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Новини Заява Путіна щодо припинення вогню в Україні
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Примирення з Україною неминуче, це питання часу, - Путін

Володимир Путін

В Росії переконані, що Україна та РФ примиряться із часом.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Примирення з Україною неминуче, це питання часу", - запевнив Путін.

Більше про заяву Путіна на цю хвилину не відомо.

Автор: 

путін володимир (23862) росія (65336) війна в Україні (4117)


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Топ коментарі
+13
Мир небезпечний для путіна особисто, і йдеться не тільки про втрату влади, - BILD

Припинення війни може обернутися катастрофою для Кремля, пише видання.

І ось чому.

Економісти передбачають, що без ВПК економіка росії обвалиться. Вже зараз в цивільній індустрії розпочався обвал, добре себе почуває лише оборонний сектор.

Але головний жах Кремля - це ті самі «герої СВО», яких Кремль підсадив на відносно великі гроші за вбивство. Десятки тисяч звиклих до кривавих грошей чоловіків, які за російськими мірками отримали величезні виплати, повернуться в депресивні регіони. І тоді - сплеск насильства, масштаби якого неможливо буде контролювати.

Висновок, який BILD залишає за дужками: путін буде воювати стільки, скільки він ще буде сидіти в Кремлі.

Дайте це почитати Трампу, Віткоффу і Рубіо.
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04.05.2025 10:55
+12
та шось вже 1000 років ніяк не примиряться ...а тому шо ви ви* лядкі вазійськи , не тількі землі наші мріїте забрати , а і генетику свою щербату змінити ,за разунок українського генофонду ! пішов нах .. й потвора !!!
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04.05.2025 10:56
+9
Ось як здохнеш, тоді й побалакаємо..
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04.05.2025 10:54
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Ось як здохнеш, тоді й побалакаємо..
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04.05.2025 10:54 Відповісти
Примирення через 264 роки і втрату русаками 101 мільйону солдатів?
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04.05.2025 11:02 Відповісти
Мир небезпечний для путіна особисто, і йдеться не тільки про втрату влади, - BILD

Припинення війни може обернутися катастрофою для Кремля, пише видання.

І ось чому.

Економісти передбачають, що без ВПК економіка росії обвалиться. Вже зараз в цивільній індустрії розпочався обвал, добре себе почуває лише оборонний сектор.

Але головний жах Кремля - це ті самі «герої СВО», яких Кремль підсадив на відносно великі гроші за вбивство. Десятки тисяч звиклих до кривавих грошей чоловіків, які за російськими мірками отримали величезні виплати, повернуться в депресивні регіони. І тоді - сплеск насильства, масштаби якого неможливо буде контролювати.

Висновок, який BILD залишає за дужками: путін буде воювати стільки, скільки він ще буде сидіти в Кремлі.

Дайте це почитати Трампу, Віткоффу і Рубіо.
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04.05.2025 10:55 Відповісти
Ху-йлу реально нема куди діти півмільйона орків які звикли за три роки тільки вбивати та грабувати. Припинивши війну вся ця красота повернеться в рідний Актюбінськ і за станки вони не стануть....
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04.05.2025 11:06 Відповісти
добре що у нас більш-менш нормально психологи працюють, реабілітація. Діє програма повернення ветеранів до цивільного життя. І після недавнього гучного суда і вирока зарвавшимся тцкашнікам, дуже поменшало відосіків з бусифікаціями.
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04.05.2025 11:22 Відповісти
В будь якому разі санкції і дрони відміняти не можно!!! Чи будуть наступати м'ясним валом чи будуть "поремірієм" накопичувати зброю - Європі то смертельна небезпека!
Треба діяти як Рейган! І клясти клінтонів та обаманоїдів, які дуже рятували совдепію від санкцій та фінішного розпаду
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04.05.2025 11:22 Відповісти
Чи буша чи кого чам в 91му
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04.05.2025 11:23 Відповісти
та шось вже 1000 років ніяк не примиряться ...а тому шо ви ви* лядкі вазійськи , не тількі землі наші мріїте забрати , а і генетику свою щербату змінити ,за разунок українського генофонду ! пішов нах .. й потвора !!!
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04.05.2025 10:56 Відповісти
как только тебя посадят в тюрьму, и твоих пропагандистов соловьева, скабееву, и всех руководящий состав который организовывал оккупацию Крыма и воровство детей....

