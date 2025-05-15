УКР
Новини Саміт НАТО у Гаазі
Зеленського не запросили на саміт НАТО, щоб догодити Трампу, - Euractiv

Трамп не хоче бачити Зеленського на саміті НАТО

Президента України Володимира Зеленського вперше з початку повномасштабного вторгення РФ не запросили для участі в основних дискусіях саміту НАТО, який відбудеться у червні, щоб "догодити" президенту США Дональду Трампу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що більшість європейських лідерів чекали на зустріч на саміті із Зеленським. Проте їхнє бажання догодити Трампу і "забезпечити посмішку американського лідера на фотографіях", ймовірно, виявилося важливішим.

На порядку денному саміту наразі лише одна сесія, яка включатиме обговорення лише між представниками 32 країн-членів НАТО. За словами одного з джерел, Білий дім висловив сумніви щодо того, чи варто виділяти окремий пункт порядку денного для України.

Двоє людей сказали, що мета цього саміту - продемонструвати єдність усередині альянсу. Залучення України може створити напруженість, особливо з Трампом, який наполягає на переговорах з Росією і виступає проти членства України в НАТО в найближчому майбутньому.

Одне з джерел запевнило, що Україна приєднається "у тій чи іншій формі". Імовірно, київську делегацію буде запрошено на громадські заходи навколо саміту на тому самому рівні, що й інші партнери Альянсу, включно з неформальною вечерею лідерів. На ці заходи зазвичай запрошують постійних гостей з Австралії, Боснії і Герцеговини, Японії та Південної Кореї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не підтримують участь Зеленського в саміті НАТО в Гаазі, - ANSA

Euractiv зазначає, що за три роки повномасштабної війни Київ постійно був присутній на самітах НАТО. У 2022-му в Мадриді Київ узяв участь віртуально, у Вільнюсі 2023-го та у Вашингтоні 2024 року Зеленський був присутній особисто. Торік зустріч лідерів також включала засідання у форматі ради НАТО-Україна.

Нагадаємо, саміт НАТО відбудеться 24-25 червня у Гаазі. Раніше ЗМІ повідомили, що США не підтримують ідею запрошення президента Володимира Зеленського на саміт.

Генсек НАТО Рютте заявив, що поки не вирішили, кого з партнерів запрошувати на саміт Альянсу. А глава МЗС Нідерландів Велдкамп зазначив, що саме очільник Альянсу вирішуватиме, чи запрошувати президента Володимира Зеленського на саміт в Гаазі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна буде у пріоритетах червневого саміту НАТО в Гаазі, - голова Представництва Альянсу Тернер

Автор: 

Зеленський Володимир (25197) НАТО (6719) саміт (826) Трамп Дональд (6963)
+31
Коментар дурний безмежно.
Кинули Україну, тобто кожного з нас з вами включно.
15.05.2025 12:48 Відповісти
+18
Зеленський це не Україна, не меліть дурниць ...
15.05.2025 12:50 Відповісти
+16
Нема Зеленського - нема України. Хм, десь я це вже чув ,але про пуйла
15.05.2025 12:50 Відповісти
найвеличнішого кинули! ну як це так.....
15.05.2025 12:43 Відповісти
Коментар дурний безмежно.
Кинули Україну, тобто кожного з нас з вами включно.
15.05.2025 12:48 Відповісти
Зеленський це не Україна, не меліть дурниць ...
15.05.2025 12:50 Відповісти
Звісно не Україна він лише її президент. Десь так і путін говорить, що він воює не з українським народом, а владою.
15.05.2025 12:54 Відповісти
Дурню не пишіть. Чомусь при іншому президенті такого не було.
Хоча тоді і масованих ракетних обстрілів України не було
Але лохи повірили, що гірше не буде
15.05.2025 13:14 Відповісти
Якого такого не було? Не було окупації території чи бойових дій? Чи коли особисто до когось не прилітає ракета чи снаряд - то і війни немає? А можливо на той час у нього не було достатньо сил для війни? Пойцікавтесь коли путін значно збільшив витрати на армію та фактично переозброїв її, якраз коли отримав тліючий конфлікт після 2014-15 року.
15.05.2025 13:55 Відповісти
на що що він там преозброїв
15.05.2025 14:58 Відповісти
Кудись же вони витратили майже трильйон доларів за вісім років, навіть з урахуванням вкрадених грошей це не мала сума.
"У звіті, поданому французькому парламенту, зазначено суму, отриману від продажу озброєнь. У період із 2015 по 2020 рік росіяни заплатили французьким збройовим компаніям 152 мільйони євро.

