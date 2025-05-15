РУС
Новости Переговоры в Турции
Украинская делегация будет в Стамбуле сегодня и завтра, - Зеленский

Зеленский о переговорах в Стамбуле

Время встречи между украинской и российской делегациями в Стамбуле неизвестно, поэтому украинская переговорная команда будет находиться в городе сегодня, 15 мая, и завтра, 16 мая.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Анкаре, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не знаю (относительно времени переговоров в Стамбуле. - Ред.). И поэтому, по моему мнению, есть неуважение ко всем сторонам этих переговоров. Потому что времени встречи нет. Было предложение прямых переговоров сегодня в Турции. Дальше - были только изменения. Поэтому наша команда будет в Стамбуле сегодня и на всякий случай будут завтра", - сказал глава государства.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

Читайте также: Зеленский: Посредниками на переговорах Украины и РФ в Стамбуле будут США и Турция

Зеленский Владимир (21661) переговоры (5128) Стамбул (277)
Топ комментарии
+1
Профанація. От чесно. Як із США мати справу якщо приходить інший презик і політика міняється на 180 градусів
показать весь комментарий
15.05.2025 17:59 Ответить
Комментировать
а той манкурт медінскій ***** вживу хоча б раз у житті бачив?
показать весь комментарий
15.05.2025 17:59 Ответить
Що це міняє?Він був головою делегації рашистів у 22р.Наші бовдури щось з ним і підписали
показать весь комментарий
15.05.2025 18:00 Ответить
най кацапи підітруться тим, шо у 22-ому ніби хтось з неповносправних щось напідписував
якби то було належним чином легалізовано, то тоді могли б тулити, а не тулять - нема в них козирів, за неповносправних Україна відповідальності не несе
нарахунок манкурта медінского: рішення приймає *****, а якщо у медінского нема із *****м контакту, то до дупи ті перемовини, як і стамбул-22
показать весь комментарий
15.05.2025 18:05 Ответить
Що ти понаписував?Ти гідний президента ідіота
показать весь комментарий
15.05.2025 18:10 Ответить
не розумієш українською?
показать весь комментарий
15.05.2025 18:11 Ответить
Не розумію квартальної
показать весь комментарий
15.05.2025 18:20 Ответить
дай посилання на підписаний документ
офіційний, буду вдячний
показать весь комментарий
15.05.2025 18:22 Ответить
А от останню сторінку щ підписами рашисти приберегли про запас
показать весь комментарий
15.05.2025 18:53 Ответить
згідно Конституції міжнародний договір підлягає обов'язковій ратифікації Верховною Радою
без такої ратифікації - це ніц не вартий папірець (до прикладу угода із сша за мінерали)
так шо ще раз - най кацапи підітруться тими нікчемними папірцями
подумай - якби дійсно щось було реально підписано, то ***** би насамперед це надав віткофу та використовував у перемовинах із ним, а раз ні, то ніц немає
показать весь комментарий
16.05.2025 09:20 Ответить
А перший крок до ратифікації-підписи делегації.І підари оту бумажку підписану по повній розіграють.
показать весь комментарий
16.05.2025 09:50 Ответить
без ратифікації ВР ніц з того папірця не буде
про це і Валерій Чалий прямо казав
ще питання, чи були у них повноваження взагалі щось підписувати та хто їх уповноважив
найбільш вірогідно, що ніхто нічого не підписував, принаймі з уповноважених, а хламідії таких повноважень не мають
показать весь комментарий
16.05.2025 09:57 Ответить
Який склад делегації?Що за секрети?Це дійсно обіцяне "народовладдя"?
показать весь комментарий
15.05.2025 17:59 Ответить
Профанація. От чесно. Як із США мати справу якщо приходить інший презик і політика міняється на 180 градусів
показать весь комментарий
15.05.2025 17:59 Ответить
Сам Зеленський назвав московську делегацію бутафорською! Тоді навіщо відправляти будь-кого на переговори з ними? Треба просто послати їх на три відомі в Росії літери разом з Путлером (причому публічно). В інтересах України вбивати постійно в мізки світової спільноти, що путлер не є світовим лідером в на нього треба плювати (зважаючи на його самозакоханість, вік та хвороби це й ще може прискорити його фізичний кінець через стресові переживання).
показать весь комментарий
15.05.2025 18:06 Ответить
 
 