Путин о захвате Крыма: Мы вынуждены были в 2014 году поддержать крымчан и севастопольцев

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы была вынуждена принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев в 2014 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на рос.СМИ, об этом Путин заявил в пропагандистском фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".

"Мы вынуждены были просто в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев. Потому что другой способ поведения означал бы отдать их на растерзание", - сказал российский диктатор.

Также он заявил, что такое решение было правильным.

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Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, примирение с Украиной неизбежно, это вопрос времени.