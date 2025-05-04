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Путин о захвате Крыма: Мы вынуждены были в 2014 году поддержать крымчан и севастопольцев
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы была вынуждена принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев в 2014 году.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на рос.СМИ, об этом Путин заявил в пропагандистском фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".
"Мы вынуждены были просто в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев. Потому что другой способ поведения означал бы отдать их на растерзание", - сказал российский диктатор.
Также он заявил, что такое решение было правильным.
Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, примирение с Украиной неизбежно, это вопрос времени.
Топ комментарии
+15 Gary Grant
показать весь комментарий04.05.2025 15:09
+13 Сашко Бабенко #553471
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+12 Перехватчик
показать весь комментарий04.05.2025 15:28
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- нас там нет
- ето самооборона
- ДА МІ ТАМ БІЛІ і мі нікогда ето не скрівалі
Розкажіть діду про ютуб і що всі його слова є там навічно зафіксовані
Підтримай флеш моб Папи Римського і
здохни вже нарешті.
Всім від цього буде тільки краще.
хай би скільки ви чемно з кацапами не поводилися чи не поважали їхні вигадані права вони всерівно прийдуть і всерівно вас убиватимуть.
тому єдино правильний вектор руху це вважати русскоязичних авангардом русского міра і позбавляти їх усіх людських прав бо вони не люди.
бо тільки нелюди можуть після того як в окупації нашу рідну мову окупант системно заборонив агітувати тут за язик окупанта чи ним прикриватися.
не буде русакоязичних - не буде внутрішніх перепон йти в НАТО, тільки зовнішні.
бо саме внутрішні перепони нас зупинили в 91 році і ми пішли лизатися з русскоязичними а не в НАТО.
Малчіт хамяк..."(с)
чємоданчікі забродили та потекли!
про киримли я знав, але, про народ севастополя вперше.
то шо?
крим такі бутерброд! треба віддавати вкрадене!
шо, скаже юлічька навальна та карамурза?
Відеоінтерв'ю ввх. 2015 рік.
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У ході захоплення Криму передбачалось застосування ядерної зброї у випадку масованої відсічі цього нападу силами ЗСУ.