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Новини Ядерна зброя
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РФ і без ядерної зброї має сили та засоби, щоб довести війну до завершення, - Путін

путін

Росія не застосувала ядерну зброю, оскільки має достатньо сил та засобів, щоб довести війну до завершення "з потрібним результатом".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив російський диктатор Володимир Путін у документальному фільмі телеканалу "Росія".

Так, Путін заявив, що Росія не мала необхідності застосовувати ядерну зброю в ході так званої СВО, і він сподівається, що "цього і не буде потрібно".

За його словами, Росію нібито хотіли спровокувати, щоб вона припустилася помилок.

"Росія має достатньо сил та засобів, щоб довести СВО до логічного завершення з потрібним результатом", - сказав Путін.

Також читайте: Примирення з Україною неминуче, це питання часу, - Путін

Автор: 

путін володимир (23862) ядерна зброя (1155)


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Топ коментарі
+43
Та в цьому ніхто й не сумнівається !!
..
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04.05.2025 11:12
+33
завершення "з потрібним результатом"
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04.05.2025 11:15
+33
.
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04.05.2025 11:17
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Та в цьому ніхто й не сумнівається !!
..
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04.05.2025 11:12 Відповісти
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04.05.2025 11:12 Відповісти
А Бояра, шо вже не в тренді у свинособак?
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04.05.2025 11:35 Відповісти
але шість років намагаються знищити ВСУ , логістику і укроборонпром
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04.05.2025 11:12 Відповісти
Які шість? Наскільки відомо війна йде з 2014-го
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04.05.2025 11:36 Відповісти
Навіщо до слів чіплятися? З 2015-го і по 2022-й рр війна була позиційна, логістику і ЗСУ там ніхто не знищував в таких масштабах
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04.05.2025 11:48 Відповісти
Навіть позиційна то то шо не війна?
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04.05.2025 11:50 Відповісти
З вами все зрозуміло
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04.05.2025 11:51 Відповісти
Коли немає аргументів то і так згодиться...
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04.05.2025 11:52 Відповісти
Я вам навів аргумент. Але ж тут в основному патріоти, яких застав молитися - вони з дуру лоба розіб'ють. То Алекс cd 2, який на всіх коментаторів кидався з одним коментарем (CTRL+C - CTRL+ V) - "Росіянин, що ти тут робиш?" Виглядало кумедно та смішно. Або Віктор Федорович, ще один бойовий форумчанин, який вважає всіх, хто розмовляє російською - ворогами. У мене пів батальону російськомовні були. І жодної претензії я не чув не від кого. Пів країни російською розмовляють, але мої друзі знають ще декілька іноземних. А ура патріоти українською в переважності з помилками пишуть (по форуму видно). То Грицько Злий, у якого постійне питання - а чого той чи інший пан не на фронті. Бо на фронті всі бути не можуть фізично. Так і тут: людина велику війну називає війною, бо по суті інтервенція ділиться на три етапи: АТО, ООС, та велика війна. І всі люди це розуміють. Але - ніт: знаходяться ти, хто починає звинувачувати людей в "недостатньому патріотизму". Коли пропадає електроенергія, більшість людей кажуть: "Світло зникло". А я, як енергетик, можу почати вумнічати і писати: "Це не правильно. Правильно казати - електроенергія зникла". Але людям зручніше писати так, як вони вважають за потрібне - люди тут не не екзамені і не на роботі

