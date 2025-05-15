Украинская делегация будет в Стамбуле сегодня и завтра, - Зеленский

Время встречи между украинской и российской делегациями в Стамбуле неизвестно, поэтому украинская переговорная команда будет находиться в городе сегодня, 15 мая, и завтра, 16 мая.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Анкаре, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не знаю (относительно времени переговоров в Стамбуле. - Ред.). И поэтому, по моему мнению, есть неуважение ко всем сторонам этих переговоров. Потому что времени встречи нет. Было предложение прямых переговоров сегодня в Турции. Дальше - были только изменения. Поэтому наша команда будет в Стамбуле сегодня и на всякий случай будут завтра", - сказал глава государства.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

