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Новости Заявление Путина о прекращении огня в Украине
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Примирение с Украиной неизбежно, это вопрос времени, - Путин

Владимир Путин

В России убеждены, что Украина и РФ примирятся со временем.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Примирение с Украиной неизбежно, это вопрос времени", - заверил Путин.

Больше о заявлении Путина на эту минуту не известно.

Автор: 

путин владимир (31311) россия (95652) война в Украине (4089)


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Топ комментарии
+35
та шось вже 1000 років ніяк не примиряться ...а тому шо ви ви* лядкі вазійськи , не тількі землі наші мріїте забрати , а і генетику свою щербату змінити ,за разунок українського генофонду ! пішов нах .. й потвора !!!
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04.05.2025 10:56
+34
Мир небезпечний для путіна особисто, і йдеться не тільки про втрату влади, - BILD

Припинення війни може обернутися катастрофою для Кремля, пише видання.

І ось чому.

Економісти передбачають, що без ВПК економіка росії обвалиться. Вже зараз в цивільній індустрії розпочався обвал, добре себе почуває лише оборонний сектор.

Але головний жах Кремля - це ті самі «герої СВО», яких Кремль підсадив на відносно великі гроші за вбивство. Десятки тисяч звиклих до кривавих грошей чоловіків, які за російськими мірками отримали величезні виплати, повернуться в депресивні регіони. І тоді - сплеск насильства, масштаби якого неможливо буде контролювати.

Висновок, який BILD залишає за дужками: путін буде воювати стільки, скільки він ще буде сидіти в Кремлі.

Дайте це почитати Трампу, Віткоффу і Рубіо.
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04.05.2025 10:55
+31
Ось як здохнеш, тоді й побалакаємо..
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04.05.2025 10:54
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Правила форума Совет форумчан
Ось як здохнеш, тоді й побалакаємо..
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04.05.2025 10:54 Ответить
Примирення через 264 роки і втрату русаками 101 мільйону солдатів?
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04.05.2025 11:02 Ответить
... примирення можливе лише з Китайцями в кремлі...😁
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04.05.2025 12:01 Ответить
Як що воно і здохне , то там нічого не зміниться.
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04.05.2025 12:02 Ответить
Мир небезпечний для путіна особисто, і йдеться не тільки про втрату влади, - BILD

Припинення війни може обернутися катастрофою для Кремля, пише видання.

І ось чому.

Економісти передбачають, що без ВПК економіка росії обвалиться. Вже зараз в цивільній індустрії розпочався обвал, добре себе почуває лише оборонний сектор.

Але головний жах Кремля - це ті самі «герої СВО», яких Кремль підсадив на відносно великі гроші за вбивство. Десятки тисяч звиклих до кривавих грошей чоловіків, які за російськими мірками отримали величезні виплати, повернуться в депресивні регіони. І тоді - сплеск насильства, масштаби якого неможливо буде контролювати.

Висновок, який BILD залишає за дужками: путін буде воювати стільки, скільки він ще буде сидіти в Кремлі.

Дайте це почитати Трампу, Віткоффу і Рубіо.
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04.05.2025 10:55 Ответить
Ху-йлу реально нема куди діти півмільйона орків які звикли за три роки тільки вбивати та грабувати. Припинивши війну вся ця красота повернеться в рідний Актюбінськ і за станки вони не стануть....
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04.05.2025 11:06 Ответить
добре що у нас більш-менш нормально психологи працюють, реабілітація. Діє програма повернення ветеранів до цивільного життя. І після недавнього гучного суда і вирока зарвавшимся тцкашнікам, дуже поменшало відосіків з бусифікаціями.
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04.05.2025 11:22 Ответить
В будь якому разі санкції і дрони відміняти не можно!!! Чи будуть наступати м'ясним валом чи будуть "поремірієм" накопичувати зброю - Європі то смертельна небезпека!
Треба діяти як Рейган! І клясти клінтонів та обаманоїдів, які дуже рятували совдепію від санкцій та фінішного розпаду
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04.05.2025 11:22 Ответить
Чи буша чи кого чам в 91му
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04.05.2025 11:23 Ответить
та шось вже 1000 років ніяк не примиряться ...а тому шо ви ви* лядкі вазійськи , не тількі землі наші мріїте забрати , а і генетику свою щербату змінити ,за разунок українського генофонду ! пішов нах .. й потвора !!!
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04.05.2025 10:56 Ответить
как только тебя посадят в тюрьму, и твоих пропагандистов соловьева, скабееву, и всех руководящий состав который организовывал оккупацию Крыма и воровство детей....

