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РФ и без ядерного оружия имеет силы и средства, чтобы довести войну до завершения, - Путин
Россия не применила ядерное оружие, поскольку имеет достаточно сил и средств, чтобы довести войну до завершения "с нужным результатом".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил российский диктатор Владимир Путин в документальном фильме телеканала "Россия".
Так, Путин заявил, что Россия не имела необходимости применять ядерное оружие в ходе так называемой СВО, и он надеется, что "этого и не потребуется".
По его словам, Россию якобы хотели спровоцировать, чтобы она допустила ошибки.
"Россия имеет достаточно сил и средств, чтобы довести СВО до логического завершения с нужным результатом", - сказал Путин.
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+49 Maksim Perepelitca
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+38 Алекс Скела
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PS. з юридичної точки зору до 2022-го року так - це була не війна, якщо ви такий прискіпливий
Була війна.
Але до 2019 дорослі люди в Україні таки зуміли причавити кацапів у їх гібридній війні до рівня, коли муйло вже почало мукати про миротворців на лінії розмежування лугандону і України.
Але в 2019 Бєня привів до влади команду малолєток свого 95 -го кагалу.
Потім пішли ТРИ роки на нищення ЗСУ, Тероборони, Військово-промислового комплексу.
І нарешті муйло повірило, що прийшов його зірковий час для знищення України.
зеленський чи будь-хто на його місці захоче після війни жити спокійно, мандрувати, виступати з лекціями, тощо.
тому деякі радикальні способи ведення боротьби зеленський забороняє.
до речі, забороняти навчати запілля до приходу окупантів зеленський не перший придумав, ага.
(с) Мішель де Монтень
Крайне наивный Фюрер..
Про «Грім 2», «Нептун», «Кільчень», «Богдану», «Стугну», снаряди 155 мм...
А про ВІРУ, це тобі в ОП.
результат один - здохни падаль кремлівська
і дай Украінцям спокій 😠
крадівництвавойовництва війну будуть тягнути якомога довше..вона їм вигідна..і вата в патріотичному екстазі і кишені повні...і на заході задоволені надходженням грошенят від високопосадовців...і не дай боже їм рахунки заблокують, бо вони дійсно можуть витратити гроші на зброю...а от нашому великому будівництву ну дуже бажано прикрити лавочку..
П'ятсот років йде війна з ними. Були періоди, коли вони примушували до капітуляції, і тоді наставав "ніби мир". Але в 1991-му Україна звільнилася від колоніального рабства, і касапи витратили 22,5роки щоб підготуватися до нового нападу...
Тепер йде знову гаряча фаза війни. І, можливо, вона йтиме років з десять... Перемогти і примусити нас до капітуляції касапи вже не зможуть - але крові поп'ють неміряно...
‼️Ціль України- щоб парад відминили із-за страху перед Україною і щоб хремль з хутиним - здох
Зараз важно поставити під удар аеропорти у радіусі 200 км вокруг мацкви
А дорога до кордону ЕС у Закарпатті в жахливому стані
Який висновок?
але це не вся правда.
перемогти Україну швидко вже не вийде, це буде довго бо Україна хоча і з запізненням але таки встала більш-менш на воєнні рейки, витрати на армію у нас 34%ввп, це номер один у світі.
на жаль, не в абсолютних показниках і не за рахунок внутрішньоукраїнських джерел.
тому якщо европа відвернеться то нам капець, в 21 сторіччі в карпатах проти мавіка з термокамерою не навоюєш.
чи можемо ми ще пропетлять?
шанси менші аніж на поразку але є.
зміна влади в америці, порозумнішання европи, зеленський почне купувати ідеї у винахідників не на зарплаті.
поки що цього немає, 4 рік війни тому, поки що, путін правий - справа рухається в бік поразки.
ЗЄ - це тупікова гілка. З ним буде розкрадання, корупція і безкінечна війна малої інтенсивності, яка йому конче потрібна для збереження влади. Як і *****, доречі.
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у зеленського є плюси.
але не настільки вони великі щоб я та такі як я що зеленського підтримують на час війни після війни йому все пробачили і не почали вимагати зеленському шибениці.
Ти ж в курсі, що це діагноз?
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нельзя, чтобы на земле от них оставался даже пепел.
Слабенько...
Це як раша самостійно перемогла гітлера...за допомогою РОА,РОНА та інших колаборантів...
П. С. Адмін не блокуй за правду.
але мене непокоїть щоб він не зник як шикльгрубер, а його зловили і живим повісили на стовпі а тушку обглодали круки у підсумку
Почти миллион их уже лежит в украинской земле или уползли на болота зализывать раны