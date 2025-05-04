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Новости Оккупация Крыма
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Путин о захвате Крыма: Мы вынуждены были в 2014 году поддержать крымчан и севастопольцев

Путин о Крыме

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы была вынуждена принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев в 2014 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на рос.СМИ, об этом Путин заявил в пропагандистском фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".

"Мы вынуждены были просто в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев. Потому что другой способ поведения означал бы отдать их на растерзание", - сказал российский диктатор.

Также он заявил, что такое решение было правильным.

Также читайте: РФ и без ядерного оружия имеет силы и средства, чтобы довести войну до завершения, - Путин

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, примирение с Украиной неизбежно, это вопрос времени.

Автор: 

Крым (26411) путин владимир (31318)


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Топ комментарии
+15
Чим більше подібної маячні продукують кацапи-тим менш впевненими вони є в цій самій маячні, яку вони продукують. Цей плешивий шизофренік вже напевно в 100500 раз меле свої байки. Заспокійливе для кацапських маргіналів....але ефект вже зовсім не той.
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04.05.2025 15:09
+13
це відповідь недоноскам які всі 30 років закликали не ескалірувать, не чіпать отой гадючник, не нав'язувать українську любителям русскоязичного гівна і тому подібне.
хай би скільки ви чемно з кацапами не поводилися чи не поважали їхні вигадані права вони всерівно прийдуть і всерівно вас убиватимуть.
тому єдино правильний вектор руху це вважати русскоязичних авангардом русского міра і позбавляти їх усіх людських прав бо вони не люди.
бо тільки нелюди можуть після того як в окупації нашу рідну мову окупант системно заборонив агітувати тут за язик окупанта чи ним прикриватися.
не буде русакоязичних - не буде внутрішніх перепон йти в НАТО, тільки зовнішні.
бо саме внутрішні перепони нас зупинили в 91 році і ми пішли лизатися з русскоязичними а не в НАТО.
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04.05.2025 15:11
+12
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04.05.2025 15:28
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Правила форума Совет форумчан
"підтримати"
- нас там нет
- ето самооборона
- ДА МІ ТАМ БІЛІ і мі нікогда ето не скрівалі