PS. з юридичної точки зору до 2022-го року так - це була не війна, якщо ви такий прискіпливий
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04.05.2025 12:08 Відповісти
А нам нах... та ядерка. На будь-який дрон пакувати ядерне паливо з ЧАЕС і нехай летять до москалоти і вибухають будь де, а полонених козломордих з лопатами відправити це ядерне паливо вантажити в контейнери. Головне зробити непридатною для проживання велику територію, аж до Уралу (така собі буферна зона), а звідти вже буде важко по нашій території стріляти
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04.05.2025 11:12 Відповісти
пане, світ не так влаштований.
зеленський чи будь-хто на його місці захоче після війни жити спокійно, мандрувати, виступати з лекціями, тощо.
тому деякі радикальні способи ведення боротьби зеленський забороняє.
до речі, забороняти навчати запілля до приходу окупантів зеленський не перший придумав, ага.
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04.05.2025 11:38 Відповісти
Підозрюю, що гуляти по світу після війни у нього буде не так вже і багато шансів
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04.05.2025 12:09 Відповісти
Звіздун ботоксний
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04.05.2025 11:13 Відповісти
Ну, ясен пень. И, вообще, вы ж ещё толком не начинали...
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04.05.2025 11:13 Відповісти
завершення "з потрібним результатом"
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04.05.2025 11:15 Відповісти
"Не досягнувши бажаного, вони вдали, що бажали досягнутого."
(с) Мішель де Монтень
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04.05.2025 11:44 Відповісти
Так и Украина имеет.
Крайне наивный Фюрер..
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04.05.2025 11:15 Відповісти
Да, убить как можно больше украинцев а потом рассказывать про примирение
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04.05.2025 11:17 Відповісти
.
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04.05.2025 11:17 Відповісти
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04.05.2025 11:41 Відповісти
Таки в планах дожати Україну і ввійти в історію як імператор
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04.05.2025 11:18 Відповісти
Якби Україна з 2019 року мала іншого, патріотичного і грамотного дипломата за Верховного Головнокомандувача, а також, яки не звільнили антимайданівці головкома Залужного, 16 генералів Генштабу, не відвели наші війська із укріплень, не познімали міни, а навпаки встановили їх ще більше і не знищили ракетні програми, а наростили їх випуск, то у 2023 році Кацапія була б розбита і Україна вийшла на свої кордони 1991 року, а так завдяки 73% пуйло сьогодні робить і говорить про страшні для нас речі.
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04.05.2025 11:18 Відповісти
та навіть ще не так. кацапи тоді взагалі сциканули би нападати, бо знали би, що замість Київ за 3 дня, отримали би пістов ще на кордоні.
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04.05.2025 11:35 Відповісти
Хоч сам , в ці казки , віриш ...?
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04.05.2025 12:36 Відповісти
Уже бухнул с утра где-то?
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04.05.2025 11:21 Відповісти
Пізно українчикам щось зрозуміти, вони свою брудну справу зробили у 2019 році, а ті хто щось зрозумів серед тих 10 мільйонів, які втекли з дітьми у тиху і мирну Європу.
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04.05.2025 11:21 Відповісти
з фантазій ***** вже давно весь світ сміється ))
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04.05.2025 11:19 Відповісти
Результату воно захотіло ,
результат один - здохни падаль кремлівська
і дай Украінцям спокій 😠
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04.05.2025 11:20 Відповісти
Значить все абсолютно навпаки
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04.05.2025 11:20 Відповісти
Ядерными ослами и мопедами победит.
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04.05.2025 11:22 Відповісти
Серійний маньяк - це всесвітнє зло.
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04.05.2025 11:24 Відповісти
Марення шизофреніка.
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04.05.2025 11:25 Відповісти
Враховуючи рівень кацапського великого крадівництва войовництва війну будуть тягнути якомога довше..вона їм вигідна..і вата в патріотичному екстазі і кишені повні...і на заході задоволені надходженням грошенят від високопосадовців...і не дай боже їм рахунки заблокують, бо вони дійсно можуть витратити гроші на зброю...а от нашому великому будівництву ну дуже бажано прикрити лавочку..
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04.05.2025 11:28 Відповісти
Примирення з касапами вже не буде ніколи.
П'ятсот років йде війна з ними. Були періоди, коли вони примушували до капітуляції, і тоді наставав "ніби мир". Але в 1991-му Україна звільнилася від колоніального рабства, і касапи витратили 22,5роки щоб підготуватися до нового нападу...
