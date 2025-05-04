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Новини Окупація Криму
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Путін про захоплення Криму: Ми змушені були у 2014 році підтримати кримчан та севастопольців

Путін про Крим

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито була змушена ухвалити рішення про підтримку кримчан та севастопольців у 2014 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рос.ЗМІ, про це Путін заявив у пропагандистському фільмі "Росія. Кремль. Путін. 25 років".

"Ми змушені були просто у 2014 році ухвалити рішення про підтримку кримчан та севастопольців. Тому що інший спосіб поведінки означав би віддати їх на поталу", - сказав російський диктатор.

Також він заявив, що таке рішення було правильним.

Також читайте: РФ і без ядерної зброї має сили та засоби, щоб довести війну до завершення, - Путін

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, примирення з Україною неминуче, це питання часу.

Автор: 

Крим (14174) путін володимир (23862)


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Топ коментарі
+3
Чим більше подібної маячні продукують кацапи-тим менш впевненими вони є в цій самій маячні, яку вони продукують. Цей плешивий шизофренік вже напевно в 100500 раз меле свої байки. Заспокійливе для кацапських маргіналів....але ефект вже зовсім не той.
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04.05.2025 15:09
+3
це відповідь недоноскам які всі 30 років закликали не ескалірувать, не чіпать отой гадючник, не нав'язувать українську любителям русскоязичного гівна і тому подібне.
хай би скільки ви чемно з кацапами не поводилися чи не поважали їхні вигадані права вони всерівно прийдуть і всерівно вас убиватимуть.
тому єдино правильний вектор руху це вважати русскоязичних авангардом русского міра і позбавляти їх усіх людських прав бо вони не люди.
бо тільки нелюди можуть після того як в окупації нашу рідну мову окупант системно заборонив агітувати тут за язик окупанта чи ним прикриватися.
не буде русакоязичних - не буде внутрішніх перепон йти в НАТО, тільки зовнішні.
бо саме внутрішні перепони нас зупинили в 91 році і ми пішли лизатися з русскоязичними а не в НАТО.
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04.05.2025 15:11
+1
"підтримати"
- нас там нет
- ето самооборона
- ДА МІ ТАМ БІЛІ і мі нікогда ето не скрівалі

Розкажіть діду про ютуб і що всі його слова є там навічно зафіксовані
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04.05.2025 15:01
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"підтримати"
- нас там нет
- ето самооборона
- ДА МІ ТАМ БІЛІ і мі нікогда ето не скрівалі

Розкажіть діду про ютуб і що всі його слова є там навічно зафіксовані
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04.05.2025 15:01 Відповісти
Прямо через силу, так не хотілося, але п.дори були змушені.... Не віддавати ж чуже назад. А так то пуйло добре і мирролюбиве.
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04.05.2025 15:08 Відповісти
Жертва аборту!
Підтримай флеш моб Папи Римського і
здохни вже нарешті.
Всім від цього буде тільки краще.
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04.05.2025 15:02 Відповісти
підтримку скіфів та сарматів
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04.05.2025 15:03 Відповісти
Так, так. І медальки ще в осени 23-го замовити..
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04.05.2025 15:06 Відповісти
)(уйло яд Дід Панас все казочки розказує.
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04.05.2025 15:07 Відповісти
Чим більше подібної маячні продукують кацапи-тим менш впевненими вони є в цій самій маячні, яку вони продукують. Цей плешивий шизофренік вже напевно в 100500 раз меле свої байки. Заспокійливе для кацапських маргіналів....але ефект вже зовсім не той.
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04.05.2025 15:09 Відповісти
це відповідь недоноскам які всі 30 років закликали не ескалірувать, не чіпать отой гадючник, не нав'язувать українську любителям русскоязичного гівна і тому подібне.
хай би скільки ви чемно з кацапами не поводилися чи не поважали їхні вигадані права вони всерівно прийдуть і всерівно вас убиватимуть.
тому єдино правильний вектор руху це вважати русскоязичних авангардом русского міра і позбавляти їх усіх людських прав бо вони не люди.
бо тільки нелюди можуть після того як в окупації нашу рідну мову окупант системно заборонив агітувати тут за язик окупанта чи ним прикриватися.
не буде русакоязичних - не буде внутрішніх перепон йти в НАТО, тільки зовнішні.
бо саме внутрішні перепони нас зупинили в 91 році і ми пішли лизатися з русскоязичними а не в НАТО.
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04.05.2025 15:11 Відповісти
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04.05.2025 15:28 Відповісти
отакої!!!
чємоданчікі забродили та потекли!
про киримли я знав, але, про народ севастополя вперше.
то шо?
крим такі бутерброд! треба віддавати вкрадене!
шо, скаже юлічька навальна та карамурза?
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04.05.2025 15:14 Відповісти
И гитлер тоже не мог "бросить" Судетских немцев
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04.05.2025 15:17 Відповісти
Підтримали захопленням Парламенту Криму силами кацапських ССО 26.02.2014.
Відеоінтерв'ю ввх. 2015 рік.
/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje9qC144mNAxWzExAIHcX_E1IQFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D1%2580%25D1%258B%25D0%25BC._%25D0%259F%25D1%2583%25D1%2582%25D1%258C_%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25A0%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2583&usg=AOvVaw2RCVj-52_yVV5UaA6NMF3y&opi=89978449 Крым. Путь на Родину
У ході захоплення Криму передбачалось застосування ядерної зброї у випадку масованої відсічі цього нападу силами ЗСУ.
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04.05.2025 15:17 Відповісти
Здохни ірод. На тобі стільки крові, що ти і твої вилупки ніколи не відмиються. Знайдемо всіх і до кобзона.
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04.05.2025 15:23 Відповісти
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04.05.2025 15:29 Відповісти
 
 