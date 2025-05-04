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Новости Ядерное оружие
8 200 88

РФ и без ядерного оружия имеет силы и средства, чтобы довести войну до завершения, - Путин

путін

Россия не применила ядерное оружие, поскольку имеет достаточно сил и средств, чтобы довести войну до завершения "с нужным результатом".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил российский диктатор Владимир Путин в документальном фильме телеканала "Россия".

Так, Путин заявил, что Россия не имела необходимости применять ядерное оружие в ходе так называемой СВО, и он надеется, что "этого и не потребуется".

По его словам, Россию якобы хотели спровоцировать, чтобы она допустила ошибки.

"Россия имеет достаточно сил и средств, чтобы довести СВО до логического завершения с нужным результатом", - сказал Путин.

Также читайте: Примирение с Украиной неизбежно, это вопрос времени, - Путин

Автор: 

путин владимир (31311) ядерное оружие (1336)


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Топ комментарии
+49
Та в цьому ніхто й не сумнівається !!
..
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04.05.2025 11:12
+38
завершення "з потрібним результатом"
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04.05.2025 11:15
+38
.
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04.05.2025 11:17
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Правила форума Совет форумчан
Та в цьому ніхто й не сумнівається !!
..
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04.05.2025 11:12 Ответить
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04.05.2025 11:12 Ответить
А Бояра, шо вже не в тренді у свинособак?
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04.05.2025 11:35 Ответить
але шість років намагаються знищити ВСУ , логістику і укроборонпром
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04.05.2025 11:12 Ответить
Які шість? Наскільки відомо війна йде з 2014-го
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04.05.2025 11:36 Ответить
Навіщо до слів чіплятися? З 2015-го і по 2022-й рр війна була позиційна, логістику і ЗСУ там ніхто не знищував в таких масштабах
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04.05.2025 11:48 Ответить
Навіть позиційна то то шо не війна?
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04.05.2025 11:50 Ответить
З вами все зрозуміло
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04.05.2025 11:51 Ответить
Коли немає аргументів то і так згодиться...
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04.05.2025 11:52 Ответить
Я вам навів аргумент. Але ж тут в основному патріоти, яких застав молитися - вони з дуру лоба розіб'ють. То Алекс cd 2, який на всіх коментаторів кидався з одним коментарем (CTRL+C - CTRL+ V) - "Росіянин, що ти тут робиш?" Виглядало кумедно та смішно. Або Віктор Федорович, ще один бойовий форумчанин, який вважає всіх, хто розмовляє російською - ворогами. У мене пів батальону російськомовні були. І жодної претензії я не чув не від кого. Пів країни російською розмовляють, але мої друзі знають ще декілька іноземних. А ура патріоти українською в переважності з помилками пишуть (по форуму видно). То Грицько Злий, у якого постійне питання - а чого той чи інший пан не на фронті. Бо на фронті всі бути не можуть фізично. Так і тут: людина велику війну називає війною, бо по суті інтервенція ділиться на три етапи: АТО, ООС, та велика війна. І всі люди це розуміють. Але - ніт: знаходяться ти, хто починає звинувачувати людей в "недостатньому патріотизму". Коли пропадає електроенергія, більшість людей кажуть: "Світло зникло". А я, як енергетик, можу почати вумнічати і писати: "Це не правильно. Правильно казати - електроенергія зникла". Але людям зручніше писати так, як вони вважають за потрібне - люди тут не не екзамені і не на роботі

