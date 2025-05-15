1 796 29
Мій пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочинати їх, - Трамп
Президент США Дональд Трамп, звертаючись до американських військ у Катарі, сказав, що його пріоритетом є припинення воєн.
Його цитує The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
За словами Трампа, "пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх".
"Але я ніколи не вагатимуся застосувати американську силу, якщо це буде необхідно для захисту Сполучених Штатів Америки чи наших партнерів", - наголосив лідер США.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп сказав, що може застосувати військову силу проти Гренландії, однак з Канадою такого ймовірно не станеться.
Топ коментарі
+10 Ан Мур
15.05.2025 15:07
+7 Muintir na hireann #427060
15.05.2025 15:06
+5 Алекс Мышкевич
15.05.2025 15:12
кожен має відповідати за себе
дякуючи Байдену Україна встояла
.
якщо конфлікт не закінчується, то пріорітет трампа сказати: "це не моя війна", "це війна Байдена", "у Байдена і Обами питайте"
Те саме з заявами трампа...
Мільярд відвалив -- партньор!
Сирія он вчора теж у "партньори" пробувала просочитися.
Так застосуй ! Чи ми не партнет ?
🤣🤣🤣🤣
Макс отто фон
штирліцКраснов погано запам'ятовує кому шо казати..
А загострення на Близькому Сході, між Індією та Пакистаном, на Далекому Сході за 100 днів твого царювання - то все припинення конфліктів?
Знаю ще одного (теж зовні схожого на людину), який так само меле язиком зовсім не розуміючи що саме меле і забуває "намелене" через кілька годин після того, як закриває рота.
ВсесвітГренландію не починаючи конфлікту" в трьох томах.