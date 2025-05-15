Позиція Трампа полягала в тиску на дві сторони, на нас тиснули більше, ніж на Росію, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що США тиснули на Україну сильніше, ніж на Росію щодо припинення вогню.

Про це він сказав на пресконференції в Анкарі,

Глава держави зазначив, що на початку позиція президента США Дональда Трампа полягала в тому, що потрібно тиснути на обидві сторони. Однак, на думку Зеленського, тиск на Україну був сильнішим.

"Я вважаю, що на нас тиснули більше... Крок за кроком ми підтверджували це (готовність до миру, - ред.), погоджуючись на багато різних компромісів, тому що те, що зараз всі говорять і розглядають повне припинення вогню як важливий крок для України, це також був компроміс. Без будь-яких умов. У нас багато умов щодо агресора",- сказав він.

Президент зазначив, що тиск не може бути в один бік. Зеленський наголосив, що потрібно тиснути на Росію, оскільки вона не хоче завершувати війну.

"Ми дуже хочемо, щоби була демонстрація тиску на Росію, на Путіна. Санкції від Європи, США. Як мінімум санкції",- сказав очільник держави.

Нагадаємо, що також на пресконференції Зеленський сказав, що в разі відсутності успіху на перемовинах у Туреччині Україна очікує на введення партнерами, зокрема США, сильних санкцій проти Росії.