Розкажіть діду про ютуб і що всі його слова є там навічно зафіксовані
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04.05.2025 15:01 Ответить
Прямо через силу, так не хотілося, але п.дори були змушені.... Не віддавати ж чуже назад. А так то пуйло добре і мирролюбиве.
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04.05.2025 15:08 Ответить
Жертва аборту!
Підтримай флеш моб Папи Римського і
здохни вже нарешті.
Всім від цього буде тільки краще.
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04.05.2025 15:02 Ответить
підтримку скіфів та сарматів
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04.05.2025 15:03 Ответить
Так, так. І медальки ще в осени 23-го замовити..
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04.05.2025 15:06 Ответить
)(уйло яд Дід Панас все казочки розказує.
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04.05.2025 15:07 Ответить
Чим більше подібної маячні продукують кацапи-тим менш впевненими вони є в цій самій маячні, яку вони продукують. Цей плешивий шизофренік вже напевно в 100500 раз меле свої байки. Заспокійливе для кацапських маргіналів....але ефект вже зовсім не той.
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04.05.2025 15:09 Ответить
це відповідь недоноскам які всі 30 років закликали не ескалірувать, не чіпать отой гадючник, не нав'язувать українську любителям русскоязичного гівна і тому подібне.
хай би скільки ви чемно з кацапами не поводилися чи не поважали їхні вигадані права вони всерівно прийдуть і всерівно вас убиватимуть.
тому єдино правильний вектор руху це вважати русскоязичних авангардом русского міра і позбавляти їх усіх людських прав бо вони не люди.
бо тільки нелюди можуть після того як в окупації нашу рідну мову окупант системно заборонив агітувати тут за язик окупанта чи ним прикриватися.
не буде русакоязичних - не буде внутрішніх перепон йти в НАТО, тільки зовнішні.
бо саме внутрішні перепони нас зупинили в 91 році і ми пішли лизатися з русскоязичними а не в НАТО.
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04.05.2025 15:11 Ответить
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04.05.2025 15:28 Ответить
ваша картинка до моїх слів як слово ПИВО до запитання скільки буде два плюс два.
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04.05.2025 15:53 Ответить
А що на це скаже пан Иван Сулима?
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04.05.2025 15:58 Ответить
"-Здраствуй, хамяк!
Малчіт хамяк..."(с)
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04.05.2025 16:07 Ответить
Якась випадково присутня (бо це ж було ніби-то засідання Радбезу з обмеженим доступом) схвильована та налякана народна депутатка висловила свої думки. Як зараз всім зрозуміло - хибні. Але хіба вона була тоді членом Радбезу? З правом голосування? До наведеного скану "Хто здав Крим" бажано нагадати список усіх присутніх тоді членів Радбезу та поіменні результати того голосування, в якому "За" був один Турчинов.
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04.05.2025 16:11 Ответить
отакої!!!
чємоданчікі забродили та потекли!
про киримли я знав, але, про народ севастополя вперше.
то шо?
крим такі бутерброд! треба віддавати вкрадене!
шо, скаже юлічька навальна та карамурза?
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04.05.2025 15:14 Ответить
И гитлер тоже не мог "бросить" Судетских немцев
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04.05.2025 15:17 Ответить
Підтримали захопленням Парламенту Криму силами кацапських ССО 26.02.2014.
Відеоінтерв'ю ввх. 2015 рік.
/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje9qC144mNAxWzExAIHcX_E1IQFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D1%2580%25D1%258B%25D0%25BC._%25D0%259F%25D1%2583%25D1%2582%25D1%258C_%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2583&usg=AOvVaw2RCVj-52_yVV5UaA6NMF3y&opi=89978449 Крым. Путь на Родину
У ході захоплення Криму передбачалось застосування ядерної зброї у випадку масованої відсічі цього нападу силами ЗСУ.
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04.05.2025 15:17 Ответить
Здохни ірод. На тобі стільки крові, що ти і твої вилупки ніколи не відмиються. Знайдемо всіх і до кобзона.
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04.05.2025 15:23 Ответить
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04.05.2025 15:29 Ответить
Щоб ти здохло ,страшною смертю,хуйло прокляте.
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04.05.2025 15:40 Ответить
та,прям міратворєц.
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04.05.2025 15:44 Ответить
"Ми змушені були просто у 2014 році ухвалити рішення про підтримку кримчан та севастопольців. ТАКИЙ НАШ СПОСІБ ПОВЕДІНКИ ОЗНАЧАВ ДЛЯ КРИМЧАН РАШИСТСЬКУ ПОТАЛУ ,ЩО І БУЛО ВИКОНАНО...",
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04.05.2025 15:48 Ответить
А також вони "змушені були" відтяпати два шматка від Сакартвело та посадити маріонеткове керівництво на частині суверенної Молдови... Бідолаги, як тільки їм, блть, тяжко...
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04.05.2025 15:53 Ответить
Щоб тебе пранці зжерли,зовсім.
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04.05.2025 15:58 Ответить
Цікаво де його поховають...щоб свого часу поглумитися....
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04.05.2025 16:06 Ответить
ахахах, кожен рік їздила в Крим протягом тривалого часу, останній раз в 2013р і не бачила там нещасних кримчан
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04.05.2025 16:16 Ответить
А вони, як з'ясувалося у 14 році були. Хутко появились з прапорцями *********. Ті, з якими я був десятиліттями сусідами та випив не одну бочку пива і місцевого вина. Але я достеменно знаю, що прийди туди італійці чи турки з фінами вони так само б радо вітали ,,асвабадітєлей,. Там головне було щоб не бідна Україна , а багатий мандрівник, яким вони весь час вважали росіян. Більшість з цих ,,асвабаждьонних,, ніколи в Кацапстані не була. І визначала багатство росії по москвичам, пітерцям та нафтогазовикам які в основному й були відпочивальниками на півострові. Бабло ці мої гнидливі сусіди та знайомі чекали.
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04.05.2025 17:02 Ответить
Курва ботоксна. Це він мене та мою родину на ,,поталу,, вирішив не віддавати. Кому, **** ти гебнява? Тепер це ,,невіддавання,, примусило нас виїхати практично з кримського пляжу в північну Україну. На старості років осталися без могил, без місця де виросли та постаріли, без рідні яка стала ************.
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04.05.2025 16:52 Ответить
Таке відчуття, що МаДебілка вже приїхала з Венесуели з подарунками, кілька тонами борошна з Колумбії.
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04.05.2025 17:35 Ответить
потом еще Бахмуту и Северодонецку помогли.
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04.05.2025 17:52 Ответить
 
 