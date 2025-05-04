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Путін про захоплення Криму: Ми змушені були у 2014 році підтримати кримчан та севастопольців
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито була змушена ухвалити рішення про підтримку кримчан та севастопольців у 2014 році.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рос.ЗМІ, про це Путін заявив у пропагандистському фільмі "Росія. Кремль. Путін. 25 років".
"Ми змушені були просто у 2014 році ухвалити рішення про підтримку кримчан та севастопольців. Тому що інший спосіб поведінки означав би віддати їх на поталу", - сказав російський диктатор.
Також він заявив, що таке рішення було правильним.
Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, примирення з Україною неминуче, це питання часу.
Топ коментарі
+3 Gary Grant
показати весь коментар04.05.2025 15:09
+3 Сашко Бабенко #553471
показати весь коментар04.05.2025 15:11
+1 Михайло Иляш
показати весь коментар04.05.2025 15:01
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- нас там нет
- ето самооборона
- ДА МІ ТАМ БІЛІ і мі нікогда ето не скрівалі
Розкажіть діду про ютуб і що всі його слова є там навічно зафіксовані
Підтримай флеш моб Папи Римського і
здохни вже нарешті.
Всім від цього буде тільки краще.
хай би скільки ви чемно з кацапами не поводилися чи не поважали їхні вигадані права вони всерівно прийдуть і всерівно вас убиватимуть.
тому єдино правильний вектор руху це вважати русскоязичних авангардом русского міра і позбавляти їх усіх людських прав бо вони не люди.
бо тільки нелюди можуть після того як в окупації нашу рідну мову окупант системно заборонив агітувати тут за язик окупанта чи ним прикриватися.
не буде русакоязичних - не буде внутрішніх перепон йти в НАТО, тільки зовнішні.
бо саме внутрішні перепони нас зупинили в 91 році і ми пішли лизатися з русскоязичними а не в НАТО.
чємоданчікі забродили та потекли!
про киримли я знав, але, про народ севастополя вперше.
то шо?
крим такі бутерброд! треба віддавати вкрадене!
шо, скаже юлічька навальна та карамурза?
Відеоінтерв'ю ввх. 2015 рік.
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У ході захоплення Криму передбачалось застосування ядерної зброї у випадку масованої відсічі цього нападу силами ЗСУ.