Прогресса в войне между РФ и Украиной не будет, пока я не встречусь с Путиным, - Трамп

Лидер США Дональд Трамп заявил, что не будет никаких сдвигов в мирных переговорах по войне РФ против Украины, пока он не встретится с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он сказал журналистам на борту самолета перед посадкой в Дубае, передает Цензор.НЕТ.

Трамп убежден, что до его встречи с Путиным никаких сдвигов в отношениях между Россией и Украиной не будет.

"Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся", - сказал он.

Трамп также заявил, что не разочарован уровнем российской делегации на переговорах с Украиной в Турции, потому что "ничего о ней не знает".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мой приоритет - прекратить конфликты, а не начинать их, - Трамп