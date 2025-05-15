Мій пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочинати їх, - Трамп

Президент США Дональд Трамп, звертаючись до американських військ у Катарі, сказав, що його пріоритетом є припинення воєн.

Його цитує The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

За словами Трампа, "пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх".

"Але я ніколи не вагатимуся застосувати американську силу, якщо це буде необхідно для захисту Сполучених Штатів Америки чи наших партнерів", - наголосив лідер США.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп сказав, що може застосувати військову силу проти Гренландії, однак з Канадою такого ймовірно не станеться.