может быть тогда подумаем
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04.05.2025 10:57 Ответить
Після того можливо через три покоління.
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04.05.2025 11:00 Ответить
Після денацифікації х#йлостану !
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04.05.2025 11:29 Ответить
Думаю,що багатьох влаштує приліт по них під час прямого ефіру)
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04.05.2025 11:25 Ответить
Ніяких подумаємо: НІКОЛИ!!!
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04.05.2025 14:52 Ответить
Здохни, падло. І всяких патрушків і лаврових кляч з собою забери.
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04.05.2025 10:57 Ответить
а разом з ним ще кілька десятків мільйонів упоротих імперських шовіністів.
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04.05.2025 11:07 Ответить
У сенсі війни так. У сенсі відносин ні.
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04.05.2025 10:59 Ответить
Скорее перемирие,до следующей войны. Болотные ****** не успокоиться. А нам надо будет в первую очередь клепать оружие и готовиться
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04.05.2025 11:02 Ответить
суд справедливий неминучий.Навіщо ,скажена собака ,вчинив бойню(геноцид) українського народу.щоб сьогодні 3,14здякати окровавленим українською кров'ю іпалом про примирення...???
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04.05.2025 10:59 Ответить
Примирення буде це зрозуміло.Но спочатку байстрюкі татаро-монголів попрацюють на Україну років 100.
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04.05.2025 10:59 Ответить
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04.05.2025 11:00 Ответить
Оце хороший підхід до "примирення". Правильний. 👍
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04.05.2025 12:21 Ответить
Ведь он же карты печенегов доставал и там не нашел Украину. Деду новые карты принесли чтоли
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04.05.2025 11:00 Ответить
Та здохни вже врешті-решт,падло ботоксне.
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04.05.2025 11:01 Ответить
Треба звалювати.. i це питання часу.
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04.05.2025 11:01 Ответить
Коли ти сдохнеш , разом з кабаєвой і всима своїми ********** !!!
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04.05.2025 11:02 Ответить
Страта твоя неминуча ******* плешива
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04.05.2025 11:02 Ответить
А що б ти здох, *****!
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04.05.2025 11:04 Ответить
Поки живе ***** то це точно. А взагалі, після всього шо натворила кацапня, на мій погляд це абсолютно не можливо. Навіть через століття.
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04.05.2025 11:04 Ответить
Сам РОЗПОЧАВ війну, проти Мирної України у 2014 році, а перед цим, ще на Тузлі провокував, убив більше 950.000 орків московських з 2022 року, в Мирній Україні!!!
А тепер, старого ******, осінило?? Це йому, носом ткнули у його ж лайно, кривоногих+кабаєва+мізуліна??
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04.05.2025 11:04 Ответить
Скоріше ти виродок фашистський примирися з кобзоном
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04.05.2025 11:05 Ответить
Ти чортяка плешива його не побачиш, як і твої вилупки до 7-го покоління!
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04.05.2025 11:05 Ответить
Допоки в пам'яті будуть три абревіатури (НКВД, КДБ, ФСБ) миру не буде
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04.05.2025 11:07 Ответить
Не при пуйлі- це точно ..і мінімум -через два покоління ..
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04.05.2025 11:07 Ответить
Це верх цинізму і підлості сьогодні вбивати людей і заявляти що він з ними примириться. Це як згвалтувати і вбити дитину і заявити його матері що він з нею одружиться
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04.05.2025 11:08 Ответить
Напав шоб миритися - падло!
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04.05.2025 11:09 Ответить
Примирення з Україною !! Опаньки !! .. Тобто нас вже визнають , визнають що ми - є .!? Хоча ще недавно триндів що - нікакой Украіни нєт . !
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04.05.2025 11:09 Ответить
Ні, в оригіналі цей підр внакше сказав: "примирення з українською частиною ..." , тобто путін знов нагадав, що не визнає ні Україну ні Український народ.

