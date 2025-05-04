Примирення з Україною неминуче, це питання часу, - Путін

В Росії переконані, що Україна та РФ примиряться із часом.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Примирення з Україною неминуче, це питання часу", - запевнив Путін.

Більше про заяву Путіна на цю хвилину не відомо.