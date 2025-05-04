РФ и без ядерного оружия имеет силы и средства, чтобы довести войну до завершения, - Путин

Россия не применила ядерное оружие, поскольку имеет достаточно сил и средств, чтобы довести войну до завершения "с нужным результатом".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил российский диктатор Владимир Путин в документальном фильме телеканала "Россия".

Так, Путин заявил, что Россия не имела необходимости применять ядерное оружие в ходе так называемой СВО, и он надеется, что "этого и не потребуется".

По его словам, Россию якобы хотели спровоцировать, чтобы она допустила ошибки.

"Россия имеет достаточно сил и средств, чтобы довести СВО до логического завершения с нужным результатом", - сказал Путин.

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