Тобто він ще раз сказав, що воюватиме поки не здохне, бо мріє знищити Україну
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04.05.2025 11:56 Ответить
Пнх, плешивий!!!
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04.05.2025 11:12 Ответить
Так , примирення неминуче , як примирилися німці з британцями і французами та іншими. Але це сталось лише після того як у Німеччині викорінили фашизм , довели німців до того , що вони зброю бояться до рук взяти. З росією так само, лише коли з них витравлять їхній великодержавний шовінізм і імперський дух , їх фашизм-рашизм. Коли вони поколіннями будуть платити репарації тим на кого вони напали. Але зраз їх винагороджуються за агресію , а ще стимулювання нової війни. Якщо бандюка стимулювати за бандитизм , то він ще більше обнагліє. Тому примирення не на часі.
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04.05.2025 11:13 Ответить
Ми цього періоду розвитку лаптєстану не побачимо. І, напевне, не побачать наші нащадки на сотню поколінь
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04.05.2025 11:26 Ответить
Сотня поколінь це ви загнули , навіть римська імперія не існувала сотню поколінь . Сотня поколінь це як мінімум 2000 років , ви думаєте параша стільки проіснує ? Зі своїм дурним менталітетом ?
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04.05.2025 14:54 Ответить
всі імперії європи крім кацапляндії яка є азіським усулусом що живе завоюваннями як монголи, перехворіли цією хворобою.
у кацапні без завоювань пропаде суть існування імперії, тому вони постійно будуть кудись сувати свій брудний пятак.
нам не пощастило із розташуванням, постійно будемо щитом європи від азіатських варварів.
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04.05.2025 11:52 Ответить
Ще не викорінили, але тут з цим явищем йде активна бородьба. Демократію потрібно активно захищати.
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04.05.2025 12:14 Ответить
Всі побажання для ху@ла дуже чудові і одностайні ,-
ЗЛОХНИ плєшивий виродок 😡
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04.05.2025 11:14 Ответить
У них звичайно є оптимізм - мільони рагулів-жлобів ПРОСТИЛИ їм голодомор і повалення УНР і червоний терор і все все.
І зараз мало хто кається
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04.05.2025 11:15 Ответить
І цей мудак багато в чому правий... В Україні повилазять з нір мільйони ухилянтів і почнуть розказувати що нє всє альошкі плохіє,що єсєніни,пушкіни ,кіркорови з лєпсамі це круто і внє палітікі. кацапи заголосять,що ані же нічєво нє зналі,95-ті квартали відновлять звязки і відновлять бізнес з рашкою і т.д і т.р...
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04.05.2025 11:18 Ответить
В першу чергу свідки сєкти святого сивочолого виберуть свого святого ******** петра, і він підпише третій мінськ, а свідки сєкти почнуть нам розповідати як важлива для України торговля з **************, як нам потрібно для бюджету качати кацапський газ і нафту, як нам потрібно збувати кацапам свої товари.

ВСЕ ЦЕ ВЖЕ БУЛО В 2014-2019 роках.
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04.05.2025 14:24 Ответить
Першими вилізуть політики-бізнесмени-зрадники! Вони ще за ПТН-ПНХ переслідувати і саджати будуть!
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04.05.2025 14:56 Ответить
Я навіть онукам буду казати хто такі болотяники і шо вони роблять зараз в Україні!
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04.05.2025 11:21 Ответить
Твої онуки зараз слухають кацапський реп, сидячи в кацапському тік-току. До одного місця їм твої розповіді.
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04.05.2025 11:38 Ответить
Прикольно- я і не знав шо вони у мене вже є
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04.05.2025 12:56 Ответить
Ну то, може, і будуть. І будуть слухати кацапський реп.
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04.05.2025 13:00 Ответить
Примирення з касапами вже не буде ніколи.
П'ятсот років йде війна з ними. Були періоди, коли вони примушували до капітуляції, і тоді наставав "ніби мир". Але в 1991-му Україна звільнилася від колоніального рабства, і касапи витратили 22,5роки щоб підготуватися до нового нападу...
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04.05.2025 11:21 Ответить
НЕБРЕШИ.
НЕБУЛО 500 РОКІВ ВІЙНИ.
БУЛА кацапо - Українська дружба.
І ОДИН ІЗ СТОВПІВ ТІЄЇ дружби БУВ І Є богдан хмельницький.

