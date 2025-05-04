Путін про захоплення Криму: Ми змушені були у 2014 році підтримати кримчан та севастопольців

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито була змушена ухвалити рішення про підтримку кримчан та севастопольців у 2014 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рос.ЗМІ, про це Путін заявив у пропагандистському фільмі "Росія. Кремль. Путін. 25 років".

"Ми змушені були просто у 2014 році ухвалити рішення про підтримку кримчан та севастопольців. Тому що інший спосіб поведінки означав би віддати їх на поталу", - сказав російський диктатор.

Також він заявив, що таке рішення було правильним.

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Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, примирення з Україною неминуче, це питання часу.