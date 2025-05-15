УКР
Новини Заяви Трампа
Мій пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочинати їх, - Трамп

Заява Трампа про пріоритети США. Що відомо

Президент США Дональд Трамп, звертаючись до американських військ у Катарі, сказав, що його пріоритетом є припинення воєн.

Його цитує The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

За словами Трампа, "пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх".

"Але я ніколи не вагатимуся застосувати американську силу, якщо це буде необхідно для захисту Сполучених Штатів Америки чи наших партнерів", - наголосив лідер США.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп сказав, що може застосувати військову силу проти Гренландії, однак з Канадою такого ймовірно не станеться.

Читайте: Зеленського не запросили на саміт НАТО, щоб догодити Трампу, - Euractiv

США (24092) Трамп Дональд (6963)
+10
цинічне брехло, як і його куратор *****.
15.05.2025 15:07 Відповісти
+7
оце знову генератор фраз побідун хусітів ротом чемпіон міжгалактичного голф турніра володар золотої лунки по заду
15.05.2025 15:06 Відповісти
+5
а трамп зупинив війну надавши півсотні Джавелинів у склад в Яворові

кожен має відповідати за себе
дякуючи Байдену Україна встояла

.
15.05.2025 15:12 Відповісти
Байден з негром допустили вторгнення пуйла
15.05.2025 15:06 Відповісти
а трамп зупинив війну надавши півсотні Джавелинів у склад в Яворові

кожен має відповідати за себе
дякуючи Байдену Україна встояла

.
15.05.2025 15:12 Відповісти
Так, іменно вони Бійден і негр знищували українську армію і віддавали українські ракети і літаки на росію. Ух такі нехороші ті амараканці, от наші зек-Яник і Володя Боневтік маладца. Ще великий маладца кучма, той зовсім всіх випередив, віддавши кацапам всю стратегічну авіацію, ракети, системи ППО і всю ядерну зброю під аплодисменти українського наріду того часу, а винні негр і Байден. То на який х..р ви вибираєте президента, коли тут все робить Байден і негр?
15.05.2025 20:00 Відповісти
Не пощастило Гітлеру, що президентом США був видатний державний діяч, мудра Людина- Ф.Д.Рузвельт.! А був би мажоронарцисомародероторгаш з підібраною ним такою ж свитою, то промиротворили б для Рейху територію по Уральські гори, а заплатили б їм більше, то і миротворили б аж до Владивостока?! А за надану вже порядними і мудрими політичними діячами допомогу, обідрали б до нитки, загнали б в рабство, пустили б по Світу голими, босими і простоволосими з латаними торбами...?! У деяких "баригополітиканів" ні честі, ні совісті , ні віри в Бога , одна наживо, гешефт, вони служать Мамону?Чи це не так??!
16.05.2025 06:47 Відповісти
оце знову генератор фраз побідун хусітів ротом чемпіон міжгалактичного голф турніра володар золотої лунки по заду
15.05.2025 15:06 Відповісти
його пріоритет: чекати поки конфлікти дивним магічним чином закінчаться самі собою, а потім в кінці приїхати на все готове "якби не я і участь сша ..."

якщо конфлікт не закінчується, то пріорітет трампа сказати: "це не моя війна", "це війна Байдена", "у Байдена і Обами питайте"
15.05.2025 15:07 Відповісти
цинічне брехло, як і його куратор *****.
15.05.2025 15:07 Відповісти
Кращє замовчи, бо ти вже і так ******** про перемовини сьогодні "після дождіка у четверг", так *********** шо сьогодня ***** сраку підтераєш!
15.05.2025 15:08 Відповісти
Кажуть щоб дати китайцю ім'я кидають з гори мідний глечик. Як той брязкає так і називають.
Те саме з заявами трампа...
15.05.2025 15:09 Відповісти
Дебіл...***. Спочатку все робить щоб розвалити, а потім бажає залагодити конфлікти. Таку країну опустив.
15.05.2025 15:09 Відповісти
А ще в мене невимовно красіве волосся І красіві губки трубочкою...
15.05.2025 15:09 Відповісти
а, ще, трамп вміє красиво та зрозуміло доводити глибину своїх думок.
15.05.2025 15:12 Відповісти
Звичайно, мало хто може з ним конкурувати...
15.05.2025 15:23 Відповісти
Так, це вже було : расія не начинаєт войни, ана іх заканчіваєт. Тпий виродок... Всі хто ще підтримує цю кончену руду потвору, всі вони кончені довбйби без виключення.
15.05.2025 15:12 Відповісти
Вайна! Стой! Ать-два!!! То є перший у світі лідер великої держави, який впевнений, що війни можна припинити, не досягли цілей жодною із сторін. Якщо цілей досягти не може ніхто, то війна ппосто відкладеться у часі. А якщо мати мету і бажання дійсно закінчити війну, то треба допомогти це зробити тому, чиї цілі є справедливими і відповідають міжнародному праву.
15.05.2025 15:12 Відповісти
Цікаво, хто це " наші партнери"? Чи ще лишились партнери у країни де править такий довбйоб-беспредельщік? Які патртнери, Доні? Ти з з дуба головю наїбнувся? ТОдних ти розігнав а інших віддав на поталу кремлівському маніяку.
15.05.2025 15:16 Відповісти
Катар, мабуть.

Мільярд відвалив -- партньор!

Сирія он вчора теж у "партньори" пробувала просочитися.
15.05.2025 15:25 Відповісти
15.05.2025 15:17 Відповісти
15.05.2025 15:21 Відповісти
кіт Леопольд х..єв
15.05.2025 15:26 Відповісти
а как же Панама , Гренландия , Канада ??? Господи , какая **** тебя родила ???(((
15.05.2025 15:50 Відповісти
Так ось вона, сама говорила про це непорозуміння.

15.05.2025 16:31 Відповісти
Він зовсім перестав приймати таблетки...
15.05.2025 15:58 Відповісти
"Але я ніколи не вагатимуся застосувати американську силу, якщо це буде необхідно для захисту Сполучених Штатів Америки чи наших партнерів", - наголосив лідер США.

Так застосуй ! Чи ми не партнет ?

Так застосуй ! Чи ми не партнет ?
15.05.2025 16:30 Відповісти
А Гренландія це домініон Данії!! Твого партнера і союзника в Нато, якого тілько шо ти, Рудий, обіцяв захищати..
🤣🤣🤣🤣
Макс отто фон штирліц Краснов погано запам'ятовує кому шо казати..
15.05.2025 16:56 Відповісти
Особливий партнер США поза НАТО - Ізраїль. І шо? Де американські війська в секторі Гази, Ємені?
А загострення на Близькому Сході, між Індією та Пакистаном, на Далекому Сході за 100 днів твого царювання - то все припинення конфліктів?
Знаю ще одного (теж зовні схожого на людину), який так само меле язиком зовсім не розуміючи що саме меле і забуває "намелене" через кілька годин після того, як закриває рота.
15.05.2025 16:58 Відповісти
твій пріоритет, це гра в гольф..., більше ти ні на що не згоден, старий пердун.
15.05.2025 18:01 Відповісти
Болеет. Крепко болеет на голову.
15.05.2025 19:42 Відповісти
"Як захопити ВсесвітГренландію не починаючи конфлікту" в трьох томах.
16.05.2025 04:56 Відповісти
 
 