PS. з юридичної точки зору до 2022-го року так - це була не війна, якщо ви такий прискіпливий
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04.05.2025 12:08 Ответить
территории оккупированы, людей убивают, законы не действуют, но с "юридической точки зрения" - не война. только за такую "юридическую точку зрения" всех властьимущих (и обслугу) надо садить навсегда с конфискацией, потому как да - пока личная халупа в Монако сгорит - для них (и может быть для вас) это не война, а украинское "государство" это тупо инструмент обслуживания хотелок отдельных физиономий.
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04.05.2025 14:33 Ответить
«PS. з юридичної точки зору до 2022-го року так - це була не війна, якщо ви такий прискіпливий».
Була війна.
Але до 2019 дорослі люди в Україні таки зуміли причавити кацапів у їх гібридній війні до рівня, коли муйло вже почало мукати про миротворців на лінії розмежування лугандону і України.
Але в 2019 Бєня привів до влади команду малолєток свого 95 -го кагалу.
Потім пішли ТРИ роки на нищення ЗСУ, Тероборони, Військово-промислового комплексу.
І нарешті муйло повірило, що прийшов його зірковий час для знищення України.
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04.05.2025 14:48 Ответить
А нам нах... та ядерка. На будь-який дрон пакувати ядерне паливо з ЧАЕС і нехай летять до москалоти і вибухають будь де, а полонених козломордих з лопатами відправити це ядерне паливо вантажити в контейнери. Головне зробити непридатною для проживання велику територію, аж до Уралу (така собі буферна зона), а звідти вже буде важко по нашій території стріляти
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04.05.2025 11:12 Ответить
пане, світ не так влаштований.
зеленський чи будь-хто на його місці захоче після війни жити спокійно, мандрувати, виступати з лекціями, тощо.
тому деякі радикальні способи ведення боротьби зеленський забороняє.
до речі, забороняти навчати запілля до приходу окупантів зеленський не перший придумав, ага.
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04.05.2025 11:38 Ответить
Підозрюю, що гуляти по світу після війни у нього буде не так вже і багато шансів
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04.05.2025 12:09 Ответить
Звіздун ботоксний
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04.05.2025 11:13 Ответить
Ну, ясен пень. И, вообще, вы ж ещё толком не начинали...
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04.05.2025 11:13 Ответить
завершення "з потрібним результатом"
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04.05.2025 11:15 Ответить
"Не досягнувши бажаного, вони вдали, що бажали досягнутого."
(с) Мішель де Монтень
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04.05.2025 11:44 Ответить
Так и Украина имеет.
Крайне наивный Фюрер..
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04.05.2025 11:15 Ответить
Да, убить как можно больше украинцев а потом рассказывать про примирение
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04.05.2025 11:17 Ответить
.
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04.05.2025 11:17 Ответить
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04.05.2025 11:41 Ответить
Таки в планах дожати Україну і ввійти в історію як імператор
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04.05.2025 11:18 Ответить
Якби Україна з 2019 року мала іншого, патріотичного і грамотного дипломата за Верховного Головнокомандувача, а також, яки не звільнили антимайданівці головкома Залужного, 16 генералів Генштабу, не відвели наші війська із укріплень, не познімали міни, а навпаки встановили їх ще більше і не знищили ракетні програми, а наростили їх випуск, то у 2023 році Кацапія була б розбита і Україна вийшла на свої кордони 1991 року, а так завдяки 73% пуйло сьогодні робить і говорить про страшні для нас речі.
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04.05.2025 11:18 Ответить
та навіть ще не так. кацапи тоді взагалі сциканули би нападати, бо знали би, що замість Київ за 3 дня, отримали би пістов ще на кордоні.
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04.05.2025 11:35 Ответить
Хоч сам , в ці казки , віриш ...?
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04.05.2025 12:36 Ответить
Мова про ЗНАННЯ, а не про ВІРУ.
Про «Грім 2», «Нептун», «Кільчень», «Богдану», «Стугну», снаряди 155 мм...
А про ВІРУ, це тобі в ОП.
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04.05.2025 14:26 Ответить
Уже бухнул с утра где-то?
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04.05.2025 11:21 Ответить
Пізно українчикам щось зрозуміти, вони свою брудну справу зробили у 2019 році, а ті хто щось зрозумів серед тих 10 мільйонів, які втекли з дітьми у тиху і мирну Європу.
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04.05.2025 11:21 Ответить
з фантазій ***** вже давно весь світ сміється ))
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04.05.2025 11:19 Ответить
Результату воно захотіло ,
результат один - здохни падаль кремлівська
і дай Украінцям спокій 😠
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04.05.2025 11:20 Ответить
Значить все абсолютно навпаки
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04.05.2025 11:20 Ответить
Ядерными ослами и мопедами победит.
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04.05.2025 11:22 Ответить
Серійний маньяк - це всесвітнє зло.
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04.05.2025 11:24 Ответить
Марення шизофреніка.
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04.05.2025 11:25 Ответить
Враховуючи рівень кацапського великого крадівництва войовництва війну будуть тягнути якомога довше..вона їм вигідна..і вата в патріотичному екстазі і кишені повні...і на заході задоволені надходженням грошенят від високопосадовців...і не дай боже їм рахунки заблокують, бо вони дійсно можуть витратити гроші на зброю...а от нашому великому будівництву ну дуже бажано прикрити лавочку..
