккупированной территории }{уйлу преподнёс на блюдечке Янелох с лейтенантом ФСБ Бакановым и прочей парашной сволочью.
15.05.2025 18:23 Ответить
А якби був постріл, то що би тоді було?
15.05.2025 17:56 Ответить
То нащо тоді писати, що без єдиного пострілу?
15.05.2025 18:04 Ответить
Бо це правда
І тепер , трампісти , цим Україні дорікають , мовляв - самі здали ...
15.05.2025 18:10 Ответить
Тобто Донбасом, по твоєму, трампісти не дорікають і на відміну від Криму готові допомогти повернути його у склад України.

У перекладі з латинської «анексія» (annexio) означає приєднання. Отже, анексія - один із видів військової агресії. Це насильницьке приєднання частини територій або цілих держав до території держави-агресора.

Анексія Криму Росією - насильницьке протиправне тимчасове відторгнення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Кримського півострова, розташованого у межах українських адміністративних одиниць - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC Автономної Республіки Крим та міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Севастополя, від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України та одностороннє незаконне включення їх до складу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Російської Федерації на правах суб'єктів федерації - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC «Республіки Крим» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C «міста федерального значення Севастополь», що було проголошено Російською Федерацією 18 березня 2014 року (нібито внаслідок так званого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_2014 «референдуму про статус Криму» 16 березня 2014 року).

Один з наслідків і одна зі складових частин https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014) російської збройної агресії проти України з 2014 р. Анексії у лютому-березні 2014 р. передували організовані антиукраїнські виступи у містах Криму, блокада і захоплення стратегічних об'єктів півострова і військових частин ЗСУ підрозділами російської армії у деяких випадках під прикриттям окремих цивільних осіб і новостворених спецслужбами РФ «загонів самооборони Криму», що поклало початок окупації Криму Росією.

Насильницька анексія Криму, як і псевдореферендум, не визнаються українською державою і більшістю країнhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014)#cite_note-4 [4]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014)#cite_note-5 [5]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014)#cite_note-6 [6], не визнається https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Генеральною асамблеєю ООНhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014)#cite_note-7 [7]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014)#cite_note-8 [8], https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8 ПАРЄhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014)#cite_note-9 [9]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014)#cite_note-10 [10]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014)#cite_note-11 [11], https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96 ПА ОБСЄhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014)#%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%84 [⇨], а також суперечить рішенню https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F Венеційської комісії,
15.05.2025 18:17 Ответить
Так це потрібно казати Трампу, бо воно іноді каже що московити вписали собі частину терріторій України. І доводить це як аргумент що росія не може позбутися окупованих терріторій.
15.05.2025 17:50 Ответить
"Це порушення нашої Конституції…" Джерело: https://censor.net/ua/n3552455

А скількі разів ти вже її порушив? Перший був ще в далекому 2019-му...
Ну і як же твоя "геніальна" фраза про Конституцію на паузі? Чи то тільки тоді, коли це вигідно дєрьмаківській шоблі, і тільки для зєлєбобіків, які хавають будь-яке лайно з вуст найвеличнішого?

От просто цікаво: воно згадає все те, що наговорив за сьогодні, завтра по обіді чи вже вранці ніц не буде пам'ятати?
15.05.2025 18:08 Ответить
в минулому конституцію порушували і обговорювали, ага.
15.05.2025 18:11 Ответить
А про що Боневтвік збирається говорити? мабуть про нейтральний статус і ніколи не йти в НАТО? Чи можливо розігнати армію і всю зброю віддати кацапам? Знову російська мова і російська цкерква і їх керівництво всим? А за що тоді гинули найкращі? Ти, Боневтіке у 2019 році отримав Україну із 40 мільйонами громадян, Азовським морем, Запорізькою, Херсонською, Донецькою і Луганською областями, яких тільки частина була в окупаціі разом з Кримом. Ми рухалися в ЄС і НАТО, прийняли мовний закон, отримали Томос на автокефальну церкву, відродили армію, виробили новітню зброю..., а ти хочеш це проміняти на свою шкуру? Не вийде!!!
15.05.2025 19:37 Ответить
Україна це не Зеленський, тому порушувати Конституцію звісно Україна не може
15.05.2025 19:40 Ответить
Так кацапи їх і так не повернуть , їм по@уй визнаєш ти це ,чи не визнаєш.
15.05.2025 19:44 Ответить
та не писди пукинская подстилка совок сраный развалился и твоя помойка развалится тогда и Крым вернется или как с Карабахом
16.05.2025 01:06 Ответить
Ти спочатку українську мову вивчи ,перш ніж обзивати " путинской подстилкой " ,і не ***** багато ,а повертайся з Британії і визволяй Крим , а то багато розвелось вас диванних патріотів ,тільки чомусь не хочете мобілізуватись. І до речі " как с Крабахом " то Азербайджан визволив Карабах при повній підтримці Туреччини ,а без неї хрін би він його визволив.
16.05.2025 16:21 Ответить
как будто кремлядские боты не могут писать украинской ))))сам из окопов пишешь с раздвинутыми булками перед куилом ?))))
16.05.2025 18:01 Ответить
А ти довбю звідки пишеш , можливо ти "раздвинул булки " не всі такі як ти збоченець .
16.05.2025 18:08 Ответить
Опа, а в нас, значить і Конституція діє? Як цікаво. Що, вже зняли Конституцію з паузи?
16.05.2025 00:03 Ответить
 
 