Мой приоритет - прекратить конфликты, а не начинать их, - Трамп
Президент США Дональд Трамп, обращаясь к американским войскам в Катаре, сказал, что его приоритетом является прекращение войн.
Его цитирует The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
По словам Трампа, "приоритет - прекратить конфликты, а не начать их".
"Но я никогда не буду колебаться применить американскую силу, если это будет необходимо для защиты Соединенных Штатов Америки или наших партнеров", - подчеркнул лидер США.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сказал, что может применить военную силу против Гренландии, однако с Канадой такого вероятно не произойдет.
кожен має відповідати за себе
дякуючи Байдену Україна встояла
.
якщо конфлікт не закінчується, то пріорітет трампа сказати: "це не моя війна", "це війна Байдена", "у Байдена і Обами питайте"
Те саме з заявами трампа...
Мільярд відвалив -- партньор!
Сирія он вчора теж у "партньори" пробувала просочитися.
Так застосуй ! Чи ми не партнет ?
🤣🤣🤣🤣
Макс отто фон
штирліцКраснов погано запам'ятовує кому шо казати..
А загострення на Близькому Сході, між Індією та Пакистаном, на Далекому Сході за 100 днів твого царювання - то все припинення конфліктів?
Знаю ще одного (теж зовні схожого на людину), який так само меле язиком зовсім не розуміючи що саме меле і забуває "намелене" через кілька годин після того, як закриває рота.
ВсесвітГренландію не починаючи конфлікту" в трьох томах.