Українська делегація буде в Стамбулі сьогодні та завтра, - Зеленський

Час зустрічі між українською та російською делегаціями в Стамбулі невідомий, тому українська переговорна команда перебуватиме в місті сьогодні, 15 травня та завтра, 16 травня.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Анкарі, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не знаю (стосовно часу переговорів у Стамбулі, - ред.). І тому, на мою думку, є неповага до всіх сторін цих перемовин. Тому що часу зустрічі немає. Була пропозиція прямих перемовин сьогодні в Туреччині. Далі - були тільки зміни. Тому наша команда буде в Стамбулі сьогодні і на всяк випадок будуть завтра", - сказав глава держави.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.

