Мой приоритет - прекратить конфликты, а не начинать их, - Трамп

Президент США Дональд Трамп, обращаясь к американским войскам в Катаре, сказал, что его приоритетом является прекращение войн.

Его цитирует The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

По словам Трампа, "приоритет - прекратить конфликты, а не начать их".

"Но я никогда не буду колебаться применить американскую силу, если это будет необходимо для защиты Соединенных Штатов Америки или наших партнеров", - подчеркнул лидер США.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сказал, что может применить военную силу против Гренландии, однако с Канадой такого вероятно не произойдет.