"Тепловізійні камери Catherine FC французької компанії Thales використовувалися під час конфлікту на Донбасі у 2014 році. Тепер, через 8 років, французька техніка знову підтримує росіян у вторгненні в Україну. Є навіть звинувачення у тому, що російські танки мали висококласні тепловізійні камери та використали їх під час атаки на атомну електростанцію у Запоріжжі. Крім того, обладнання пішло на танки Т-80 та Т-90, які також зараз використовуються в Україні.

Це тільки стосовно Франції - повна стаття: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/frantsuzki_teplovizori_na_tankah_agresora_nevzhe_znovu-6473.html
15.05.2025 15:45 Відповісти
Ви праві. Але саме там вирішується доля озброєння для України, або не вирішується взагалі
15.05.2025 13:03 Відповісти
Обіцяних того року 7 Петріотів вже передали, чи треба ще 2 роки почекати, як у тій приказці говориться...
15.05.2025 13:31 Відповісти
Дресс кодом не вышел.
15.05.2025 13:06 Відповісти
Нема Зеленського - нема України. Хм, десь я це вже чув ,але про пуйла
показати весь коментар
15.05.2025 12:50 Відповісти
Дурня
15.05.2025 13:05 Відповісти
Так нащо ти її написав, Зе-скотику ?
15.05.2025 13:13 Відповісти
з вас коментатор як з зеленського президент
15.05.2025 12:51 Відповісти
доведеш свої брехні?
15.05.2025 13:06 Відповісти
А хто зараз такий Порошенко щоб він їхав, якщо зеленого не бажають, то тут зовсім пошлють
15.05.2025 13:11 Відповісти
а хто такий "козирний" ???
15.05.2025 14:43 Відповісти
Головне,що на словах«непохитна підтримка»...
15.05.2025 13:03 Відповісти
Тут маємо погодитись-іншого офіційного уособлення представництва України ми не маємо,його "фейли" лягають на всю країну тож радіти їм можна лише від невігластва й обмеженості! І байдуже на персону!
15.05.2025 13:15 Відповісти
Бісстижі зовсім
15.05.2025 12:51 Відповісти
нігодяї.
15.05.2025 12:52 Відповісти
Украіну кинули кацапи , США та уряд з Майдану ше у 2014 році .
15.05.2025 12:56 Відповісти
не переймайтесь за минуле, зараз уряд в Україні анти майданівський.ось за це і переймайтесь
15.05.2025 13:01 Відповісти
а коли уряд в Україні був Майданівським?
15.05.2025 13:02 Відповісти
з 2014 по 2019
15.05.2025 13:05 Відповісти
Не народ ,а охлос. Нажаль його виявилося більше ніж народу. Так само ,як і в США у 2024
Тому і падають на голови ракети і шахеди
Тому території здаються ,а не звільняються
Так буває коли ворога зустрічаєш з ваЗЕліном і шашликами ,а не з Порохом і зброєю
15.05.2025 13:17 Відповісти
мабудь судову реформу майданывський уряд провів ? (призедент назначив генпрокурором свого кума) розслідував хто розстріляв небесну сотню? або обьявив воєнний стан в державі коли РФ окупувала Крим та Донбас.? бачив вічно бухого хетьмана ************ своїми культяпами та розмазуючого соплі та сльози.
15.05.2025 13:32 Відповісти
все,в чому звинувачуєш Петра "зепоцріот " обіцяв на Євангелії виправити і.в тому числі і закінчити війну....Іди на кладовища перерахуй його "досягнення",а ще добав поруйновану інфраструктуру,більше 20% окупованої України ."куєва хмара ,вдів,калік і сиріт" ,десяток мільйонів біженців і т.д ...Хіба Порох був президентом при підготовленому до рашистської окупації,"папірєдніком" українського Криму...щось Ви дядьку свистите,а може свідомо брешете
15.05.2025 17:23 Відповісти
скажи чому твій бох ( не пишу їого іммя бо цей продажний сайт заблокує мене на наділю) за 5 років не провів судову реформу , яка б змінила всі відносини в Україні між владою та суспільством? поставив хронічного алкаша свого кума генпрокурором . чому не був обїявлений воєний стан ? я тобі скажу чому бо сивочолому та йго банді хотілося грошенят , та торгувати з кацастаном. так шо твій сладко жопий нічим не відрізняється від сьогодняшніх діячів
15.05.2025 18:10 Відповісти
Ти мабуть "яєць резніка"переївся і нажерся вина на Півдні ,за розмінування Чонгару.та щей за Запоріжську щось "хряпнув"..."сьогоднішні діячі" Ти все правильно написав???
15.05.2025 20:55 Відповісти
Уряд не антимайданівський.
Антинародний.
15.05.2025 13:04 Відповісти
З такою виводом згоден
15.05.2025 13:14 Відповісти
Не пощастило Гітлеру, що президентом США був видатний державний діяч, мудра Людина- Ф
показати весь коментар
"Зеленського не запросили на саміт НАТО, щоб догодити Трампу і Путіну" Джерело: https://censor.net/ua/n3552368
показати весь коментар
рейтинг зеленського буде сягати 174% !
показати весь коментар
до червня ще дожити треба ! до червня трумп може поїхати в дурку , померти , або отримати ще раз в вухо .
показати весь коментар
Падлюча угодливість щанапастить весь світ.
Сором страшний.
Посмігка Трампа буле ше ширшою на фото якщо Рюте запросить *****. Чекаю вже і цього кроку в суцільному багні і крові
показати весь коментар
"...більшість європейських лідерів чекали на зустріч на саміті із Зеленським". Джерело: https://censor.net/ua/n3552368

