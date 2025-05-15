Питання участі Зеленського в саміті НАТО вирішуватиме Рютте, - глава МЗС Нідерландів Велдкамп
Генсек НАТО Марк Рютте вирішуватиме, чи запрошувати президента Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.
Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я буду дуже радий прийняти Президента Зеленського та українську делегацію в Гаазі. Але рішення щодо запрошень приймаю не я як країна-господар. Це генеральний секретар НАТО вирішуватиме. Але для мене він (Зеленський. - Ред.) завжди буде бажаним гостем у Гаазі", - сказав він.
За словами Велдкампа, неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО "є кроком до саміту НАТО, який відбудеться наприкінці червня в Гаазі, у Нідерландах. І, звісно, як представник країни-господаря я дуже радий приймати цей дуже важливий саміт. Вважаю, що це буде один із найважливіших самітів НАТО в новітній історії Альянсу".
Міністр зауважив, що Україна хоче миру, а Росія зволікає.
"Путін зволікає, коли йдеться про мир в Україні. Для мене очевидно, що Україна готова обговорювати припинення вогню, готова говорити про мир - попри всю складність ситуації. Президент Зеленський готовий приїхати для переговорів. Але Путін зволікає і не з’являється", - додав глава МЗС.
Раніше ЗМІ повідомили, що США не підтримують ідею запрошення президента Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться 24 червня в Гаазі.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що поки не вирішили, кого з партнерів запрошувати на саміт Альянсу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а, чого ти, відразу, почав перелякано озиратися? типу, це не тебе назвали?
терміново, потайки, пиши смс рудому фріку. питай, що робити?