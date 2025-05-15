Украина не может обсуждать территориальные вопросы. Это нарушение нашей Конституции, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею отказа от временного оккупированного Крыма ради прекращения войны с РФ.

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с Эрдоганом, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, президент Турции Реджеп Эрдоган вновь подтвердил приверженность территориальной целостности Украины и считает Крым украинским.

"Мы не можем обсуждать территориальные вопросы. Это нарушение нашей Конституции... Каким образом восстанавливать нашу территориальную целостность, гуманитарные кризисы на ВОТ - нам это нужно обсуждать. Но я подчеркиваю - юридически мы не признаем временно оккупированные территории российскими", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы была вынуждена принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев в 2014 году.