Чекали щоби що?
показати весь коментар
Щоб у черговий раз обговорити умови капітуляції.
показати весь коментар
що б поржати!
зе!скоморох це, розважальна частина фуршету.
показати весь коментар
Так, хто сьогодні ще об Найвеличнішого ноги не витирав?
показати весь коментар
ердоган.
не встиг. зе!чмо тільки тільки прилетів.
показати весь коментар
Ну все гідрант потужній буде мітати і кричати що то всьо парашенка ну і Байден. Бо пачіму ми не в нати ?
показати весь коментар
руда дупа така смачна!
показати весь коментар
Зустрілись два "найвеличніших" цапи ... не зійшлись.
Воно ніби й смішно було, якби то стільки смертей і стільки бід нам не коштувало...
показати весь коментар
Мені б(а може- й всій Україні) вистачило б фрази "Ми розуміємо, що війну з путіською расєєю веде вся Україна, а гідран... презЕдент- лише обраний на 5 років". Хтось з високих європейців промовить це кінець кінцем?
показати весь коментар
Знову Вові провели снікерсом по губах 😆🤡
показати весь коментар
Пам'ятають в НАТО, про злив зеленським ОСОБИСТО, спецОперації проти вагнерівців, прямо ***** і Оманські зустрічі з «московитами» на лижах!!
Богдан з бакановим і Гогішвіллі з Разумковим, можуть підтвердити….
показати весь коментар
Один хрєн наш нацлідер в минулі рази демонстративно ігнорував всі запрошення на самміти НАТО. По факту нічого не змінилося.
показати весь коментар
Янелох патужный.
показати весь коментар
З нинешнім рівнем нашої дипломатії нас навіть в союз асенизаторів не приймуть.
показати весь коментар
Сумно, що спочатку ординський вождь шантажував Європу, а тепер долучився інший з країни, від якої цього ніхто не очікував. Складається враження, що ці двоє, охоплені манією величі, збираються поділити між собою сфери впливу.
показати весь коментар
Але як бойовим досвідом то давайте приїжджайте діліться. Аж цілий центр відкрили.
показати весь коментар
Не стільки трампу догодили, як *****
показати весь коментар
Як вони сс*ть путіна.... Що єуропа, що Трамп... Жодної незалежності і власної гідності
показати весь коментар
Як воно з Канади гавкать?
показати весь коментар
може воно навіть не з Канади, а просто лінивий гівн@московит з московії, який навіть українською не користується щоб хоч трохи прикинутись "своїм", просто накидує в загал своє гівн@московитське лайно, хоче "вазвєлічітца" над українцями, через накидання пустопорожнього лайна.
показати весь коментар
Дайте йому відпочити від ваших безтолкових самітів... трошки побуде в Києві під обстрілами .
тим більше ***** готує такий на найближчі дні
показати весь коментар
Ні, ну це повний кабздець... А хто їм членом на роялі збацає? Темні люди. А як же без Верховного Говнокомандувача?
показати весь коментар
Нехай їде і стукає в двері. Запросили чи ні
показати весь коментар
Ни кому не известная, лживая порно помойка Euractiv, сообщила, что неведомые источники сообщили агентству ANSA, что США выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО в Гааге 24 июня.
Между тем, представитель альянса НАТО подтвердил приглашение украинской делегации на саммит НАТО в Гааге 24 июня.
показати весь коментар
Так а зачем там Зеленский нужен? Пусть едет кто то компетентный, Зеленский сам перед войной игнорировал самит НАТО. Да и вообще кто такой тот Зеленский?
показати весь коментар
Цікаве відео від Бобиренка https://www.youtube.com/watch?v=OvyMhv4AeZU про останні рейтинги зеленського від двох соціологічних компаній, які не збігаються в показниках. Центр Разумкова на минулому тижні показав падіння рейтингу зеленського, а КМІС через два дні після цього публікує ніби то ріст його рейтингу. Сам Бобиренко фаховий соціолог, політичний консультант, який в 2015 вирахував що наступним президентом буде зеленський, коли про це навіть ніхто й не думав. Ось його стаття на УП від грудня 2015 року "Чому наступним президентом стане Зеленський" https://www.pravda.com.ua/columns/2015/12/15/7092575/
показати весь коментар
трохи геть дурнувато европейці роблять бо американська армія не воюватиме за европу а українська вже воює.
показати весь коментар
- Возьмите, например, вот это место, благородные доны: дабы вонючие мужики… А? Какая мысль!

