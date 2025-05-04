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РФ і без ядерної зброї має сили та засоби, щоб довести війну до завершення, - Путін
Росія не застосувала ядерну зброю, оскільки має достатньо сил та засобів, щоб довести війну до завершення "з потрібним результатом".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив російський диктатор Володимир Путін у документальному фільмі телеканалу "Росія".
Так, Путін заявив, що Росія не мала необхідності застосовувати ядерну зброю в ході так званої СВО, і він сподівається, що "цього і не буде потрібно".
За його словами, Росію нібито хотіли спровокувати, щоб вона припустилася помилок.
"Росія має достатньо сил та засобів, щоб довести СВО до логічного завершення з потрібним результатом", - сказав Путін.
Топ коментарі
+43 Maksim Perepelitca
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+33 Алекс Скела
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+33 Maksim Perepelitca
показати весь коментар04.05.2025 11:17
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PS. з юридичної точки зору до 2022-го року так - це була не війна, якщо ви такий прискіпливий
зеленський чи будь-хто на його місці захоче після війни жити спокійно, мандрувати, виступати з лекціями, тощо.
тому деякі радикальні способи ведення боротьби зеленський забороняє.
до речі, забороняти навчати запілля до приходу окупантів зеленський не перший придумав, ага.
(с) Мішель де Монтень
Крайне наивный Фюрер..
результат один - здохни падаль кремлівська
і дай Украінцям спокій 😠
крадівництвавойовництва війну будуть тягнути якомога довше..вона їм вигідна..і вата в патріотичному екстазі і кишені повні...і на заході задоволені надходженням грошенят від високопосадовців...і не дай боже їм рахунки заблокують, бо вони дійсно можуть витратити гроші на зброю...а от нашому великому будівництву ну дуже бажано прикрити лавочку..
П'ятсот років йде війна з ними. Були періоди, коли вони примушували до капітуляції, і тоді наставав "ніби мир". Але в 1991-му Україна звільнилася від колоніального рабства, і касапи витратили 22,5роки щоб підготуватися до нового нападу...
Тепер йде знову гаряча фаза війни. І, можливо, вона йтиме років з десять... Перемогти і примусити нас до капітуляції касапи вже не зможуть - але крові поп'ють неміряно...
‼️Ціль України- щоб парад відминили із-за страху перед Україною і щоб хремль з хутиним - здох
Зараз важно поставити під удар аеропорти у радіусі 200 км вокруг мацкви
А дорога до кордону ЕС у Закарпатті в жахливому стані
Який висновок?
але це не вся правда.
перемогти Україну швидко вже не вийде, це буде довго бо Україна хоча і з запізненням але таки встала більш-менш на воєнні рейки, витрати на армію у нас 34%ввп, це номер один у світі.
на жаль, не в абсолютних показниках і не за рахунок внутрішньоукраїнських джерел.
тому якщо европа відвернеться то нам капець, в 21 сторіччі в карпатах проти мавіка з термокамерою не навоюєш.
чи можемо ми ще пропетлять?
шанси менші аніж на поразку але є.
зміна влади в америці, порозумнішання европи, зеленський почне купувати ідеї у винахідників не на зарплаті.
поки що цього немає, 4 рік війни тому, поки що, путін правий - справа рухається в бік поразки.
ЗЄ - це тупікова гілка. З ним буде розкрадання, корупція і безкінечна війна малої інтенсивності, яка йому конче потрібна для збереження влади. Як і *****, доречі.
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нельзя, чтобы на земле от них оставался даже пепел.
Слабенько...
Це як раша самостійно перемогла гітлера...за допомогою РОА,РОНА та інших колаборантів...
П. С. Адмін не блокуй за правду.
але мене непокоїть щоб він не зник як шикльгрубер, а його зловили і живим повісили на стовпі а тушку обглодали круки у підсумку