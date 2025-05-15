Прогресса в войне между РФ и Украиной не будет, пока я не встречусь с Путиным, - Трамп
Лидер США Дональд Трамп заявил, что не будет никаких сдвигов в мирных переговорах по войне РФ против Украины, пока он не встретится с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом он сказал журналистам на борту самолета перед посадкой в Дубае, передает Цензор.НЕТ.
Трамп убежден, что до его встречи с Путиным никаких сдвигов в отношениях между Россией и Украиной не будет.
"Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся", - сказал он.
Трамп также заявил, что не разочарован уровнем российской делегации на переговорах с Украиной в Турции, потому что "ничего о ней не знает".
Топ комментарии
+46 Alessandro Moretti
показать весь комментарий15.05.2025 15:24 Ответить Ссылка
+40 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показать весь комментарий15.05.2025 15:18 Ответить Ссылка
+40 Михайло Иляш
показать весь комментарий15.05.2025 15:19 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
раніше таких хитросраких навіть на поріг не пускали а зараз, ондечко - президентом став.
Обох *****!
Україна сама себе захистить!