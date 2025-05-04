РФ і без ядерної зброї має сили та засоби, щоб довести війну до завершення, - Путін

Росія не застосувала ядерну зброю, оскільки має достатньо сил та засобів, щоб довести війну до завершення "з потрібним результатом".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив російський диктатор Володимир Путін у документальному фільмі телеканалу "Росія".

Так, Путін заявив, що Росія не мала необхідності застосовувати ядерну зброю в ході так званої СВО, і він сподівається, що "цього і не буде потрібно".

За його словами, Росію нібито хотіли спровокувати, щоб вона припустилася помилок.

"Росія має достатньо сил та засобів, щоб довести СВО до логічного завершення з потрібним результатом", - сказав Путін.

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