Примирення з Україною неминуче, це питання часу, - Путін
В Росії переконані, що Україна та РФ примиряться із часом.
Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Примирення з Україною неминуче, це питання часу", - запевнив Путін.
Більше про заяву Путіна на цю хвилину не відомо.
Топ коментарі
+13 igor grytselyak
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+12 Luiza
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+9 kharkov1000
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Припинення війни може обернутися катастрофою для Кремля, пише видання.
І ось чому.
Економісти передбачають, що без ВПК економіка росії обвалиться. Вже зараз в цивільній індустрії розпочався обвал, добре себе почуває лише оборонний сектор.
Але головний жах Кремля - це ті самі «герої СВО», яких Кремль підсадив на відносно великі гроші за вбивство. Десятки тисяч звиклих до кривавих грошей чоловіків, які за російськими мірками отримали величезні виплати, повернуться в депресивні регіони. І тоді - сплеск насильства, масштаби якого неможливо буде контролювати.
Висновок, який BILD залишає за дужками: путін буде воювати стільки, скільки він ще буде сидіти в Кремлі.
Дайте це почитати Трампу, Віткоффу і Рубіо.
Треба діяти як Рейган! І клясти клінтонів та обаманоїдів, які дуже рятували совдепію від санкцій та фінішного розпаду
может быть тогда подумаем
А тепер, старого ******, осінило?? Це йому, носом ткнули у його ж лайно, кривоногих+кабаєва+мізуліна??
ЗЛОХНИ плєшивий виродок 😡
І зараз мало хто кається
П'ятсот років йде війна з ними. Були періоди, коли вони примушували до капітуляції, і тоді наставав "ніби мир". Але в 1991-му Україна звільнилася від колоніального рабства, і касапи витратили 22,5роки щоб підготуватися до нового нападу...
Навіть якщо мордор розпадеться на 70 частин ( а це поки не на горизонті) все одно треба знати все