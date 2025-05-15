РУС
Прогресса в войне между РФ и Украиной не будет, пока я не встречусь с Путиным, - Трамп

Трамп хочет встретиться с Путиным для мира в Украине

Лидер США Дональд Трамп заявил, что не будет никаких сдвигов в мирных переговорах по войне РФ против Украины, пока он не встретится с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он сказал журналистам на борту самолета перед посадкой в Дубае, передает Цензор.НЕТ.

Трамп убежден, что до его встречи с Путиным никаких сдвигов в отношениях между Россией и Украиной не будет.

"Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся", - сказал он.

Трамп также заявил, что не разочарован уровнем российской делегации на переговорах с Украиной в Турции, потому что "ничего о ней не знает".

Топ комментарии
+46
показать весь комментарий
15.05.2025 15:24 Ответить
+40
****** рижий
показать весь комментарий
15.05.2025 15:18 Ответить
+40
Я Я Я Я Я. Я. Я Я Я Я Я Я Я Я най най най най най......божевільний нарцис якого цілували в жопу 80 років. Абсолютний неадекват
показать весь комментарий
15.05.2025 15:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
чувак хоче одночасно на два прутня всістися - і примазатися щоб приписати собі можливу заморозку і дистанціюватися що не дуже то і хотілося.
раніше таких хитросраких навіть на поріг не пускали а зараз, ондечко - президентом став.
показать весь комментарий
15.05.2025 16:22 Ответить
Він забув добавити: і не поцілую пітуна в дупу.
показать весь комментарий
15.05.2025 16:22 Ответить
Не допоможе ні зустріч Трампа з Путіним, ні зустріч Папи Римського з ним. Допоможе лише електросамокат, який поряд з Путіним зірветься. А так, поки Путін поки і війна. Хіба до Трампа ще не дійшло?
показать весь комментарий
15.05.2025 16:25 Ответить
Здається Трамп знову налаштований затянуть санкції (до зустрічі з хйлом), а після зустрічі то вже мало імовіно, скоріше навпаки санкції накладе на Україну
показать весь комментарий
15.05.2025 16:27 Ответить
Дурень думкою багатіє
показать весь комментарий
16.05.2025 14:31 Ответить
Заява Трампа: "Поки я особисто не відсмокчу у Пукіна, прогресу не буде"...
показать весь комментарий
15.05.2025 16:27 Ответить
Давай рудий ,путя тобі вже казочку про печенєгів приготував,
показать весь комментарий
15.05.2025 16:27 Ответить
Трампон, мацкальские проститутки снова ждут тебя и обоссут тебя с новой силой.
показать весь комментарий
15.05.2025 17:31 Ответить
Костюм медсестры купи….
показать весь комментарий
15.05.2025 18:38 Ответить
процес психічного розладу та деградації крокує семимильними кроками....
показать весь комментарий
15.05.2025 18:54 Ответить
Трапм полетит на встречу к хозяину в кремль? Во дела.... Я. .... ВСЕ будет УКРАИНА!
показать весь комментарий
15.05.2025 19:40 Ответить
Одне - *****, друге - риже мурло, але одне й інше ділять Україну!
Обох *****!
Україна сама себе захистить!
показать весь комментарий
15.05.2025 23:28 Ответить
Тренуй язик, потвора руда
показать весь комментарий
16.05.2025 00:59 Ответить
Який Трамп "кончений"! Американці ви через свій інфантилізм втрачаєте США.
показать весь комментарий
16.05.2025 02:02 Ответить
Поки плєшиве ***** не повисне на шибениці нічого не зміниться.
показать весь комментарий
16.05.2025 05:43 Ответить
З терористом не зустрічаються, терориста знищують.
показать весь комментарий
16.05.2025 07:51 Ответить
Три тупі істоти, які не повинні були ніколи народжуватися. путін, трамп, зеленський.
показать весь комментарий
16.05.2025 07:59 Ответить
ти №1👈
показать весь комментарий
16.05.2025 11:22 Ответить
Якщо місце зустрічі буде на концерті кобзона то є шанс закінчення війни.
показать весь комментарий
16.05.2025 08:42 Ответить
Ідіот.
показать весь комментарий
16.05.2025 09:35 Ответить
Тоді навіщо Доні кілька днів тому вимагав від України, негайно погодитись на переговри з росіянами?
показать весь комментарий
16.05.2025 10:05 Ответить
Це ж здається в червні-липні має закінчуватися байденівське залізяччя, так ото й тягнуть час. Нічого ж не посилюють, не зміцнюють і так далі. Американці вже не знають як тої України спекатися, а вона лізе й лізе в очі.
показать весь комментарий
16.05.2025 10:09 Ответить
поки я не зустрінуся з Путіним, - Трамп . І хто кого поцілує у стару дупу, навітьдумати не треба. А після цього власноручно, як прописано у підручниках, трампон напише ***** агентурне повідомлення,- класика жанру.
показать весь комментарий
16.05.2025 10:20 Ответить
..серйозно? Так якого хера ти тоді усім голову морочиш, підар!!!! Зустрічайся- правитель всєя Землі)))
показать весь комментарий
16.05.2025 10:24 Ответить
доні, як ти всіх заїбав вже!!
показать весь комментарий
16.05.2025 10:25 Ответить
і це тільки 100 з хвостиком днів пройшло!!!!! Не досидить воно до кінця терміну а досидить до імпічменту.
показать весь комментарий
16.05.2025 10:27 Ответить
Доні, нам насрати на той "прогрес" ! Ти тільки сонце кожен день підіймай, і ввечері ховай ! Ми усі не можемо одного зрозуміти - як ми раніше жили без тебе ?!! Ти тільки довго -довго живи, щоб вспів "паднять с калєн" Америку ! Щоб усі американці відчули як вони щасливо зажили при тобі ! Поховають тебе в мавзолеї, понаставлять пам"ятників і бюстів в кожному селі, а в кожного фермера, далекобійника і навіть бомжа буде вісіти твій портрет !!!
показать весь комментарий
16.05.2025 10:30 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2025 11:53 Ответить
Все йде до того, що стрілець, який поцілить рудому між вух, буде бачити в хрестику прицілу російського агента Краснова, а не президента США.
показать весь комментарий
16.05.2025 12:08 Ответить
Страница 2 из 2
 
 