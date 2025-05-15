Українська делегація буде в Стамбулі сьогодні та завтра, - Зеленський
Час зустрічі між українською та російською делегаціями в Стамбулі невідомий, тому українська переговорна команда перебуватиме в місті сьогодні, 15 травня та завтра, 16 травня.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Анкарі, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не знаю (стосовно часу переговорів у Стамбулі, - ред.). І тому, на мою думку, є неповага до всіх сторін цих перемовин. Тому що часу зустрічі немає. Була пропозиція прямих перемовин сьогодні в Туреччині. Далі - були тільки зміни. Тому наша команда буде в Стамбулі сьогодні і на всяк випадок будуть завтра", - сказав глава держави.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.
якби то було належним чином легалізовано, то тоді могли б тулити, а не тулять - нема в них козирів, за неповносправних Україна відповідальності не несе
нарахунок манкурта медінского: рішення приймає *****, а якщо у медінского нема із *****м контакту, то до дупи ті перемовини, як і стамбул-22
офіційний, буду вдячний
без такої ратифікації - це ніц не вартий папірець (до прикладу угода із сша за мінерали)
так шо ще раз - най кацапи підітруться тими нікчемними папірцями
подумай - якби дійсно щось було реально підписано, то ***** би насамперед це надав віткофу та використовував у перемовинах із ним, а раз ні, то ніц немає
про це і Валерій Чалий прямо казав
ще питання, чи були у них повноваження взагалі щось підписувати та хто їх уповноважив
найбільш вірогідно, що ніхто нічого не підписував, принаймі з уповноважених, а хламідії таких повноважень не мають