Тепер йде знову гаряча фаза війни. І, можливо, вона йтиме років з десять... Перемогти і примусити нас до капітуляції касапи вже не зможуть - але крові поп'ють неміряно...
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04.05.2025 11:28 Відповісти
Українці вчили і навіть сьогодні вчать історію, яку їм написали наші вороги - московити. Від цього і біда. Вони злочинців піднімали на щаблі героїв, а таних героїв робили злочинцями і опудалами. Прикладів є багато, якщо хтось може реально проводити аналіз, а не повторювати словами пропаганди те, що принижує українців. Один приклад, якщо взяти війну московитів проти шведів, а точніше московії проти України-Руси,- битва між союзними військами Карла ХІІ, гетьмана Івана Мазепи та Костя Гордієнка з одного боку, і московською армією Петра Кривавого, якого на росії називають "першим" та "православними козаками", які перейшли на бік ворога, які ще до бою були вбиті пропагандою московських попів в 1709 році. Якраз тоді Україну перемогли наші українські козаки, бо на бік Мазепи стало до 7 тисяч, а на бів ворога до 40 тисяч "православних расєйськіх братєв", які і вирішили перемогу в цій війні. Таких прикладів сотні. І сьогодні російська церква, яка тут має назву УПЦ, пудрить мізки громадянам, розколює їх і віддаліє від України, а влада до цього часу не заборонилка цю секту, яка на сьогодні утримує до 7 тисяч церков, монастирів і Лавр. Чому вони їх не заборонили? Бо вони думають не про Україну, а про свої вибори, бо ця секта звичайно проголосує за аньтимайданівців, які руйнують Україну.
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04.05.2025 11:50 Відповісти
Ти і твоя злочина рашиська кліка маєш здохнути тільки тоді прийде мир .Це вже ким треба бути щоб 21 столітті розпочати найкривавішу війну і як земля тримає цю фашиську нечисть ?
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04.05.2025 11:30 Відповісти
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04.05.2025 11:32 Відповісти
Брехливе, понтовите *****! Тобі серйозні хлопці просто сказали, що не дай Боже *****вська рука потягнеться до ЯЗ тут же ***** і здохне в своєму бункері.
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04.05.2025 11:33 Відповісти
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04.05.2025 11:34 Відповісти
Ну,таку чистку від нижчих,кримінальних,бідних громадян рашки,ще треба було придумати)))
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04.05.2025 11:35 Відповісти
А про ядерну зброю)Та вона тебе і навколо тебе може й знищити)Бо падали випадково і калібри,і каби,і літаки,то де гарантія ,що якийсь носій не вибухне так само)маразматик.
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04.05.2025 11:36 Відповісти
👉Ціль у *****, щоб до нього приїхали гості на парад і щоб він обьявив що переміг націстів і в Україні . а після параду він піде на Київ через біларусь
‼️Ціль України- щоб парад відминили із-за страху перед Україною і щоб хремль з хутиним - здох
Зараз важно поставити під удар аеропорти у радіусі 200 км вокруг мацкви
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04.05.2025 11:39 Відповісти
🤣на осликах на киев?) ну пускай идут,убогие ниодного райцентра за 2,5 года не взяли,удел кацапья ложить штабелями фарш на бамбаских селах.
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04.05.2025 11:59 Відповісти
Визвало в мене підозру будівництво та ремонт дороги у київський области , що веде з півночі України до дорогі Киів- Чоп ( куди раніше з Білорусі приперлись вороги)
А дорога до кордону ЕС у Закарпатті в жахливому стані
Який висновок?
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04.05.2025 12:06 Відповісти
висновок,что вам пора голову фольгой обмотать,а то ********* от конспирологий на основе дороги от цыганщины вуйковской в мадярщину)))
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04.05.2025 12:18 Відповісти
😊 При нинішніх темпах просування еа це теоретично потрібно більше 250 років і 120 мільйонів кацапських життів. Вони зможуть? 😁
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04.05.2025 11:39 Відповісти
це правда.
але це не вся правда.
перемогти Україну швидко вже не вийде, це буде довго бо Україна хоча і з запізненням але таки встала більш-менш на воєнні рейки, витрати на армію у нас 34%ввп, це номер один у світі.
на жаль, не в абсолютних показниках і не за рахунок внутрішньоукраїнських джерел.
тому якщо европа відвернеться то нам капець, в 21 сторіччі в карпатах проти мавіка з термокамерою не навоюєш.
чи можемо ми ще пропетлять?
шанси менші аніж на поразку але є.
зміна влади в америці, порозумнішання европи, зеленський почне купувати ідеї у винахідників не на зарплаті.
поки що цього немає, 4 рік війни тому, поки що, путін правий - справа рухається в бік поразки.
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04.05.2025 11:44 Відповісти
Не з ЗЄ.
ЗЄ - це тупікова гілка. З ним буде розкрадання, корупція і безкінечна війна малої інтенсивності, яка йому конче потрібна для збереження влади. Як і *****, доречі.
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04.05.2025 12:38 Відповісти
Російські іграшки. Солдат ВДВ РФ після зустрічі з FPV. Як подобає. В пакетіках. Правда в прозорих.
==============

