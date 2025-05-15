УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9603 відвідувача онлайн
Новини Переговори у Туреччині
1 135 14

Українська делегація буде в Стамбулі сьогодні та завтра, - Зеленський

Зеленський про перемовини в Стамбулі

Час зустрічі між українською та російською делегаціями в Стамбулі невідомий, тому українська переговорна команда перебуватиме в місті сьогодні, 15 травня та завтра, 16 травня. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Анкарі, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не знаю (стосовно часу переговорів у Стамбулі, - ред.). І тому, на мою думку, є неповага до всіх сторін цих перемовин. Тому що часу зустрічі немає. Була пропозиція прямих перемовин сьогодні в Туреччині. Далі - були тільки зміни. Тому наша команда буде в Стамбулі сьогодні і на всяк випадок будуть завтра", - сказав глава держави.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.

Читайте також: Зеленський: Посередниками на переговорах України та РФ у Стамбулі будуть США і Туреччина

Автор: 

Зеленський Володимир (25197) перемовини (3065) Стамбул (243)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Профанація. От чесно. Як із США мати справу якщо приходить інший презик і політика міняється на 180 градусів
показати весь коментар
15.05.2025 17:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а той манкурт медінскій ***** вживу хоча б раз у житті бачив?
показати весь коментар
15.05.2025 17:59 Відповісти
Що це міняє?Він був головою делегації рашистів у 22р.Наші бовдури щось з ним і підписали
показати весь коментар
15.05.2025 18:00 Відповісти
най кацапи підітруться тим, шо у 22-ому ніби хтось з неповносправних щось напідписував
якби то було належним чином легалізовано, то тоді могли б тулити, а не тулять - нема в них козирів, за неповносправних Україна відповідальності не несе
нарахунок манкурта медінского: рішення приймає *****, а якщо у медінского нема із *****м контакту, то до дупи ті перемовини, як і стамбул-22
показати весь коментар
15.05.2025 18:05 Відповісти
Що ти понаписував?Ти гідний президента ідіота
показати весь коментар
15.05.2025 18:10 Відповісти
не розумієш українською?
показати весь коментар
15.05.2025 18:11 Відповісти
Не розумію квартальної
показати весь коментар
15.05.2025 18:20 Відповісти
дай посилання на підписаний документ
офіційний, буду вдячний
показати весь коментар
15.05.2025 18:22 Відповісти
А от останню сторінку щ підписами рашисти приберегли про запас
показати весь коментар
15.05.2025 18:53 Відповісти
згідно Конституції міжнародний договір підлягає обов'язковій ратифікації Верховною Радою
без такої ратифікації - це ніц не вартий папірець (до прикладу угода із сша за мінерали)
так шо ще раз - най кацапи підітруться тими нікчемними папірцями
подумай - якби дійсно щось було реально підписано, то ***** би насамперед це надав віткофу та використовував у перемовинах із ним, а раз ні, то ніц немає
показати весь коментар
16.05.2025 09:20 Відповісти
А перший крок до ратифікації-підписи делегації.І підари оту бумажку підписану по повній розіграють.
показати весь коментар
16.05.2025 09:50 Відповісти
без ратифікації ВР ніц з того папірця не буде
про це і Валерій Чалий прямо казав
ще питання, чи були у них повноваження взагалі щось підписувати та хто їх уповноважив
найбільш вірогідно, що ніхто нічого не підписував, принаймі з уповноважених, а хламідії таких повноважень не мають
показати весь коментар
16.05.2025 09:57 Відповісти
Який склад делегації?Що за секрети?Це дійсно обіцяне "народовладдя"?
показати весь коментар
15.05.2025 17:59 Відповісти
Профанація. От чесно. Як із США мати справу якщо приходить інший презик і політика міняється на 180 градусів
показати весь коментар
15.05.2025 17:59 Відповісти
Сам Зеленський назвав московську делегацію бутафорською! Тоді навіщо відправляти будь-кого на переговори з ними? Треба просто послати їх на три відомі в Росії літери разом з Путлером (причому публічно). В інтересах України вбивати постійно в мізки світової спільноти, що путлер не є світовим лідером в на нього треба плювати (зважаючи на його самозакоханість, вік та хвороби це й ще може прискорити його фізичний кінець через стресові переживання).
показати весь коментар
15.05.2025 18:06 Відповісти
 
 