может быть тогда подумаем
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04.05.2025 10:57 Відповісти
Після того можливо через три покоління.
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04.05.2025 11:00 Відповісти
Після денацифікації х#йлостану !
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04.05.2025 11:29 Відповісти
Думаю,що багатьох влаштує приліт по них під час прямого ефіру)
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04.05.2025 11:25 Відповісти
Здохни, падло. І всяких патрушків і лаврових кляч з собою забери.
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04.05.2025 10:57 Відповісти
а разом з ним ще кілька десятків мільйонів упоротих імперських шовіністів.
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04.05.2025 11:07 Відповісти
У сенсі війни так. У сенсі відносин ні.
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04.05.2025 10:59 Відповісти
Скорее перемирие,до следующей войны. Болотные ****** не успокоиться. А нам надо будет в первую очередь клепать оружие и готовиться
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04.05.2025 11:02 Відповісти
суд справедливий неминучий.Навіщо ,скажена собака ,вчинив бойню(геноцид) українського народу.щоб сьогодні 3,14здякати окровавленим українською кров'ю іпалом про примирення...???
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04.05.2025 10:59 Відповісти
Примирення буде це зрозуміло.Но спочатку байстрюкі татаро-монголів попрацюють на Україну років 100.
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04.05.2025 10:59 Відповісти
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04.05.2025 11:00 Відповісти
Ведь он же карты печенегов доставал и там не нашел Украину. Деду новые карты принесли чтоли
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04.05.2025 11:00 Відповісти
Та здохни вже врешті-решт,падло ботоксне.
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04.05.2025 11:01 Відповісти
Треба звалювати.. i це питання часу.
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04.05.2025 11:01 Відповісти
Коли ти сдохнеш , разом з кабаєвой і всима своїми ********** !!!
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04.05.2025 11:02 Відповісти
Страта твоя неминуча ******* плешива
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04.05.2025 11:02 Відповісти
А що б ти здох, *****!
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04.05.2025 11:04 Відповісти
Поки живе ***** то це точно. А взагалі, після всього шо натворила кацапня, на мій погляд це абсолютно не можливо. Навіть через століття.
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04.05.2025 11:04 Відповісти
Сам РОЗПОЧАВ війну, проти Мирної України у 2014 році, а перед цим, ще на Тузлі провокував, убив більше 950.000 орків московських з 2022 року, в Мирній Україні!!!
А тепер, старого ******, осінило?? Це йому, носом ткнули у його ж лайно, кривоногих+кабаєва+мізуліна??
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04.05.2025 11:04 Відповісти
Скоріше ти виродок фашистський примирися з кобзоном
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04.05.2025 11:05 Відповісти
Ти чортяка плешива його не побачиш, як і твої вилупки до 7-го покоління!
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04.05.2025 11:05 Відповісти
Допоки в пам'яті будуть три абревіатури (НКВД, КДБ, ФСБ) миру не буде
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04.05.2025 11:07 Відповісти
Не при пуйлі- це точно ..і мінімум -через два покоління ..
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04.05.2025 11:07 Відповісти
Це верх цинізму і підлості сьогодні вбивати людей і заявляти що він з ними примириться. Це як згвалтувати і вбити дитину і заявити його матері що він з нею одружиться
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04.05.2025 11:08 Відповісти
Напав шоб миритися - падло!
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04.05.2025 11:09 Відповісти
Примирення з Україною !! Опаньки !! .. Тобто нас вже визнають , визнають що ми - є .!? Хоча ще недавно триндів що - нікакой Украіни нєт . !
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04.05.2025 11:09 Відповісти
Пнх, плешивий!!!
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04.05.2025 11:12 Відповісти
Так , примирення неминуче , як примирилися німці з британцями і французами та іншими. Але це сталось лише після того як у Німеччині викорінили фашизм , довели німців до того , що вони зброю бояться до рук взяти. З росією так само, лише коли з них витравлять їхній великодержавний шовінізм і імперський дух , їх фашизм-рашизм. Коли вони поколіннями будуть платити репарації тим на кого вони напали. Але зраз їх винагороджуються за агресію , а ще стимулювання нової війни. Якщо бандюка стимулювати за бандитизм , то він ще більше обнагліє. Тому примирення не на часі.
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04.05.2025 11:13 Відповісти
Ми цього періоду розвитку лаптєстану не побачимо. І, напевне, не побачать наші нащадки на сотню поколінь
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04.05.2025 11:26 Відповісти
Всі побажання для ху@ла дуже чудові і одностайні ,-
ЗЛОХНИ плєшивий виродок 😡
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04.05.2025 11:14 Відповісти
У них звичайно є оптимізм - мільони рагулів-жлобів ПРОСТИЛИ їм голодомор і повалення УНР і червоний терор і все все.
І зараз мало хто кається
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04.05.2025 11:15 Відповісти
І цей мудак багато в чому правий... В Україні повилазять з нір мільйони ухилянтів і почнуть розказувати що нє всє альошкі плохіє,що єсєніни,пушкіни ,кіркорови з лєпсамі це круто і внє палітікі. кацапи заголосять,що ані же нічєво нє зналі,95-ті квартали відновлять звязки і відновлять бізнес з рашкою і т.д і т.р...
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04.05.2025 11:18 Відповісти
Я навіть онукам буду казати хто такі болотяники і шо вони роблять зараз в Україні!
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04.05.2025 11:21 Відповісти
Примирення з касапами вже не буде ніколи.
П'ятсот років йде війна з ними. Були періоди, коли вони примушували до капітуляції, і тоді наставав "ніби мир". Але в 1991-му Україна звільнилася від колоніального рабства, і касапи витратили 22,5роки щоб підготуватися до нового нападу...
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04.05.2025 11:21 Відповісти
Треба докорінна зміна освіти і суспільної моралі! Є речі які мусять бути обов'язковими - вивчення історії, аксіома що мордор це людожери, шанування Захисників України. Хто не відповідає - сірий 🤎💩паспорт , та позбавлення політичних прав.
Навіть якщо мордор розпадеться на 70 частин ( а це поки не на горизонті) все одно треба знати все
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04.05.2025 11:26 Відповісти
Як можна миритися з сараною? Тобто, з комахами...
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04.05.2025 11:30 Відповісти
Не кажить дурниць- ху.ло повиннно не здохнути, а сидіти за гратами. Як і інші ті хто бомбив Україну
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04.05.2025 11:34 Відповісти
 
 