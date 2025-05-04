Примирение с Украиной неизбежно, это вопрос времени, - Путин
В России убеждены, что Украина и РФ примирятся со временем.
Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Примирение с Украиной неизбежно, это вопрос времени", - заверил Путин.
Больше о заявлении Путина на эту минуту не известно.
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+35 Luiza
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+34 igor grytselyak
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+31 kharkov1000
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Припинення війни може обернутися катастрофою для Кремля, пише видання.
І ось чому.
Економісти передбачають, що без ВПК економіка росії обвалиться. Вже зараз в цивільній індустрії розпочався обвал, добре себе почуває лише оборонний сектор.
Але головний жах Кремля - це ті самі «герої СВО», яких Кремль підсадив на відносно великі гроші за вбивство. Десятки тисяч звиклих до кривавих грошей чоловіків, які за російськими мірками отримали величезні виплати, повернуться в депресивні регіони. І тоді - сплеск насильства, масштаби якого неможливо буде контролювати.
Висновок, який BILD залишає за дужками: путін буде воювати стільки, скільки він ще буде сидіти в Кремлі.
Дайте це почитати Трампу, Віткоффу і Рубіо.
Треба діяти як Рейган! І клясти клінтонів та обаманоїдів, які дуже рятували совдепію від санкцій та фінішного розпаду
может быть тогда подумаем
А тепер, старого ******, осінило?? Це йому, носом ткнули у його ж лайно, кривоногих+кабаєва+мізуліна??
Тобто він ще раз сказав, що воюватиме поки не здохне, бо мріє знищити Україну
у кацапні без завоювань пропаде суть існування імперії, тому вони постійно будуть кудись сувати свій брудний пятак.
нам не пощастило із розташуванням, постійно будемо щитом європи від азіатських варварів.
ЗЛОХНИ плєшивий виродок 😡
І зараз мало хто кається
ВСЕ ЦЕ ВЖЕ БУЛО В 2014-2019 роках.
П'ятсот років йде війна з ними. Були періоди, коли вони примушували до капітуляції, і тоді наставав "ніби мир". Але в 1991-му Україна звільнилася від колоніального рабства, і касапи витратили 22,5роки щоб підготуватися до нового нападу...
НЕБУЛО 500 РОКІВ ВІЙНИ.
БУЛА кацапо - Українська дружба.
І ОДИН ІЗ СТОВПІВ ТІЄЇ дружби БУВ І Є богдан хмельницький.
От коли українці у своїй массі переосмислять своє ставлення до порушника присяги, зрадника, колаборанта та сепаратіста богдана хмельницького ... ОТ ТОДІ МОЖЕ ШОСЬ І ЗМІНИТЬСЯ В УКРАЇНІ ТА У УКРАЇНЦІВ.
Навіть якщо мордор розпадеться на 70 частин ( а це поки не на горизонті) все одно треба знати все
звісно їх потрібно закривати.
зараз проведена децентралізація, створені громади, у центрі громади має бути навчальний заклад де дають ЗНАННЯ а не просто відбувають номер діти на вчителі, у селах хіба садочки залишити. Автобусом довезуть твоїх діток не переживай так, а школу в селі де навчається 30 дітей при штаті в 50+ закриють нахрін бо це недоцільне витрачання коштів, як і херня з мерією маріуполя, але то таке.
совок він ще не вмер у головах.
кацапи винищили терором голодоморами та атаками в стилі жукова на кулементі точки без зброї десятки міліонів українців, але навіть до 24.02.22 чи не половина населенія готова була з кацапами в десна лобизатись...
забудеться і ця війна, як там сказав шеф зелі, "дайте нам 100 млрд і кров забудеться"...
Вижу заголовки, обратите внимание, что примирение не с Украиной, а с украинской частью русского народа.
Это очень важный нюанс. Украину он вообще не считает государством, и воюет он не с украинцами как с суверенной нацией, а с украинцами как с частью России.
Соответственно, "примирение" в его понимании - это полностью захватить и усмирить, как это было с чеченцами в 90-х и 00-х.
Речь не идёт о примирении в рамках взаимного сосуществования двух народов. Он не признаёт украинцев как отдельный народ, и, соответственно, его право на суверенное государство.
должны это передавать из поколения в поколение.
Пусть они будут прокляты на тысячи лет вперёд!
не раніше.
Ни что не ново под луной!
Забыли гнёт и кабалу московской Орды!
Забыли красный террор большевистских банд группировок!
Забыли Голодомор и геноцид коммурастических людоедов!
Забудут и Это!
Прежде чем зарастут могилы павших!
Будут ручкаться, обниматься и лобызаться с кацапсинами!
Вангую !!!
АЛЕ Є НЬЮАНС...
В більшовитьських бандах було досить забагато вкраїнчиків.
І голодомор з коммуністичним терором також чінили у тому числі разом з кацапами і деякі ,,щирі" вкраїнчики.
Также як і зараз серед соратників та радників кремлівських ліліпутів теж вистачає вкраїнчиків.
АЛЕ Є НЬЮАНС ...
Это кардинально меняет дело.