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04.05.2025 11:28 Ответить
Примирення з касапами вже не буде ніколи.
П'ятсот років йде війна з ними. Були періоди, коли вони примушували до капітуляції, і тоді наставав "ніби мир". Але в 1991-му Україна звільнилася від колоніального рабства, і касапи витратили 22,5роки щоб підготуватися до нового нападу...
Тепер йде знову гаряча фаза війни. І, можливо, вона йтиме років з десять... Перемогти і примусити нас до капітуляції касапи вже не зможуть - але крові поп'ють неміряно...
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04.05.2025 11:28 Ответить
Українці вчили і навіть сьогодні вчать історію, яку їм написали наші вороги - московити. Від цього і біда. Вони злочинців піднімали на щаблі героїв, а таних героїв робили злочинцями і опудалами. Прикладів є багато, якщо хтось може реально проводити аналіз, а не повторювати словами пропаганди те, що принижує українців. Один приклад, якщо взяти війну московитів проти шведів, а точніше московії проти України-Руси,- битва між союзними військами Карла ХІІ, гетьмана Івана Мазепи та Костя Гордієнка з одного боку, і московською армією Петра Кривавого, якого на росії називають "першим" та "православними козаками", які перейшли на бік ворога, які ще до бою були вбиті пропагандою московських попів в 1709 році. Якраз тоді Україну перемогли наші українські козаки, бо на бік Мазепи стало до 7 тисяч, а на бів ворога до 40 тисяч "православних расєйськіх братєв", які і вирішили перемогу в цій війні. Таких прикладів сотні. І сьогодні російська церква, яка тут має назву УПЦ, пудрить мізки громадянам, розколює їх і віддаліє від України, а влада до цього часу не заборонилка цю секту, яка на сьогодні утримує до 7 тисяч церков, монастирів і Лавр. Чому вони їх не заборонили? Бо вони думають не про Україну, а про свої вибори, бо ця секта звичайно проголосує за аньтимайданівців, які руйнують Україну.
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04.05.2025 11:50 Ответить
Ти і твоя злочина рашиська кліка маєш здохнути тільки тоді прийде мир .Це вже ким треба бути щоб 21 столітті розпочати найкривавішу війну і як земля тримає цю фашиську нечисть ?
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04.05.2025 11:30 Ответить
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04.05.2025 11:32 Ответить
Брехливе, понтовите *****! Тобі серйозні хлопці просто сказали, що не дай Боже *****вська рука потягнеться до ЯЗ тут же ***** і здохне в своєму бункері.
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04.05.2025 11:33 Ответить
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04.05.2025 11:34 Ответить
Ну,таку чистку від нижчих,кримінальних,бідних громадян рашки,ще треба було придумати)))
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04.05.2025 11:35 Ответить
А про ядерну зброю)Та вона тебе і навколо тебе може й знищити)Бо падали випадково і калібри,і каби,і літаки,то де гарантія ,що якийсь носій не вибухне так само)маразматик.
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04.05.2025 11:36 Ответить
👉Ціль у *****, щоб до нього приїхали гості на парад і щоб він обьявив що переміг націстів і в Україні . а після параду він піде на Київ через біларусь
‼️Ціль України- щоб парад відминили із-за страху перед Україною і щоб хремль з хутиним - здох
Зараз важно поставити під удар аеропорти у радіусі 200 км вокруг мацкви
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04.05.2025 11:39 Ответить
🤣на осликах на киев?) ну пускай идут,убогие ниодного райцентра за 2,5 года не взяли,удел кацапья ложить штабелями фарш на бамбаских селах.
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04.05.2025 11:59 Ответить
Визвало в мене підозру будівництво та ремонт дороги у київський области , що веде з півночі України до дорогі Киів- Чоп ( куди раніше з Білорусі приперлись вороги)
А дорога до кордону ЕС у Закарпатті в жахливому стані
Який висновок?
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04.05.2025 12:06 Ответить
висновок,что вам пора голову фольгой обмотать,а то ********* от конспирологий на основе дороги от цыганщины вуйковской в мадярщину)))
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04.05.2025 12:18 Ответить
А про розмінування Чонгару, які у вас висранки?
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04.05.2025 15:01 Ответить
😊 При нинішніх темпах просування еа це теоретично потрібно більше 250 років і 120 мільйонів кацапських життів. Вони зможуть? 😁
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04.05.2025 11:39 Ответить
це правда.
але це не вся правда.
перемогти Україну швидко вже не вийде, це буде довго бо Україна хоча і з запізненням але таки встала більш-менш на воєнні рейки, витрати на армію у нас 34%ввп, це номер один у світі.
на жаль, не в абсолютних показниках і не за рахунок внутрішньоукраїнських джерел.
тому якщо европа відвернеться то нам капець, в 21 сторіччі в карпатах проти мавіка з термокамерою не навоюєш.
чи можемо ми ще пропетлять?
шанси менші аніж на поразку але є.
зміна влади в америці, порозумнішання европи, зеленський почне купувати ідеї у винахідників не на зарплаті.
поки що цього немає, 4 рік війни тому, поки що, путін правий - справа рухається в бік поразки.
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04.05.2025 11:44 Ответить
Не з ЗЄ.
ЗЄ - це тупікова гілка. З ним буде розкрадання, корупція і безкінечна війна малої інтенсивності, яка йому конче потрібна для збереження влади. Як і *****, доречі.
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04.05.2025 12:38 Ответить
з усіма було ...розкрадання, корупція і безкінечна війна малої інтенсивності, яка йому конче потрібна для збереження влади...
.
у зеленського є плюси.
але не настільки вони великі щоб я та такі як я що зеленського підтримують на час війни після війни йому все пробачили і не почали вимагати зеленському шибениці.
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04.05.2025 14:10 Ответить
такі як я що зеленського підтримують