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04.05.2025 11:45 Відповісти
Будет справедливо если быдлостан, со всеми его навозными червяками, сгорит в ядерном огне,

нельзя, чтобы на земле от них оставался даже пепел.
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04.05.2025 11:51 Відповісти
А чё ж, кацапчики, три года не хватило?
Слабенько...
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04.05.2025 11:54 Відповісти
"Коли починаєш війну, подумай, чи взмозі ти будеш захистити парад перемоги, на який мрієш запросити іноземних гостей. " (с) Story Teller. Нове мистецтво війни
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04.05.2025 11:55 Відповісти
... ***** воно у любу пору року *****... .
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04.05.2025 11:56 Відповісти
Після уходу миролюбивих ірландців у США , х....призналось-це був блєф -дєржитє меня сємеро,шас мєтну.
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04.05.2025 11:57 Відповісти
Ну-ну...
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04.05.2025 12:04 Відповісти
За слово- війна, треба діда в буцигарню запроторити, забувщо у них- zvo...
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04.05.2025 12:07 Відповісти
Особливо,якщо Раші будуть протистояти такі чуваки як Творожний.Содоль,Галушкін....
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04.05.2025 12:07 Відповісти
Ага, тому ***** позвав на допомогу косооких і жовтомордих і ще пів світу щоб допомогли йому захоплювати Україну. А так він би і сам справився так само як він брав і Берлін і Ламанш і Вашингтон.
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04.05.2025 12:16 Відповісти
Що воно меле,снаряди і ракети ,а тепер вже і солдати корейські,шахеди іранські і далі по списку...
Це як раша самостійно перемогла гітлера...за допомогою РОА,РОНА та інших колаборантів...
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04.05.2025 12:17 Відповісти
Ну раз це сцикливе брехло згадало ЯЗ, то все з точністю до навпаки.
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04.05.2025 12:34 Відповісти
В принципі, кремльовський щур правий, маючи зєлєнскова президентом України перемога у війні йому гарантована
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04.05.2025 12:35 Відповісти
Ага - замахається охорона чемоданчики з гімном носити.
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04.05.2025 12:37 Відповісти
***** воно й є ***** - брехлива мерзотна потвора як й решта рашистов.
П. С. Адмін не блокуй за правду.
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04.05.2025 12:40 Відповісти
Ну правильно! Він же не сказав, ЯКИЙ результат йому потрібен!
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04.05.2025 12:49 Відповісти
якщо ***** не застрелилося вже на 12му році війни значить прізвисько влучне ...
але мене непокоїть щоб він не зник як шикльгрубер, а його зловили і живим повісили на стовпі а тушку обглодали круки у підсумку
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04.05.2025 13:27 Відповісти
в цому цей кретин пуйло дійсно правий - звісно є сил та засобів неядерних щоб зруйнувати росію раз і на завжди коли вона в попоредьмому вигляді вже не існуватиме
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04.05.2025 13:32 Відповісти
 
 