От коли українці у своїй массі переосмислять своє ставлення до порушника присяги, зрадника, колаборанта та сепаратіста богдана хмельницького ... ОТ ТОДІ МОЖЕ ШОСЬ І ЗМІНИТЬСЯ В УКРАЇНІ ТА У УКРАЇНЦІВ.
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04.05.2025 14:28 Ответить
Треба докорінна зміна освіти і суспільної моралі! Є речі які мусять бути обов'язковими - вивчення історії, аксіома що мордор це людожери, шанування Захисників України. Хто не відповідає - сірий 🤎💩паспорт , та позбавлення політичних прав.
Навіть якщо мордор розпадеться на 70 частин ( а це поки не на горизонті) все одно треба знати все
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04.05.2025 11:26 Ответить
яка освіта,у нас 403 школи під закриття і це не рахуючи зруйнованих
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04.05.2025 11:47 Ответить
а навіщо школи де учнів менше ніж вчителів та техперсоналу ?
звісно їх потрібно закривати.
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04.05.2025 11:54 Ответить
звісно,маріуполь 1млрд,інші міста та громади лугандону,міністерства та держапарат криму з грошима,штат поліції,набу,дбр роздутий хоча населення зменьшилось у рази ,а школи де мало дітей зачинити,все логічно,все обумовленно цілями та цінностями самої держави
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04.05.2025 12:11 Ответить
так зачекай, не мішай все в одну купу гівна.
зараз проведена децентралізація, створені громади, у центрі громади має бути навчальний заклад де дають ЗНАННЯ а не просто відбувають номер діти на вчителі, у селах хіба садочки залишити. Автобусом довезуть твоїх діток не переживай так, а школу в селі де навчається 30 дітей при штаті в 50+ закриють нахрін бо це недоцільне витрачання коштів, як і херня з мерією маріуполя, але то таке.
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04.05.2025 12:18 Ответить
точно,а ще є маса вишів педагогичних і звідти виходять педагоги,які мають надію на працю,і так після влаштування не за спеціальністю мало хто до неї вернеться і так наступний набір просто буде урізаний до вишів бо потреби зникають,потім зникне і частина вишів-і це лише про вчителів,а ще є медицина,є інші...але непотрібно змішувати все в одну купу гівна бо проводять планову дебілізацію суспільства,а по іншим знищення,про лікарні промовчу що робиться починаючи з супрун жопа не проглядна,і це кажуть ті хто вній вариться,рекламу зробили багату а ось те що отримали жахає
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04.05.2025 12:48 Ответить
найс, щоб влаштувати на роботу вчителів потрібно щоб їх було більше ніж учнів у сільській школі, і байдуже що вони не дають дітям знання, а просто відбувають свій час на роботі...
совок він ще не вмер у головах.
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04.05.2025 12:57 Ответить
у мене питання чому привсьому цьому не страждають структури держапарату,бо навантаження на нього зменьшується??чому знищуються лише виконавці??знов поліція,дбр,набу,*****,міністерства,ми ж економимо так??
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04.05.2025 13:07 Ответить
це зовсім інше питання, бо якось дивно виходить що населення скоротилось на +-15 млн з 14 року, а кількість держслужбовців тільки росте..
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04.05.2025 13:13 Ответить
Як можна миритися з сараною? Тобто, з комахами...
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04.05.2025 11:30 Ответить
якось же помирились після червоного терору та голодоморів.
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04.05.2025 11:57 Ответить
Угу, мир настав одразу після війни - восени 47-го, тільки за один день(!), з Західної України на Сибір русскіє вивезли 80 000 українців (з них 23 000 дітей до 12-ти років). Пияків, курвів, злодіїв і лайдаків не вивозили.
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04.05.2025 12:22 Ответить
думаєш коли вивозили куркулів не було місцевих мешканців які кипятком всикались від "справедливості", чи коли "жидів" стріляли, чи може останній колосок марсіани у селян відбирали ?
кацапи винищили терором голодоморами та атаками в стилі жукова на кулементі точки без зброї десятки міліонів українців, але навіть до 24.02.22 чи не половина населенія готова була з кацапами в десна лобизатись...
забудеться і ця війна, як там сказав шеф зелі, "дайте нам 100 млрд і кров забудеться"...
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04.05.2025 12:33 Ответить
Не кажить дурниць- ху.ло повиннно не здохнути, а сидіти за гратами. Як і інші ті хто бомбив Україну
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04.05.2025 11:34 Ответить
Стільки часу не має ні у пуцина, ні у кацапії у нинішньому цілісному вигляді.
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04.05.2025 11:37 Ответить
як ви тут на Цензорі подаєте новини... це жах просто і повна некомпетентність.

Вижу заголовки, обратите внимание, что примирение не с Украиной, а с украинской частью русского народа.