Ти ж в курсі, що це діагноз?
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04.05.2025 14:14 Ответить
ми на ти?
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04.05.2025 15:06 Ответить
Російські іграшки. Солдат ВДВ РФ після зустрічі з FPV. Як подобає. В пакетіках. Правда в прозорих.
==============

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04.05.2025 11:45 Ответить
Будет справедливо если быдлостан, со всеми его навозными червяками, сгорит в ядерном огне,

нельзя, чтобы на земле от них оставался даже пепел.
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04.05.2025 11:51 Ответить
А чё ж, кацапчики, три года не хватило?
Слабенько...
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04.05.2025 11:54 Ответить
"Коли починаєш війну, подумай, чи взмозі ти будеш захистити парад перемоги, на який мрієш запросити іноземних гостей. " (с) Story Teller. Нове мистецтво війни
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04.05.2025 11:55 Ответить
... ***** воно у любу пору року *****... .
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04.05.2025 11:56 Ответить
Після уходу миролюбивих ірландців у США , х....призналось-це був блєф -дєржитє меня сємеро,шас мєтну.
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04.05.2025 11:57 Ответить
Ну-ну...
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04.05.2025 12:04 Ответить
За слово- війна, треба діда в буцигарню запроторити, забувщо у них- zvo...
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04.05.2025 12:07 Ответить
Особливо,якщо Раші будуть протистояти такі чуваки як Творожний.Содоль,Галушкін....
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04.05.2025 12:07 Ответить
Ага, тому ***** позвав на допомогу косооких і жовтомордих і ще пів світу щоб допомогли йому захоплювати Україну. А так він би і сам справився так само як він брав і Берлін і Ламанш і Вашингтон.
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04.05.2025 12:16 Ответить
Що воно меле,снаряди і ракети ,а тепер вже і солдати корейські,шахеди іранські і далі по списку...
Це як раша самостійно перемогла гітлера...за допомогою РОА,РОНА та інших колаборантів...
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04.05.2025 12:17 Ответить
Ну раз це сцикливе брехло згадало ЯЗ, то все з точністю до навпаки.
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04.05.2025 12:34 Ответить
В принципі, кремльовський щур правий, маючи зєлєнскова президентом України перемога у війні йому гарантована
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04.05.2025 12:35 Ответить
Ага - замахається охорона чемоданчики з гімном носити.
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04.05.2025 12:37 Ответить
***** воно й є ***** - брехлива мерзотна потвора як й решта рашистов.
П. С. Адмін не блокуй за правду.
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04.05.2025 12:40 Ответить
Ну правильно! Він же не сказав, ЯКИЙ результат йому потрібен!
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04.05.2025 12:49 Ответить
якщо ***** не застрелилося вже на 12му році війни значить прізвисько влучне ...
але мене непокоїть щоб він не зник як шикльгрубер, а його зловили і живим повісили на стовпі а тушку обглодали круки у підсумку
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04.05.2025 13:27 Ответить
в цому цей кретин пуйло дійсно правий - звісно є сил та засобів неядерних щоб зруйнувати росію раз і на завжди коли вона в попоредьмому вигляді вже не існуватиме
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04.05.2025 13:32 Ответить
Щур кегебешний труну готуй
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04.05.2025 13:54 Ответить
вова, ослов не хватит для твоего окончания войны
Почти миллион их уже лежит в украинской земле или уползли на болота зализывать раны
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04.05.2025 14:25 Ответить
ну, Хйло признал что принцип ядерного паритета благодаря ему тихо ушел в лес, и это хорошо. хотя, может это и была его изначальная цель. так что ядерная яма в Москве - исключительно дело времени.
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04.05.2025 14:36 Ответить
Швидше за все, їхня ядерна зброя - це "Армата-2".
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04.05.2025 14:40 Ответить
 
 