Украинская делегация будет в Стамбуле сегодня и завтра, - Зеленский
Время встречи между украинской и российской делегациями в Стамбуле неизвестно, поэтому украинская переговорная команда будет находиться в городе сегодня, 15 мая, и завтра, 16 мая.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Анкаре, информирует Цензор.НЕТ.
"Я не знаю (относительно времени переговоров в Стамбуле. - Ред.). И поэтому, по моему мнению, есть неуважение ко всем сторонам этих переговоров. Потому что времени встречи нет. Было предложение прямых переговоров сегодня в Турции. Дальше - были только изменения. Поэтому наша команда будет в Стамбуле сегодня и на всякий случай будут завтра", - сказал глава государства.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
якби то було належним чином легалізовано, то тоді могли б тулити, а не тулять - нема в них козирів, за неповносправних Україна відповідальності не несе
нарахунок манкурта медінского: рішення приймає *****, а якщо у медінского нема із *****м контакту, то до дупи ті перемовини, як і стамбул-22
офіційний, буду вдячний
без такої ратифікації - це ніц не вартий папірець (до прикладу угода із сша за мінерали)
так шо ще раз - най кацапи підітруться тими нікчемними папірцями
подумай - якби дійсно щось було реально підписано, то ***** би насамперед це надав віткофу та використовував у перемовинах із ним, а раз ні, то ніц немає
про це і Валерій Чалий прямо казав
ще питання, чи були у них повноваження взагалі щось підписувати та хто їх уповноважив
найбільш вірогідно, що ніхто нічого не підписував, принаймі з уповноважених, а хламідії таких повноважень не мають