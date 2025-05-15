Зеленського не запросили на саміт НАТО, щоб догодити Трампу, - Euractiv

Президента України Володимира Зеленського вперше з початку повномасштабного вторгення РФ не запросили для участі в основних дискусіях саміту НАТО, який відбудеться у червні, щоб "догодити" президенту США Дональду Трампу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що більшість європейських лідерів чекали на зустріч на саміті із Зеленським. Проте їхнє бажання догодити Трампу і "забезпечити посмішку американського лідера на фотографіях", ймовірно, виявилося важливішим.

На порядку денному саміту наразі лише одна сесія, яка включатиме обговорення лише між представниками 32 країн-членів НАТО. За словами одного з джерел, Білий дім висловив сумніви щодо того, чи варто виділяти окремий пункт порядку денного для України.

Двоє людей сказали, що мета цього саміту - продемонструвати єдність усередині альянсу. Залучення України може створити напруженість, особливо з Трампом, який наполягає на переговорах з Росією і виступає проти членства України в НАТО в найближчому майбутньому.

Одне з джерел запевнило, що Україна приєднається "у тій чи іншій формі". Імовірно, київську делегацію буде запрошено на громадські заходи навколо саміту на тому самому рівні, що й інші партнери Альянсу, включно з неформальною вечерею лідерів. На ці заходи зазвичай запрошують постійних гостей з Австралії, Боснії і Герцеговини, Японії та Південної Кореї.

Euractiv зазначає, що за три роки повномасштабної війни Київ постійно був присутній на самітах НАТО. У 2022-му в Мадриді Київ узяв участь віртуально, у Вільнюсі 2023-го та у Вашингтоні 2024 року Зеленський був присутній особисто. Торік зустріч лідерів також включала засідання у форматі ради НАТО-Україна.

Нагадаємо, саміт НАТО відбудеться 24-25 червня у Гаазі. Раніше ЗМІ повідомили, що США не підтримують ідею запрошення президента Володимира Зеленського на саміт.

Генсек НАТО Рютте заявив, що поки не вирішили, кого з партнерів запрошувати на саміт Альянсу. А глава МЗС Нідерландів Велдкамп зазначив, що саме очільник Альянсу вирішуватиме, чи запрошувати президента Володимира Зеленського на саміт в Гаазі.

