Новини Саміт НАТО у Гаазі
837 12

Питання участі Зеленського в саміті НАТО вирішуватиме Рютте, - глава МЗС Нідерландів Велдкамп

Чи буде Зеленський на саміті НАТО. Вирішуватиме Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте вирішуватиме, чи запрошувати президента Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я буду дуже радий прийняти Президента Зеленського та українську делегацію в Гаазі. Але рішення щодо запрошень приймаю не я як країна-господар. Це генеральний секретар НАТО вирішуватиме. Але для мене він (Зеленський. - Ред.) завжди буде бажаним гостем у Гаазі", - сказав він.

Читайте також: Зеленський хотів відмовитись від переговорів із РФ у Стамбулі, але США і Європа переконали його, - WP

За словами Велдкампа, неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО "є кроком до саміту НАТО, який відбудеться наприкінці червня в Гаазі, у Нідерландах. І, звісно, як представник країни-господаря я дуже радий приймати цей дуже важливий саміт. Вважаю, що це буде один із найважливіших самітів НАТО в новітній історії Альянсу".

Міністр зауважив, що Україна хоче миру, а Росія зволікає.

"Путін зволікає, коли йдеться про мир в Україні. Для мене очевидно, що Україна готова обговорювати припинення вогню, готова говорити про мир - попри всю складність ситуації. Президент Зеленський готовий приїхати для переговорів. Але Путін зволікає і не з’являється", - додав глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення щодо переговорів з РФ ухвалять після зустрічі Зеленського з Ердоганом, - ЗМІ

Раніше ЗМІ повідомили, що США не підтримують ідею запрошення президента Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться 24 червня в Гаазі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що поки не вирішили, кого з партнерів запрошувати на саміт Альянсу.

Читайте: Україна буде у пріоритетах червневого саміту НАТО в Гаазі, - голова Представництва Альянсу Тернер

Автор: 

Зеленський Володимир (25197) НАТО (6719) Нідерланди (1621) саміт (826)
Топ коментарі
+1
Я пам'ятаю, як на початку президенства Зеленського його запрошували на саміт НАТО, а він всіх іх послав і не поїхав, а потім разом із зеленою ботвою волали "НАТО, закрий небо"!
15.05.2025 11:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп сказав шо не хоче бачити Зелю в Гаазі
15.05.2025 11:47 Відповісти
Вирішуватиме трампло, а не шавки на подтанцовках.
15.05.2025 11:47 Відповісти
После звонка Трампа, у Рютте может случиться "швидка настя" и вопрос будет решен!
15.05.2025 11:48 Відповісти
рютте!
а, чого ти, відразу, почав перелякано озиратися? типу, це не тебе назвали?
терміново, потайки, пиши смс рудому фріку. питай, що робити?
15.05.2025 11:48 Відповісти
Якби Рютте мав якісь незалежні повноваження то гадаю він запросив би, тож подивимося що буде...
15.05.2025 11:49 Відповісти
Не пускають Зеленського в цирк....
15.05.2025 11:51 Відповісти
Я пам'ятаю, як на початку президенства Зеленського його запрошували на саміт НАТО, а він всіх іх послав і не поїхав, а потім разом із зеленою ботвою волали "НАТО, закрий небо"!
15.05.2025 11:57 Відповісти
15.05.2025 11:57 Відповісти
Рютте -- никто, всё решают штаты.
15.05.2025 12:25 Відповісти
 
 