УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9310 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
2 999 26

Позиція Трампа полягала в тиску на дві сторони, на нас тиснули більше, ніж на Росію, - Зеленський

Зеленський про тиск США

Президент Володимир Зеленський заявив, що США тиснули на Україну сильніше, ніж на Росію щодо припинення вогню.

Про це він сказав на пресконференції в Анкарі, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави зазначив, що на початку позиція президента США Дональда Трампа полягала в тому, що потрібно тиснути на обидві сторони. Однак, на думку Зеленського, тиск на Україну був сильнішим.

"Я вважаю, що на нас тиснули більше... Крок за кроком ми підтверджували це (готовність до миру, - ред.), погоджуючись на багато різних компромісів, тому що те, що зараз всі говорять і розглядають повне припинення вогню як важливий крок для України, це також був компроміс. Без будь-яких умов. У нас багато умов щодо агресора",- сказав він.

Президент зазначив, що тиск не може бути в один бік. Зеленський наголосив, що потрібно тиснути на Росію, оскільки вона не хоче завершувати війну.

Читайте також: У Європи і США повна згода щодо санкцій проти РФ, - Вадефуль

"Ми дуже хочемо, щоби була демонстрація тиску на Росію, на Путіна. Санкції від Європи, США. Як мінімум санкції",- сказав очільник держави.

Нагадаємо, що також на пресконференції Зеленський сказав, що в разі відсутності успіху на перемовинах у Туреччині Україна очікує на введення партнерами, зокрема США, сильних санкцій проти Росії.

Читайте також: Україна проситиме у США сильний пакет санкцій проти РФ у разі відсутності успіху на переговорах в Стамбулі, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25197) санкції (12578) США (24092) Трамп Дональд (6963)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Глупо лепити з гівна кулю, а з трампла союзника України.
показати весь коментар
15.05.2025 19:05 Відповісти
+13
Путен имеет Трампа во всех сыслах уже 110 дней.
Трампу нравятся эти сношения.
Какое давление, вы о чем?
показати весь коментар
15.05.2025 19:01 Відповісти
+11
А на Порошенко тиснули США, Європа, українські ідіоти і Зеля, якого ще знають, як Боневтік Потужно-Брехливий, який разом зі своїм антимайданним "кварталом" шатали владу.
показати весь коментар
15.05.2025 19:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Путен имеет Трампа во всех сыслах уже 110 дней.
Трампу нравятся эти сношения.
Какое давление, вы о чем?
показати весь коментар
15.05.2025 19:01 Відповісти
Глупо лепити з гівна кулю, а з трампла союзника України.
показати весь коментар
15.05.2025 19:05 Відповісти
трамп як рекетир з 90х,пообіцяв ,,дах,, для досягнення миру,отримав бажану оплату-ресурси,а коли прийшов час ,,відпрацьовувати,, мовчки злився
показати весь коментар
15.05.2025 20:15 Відповісти
А копалини були за ініциативою Зе передані, тоді весь світ дізнався що вони у нас є. Але ж дурний язик голові не приятель
показати весь коментар
16.05.2025 02:56 Відповісти
Рекетиру пофиг кого грабувати, а трампло масковська *****, на господаря даже тявкнуть боїться.
показати весь коментар
16.05.2025 07:56 Відповісти
якщо хутін не поставить свій підпис - угода не діятиме
власне тому він і заслав бутафорну делегацію
показати весь коментар
15.05.2025 19:07 Відповісти
Мінські угоди 8 років діяли ?
Чії там підписи стоять ?
показати весь коментар
15.05.2025 19:32 Відповісти
Нічиї.. Кучми та пушиліна.. тобто ніхто..порох сделал хутіна як лоха
показати весь коментар
15.05.2025 19:36 Відповісти
А що би зробив Зеленський на місці Порошенка у 2014 році?
показати весь коментар
15.05.2025 19:49 Відповісти
Зупинив бо Зеля був на гастролях у Пушиліна.
ржав поки Рибаку вскривали живіт
показати весь коментар
15.05.2025 19:55 Відповісти
Зелений бред🤮
показати весь коментар
16.05.2025 07:58 Відповісти
Взагалі-то, платніцкага і якогось курощупа-захарченка. Був такий, любив отобєдать.

Через ці підписи, на мій погляд, юридична валідність обох мінських угод дорівнює нулю.
показати весь коментар
15.05.2025 19:43 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2025 19:54 Відповісти
Результат: параша продолжает обстреливать Украину, мы в ответ молчим...
показати весь коментар
15.05.2025 19:21 Відповісти
В нас 30 днів перемірія, а як в них то 95 квартал не цікавить
показати весь коментар
15.05.2025 20:23 Відповісти
На Зеленського так тиснули, що аж сталеві яйця деформувалися😝
показати весь коментар
15.05.2025 19:25 Відповісти
Розпухли від тиску!
показати весь коментар
15.05.2025 20:24 Відповісти
НА РФ НІКОЛИ ТРАМП НЕ ТИСНУВ - бо він їх шлюха
показати весь коментар
15.05.2025 19:29 Відповісти
показати весь коментар
15.05.2025 19:36 Відповісти
А на Порошенко тиснули США, Європа, українські ідіоти і Зеля, якого ще знають, як Боневтік Потужно-Брехливий, який разом зі своїм антимайданним "кварталом" шатали владу.
показати весь коментар
15.05.2025 19:39 Відповісти
Мінські угоди, формула Штанмаєра, перемовини на Гомельщині, в Стамбулі - самі залізли в гівно по самі вуха, замість на всіх дипломатичних фронтах неухильно апелювати міжнародним правом, статутом ООН, Будапештським меморандумом.
показати весь коментар
15.05.2025 19:41 Відповісти
А що не так з "мінськими угодами"? Ми щось з ними втратили? "Мінські угоди" то найвищий пілотаж дипломатичної служби України.
показати весь коментар
15.05.2025 21:52 Відповісти
Що не так? Все не так, починаючи з посередників, формату і закінчуючи підписантами. А найвищий пілотаж дипломатичної служби був, згоден, але не України. Найвищий пілотаж показали ***** і його підстилка Меркель - Мінськими угодами захистили від серйозних санкцій рашку, обмежили вплив США і бритів та не допустили їх втручання для припинення агресії. По суті підписавши Мінські угоди представники України визнали агресію рашки, як внутрішньо-регіональний конфлікт. А нам з телеекранів насцяли в очі якимись віртуальними плюсами.
показати весь коментар
15.05.2025 23:34 Відповісти
На вас тиснуть, бо мабуть є компромат, на пУ нема
показати весь коментар
15.05.2025 19:51 Відповісти
Усі домовленності з Московією зараз не на часі.
показати весь коментар
16.05.2025 09:38 Відповісти
 
 