Это очень важный нюанс. Украину он вообще не считает государством, и воюет он не с украинцами как с суверенной нацией, а с украинцами как с частью России.

Соответственно, "примирение" в его понимании - это полностью захватить и усмирить, как это было с чеченцами в 90-х и 00-х.

Речь не идёт о примирении в рамках взаимного сосуществования двух народов. Он не признаёт украинцев как отдельный народ, и, соответственно, его право на суверенное государство.
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04.05.2025 11:41 Ответить
Ні **** ,ніколи вам варварам терористам прощення не буде ,не пробачим ,не забудем ,горіть чорти в пеклі.
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04.05.2025 11:41 Ответить
Хлопчику, 90% української молоді зараз сидять в кацапських тік-токах, навіть, ховаючись в метро під час тривоги. А років через 15 -20, коли ви, непримиренні диванні войовничі пенси, остаточно вимрете, запустять потяги на москву. Не віриш? Грузія і Чечня тобі в приклад.
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04.05.2025 12:02 Ответить
Чого ти ховаєшся в Англії виродку ?,вже на кацапщину їдь там твої брати по розуму.
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04.05.2025 12:06 Ответить
В тебе ні розуму, ні, відповідно, братів...
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04.05.2025 13:02 Ответить
Згинь паскуда.
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04.05.2025 14:37 Ответить
Отвращение и презрение к рашистскому быдлу останется у украинцев даже через тысячу лет, мы

должны это передавать из поколения в поколение.

Пусть они будут прокляты на тысячи лет вперёд!
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04.05.2025 11:54 Ответить
якщо наші безногі хлопці що стали каліками через росіян скажуть що росіяни повернули їм ноги і вони помирилися то, тоді і я помирюся.
не раніше.
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04.05.2025 12:07 Ответить
Ага, років через 100... Можливо... Але це не точно!
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04.05.2025 12:15 Ответить
Хйлуло право!
Ни что не ново под луной!
Забыли гнёт и кабалу московской Орды!
Забыли красный террор большевистских банд группировок!
Забыли Голодомор и геноцид коммурастических людоедов!
Забудут и Это!
Прежде чем зарастут могилы павших!
Будут ручкаться, обниматься и лобызаться с кацапсинами!
Вангую !!!
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04.05.2025 12:33 Ответить
Так то воно так.
АЛЕ Є НЬЮАНС...
В більшовитьських бандах було досить забагато вкраїнчиків.
І голодомор з коммуністичним терором також чінили у тому числі разом з кацапами і деякі ,,щирі" вкраїнчики.
Также як і зараз серед соратників та радників кремлівських ліліпутів теж вистачає вкраїнчиків.
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04.05.2025 14:39 Ответить
Це ж треба бути такою гідотою,щоб мріяти про те,що українці пробачать кацапам те,що вони робили майже 350 років,починаючи з Батуріна і закінчуючи сьогоднішніми вбивствами нашіх дітей.Ну покидьок закінчений..
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04.05.2025 12:42 Ответить
З руснею ніякого примирення не може бути ніколи.
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04.05.2025 12:55 Ответить
Неужели хочет в глаза Зеленскому заглянуть?
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04.05.2025 13:01 Ответить
Та я думаю. Українці вже ж забули як їхніх не таких далеких родичів голодом морили і у заслання у вагонах мов худобу відправляли.
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04.05.2025 13:02 Ответить
Так то воно так,
АЛЕ Є НЬЮАНС ...
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04.05.2025 14:40 Ответить
Не с Украиной, а с "украинской частью русского народа".
Это кардинально меняет дело.
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04.05.2025 13:16 Ответить
Я не знаю скільки потрібно часу,щоб біль стихла! Важко буде зрозуміти те бидло,примирились з німцями,але вони ніколи не напросювались в одін народ і в братья,а тут все переплуталось. Першими почнуть вилазити з нір етнічні українці,хоч і воюють з нами сьогодні,потім підуть всілякі родичі--ми не знали,ми не віноваті і т.д., ще **наші**гниди почнуть лизати,в нас-же їх хватає,он скільки палять машин і інше роблять. Тому буде все йти зі скрипом.
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04.05.2025 13:18 Ответить
З Німеччиною примирились коли підсудні Нюренбергського суду були повішені. Як там на кацапській мові - можем павтаріть?
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04.05.2025 14:05 Ответить
 
 