(А. и Б. Стругацкие, "Трудно быть богом")
показати весь коментар
І шо, угода про корисні копалини не допомогла? Хм, хто ж знав що так станеться.
показати весь коментар
"Что и требовалось доказать". Давно потрібно зняти рожеві окуляри з приводу НАТО і партнерів. Вони нас зіллють, як тільки стане вибір: команда збоку США (Трампа) або допомога Україні.
показати весь коментар
так ще до Трампа - Штати, Німеччина, Словаччина, Угорщина, а може і ще пару країн прямим текстом казали, що ні в яке НАТО Україну ніколи не візьмуть (причому повторювали це регулярно, бо схоже що не доходило). Навіть до 2014 перспективи вступу в НАТО були практично нульові. Нащо всі ці новини?
показати весь коментар
Ще Ющ в своєму інтерв'ю уже коли не був президентом, сказав що про якісь кроки до вступу з ним навіть ніхто не хотів розмовляти.
показати весь коментар
ніякого нато як і ЄС не буде доки триває ця війна і нам робити на тому саміті нічого, по факту і те нато вже на ладан дихає....
показати весь коментар
Нато як структура досить ще життєдайна, інакше б ***..ло чи китай на них напали а не на слабшу країну. Просто ніхто не бачить вигоди, від вступу України до Нато, а одні проблеми, тому це питання вони будуть обходити стороною. Та і взагалі поки у нас корумпована держава, а збоку такий сусід, чекати змін вектору не варто.
показати весь коментар
ПРАВИЛЬНО-Зеленського не запросили на саміт НАТО, щоб догодити РАШИСТСЬКОМУ КУЙЛУ І ЙОГО АМЕРИКАНСЬКОМУ СРА..ОЛИЗУ "ТРАМПОНУ-КРАСНОВУ"
показати весь коментар
Трумп - тупий подєльник терориста ***** і жахливо, що Європа у цьому випадку - трумпівські угоднікі...
скільки ж українців гине через рішучу сцикливість цилявізованого Заходу..
показати весь коментар
Зеленського не запросили на саміт НАТО щоб не логодити Трампу, а просто мародлерам і корупціонерам не місце за одним столом з порядними і чесними європейцями.
показати весь коментар
Жертва агресії не матиме права голосу, бо Європа обісцялася і догоджає трампу.
показати весь коментар
