Питання участі Зеленського в саміті НАТО вирішуватиме Рютте, - глава МЗС Нідерландів Велдкамп

Генсек НАТО Марк Рютте вирішуватиме, чи запрошувати президента Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я буду дуже радий прийняти Президента Зеленського та українську делегацію в Гаазі. Але рішення щодо запрошень приймаю не я як країна-господар. Це генеральний секретар НАТО вирішуватиме. Але для мене він (Зеленський. - Ред.) завжди буде бажаним гостем у Гаазі", - сказав він.

Читайте також: Зеленський хотів відмовитись від переговорів із РФ у Стамбулі, але США і Європа переконали його, - WP

За словами Велдкампа, неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО "є кроком до саміту НАТО, який відбудеться наприкінці червня в Гаазі, у Нідерландах. І, звісно, як представник країни-господаря я дуже радий приймати цей дуже важливий саміт. Вважаю, що це буде один із найважливіших самітів НАТО в новітній історії Альянсу".

Міністр зауважив, що Україна хоче миру, а Росія зволікає.

"Путін зволікає, коли йдеться про мир в Україні. Для мене очевидно, що Україна готова обговорювати припинення вогню, готова говорити про мир - попри всю складність ситуації. Президент Зеленський готовий приїхати для переговорів. Але Путін зволікає і не з’являється", - додав глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення щодо переговорів з РФ ухвалять після зустрічі Зеленського з Ердоганом, - ЗМІ

Раніше ЗМІ повідомили, що США не підтримують ідею запрошення президента Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться 24 червня в Гаазі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що поки не вирішили, кого з партнерів запрошувати на саміт Альянсу.

Читайте: Україна буде у пріоритетах червневого саміту НАТО в Гаазі, - голова Представництва Альянсу Тернер