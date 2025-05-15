Зеленського не запросили на саміт НАТО, щоб догодити Трампу, - Euractiv
Президента України Володимира Зеленського вперше з початку повномасштабного вторгення РФ не запросили для участі в основних дискусіях саміту НАТО, який відбудеться у червні, щоб "догодити" президенту США Дональду Трампу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv з посиланням на джерела.
Видання зазначає, що більшість європейських лідерів чекали на зустріч на саміті із Зеленським. Проте їхнє бажання догодити Трампу і "забезпечити посмішку американського лідера на фотографіях", ймовірно, виявилося важливішим.
На порядку денному саміту наразі лише одна сесія, яка включатиме обговорення лише між представниками 32 країн-членів НАТО. За словами одного з джерел, Білий дім висловив сумніви щодо того, чи варто виділяти окремий пункт порядку денного для України.
Двоє людей сказали, що мета цього саміту - продемонструвати єдність усередині альянсу. Залучення України може створити напруженість, особливо з Трампом, який наполягає на переговорах з Росією і виступає проти членства України в НАТО в найближчому майбутньому.
Одне з джерел запевнило, що Україна приєднається "у тій чи іншій формі". Імовірно, київську делегацію буде запрошено на громадські заходи навколо саміту на тому самому рівні, що й інші партнери Альянсу, включно з неформальною вечерею лідерів. На ці заходи зазвичай запрошують постійних гостей з Австралії, Боснії і Герцеговини, Японії та Південної Кореї.
Euractiv зазначає, що за три роки повномасштабної війни Київ постійно був присутній на самітах НАТО. У 2022-му в Мадриді Київ узяв участь віртуально, у Вільнюсі 2023-го та у Вашингтоні 2024 року Зеленський був присутній особисто. Торік зустріч лідерів також включала засідання у форматі ради НАТО-Україна.
Нагадаємо, саміт НАТО відбудеться 24-25 червня у Гаазі. Раніше ЗМІ повідомили, що США не підтримують ідею запрошення президента Володимира Зеленського на саміт.
Генсек НАТО Рютте заявив, що поки не вирішили, кого з партнерів запрошувати на саміт Альянсу. А глава МЗС Нідерландів Велдкамп зазначив, що саме очільник Альянсу вирішуватиме, чи запрошувати президента Володимира Зеленського на саміт в Гаазі.
Кинули Україну, тобто кожного з нас з вами включно.
Хоча тоді і масованих ракетних обстрілів України не було
Але лохи повірили, що гірше не буде
"У звіті, поданому французькому парламенту, зазначено суму, отриману від продажу озброєнь. У період із 2015 по 2020 рік росіяни заплатили французьким збройовим компаніям 152 мільйони євро.
"Тепловізійні камери Catherine FC французької компанії Thales використовувалися під час конфлікту на Донбасі у 2014 році. Тепер, через 8 років, французька техніка знову підтримує росіян у вторгненні в Україну. Є навіть звинувачення у тому, що російські танки мали висококласні тепловізійні камери та використали їх під час атаки на атомну електростанцію у Запоріжжі. Крім того, обладнання пішло на танки Т-80 та Т-90, які також зараз використовуються в Україні.
Це тільки стосовно Франції - повна стаття: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/frantsuzki_teplovizori_na_tankah_agresora_nevzhe_znovu-6473.html
Тому і падають на голови ракети і шахеди
Тому території здаються ,а не звільняються
Так буває коли ворога зустрічаєш з ваЗЕліном і шашликами ,а не з Порохом і зброєю
Антинародний.
Сором страшний.
Посмігка Трампа буле ше ширшою на фото якщо Рюте запросить *****. Чекаю вже і цього кроку в суцільному багні і крові
Чекали щоби що?
зе!скоморох це, розважальна частина фуршету.
не встиг. зе!чмо тільки тільки прилетів.
Воно ніби й смішно було, якби то стільки смертей і стільки бід нам не коштувало...
Богдан з бакановим і Гогішвіллі з Разумковим, можуть підтвердити….
тим більше ***** готує такий на найближчі дні
Между тем, представитель альянса НАТО подтвердил приглашение украинской делегации на саммит НАТО в Гааге 24 июня.
(А. и Б. Стругацкие, "Трудно быть богом")
скільки ж українців гине через рішучу сцикливість цилявізованого Заходу..